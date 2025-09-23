Suscribirse

Barranquilla: reconocidas empresas abren vacantes, postúlese aquí

Postulaciones abiertas sin costo.

Juliana Flórez

Juliana Flórez

Periodista de empleabilidad experta en creación de contenido útil sobre ofertas laborales, empresas, eventos y novedades de Magneto.

23 de septiembre de 2025, 4:30 p. m.
Barranquilla monumento Ventana al Mundo Foto Guillermo Torres Reina / Semana
Hay más de 7 mil vacantes en la ciudad. | Foto: Guillermo Torres Reina / Semana

El mercado laboral en la capital del Atlántico se mueve con fuerza. Diversas compañías de gran trayectoria han iniciado procesos de contratación y están en búsqueda de nuevos talentos para reforzar sus equipos. Estas vacantes representan una oportunidad para quienes desean vincularse a empleos formales y proyectarse en sectores estratégicos de la economía local.

A continuación le presentamos algunas de las vacantes activas. Si desea consultar todas y postularse sin costo, puede ingresar a la sección de Semana Empleos y completar su perfil profesional.

Recuerde que contar con una hoja de vida bien estructurada y con sus datos personales actualizados puede aumentar sus posibilidades de ser contratado.

Mujeres de negocios
Las personas interesadas pueden conocer más información en la sección de Semana Empleos. | Foto: Getty Images/iStockphoto

Analista desarrollador web

Empresa: Expreso Brasilia S.A.

Salario: $ 3.438.000

Tipo de contrato: Término fijo

Este rol será crucial para garantizar la integridad y consistencia de los datos, permitiendo a la empresa tomar decisiones informadas y estratégicas.

Responsabilidades:

  • Diseñar o mejorar procesos del sistema.
  • Analizar la arquitectura de sistemas existentes e identificar oportunidades de mejora.
  • Diseñar y mantener estructuras de bases de datos relacionales.
  • Desarrollar y mantener procesos ETL para integrar datos desde diversas fuentes.
  • Crear visualizaciones de datos interactivas con herramientas como Power BI Tableau o Qlik.
  • Diseñar KPIs y métricas alineadas con los objetivos estratégicos.
  • Proveer insights basados en datos para apoyar decisiones estratégicas y operativas.
  • Realizar análisis predictivo o tendencias según el contexto del negocio.
  • Documentar procesos, requerimientos y soluciones implementadas.
  • Capacitar a usuarios finales en el uso de herramientas BI o nuevos sistemas.
  • Verificar integridad, precisión y consistencia de los datos utilizados.

Requerimientos:

  • Título profesional en Ingeniería de Sistemas, Informática o afines.
  • Experiencia mínima de 3 años en análisis y desarrollador web.
  • Dominio avanzado de SQL y herramientas BI (Power BI KNime SQLDeveloper).
  • Conocimiento de administración básica de bases de datos (Oracle SQL Server MySQL PostgreSQL).
  • Experiencia en desarrollo de procesos ETL.
  • Conocimiento en lenguajes de programación y scripts (Bash para automatización de tareas).

¡Postúlese aquí!

Ingeniero de presupuesto

Empresa: Constructora Bolívar S.A.

Salario: A convenir

Tipo de contrato: Término fijo

En este rol será una pieza clave en la elaboración y actualización de presupuestos de obra, trabajando de la mano con el coordinador de planeación de proyectos.

Responsabilidades:

  • Apoyar al coordinador de planeación en la elaboración de presupuestos de obra.
  • Actualizar los presupuestos según las políticas de la Compañía.
  • Asegurar el cumplimiento de los indicadores financieros.
  • Colaborar en la programación de obra.

Requerimientos:

  • Profesional en Ingeniería Civil.
  • Mínimo 3 años de experiencia en presupuestos, control de costos o programación de obra.
  • Residencia en Barranquilla.

¡Postúlese aquí!

Contexto: ¿Sin trabajo? Estas son las mejores vacantes activas en Colombia

Promotor(a) de cumplimiento

Empresa: Seguros Bolívar

Salario: $ 1.851.000

Tipo de contrato: Término fijo

En Seguros Bolívar, se encuentran en la búsqueda de un promotor de cumplimiento para unirse a su equipo en Barranquilla. Este rol clave está diseñado para personas apasionadas por la gestión de relaciones comerciales y el cumplimiento de objetivos de ventas.

Responsabilidades:

  • Promover la colocación de productos y el mantenimiento de la cartera de clientes.
  • Asegurar la apropiación y actualización de las políticas y estrategias de los productos de seguros.
  • Generar informes cuantitativos y realizar análisis de los mismos.
  • Crear presentaciones corporativas efectivas.

Requerimientos:

  • Técnicos, Tecnólogos o estudiantes de carrera profesional en áreas Administrativas, Financieras o Sociales.
  • Experiencia en relacionamiento, acompañamiento y desarrollo de intermediarios en el sector asegurador.
  • Conocimiento y experiencia en la comercialización de seguros de al menos 1 año.
  • Habilidades comerciales para la identificación de oportunidades, gestión de clientes, apertura de negocios nuevos y orientación de resultados.

¡Postúlese aquí!

Asesor comercial interno

Empresa: Materiales EMO

Salario: $ 1.700.000 a $ 3.000.000

Tipo de contrato: Término fijo

En este cargo será parte fundamental en la comercialización del portafolio, impulsando el cumplimiento de las metas de ventas y contribuyendo al posicionamiento de la empresa y productos.

Responsabilidades:

  • Desarrollar integralmente el proceso de venta.
  • Apoyar la comercialización del portafolio de productos.
  • Cumplir con las metas propuestas en ventas.
  • Contribuir a la rotación de inventarios.
  • Realizar tareas asignadas por el jefe de sala.

Requerimientos:

  • Un (1) año de experiencia en ventas internas de productos tangibles.
  • Experiencia en cumplimiento de metas
  • Preferiblemente formación Técnica en ventas, mercadeo, administración o afines.
  • Residir en Barranquilla o zonas aledañas.

¡Postúlese aquí!

Para más información sobre estas y otras oportunidades laborales, haga clic en este enlace.

