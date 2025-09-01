Barranquilla, trabajo sí hay. Miles de ofertas en la ciudad

La capital del Atlántico continúa consolidándose como un polo de empleo en el Caribe colombiano. Esta semana, compañías de sectores como retail, salud, logística y servicios han anunciado procesos de contratación para reforzar sus equipos en Barranquilla y municipios cercanos como Soledad.

Asesor(a) comercial Bodytech Barranquilla

Salario: 1.423.500 a 3.000.000

Se encuentra abierta la convocatoria para el cargo de asesor(a) comercial en Bodytech, dirigido a personas apasionadas por el estilo de vida saludable y con habilidades en ventas.

La empresa busca candidatos dinámicos, con talento para las ventas, interesados en formar parte de una organización líder en el sector de la salud y el bienestar.

Bodytech valora el crecimiento profesional y personal, ofreciendo oportunidades para desarrollarse en un ambiente estimulante.

Responsabilidades

Promocionar y vender servicios Bodytech.

Brindar atención excepcional al cliente.

Atender consultas y resolver inquietudes.

Participar en actividades promocionales organizadas por la empresa.

Cumplir con los objetivos de venta establecidos.

Requerimientos

Formación técnica y/o tecnológica en áreas administrativas o afines.

Experiencia mínima de 1 año en cargos similares.

Experiencia mínima de 1 año en ventas de productos intangibles o retail.

Disponibilidad en turnos fijos de 8 horas (apertura, cierre o intermedio).

Habilidades en comunicación asertiva, orientación al servicio al cliente, trabajo en equipo, negociación efectiva y orientación a resultados.

Beneficios

Salario mínimo + variable comisional entre $1.000.000 y $2.500.000.

Acceso total para el colaborador y un familiar a cualquiera de las 84 sedes a nivel nacional.

Oportunidades de desarrollo y crecimiento dentro de la compañía.

Descuento del 50% en fisioterapia, nutrición, pilates y entrenamiento personalizado.

Descuentos en cursos de natación y escuelas deportivas.

Auxilio educativo hasta el 70% del valor de la matrícula.

Descuentos en ropa y accesorios deportivos.

Auxiliar SST

Salario: 2.000.000 a 2.499.000

Se requiere técnico o tecnólogo en SST con mínimo 2 años de experiencia profesional relacionada.

Es necesario contar con conocimientos en el ejercicio operativo/administrativo con energía eléctrica, trabajo seguro en alturas y gestión documental.

Responsabilidades

Mantener comunicación asertiva en reuniones y con jefes inmediatos en pro de mejorar procesos de SST.

Verificar el uso adecuado de elementos de protección personal e inspección de herramientas dieléctricas según Resolución 5018 de 2019.

Realizar charlas preoperacionales sobre riesgos en sedes y proyectos.

Ejecutar actividades del SG-SST en campo y administrativas según normativas y lineamientos de jefes directos.

Socializar la matriz IPVER en cada proyecto con evidencia fotográfica y asistencia.

Diligenciar documentos de SST en campo (ATS, permisos de alturas, inspecciones técnicas) y elaborar informes mensuales para el líder SST y el cliente.

Participar en la investigación de accidentes laborales, asegurando el cumplimiento del protocolo.

Condición especial

Disponibilidad para viajar.

Asesor comercial - Barranquilla

Salario: 1.423.500

Una importante cadena de tiendas de moda se encuentra en búsqueda de asesores comerciales o vendedores para las marcas Factory, Stirpe y/o Derek en Barranquilla.

Condiciones ofrecidas

Salario base de 1.423.500 + 200.000 de auxilio de transporte + prestaciones de ley.

Comisiones sin techo, incentivos y premios (100% prestacional).

Pagos quincenales.

Recargos dominicales.

Horarios rotativos (apertura o cierre), de domingo a domingo con día compensatorio en la semana.

Contrato a término fijo.

Oportunidad de ascenso y crecimiento profesional.

Auxiliar logístico

Salario: 1.650.000

Se requiere auxiliar administrativo en Barranquilla, para empresa del sector logístico.

Requisitos

Técnico o tecnólogo en logística o áreas afines.

Manejo avanzado de Excel y sistemas de gestión de almacenes (WMS).

Dominio de fórmulas como BUSCARV, SUMA, SI, CONTAR, CONCATENAR y tablas dinámicas.

Condiciones

Salario de 1.650.000 + auxilio de transporte de 200.000.

Pago de horas extras y prestaciones sociales.

Contrato de obra o labor.

Posibilidad de pasar a contrato directo con la empresa según desempeño.

Jefe de tienda Ara Soledad, Atlántico

Salario: 2.801.000

La cadena Ara busca jefe de tienda para Soledad, Atlántico. Se busca un perfil comprometido, seguro y orientado al trabajo en equipo.

Condiciones ofrecidas

Contrato indefinido directo con la compañía.

Bono de alimentación.

Bono por cumplimiento de indicadores a los 3 meses. Bono por antigüedad.

Plan de carrera con oportunidades reales de promoción.

Acceso a fondo de empleados.

Convenio Fiado Ara para compras.

Entorno laboral estable y con calidad humana.

Salario de 3.176.000 + recargos de ley + bonos por cumplimiento.

Funciones operativas (80%)

Surtido y rotación de mercancía.

Registro en caja.

Impulso de productos.

Horneo de panadería y pollo.

Limpieza general.

Organización de bodega.

Atención al cliente.

Apoyo integral en tienda.

Funciones administrativas (20%)

Control de presupuesto de ventas y KPIs.

Liquidaciones y ajustes de inventarios.

Pedidos al CEDI.

Preparación y respuesta a auditorías.

Entrenamiento y seguimiento al personal.

Requisitos

Certificado de quinto de primaria en adelante.

Experiencia como administrador de punto de venta, liderazgo de equipos y manejo de indicadores.

Disponibilidad para turnos rotativos de lunes a domingo.

Auxiliar de enfermería - Imagenología

Salario: 1.726.000

Grupo Zentria se encuentra en búsqueda de un auxiliar de enfermería con experiencia en imagenología para la Clínica General del Norte, institución de alta complejidad en la región Caribe.

Requisitos

Técnico o tecnólogo en enfermería.

Experiencia mínima de 1 año en el área.

Cursos o certificaciones: BLS y violencia sexual.

Esquema completo de vacunas Covid, tétano y hepatitis B.

Condiciones

Tipo de contrato: fijo.

Lugar de trabajo: Barranquilla.

Asesor comercial electro- Temporada fin de año

Salario a convenir

La empresa Alkomprar se encuentra en búsqueda de asesores comerciales para la temporada de fin de año, con experiencia en ventas de productos relacionados con electrodomésticos, telefonía, productos financieros o afines.

Requisitos

Formación técnica en áreas comerciales, administrativas u otras afines.

Experiencia en ventas, preferiblemente de productos de tecnología o electrodomésticos.

Condiciones