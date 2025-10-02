Barranquilla ofrece empleos con sueldos competitivos. Conozca cuáles son

La csapital del Atlántico arranca octubre con buenas noticias para quienes buscan trabajo, lo que convierte a Barranquilla en uno de los puntos más atractivos para quienes quieren crecer laboralmente en la Costa Caribe.

Las oportunidades están dirigidas a bachilleres, técnicos y profesionales, con opciones en logística, ventas, call centers, salud y administración. Varias de las ofertas incluyen beneficios adicionales como bonificaciones por desempeño, horarios flexibles e incluso la posibilidad de trabajo remoto.

Postularse es rápido y gratuito. Solo necesita registrar su hoja de vida en Semana Empleos, donde encontrará estas oportunidades y más de 110.000 vacantes activas en todo el país, junto a guías prácticas para mejorar su perfil y aumentar sus posibilidades de ser contratado.

Gestor hospitalario - Barranquilla

Salario: $ 7.420.000

Grupo Zentria es una red prestadora de servicios de salud y farmacéuticos con una mirada integral hacia el bienestar, para gestionar de forma eficiente y preventiva la calidad de vida de los colombianos. Conecta todas las etapas de la vida del paciente para brindar un modelo de atención integral y cercano.

En este momento una de las empresas del grupo se encuentra en selección de personal para el cargo de Gestor Hospitalario.

Inverclinicas S.A.S – Clínica Murillo es una institución de mediana y alta complejidad creada con el propósito de trabajar por el avance en la excelencia de la salud de la población, contribuyendo al bienestar de la comunidad del Sur-Oriente de Barranquilla a través de la prestación de servicios de salud humanizados, seguros e integrales.

Perfil

Tiempo de experiencia: preferiblemente 2 años en el ejercicio de funciones de auditoría o administración de servicio de salud, certificada.

Formación académica: profesional en medicina, especialización en áreas administrativa, financiera o económicas y/o programas afines.

*Competencias: liderazgo, trabajo en equipo, asertividad, compromiso, proactividad.

Que ofrece la compañía

Tipo de contrato: directo con la compañía a término fijo

Lugar de trabajo: Barranquilla - Atlántico

Salario: $7.420.000.

Médico general

Salario: $ 5.419.416

Importante empresa del sector requiere para su equipo de trabajo, médico general, con mínimo 1 año en consulta externa y con formación en manejo de urgencias generales, urgencias por sustancias químicas.

Requisitos:

Estar inscrito en Rethus.

Esquema de vacación completo.

Experiencia en manejo de pacientes crónicos.

Características

Salario: $5.419.416, distribuido en un básico de $ 3.829.977 + aux no prestacional $1.589.439

Horario: tiempo completo, 220 hrs mensuales.

Tipo de contrato: obra o labor + prestaciones de ley.

Vacante por 1 mes (cubrimiento de vacaciones.

Director comercial de agencias - Barranquilla

Salario: $ 4.314.000 a $ 8.000.000

Se encuentra abierta la convocatoria para un Director Comercial de Agencias en la sede de Barranquilla. Este importante rol se centra en apoyar a las agencias y usuarios de contratos familiares y colectivos dentro del área de medicina prepagada. Como Gerente Comercial de Agencias, liderará el mantenimiento de usuarios y la gestión de ventas para alcanzar el presupuesto del área asignado por la compañía.

Se ofrece contrato directo con la empresa, acompañado de un atractivo salario básico más comisiones competitivas por cumplimiento de presupuestos. Este puesto es ideal para un líder comercial de agencias con experiencia en la gestión de equipos y agencias intermediarias, dispuesto a trabajar de lunes a sábado.

Responsabilidades:

Apoyar a las agencias y usuarios en su gestión comercial.

Mantener y gestionar la cartera de usuarios.

Cumplir con el presupuesto de ventas asignado.

Liderar y motivar al equipo comercial de agencias.

Establecer estrategias para el crecimiento del área.

Reportar avances y resultados de ventas a la gerencia.

Requerimientos:

Profesional en administración de mercadeo y finanzas o administración de empresas.

Especialización en administración financiera.

Experiencia mínima de 3 años liderando equipos comerciales.

Experiencia en manejo de agencias intermediarios.

Disponibilidad para trabajar de lunes a sábado.

Agente servicio al cliente/ Francés B2 /Barranquilla

Salario: $ 3.500.000

Estamos en búsqueda de personas talentosas y apasionadas por el servicio al cliente para unirse a una compañía del sector financiero y tecnológico.

Perfil

Francés conversacional (mínimo nivel B2)

Bachiller académico

Mínimo 6 meses de experiencia formal en atención al cliente

en atención al cliente Enfoque en el cliente

Capacidad de negociación y toma de decisiones

Buena redacción

Disponibilidad para trabajar de manera presencial

Como parte del equipo tendrá:

Salario básico: $3.500.000 COP

$3.500.000 COP Bono de rendimiento del 10% (hasta $350.000 adicionales por cumplimiento de KPIs)

(hasta $350.000 adicionales por cumplimiento de KPIs) Entrenamiento pago

Beneficios corporativos

Contrato indefinido con prestaciones de ley desde el primer día

Jornada de 42 horas semanales

2 días de descanso por semana

Analista desarrollador web - Barranquilla

Salario: $ 3.438.000

Se requiere un Analista de Sistemas de Información para participar en la transformación digital de la empresa. Se busca un especialista en sistemas de información con fuerte enfoque en diseño y mejora de procesos, con capacidad para analizar la arquitectura de sistemas existentes y desarrollar soluciones innovadoras que impulsen la eficiencia organizacional.

Su rol será crucial para garantizar la integridad y consistencia de los datos, permitiendo a la empresa tomar decisiones informadas y estratégicas.

Responsabilidades:

Diseñar o mejorar procesos del sistema.

Analizar la arquitectura de sistemas existentes e identificar oportunidades de mejora.

Diseñar y mantener estructuras de bases de datos relacionales.

Desarrollar y mantener procesos ETL para integrar datos desde diversas fuentes.

Crear visualizaciones de datos interactivas con herramientas como Power BI Tableau o Qlik.

Diseñar KPIs y métricas alineadas con los objetivos estratégicos.

Proveer insights basados en datos para apoyar decisiones estratégicas y operativas.

Realizar análisis predictivo o tendencias según el contexto del negocio.

Documentar procesos requerimientos y soluciones implementadas.

Capacitar a usuarios finales en el uso de herramientas BI o nuevos sistemas.

Verificar integridad precisión y consistencia de los datos utilizados.

Requerimientos: