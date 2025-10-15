EMPLEO
Be to Bee busca talento en distintas áreas: así puede postularse
Gran convocatoria laboral abierta.
Con más de 25 años de experiencia en la gestión del talento humano, Be to Bee, empresa de servicios temporales que provee personal operativo, técnico, tecnólogo y profesional a nivel nacional, anunció la apertura de nuevas oportunidades laborales en diferentes ciudades del país.
Las vacantes disponibles están dirigidas a personas que buscan estabilidad, proyección y crecimiento en compañías que confían en Be to Bee para fortalecer sus equipos de trabajo. Quienes estén interesados pueden aplicar hoy mismo ingresando a la sección de Semana Empleos y aplicar en línea.
¿Qué perfiles se requieren?
La convocatoria está dirigida a profesionales en áreas como contabilidad, salud, ventas, operaciones, entre otros campos. A continuación, le presentamos algunas de las vacantes destacadas. Recuerde que el proceso de postulación es gratuito.
Auxiliar contable – Bogotá D.C.
Salario: 1.800.000
Este rol es ideal para quienes deseen desarrollarse como asistente contable o ayudante de contabilidad, fortaleciendo su experiencia en el manejo de conciliaciones bancarias, registros y causación, así como en la gestión de nómina y facturación.
Responsabilidades:
- Realizar conciliaciones bancarias periódicas.
- Registrar y causar transacciones contables.
- Gestionar facturación y nómina.
- Manejar Excel y programas contables.
- Asistir al jefe inmediato en tareas adicionales.
Requerimientos:
- Formación técnica en contabilidad.
- Experiencia previa como auxiliar contable o similar.
- Dominio de Excel y programas contables.
- Residencia en Bogotá, preferiblemente en Cedritos.
- Capacidad para trabajar de manera presencial y virtual.
Auxiliar de farmacia – Bogotá D.C.
Salario: 1.800.000
Si tiene experiencia como técnico en farmacia o asistente de farmacia, esta es su oportunidad para crecer en un entorno dinámico y colaborativo.
Responsabilidades:
- Realizar la desinfección del área, mesones y elementos usados.
- Entregar los insumos necesarios para diferentes terapias y naturopatía.
- Elaborar etiquetas para marcar los medicamentos (dosis, ampollas, etc.).
- Preparar y rotular medicamentos según historia clínica y órdenes médicas.
- Entregar los medicamentos preparados a los pacientes.
- Elaborar minerales orales y realizar lavado y desinfección de frascos.
- Preparar terapia neural y alistamiento de medicamentos para envíos.
- Lavar el filtro de agua y surtir dispositivos médicos para el área.
- Participar en las capacitaciones programadas por el empleador.
Requerimientos:
- Título de Técnico en Farmacia o experiencia equivalente.
- Conocimiento básico en la preparación y manejo de medicamentos.
- Habilidades organizativas y atención al detalle.
- Capacidad para seguir protocolos estrictos de seguridad e higiene.
- Disponibilidad para trabajar en Bogotá.
Asesor de ventas – Cartagena
Salario: 1.423.500
Si es un ejecutivo de ventas apasionado por el servicio al cliente y desea crecer en un entorno dinámico, ¡esta es su oportunidad!
Responsabilidades:
- Brindar atención al cliente de manera cercana y profesional.
- Contribuir al orden y presentación del punto de venta.
- Asumir funciones administrativas en ausencia de la administradora.
- Garantizar la continuidad operativa del local.
Requerimientos:
- Bachillerato completo.
- Experiencia previa en ventas o atención al cliente.
- Habilidad para gestionar tareas administrativas.
- Excelentes habilidades comunicativas.
Operario de producción – Funza
Salario: 1.423.500
Este puesto es ideal para aquellos con experiencia en líneas de producción y que deseen trabajar en un entorno dinámico.
Responsabilidades:
- Operar maquinaria y equipos de producción.
- Seguir procedimientos de seguridad y calidad.
- Colaborar con el equipo para cumplir objetivos de producción.
- Realizar tareas de mantenimiento básico de equipos.
- Reportar cualquier incidencia o problema técnico.
Requerimientos:
- Experiencia mínima de 1 año como operario de producción.
- Disponibilidad para trabajar en turnos rotativos de 12 horas.
- Residencia en Funza, Mosquera o áreas cercanas.
- Bachillerato completo.
- Habilidad para trabajar en equipo y seguir instrucciones.
Para más información sobre estas y otras oportunidades laborales, haga clic en este enlace.