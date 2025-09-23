Barranquilla: reconocidas empresas abren vacantes, postúlese aquí

El mercado laboral en la capital del Atlántico se mueve con fuerza. Diversas compañías de gran trayectoria han iniciado procesos de contratación y están en búsqueda de nuevos talentos para reforzar sus equipos. Estas vacantes representan una oportunidad para quienes desean vincularse a empleos formales y proyectarse en sectores estratégicos de la economía local.

A continuación le presentamos algunas de las vacantes activas. Si desea consultar todas y postularse sin costo, puede ingresar a la sección de Semana Empleos y completar su perfil profesional.

Recuerde que contar con una hoja de vida bien estructurada y con sus datos personales actualizados puede aumentar sus posibilidades de ser contratado.

Las personas interesadas pueden conocer más información en la sección de Semana Empleos. | Foto: Getty Images/iStockphoto

Analista desarrollador web

Empresa: Expreso Brasilia S.A.

Salario: $ 3.438.000

Tipo de contrato: Término fijo

Este rol será crucial para garantizar la integridad y consistencia de los datos, permitiendo a la empresa tomar decisiones informadas y estratégicas.

Responsabilidades:

Diseñar o mejorar procesos del sistema.

Analizar la arquitectura de sistemas existentes e identificar oportunidades de mejora.

Diseñar y mantener estructuras de bases de datos relacionales.

Desarrollar y mantener procesos ETL para integrar datos desde diversas fuentes.

Crear visualizaciones de datos interactivas con herramientas como Power BI Tableau o Qlik.

Diseñar KPIs y métricas alineadas con los objetivos estratégicos.

Proveer insights basados en datos para apoyar decisiones estratégicas y operativas.

Realizar análisis predictivo o tendencias según el contexto del negocio.

Documentar procesos, requerimientos y soluciones implementadas.

Capacitar a usuarios finales en el uso de herramientas BI o nuevos sistemas.

Verificar integridad, precisión y consistencia de los datos utilizados.

Requerimientos:

Título profesional en Ingeniería de Sistemas, Informática o afines.

Experiencia mínima de 3 años en análisis y desarrollador web.

Dominio avanzado de SQL y herramientas BI (Power BI KNime SQLDeveloper).

Conocimiento de administración básica de bases de datos (Oracle SQL Server MySQL PostgreSQL).

Experiencia en desarrollo de procesos ETL.

Conocimiento en lenguajes de programación y scripts (Bash para automatización de tareas).

Ingeniero de presupuesto

Empresa: Constructora Bolívar S.A.

Salario: A convenir

Tipo de contrato: Término fijo

En este rol será una pieza clave en la elaboración y actualización de presupuestos de obra, trabajando de la mano con el coordinador de planeación de proyectos.

Responsabilidades:

Apoyar al coordinador de planeación en la elaboración de presupuestos de obra.

Actualizar los presupuestos según las políticas de la Compañía.

Asegurar el cumplimiento de los indicadores financieros.

Colaborar en la programación de obra.

Requerimientos:

Profesional en Ingeniería Civil.

Mínimo 3 años de experiencia en presupuestos, control de costos o programación de obra.

Residencia en Barranquilla.

Promotor(a) de cumplimiento

Empresa: Seguros Bolívar

Salario: $ 1.851.000

Tipo de contrato: Término fijo

En Seguros Bolívar, se encuentran en la búsqueda de un promotor de cumplimiento para unirse a su equipo en Barranquilla. Este rol clave está diseñado para personas apasionadas por la gestión de relaciones comerciales y el cumplimiento de objetivos de ventas.

Responsabilidades:

Promover la colocación de productos y el mantenimiento de la cartera de clientes.

Asegurar la apropiación y actualización de las políticas y estrategias de los productos de seguros.

Generar informes cuantitativos y realizar análisis de los mismos.

Crear presentaciones corporativas efectivas.

Requerimientos:

Técnicos, Tecnólogos o estudiantes de carrera profesional en áreas Administrativas, Financieras o Sociales.

Experiencia en relacionamiento, acompañamiento y desarrollo de intermediarios en el sector asegurador.

Conocimiento y experiencia en la comercialización de seguros de al menos 1 año.

Habilidades comerciales para la identificación de oportunidades, gestión de clientes, apertura de negocios nuevos y orientación de resultados.

Asesor comercial interno

Empresa: Materiales EMO

Salario: $ 1.700.000 a $ 3.000.000

Tipo de contrato: Término fijo

En este cargo será parte fundamental en la comercialización del portafolio, impulsando el cumplimiento de las metas de ventas y contribuyendo al posicionamiento de la empresa y productos.

Responsabilidades:

Desarrollar integralmente el proceso de venta.

Apoyar la comercialización del portafolio de productos.

Cumplir con las metas propuestas en ventas.

Contribuir a la rotación de inventarios.

Realizar tareas asignadas por el jefe de sala.

Requerimientos:

Un (1) año de experiencia en ventas internas de productos tangibles.

Experiencia en cumplimiento de metas

Preferiblemente formación Técnica en ventas, mercadeo, administración o afines.

Residir en Barranquilla o zonas aledañas.