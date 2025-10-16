Suscribirse

EMPLEO

Barranquilla: trabajo sí hay, revise las vacantes activas

Oportunidades disponibles para todos los perfiles.

Juliana Flórez

Juliana Flórez

Periodista de empleabilidad experta en creación de contenido útil sobre ofertas laborales, empresas, eventos y novedades de Magneto.

16 de octubre de 2025, 7:33 p. m.
Equipo de trabajo, empresarios.
Actualice su hoja de vida y postúlese hoy mismo.

El mercado laboral en Barranquilla continúa mostrando un panorama alentador. Empresas de distintos sectores están ampliando sus equipos de trabajo y abriendo procesos de selección para vincular nuevo talento, impulsando así la generación de empleo formal en la ciudad.

Las oportunidades disponibles abarcan perfiles con y sin experiencia. Este crecimiento refleja el dinamismo económico de la capital del Atlántico y el compromiso empresarial por seguir fortaleciendo la empleabilidad local.

¿Qué cargos se están requiriendo?

La convocatoria está dirigida a la incorporación de talento en áreas como ingeniería, ventas, logística, entre otros. Si desea conocer todas las oportunidades disponibles, ingrese a este enlace y postúlese a la oferta que más se ajuste a sus aspiraciones.

A continuación, le presentamos algunas de las vacantes destacadas. Recuerde que el proceso de postulación es gratuito.

Tenga en cuenta que una hoja de vida bien estructurada y con sus datos actualizados puede aumentar significativamente sus posibilidades de ser contratado.

Creativo
Gran convocatoria laboral abierta.

Residente de garantías

Empresa: Constructora Bolívar

Salario: A convenir

Tipo de contrato: Término fijo

Como supervisor de postventas, contribuirá directamente a la satisfacción del cliente, asegurando que se cumplan los compromisos adquiridos y que se mantenga una comunicación eficaz con nuestros clientes y copropiedades.

Responsabilidades:

  • Administrar y supervisar las garantías postventa de los proyectos inmobiliarios.
  • Controlar la ejecución técnica, administrativa y operativa de las garantías.
  • Asegurar la calidad del servicio y una ejecución oportuna de los trabajos.
  • Mantener una comunicación eficaz con clientes y copropiedades.
  • Velar por el cumplimiento de los compromisos adquiridos con los clientes.

Requerimientos:

  • Arquitecto o Ingeniero Civil.
  • Experiencia mínima de un año en atención de garantías y postventas.
  • Experiencia en residencia de obra.
  • Conocimiento en manejo de clientes y copropiedades.
  • Habilidades de redacción y comunicación eficaz.

¿Cumple con los requisitos? ¡Postúlese aquí!

Coordinador de ventas

Empresa: Prebel

Salario: 3.098.708

Tipo de contrato: Término indefinido

Como supervisor de ventas minoristas, garantizará visitas diarias a los puntos de venta y gestionarás la devolución de productos.

Responsabilidades:

  • Cumplir con la cuota de venta POS y con los indicadores de los respectivos puntos de venta.
  • Planear y establecer los lugares de reunión con el equipo de Impulso y Mercadeo, proporcionando todos los recursos necesarios.
  • Garantizar las visitas diarias a los puntos de venta asignados, generando los respectivos reportes en las herramientas indicadas (Registros de visitas, informes de competencias y exhibiciones).
  • Gestionar las devoluciones de parte del proceso de distribución nacional y de los clientes.
  • Organizar eventos que permitan una mayor visibilidad y ventas de las marcas en los puntos de venta.

Requerimientos:

  • Tecnología en mercadeo, administración, ventas o carreras afines.
  • 2 años de experiencia gestionando puntos de venta, servicio al cliente y asesorías en el sector de retail.
  • Habilidades de relacionamiento interpersonal.

¿Cumple con los requisitos? ¡Postúlese aquí!

Contexto: Barranquilla: hay más de 7 mil vacantes abiertas en octubre

Profesional en enfermería

Empresa: Confidencial

Salario: 2.645.000

Tipo de contrato: Temporal

Como parte del equipo en Barranquilla, será responsable de implementar el proceso de enfermería y modelos técnicos para garantizar una atención integral de calidad.

Responsabilidades:

  • Valorar el estado de salud de los pacientes en la UCI y su contexto biofísico-social.
  • Elaborar diagnósticos de enfermería basados en factores de riesgo y problemas reales.
  • Ejecutar y documentar procedimientos de enfermería y asegurar la organización del servicio.
  • Diseñar planes de cuidado personalizados para pacientes según sus necesidades.
  • Supervisar la ejecución de planes de cuidado y el diligenciamiento adecuado de registros.
  • Realizar entregas y recibos de turno con la debida revisión y documentación.

Requerimientos:

  • Título profesional en Enfermería con tarjeta profesional.
  • Mínimo 1 año de experiencia en unidad de cuidados intensivos.
  • Certificaciones de acuerdo con la Resolución 3100 Diplomado en UCI Adultos.
  • Esquema de vacunación completo para HB Covid-19 Tétano y Fiebre amarilla.

¿Cumple con los requisitos? ¡Postúlese aquí!

Líder de operaciones internacionales

Empresa: Lextalento

Salario: $ 8.000.000 a $ 9.000.000

Tipo de contrato: Término indefinido

¿Es un experto en exportaciones aéreas y está listo para llevar su carrera al siguiente nivel? ¡Esta es su oportunidad de dirigir y transformar el área de operaciones internacionales!

Responsabilidades:

  • Dirigir los procesos de importación y exportación enfocándose en exportaciones aéreas.
  • Rediseñar el área de operaciones para garantizar eficiencia financiera y operativa.
  • Negociar con agentes de carga, aerolíneas y puertos.
  • Fortalecer relaciones con clientes para asegurar entregas oportunas y confiables.

Requerimientos:

  • Profesional en Comercio Exterior, Administración, Ingenierías o afines.
  • Experiencia mínima de 3 años liderando operaciones internacionales en empresas productivas.
  • Conocimiento sólido en exportaciones aéreas y régimen franco.
  • Habilidades comprobadas de negociación, liderazgo y gestión estratégica.

¿Cumple con los requisitos? ¡Postúlese aquí!

Para más información sobre estas y otras oportunidades laborales, haga clic en este enlace.

