Be to Bee busca talento en distintas áreas: así puede postularse

Con más de 25 años de experiencia en la gestión del talento humano, Be to Bee, empresa de servicios temporales que provee personal operativo, técnico, tecnólogo y profesional a nivel nacional, anunció la apertura de nuevas oportunidades laborales en diferentes ciudades del país.

Las vacantes disponibles están dirigidas a personas que buscan estabilidad, proyección y crecimiento en compañías que confían en Be to Bee para fortalecer sus equipos de trabajo. Quienes estén interesados pueden aplicar hoy mismo ingresando a la sección de Semana Empleos y aplicar en línea.

¿Qué perfiles se requieren?

La convocatoria está dirigida a profesionales en áreas como contabilidad, salud, ventas, operaciones, entre otros campos. A continuación, le presentamos algunas de las vacantes destacadas. Recuerde que el proceso de postulación es gratuito.

Oportunidades disponibles para todos los perfiles. | Foto: Getty Images/iStockphoto

Auxiliar contable – Bogotá D.C.

Salario: 1.800.000

Este rol es ideal para quienes deseen desarrollarse como asistente contable o ayudante de contabilidad, fortaleciendo su experiencia en el manejo de conciliaciones bancarias, registros y causación, así como en la gestión de nómina y facturación.

Responsabilidades:

Realizar conciliaciones bancarias periódicas.

Registrar y causar transacciones contables.

Gestionar facturación y nómina.

Manejar Excel y programas contables.

Asistir al jefe inmediato en tareas adicionales.

Requerimientos:

Formación técnica en contabilidad.

Experiencia previa como auxiliar contable o similar.

Dominio de Excel y programas contables.

Residencia en Bogotá, preferiblemente en Cedritos.

Capacidad para trabajar de manera presencial y virtual.

Auxiliar de farmacia – Bogotá D.C.

Salario: 1.800.000

Si tiene experiencia como técnico en farmacia o asistente de farmacia, esta es su oportunidad para crecer en un entorno dinámico y colaborativo.

Responsabilidades:

Realizar la desinfección del área, mesones y elementos usados.

Entregar los insumos necesarios para diferentes terapias y naturopatía.

Elaborar etiquetas para marcar los medicamentos (dosis, ampollas, etc.).

Preparar y rotular medicamentos según historia clínica y órdenes médicas.

Entregar los medicamentos preparados a los pacientes.

Elaborar minerales orales y realizar lavado y desinfección de frascos.

Preparar terapia neural y alistamiento de medicamentos para envíos.

Lavar el filtro de agua y surtir dispositivos médicos para el área.

Participar en las capacitaciones programadas por el empleador.

Requerimientos:

Título de Técnico en Farmacia o experiencia equivalente.

Conocimiento básico en la preparación y manejo de medicamentos.

Habilidades organizativas y atención al detalle.

Capacidad para seguir protocolos estrictos de seguridad e higiene.

Disponibilidad para trabajar en Bogotá.

Asesor de ventas – Cartagena

Salario: 1.423.500

Si es un ejecutivo de ventas apasionado por el servicio al cliente y desea crecer en un entorno dinámico, ¡esta es su oportunidad!

Responsabilidades:

Brindar atención al cliente de manera cercana y profesional.

Contribuir al orden y presentación del punto de venta.

Asumir funciones administrativas en ausencia de la administradora.

Garantizar la continuidad operativa del local.

Requerimientos:

Bachillerato completo.

Experiencia previa en ventas o atención al cliente.

Habilidad para gestionar tareas administrativas.

Excelentes habilidades comunicativas.

Operario de producción – Funza

Salario: 1.423.500

Este puesto es ideal para aquellos con experiencia en líneas de producción y que deseen trabajar en un entorno dinámico.

Responsabilidades:

Operar maquinaria y equipos de producción.

Seguir procedimientos de seguridad y calidad.

Colaborar con el equipo para cumplir objetivos de producción.

Realizar tareas de mantenimiento básico de equipos.

Reportar cualquier incidencia o problema técnico.

Requerimientos:

Experiencia mínima de 1 año como operario de producción.

Disponibilidad para trabajar en turnos rotativos de 12 horas.

Residencia en Funza, Mosquera o áreas cercanas.

Bachillerato completo.

Habilidad para trabajar en equipo y seguir instrucciones.