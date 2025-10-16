EMPLEO
Barranquilla: trabajo sí hay, revise las vacantes activas
Oportunidades disponibles para todos los perfiles.
Siga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado
Juliana Flórez
Periodista de empleabilidad experta en creación de contenido útil sobre ofertas laborales, empresas, eventos y novedades de Magneto.
El mercado laboral en Barranquilla continúa mostrando un panorama alentador. Empresas de distintos sectores están ampliando sus equipos de trabajo y abriendo procesos de selección para vincular nuevo talento, impulsando así la generación de empleo formal en la ciudad.
Las oportunidades disponibles abarcan perfiles con y sin experiencia. Este crecimiento refleja el dinamismo económico de la capital del Atlántico y el compromiso empresarial por seguir fortaleciendo la empleabilidad local.
¿Qué cargos se están requiriendo?
La convocatoria está dirigida a la incorporación de talento en áreas como ingeniería, ventas, logística, entre otros. Si desea conocer todas las oportunidades disponibles, ingrese a este enlace y postúlese a la oferta que más se ajuste a sus aspiraciones.
A continuación, le presentamos algunas de las vacantes destacadas. Recuerde que el proceso de postulación es gratuito.
Tenga en cuenta que una hoja de vida bien estructurada y con sus datos actualizados puede aumentar significativamente sus posibilidades de ser contratado.
Residente de garantías
Empresa: Constructora Bolívar
Salario: A convenir
Tipo de contrato: Término fijo
Como supervisor de postventas, contribuirá directamente a la satisfacción del cliente, asegurando que se cumplan los compromisos adquiridos y que se mantenga una comunicación eficaz con nuestros clientes y copropiedades.
Responsabilidades:
- Administrar y supervisar las garantías postventa de los proyectos inmobiliarios.
- Controlar la ejecución técnica, administrativa y operativa de las garantías.
- Asegurar la calidad del servicio y una ejecución oportuna de los trabajos.
- Mantener una comunicación eficaz con clientes y copropiedades.
- Velar por el cumplimiento de los compromisos adquiridos con los clientes.
Requerimientos:
- Arquitecto o Ingeniero Civil.
- Experiencia mínima de un año en atención de garantías y postventas.
- Experiencia en residencia de obra.
- Conocimiento en manejo de clientes y copropiedades.
- Habilidades de redacción y comunicación eficaz.
Coordinador de ventas
Empresa: Prebel
Salario: 3.098.708
Tipo de contrato: Término indefinido
Como supervisor de ventas minoristas, garantizará visitas diarias a los puntos de venta y gestionarás la devolución de productos.
Responsabilidades:
- Cumplir con la cuota de venta POS y con los indicadores de los respectivos puntos de venta.
- Planear y establecer los lugares de reunión con el equipo de Impulso y Mercadeo, proporcionando todos los recursos necesarios.
- Garantizar las visitas diarias a los puntos de venta asignados, generando los respectivos reportes en las herramientas indicadas (Registros de visitas, informes de competencias y exhibiciones).
- Gestionar las devoluciones de parte del proceso de distribución nacional y de los clientes.
- Organizar eventos que permitan una mayor visibilidad y ventas de las marcas en los puntos de venta.
Requerimientos:
- Tecnología en mercadeo, administración, ventas o carreras afines.
- 2 años de experiencia gestionando puntos de venta, servicio al cliente y asesorías en el sector de retail.
- Habilidades de relacionamiento interpersonal.
Profesional en enfermería
Empresa: Confidencial
Salario: 2.645.000
Tipo de contrato: Temporal
Como parte del equipo en Barranquilla, será responsable de implementar el proceso de enfermería y modelos técnicos para garantizar una atención integral de calidad.
Responsabilidades:
- Valorar el estado de salud de los pacientes en la UCI y su contexto biofísico-social.
- Elaborar diagnósticos de enfermería basados en factores de riesgo y problemas reales.
- Ejecutar y documentar procedimientos de enfermería y asegurar la organización del servicio.
- Diseñar planes de cuidado personalizados para pacientes según sus necesidades.
- Supervisar la ejecución de planes de cuidado y el diligenciamiento adecuado de registros.
- Realizar entregas y recibos de turno con la debida revisión y documentación.
Requerimientos:
- Título profesional en Enfermería con tarjeta profesional.
- Mínimo 1 año de experiencia en unidad de cuidados intensivos.
- Certificaciones de acuerdo con la Resolución 3100 Diplomado en UCI Adultos.
- Esquema de vacunación completo para HB Covid-19 Tétano y Fiebre amarilla.
Líder de operaciones internacionales
Empresa: Lextalento
Salario: $ 8.000.000 a $ 9.000.000
Tipo de contrato: Término indefinido
¿Es un experto en exportaciones aéreas y está listo para llevar su carrera al siguiente nivel? ¡Esta es su oportunidad de dirigir y transformar el área de operaciones internacionales!
Responsabilidades:
- Dirigir los procesos de importación y exportación enfocándose en exportaciones aéreas.
- Rediseñar el área de operaciones para garantizar eficiencia financiera y operativa.
- Negociar con agentes de carga, aerolíneas y puertos.
- Fortalecer relaciones con clientes para asegurar entregas oportunas y confiables.
Requerimientos:
- Profesional en Comercio Exterior, Administración, Ingenierías o afines.
- Experiencia mínima de 3 años liderando operaciones internacionales en empresas productivas.
- Conocimiento sólido en exportaciones aéreas y régimen franco.
- Habilidades comprobadas de negociación, liderazgo y gestión estratégica.
Para más información sobre estas y otras oportunidades laborales, haga clic en este enlace.