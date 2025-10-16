Barranquilla: trabajo sí hay, revise las vacantes activas

El mercado laboral en Barranquilla continúa mostrando un panorama alentador. Empresas de distintos sectores están ampliando sus equipos de trabajo y abriendo procesos de selección para vincular nuevo talento, impulsando así la generación de empleo formal en la ciudad.

Las oportunidades disponibles abarcan perfiles con y sin experiencia. Este crecimiento refleja el dinamismo económico de la capital del Atlántico y el compromiso empresarial por seguir fortaleciendo la empleabilidad local.

¿Qué cargos se están requiriendo?

La convocatoria está dirigida a la incorporación de talento en áreas como ingeniería, ventas, logística, entre otros. Si desea conocer todas las oportunidades disponibles, ingrese a este enlace y postúlese a la oferta que más se ajuste a sus aspiraciones.

A continuación, le presentamos algunas de las vacantes destacadas. Recuerde que el proceso de postulación es gratuito.

Tenga en cuenta que una hoja de vida bien estructurada y con sus datos actualizados puede aumentar significativamente sus posibilidades de ser contratado.

Gran convocatoria laboral abierta. | Foto: Getty Images

Residente de garantías

Empresa: Constructora Bolívar

Salario: A convenir

Tipo de contrato: Término fijo

Como supervisor de postventas, contribuirá directamente a la satisfacción del cliente, asegurando que se cumplan los compromisos adquiridos y que se mantenga una comunicación eficaz con nuestros clientes y copropiedades.

Responsabilidades:

Administrar y supervisar las garantías postventa de los proyectos inmobiliarios.

Controlar la ejecución técnica, administrativa y operativa de las garantías.

Asegurar la calidad del servicio y una ejecución oportuna de los trabajos.

Mantener una comunicación eficaz con clientes y copropiedades.

Velar por el cumplimiento de los compromisos adquiridos con los clientes.

Requerimientos:

Arquitecto o Ingeniero Civil.

Experiencia mínima de un año en atención de garantías y postventas.

Experiencia en residencia de obra.

Conocimiento en manejo de clientes y copropiedades.

Habilidades de redacción y comunicación eficaz.

Coordinador de ventas

Empresa: Prebel

Salario: 3.098.708

Tipo de contrato: Término indefinido

Como supervisor de ventas minoristas, garantizará visitas diarias a los puntos de venta y gestionarás la devolución de productos.

Responsabilidades:

Cumplir con la cuota de venta POS y con los indicadores de los respectivos puntos de venta.

Planear y establecer los lugares de reunión con el equipo de Impulso y Mercadeo, proporcionando todos los recursos necesarios.

Garantizar las visitas diarias a los puntos de venta asignados, generando los respectivos reportes en las herramientas indicadas (Registros de visitas, informes de competencias y exhibiciones).

Gestionar las devoluciones de parte del proceso de distribución nacional y de los clientes.

Organizar eventos que permitan una mayor visibilidad y ventas de las marcas en los puntos de venta.

Requerimientos:

Tecnología en mercadeo, administración, ventas o carreras afines.

2 años de experiencia gestionando puntos de venta, servicio al cliente y asesorías en el sector de retail.

Habilidades de relacionamiento interpersonal.

Profesional en enfermería

Empresa: Confidencial

Salario: 2.645.000

Tipo de contrato: Temporal

Como parte del equipo en Barranquilla, será responsable de implementar el proceso de enfermería y modelos técnicos para garantizar una atención integral de calidad.

Responsabilidades:

Valorar el estado de salud de los pacientes en la UCI y su contexto biofísico-social.

Elaborar diagnósticos de enfermería basados en factores de riesgo y problemas reales.

Ejecutar y documentar procedimientos de enfermería y asegurar la organización del servicio.

Diseñar planes de cuidado personalizados para pacientes según sus necesidades.

Supervisar la ejecución de planes de cuidado y el diligenciamiento adecuado de registros.

Realizar entregas y recibos de turno con la debida revisión y documentación.

Requerimientos:

Título profesional en Enfermería con tarjeta profesional.

Mínimo 1 año de experiencia en unidad de cuidados intensivos.

Certificaciones de acuerdo con la Resolución 3100 Diplomado en UCI Adultos.

Esquema de vacunación completo para HB Covid-19 Tétano y Fiebre amarilla.

Líder de operaciones internacionales

Empresa: Lextalento

Salario: $ 8.000.000 a $ 9.000.000

Tipo de contrato: Término indefinido

¿Es un experto en exportaciones aéreas y está listo para llevar su carrera al siguiente nivel? ¡Esta es su oportunidad de dirigir y transformar el área de operaciones internacionales!

Responsabilidades:

Dirigir los procesos de importación y exportación enfocándose en exportaciones aéreas.

Rediseñar el área de operaciones para garantizar eficiencia financiera y operativa.

Negociar con agentes de carga, aerolíneas y puertos.

Fortalecer relaciones con clientes para asegurar entregas oportunas y confiables.

Requerimientos:

Profesional en Comercio Exterior, Administración, Ingenierías o afines.

Experiencia mínima de 3 años liderando operaciones internacionales en empresas productivas.

Conocimiento sólido en exportaciones aéreas y régimen franco.

Habilidades comprobadas de negociación, liderazgo y gestión estratégica.