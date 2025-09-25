Suscribirse

Barranquilla: vacantes activas en septiembre, conózcalas aquí

Postulaciones abiertas sin costo.

Juliana Flórez

Juliana Flórez

Periodista de empleabilidad experta en creación de contenido útil sobre ofertas laborales, empresas, eventos y novedades de Magneto.

25 de septiembre de 2025, 7:19 p. m.
Barranquilla monumento Ventana al Mundo Foto Guillermo Torres Reina / Semana
Actualice su hoja de vida y postúlese hoy mismo. | Foto: Guillermo Torres Reina / Semana

Durante septiembre la capital del Atlántico continúa posicionándose como un polo de crecimiento económico y generador de empleo en la región Caribe con cientos de vacantes en sectores clave como comercio, logística, servicios, tecnología y salud, ofreciendo alternativas tanto para perfiles con experiencia como para quienes buscan su primer empleo formal.

A continuación, le presentamos algunas de las ofertas activas en la ciudad. Para explorar todas las oportunidades y postularse sin costo, puede ingresar a la sección de Semana Empleos, crear un perfil completo y aplicar al cargo que más le interese.

Recuerde que contar con una hoja de vida bien estructurada y con sus datos personales actualizados puede aumentar sus posibilidades de ser contratado.

Creativo
Oportunidades disponibles para todos los perfiles. | Foto: Getty Images/iStockphoto

Oficial de mantenimiento locativo

Empresa: Summar

Salario: $ 2.050.000

Tipo de contrato: Temporal

Con un enfoque en la resolución de problemas y atención al detalle, estará a cargo de la reparación de fallas eléctricas, mecánicas y civiles.

Responsabilidades:

• Realizar mantenimiento preventivo y correctivo de instalaciones.

• Reparación de sistemas eléctricos, mecánicos y obras civiles.

• Solucionar problemas locativos de manera eficiente.

• Asegurar el funcionamiento óptimo de todas las instalaciones.

• Colaborar en proyectos de mejora de infraestructura.

Requerimientos:

• Bachillerato completo técnico o tecnólogo.

• Experiencia como Todero en mantenimiento locativo.

• Conocimientos básicos en electricidad, mecánica, obra civil y mampostería.

• Disponibilidad para trabajar en turnos rotativos.

• Experiencia certificable en mantenimiento y reparaciones.

¿Cumple con los requisitos? ¡Postúlese aquí!

Coordinador de planeación de proyectos

Empresa: Constructora Bolívar S.A.

Salario: A convenir

Tipo de contrato: Término fijo

Como coordinador de planeación de proyectos tendrá la responsabilidad de asegurar que los márgenes de los proyectos desde la fase de ventas hasta el inicio de su construcción sean consistentes con los costos proyectados.

Responsabilidades:

  • Asegurar la consistencia entre los márgenes de proyectos y los costos reales.
  • Controlar y hacer seguimiento al presupuesto durante la ingeniería de detalle.
  • Proveer información vital para la ejecución del proyecto.
  • Informar sobre variaciones que puedan afectar los márgenes.
  • Gestionar acciones para mantener márgenes de ganancia.

Requerimientos:

  • Título profesional en Ingeniería Civil.
  • Especialización o maestría en áreas afines a las finanzas.
  • Experiencia mínima de 6 años en manejo de presupuestos.
  • Conocimientos en programación de obra.
  • Manejo de software de presupuestos y control de costos.

¿Cumple con los requisitos? ¡Postúlese aquí!

Contexto: ¿Sin empleo? Hay vacantes con sueldos desde $4 millones: conózcalas aquí

Analista desarrollador web

Empresa: Expreso Brasilia S.A.

Salario: $ 3.438.000

Tipo de contrato: Término fijo

Su rol será crucial para garantizar la integridad y consistencia de los datos, permitiendo a la empresa tomar decisiones informadas y estratégicas.

Responsabilidades:

  • Diseñar o mejorar procesos del sistema.
  • Analizar la arquitectura de sistemas existentes e identificar oportunidades de mejora.
  • Diseñar y mantener estructuras de bases de datos relacionales.
  • Desarrollar y mantener procesos ETL para integrar datos desde diversas fuentes.
  • Crear visualizaciones de datos interactivas con herramientas como Power BI, Tableau o Qlik.
  • Diseñar KPIs y métricas alineadas con los objetivos estratégicos.
  • Proveer insights basados en datos para apoyar decisiones estratégicas y operativas.
  • Realizar análisis predictivo o tendencias según el contexto del negocio.
  • Documentar procesos, requerimientos y soluciones implementadas.
  • Capacitar a usuarios finales en el uso de herramientas BI o nuevos sistemas.
  • Verificar integridad, precisión y consistencia de los datos utilizados.

Requerimientos:

  • Título profesional en Ingeniería de Sistemas Informática o afines.
  • Experiencia mínima de 3 años en análisis y desarrollador web.
  • Dominio avanzado de SQL y herramientas BI (Power BI, KNime, SQLDeveloper).
  • Conocimiento de administración básica de bases de datos (Oracle, SQL Server, MySQL, PostgreSQL).
  • Experiencia en desarrollo de procesos ETL.
  • Conocimiento en lenguajes de programación y scripts (Bash para automatización de tareas).

¿Cumple con los requisitos? ¡Postúlese aquí!

Vendedora

Empresa: Accesorios Avemaría

Salario: $ 1.651.000

Tipo de contrato: Temporal

En Avemaría buscan una vendedora apasionada por los accesorios y el servicio al cliente, para acompañar en la temporada de amor y amistad.

Responsabilidades:

  • Brindar atención y asesoría amable y personalizada.
  • Mantener impecable la exhibición y presentación del punto de venta.
  • Apoyar inventario y reposición de productos.

Requerimientos:

  • Mínimo 6 meses de experiencia en ventas y servicio al cliente.
  • Excelente presentación personal y proactividad.

¿Cumple con los requisitos? ¡Postúlese aquí!

Para más información sobre estas y otras oportunidades laborales, haga clic en este enlace.

