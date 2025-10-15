Suscribirse

Be to Bee busca talento en distintas áreas: así puede postularse

Gran convocatoria laboral abierta.

Juliana Flórez

Juliana Flórez

Periodista de empleabilidad experta en creación de contenido útil sobre ofertas laborales, empresas, eventos y novedades de Magneto.

15 de octubre de 2025, 7:02 p. m.
Con más de 25 años de experiencia en la gestión del talento humano, Be to Bee, empresa de servicios temporales que provee personal operativo, técnico, tecnólogo y profesional a nivel nacional, anunció la apertura de nuevas oportunidades laborales en diferentes ciudades del país.

Las vacantes disponibles están dirigidas a personas que buscan estabilidad, proyección y crecimiento en compañías que confían en Be to Bee para fortalecer sus equipos de trabajo. Quienes estén interesados pueden aplicar hoy mismo ingresando a la sección de Semana Empleos y aplicar en línea.

¿Qué perfiles se requieren?

La convocatoria está dirigida a profesionales en áreas como contabilidad, salud, ventas, operaciones, entre otros campos. A continuación, le presentamos algunas de las vacantes destacadas. Recuerde que el proceso de postulación es gratuito.

Auxiliar contable – Bogotá D.C.

Salario: 1.800.000

Este rol es ideal para quienes deseen desarrollarse como asistente contable o ayudante de contabilidad, fortaleciendo su experiencia en el manejo de conciliaciones bancarias, registros y causación, así como en la gestión de nómina y facturación.

Responsabilidades:

  • Realizar conciliaciones bancarias periódicas.
  • Registrar y causar transacciones contables.
  • Gestionar facturación y nómina.
  • Manejar Excel y programas contables.
  • Asistir al jefe inmediato en tareas adicionales.

Requerimientos:

  • Formación técnica en contabilidad.
  • Experiencia previa como auxiliar contable o similar.
  • Dominio de Excel y programas contables.
  • Residencia en Bogotá, preferiblemente en Cedritos.
  • Capacidad para trabajar de manera presencial y virtual.

Auxiliar de farmacia – Bogotá D.C.

Salario: 1.800.000

Si tiene experiencia como técnico en farmacia o asistente de farmacia, esta es su oportunidad para crecer en un entorno dinámico y colaborativo.

Responsabilidades:

  • Realizar la desinfección del área, mesones y elementos usados.
  • Entregar los insumos necesarios para diferentes terapias y naturopatía.
  • Elaborar etiquetas para marcar los medicamentos (dosis, ampollas, etc.).
  • Preparar y rotular medicamentos según historia clínica y órdenes médicas.
  • Entregar los medicamentos preparados a los pacientes.
  • Elaborar minerales orales y realizar lavado y desinfección de frascos.
  • Preparar terapia neural y alistamiento de medicamentos para envíos.
  • Lavar el filtro de agua y surtir dispositivos médicos para el área.
  • Participar en las capacitaciones programadas por el empleador.

Requerimientos:

  • Título de Técnico en Farmacia o experiencia equivalente.
  • Conocimiento básico en la preparación y manejo de medicamentos.
  • Habilidades organizativas y atención al detalle.
  • Capacidad para seguir protocolos estrictos de seguridad e higiene.
  • Disponibilidad para trabajar en Bogotá.

Asesor de ventas – Cartagena

Salario: 1.423.500

Si es un ejecutivo de ventas apasionado por el servicio al cliente y desea crecer en un entorno dinámico, ¡esta es su oportunidad!

Responsabilidades:

  • Brindar atención al cliente de manera cercana y profesional.
  • Contribuir al orden y presentación del punto de venta.
  • Asumir funciones administrativas en ausencia de la administradora.
  • Garantizar la continuidad operativa del local.

Requerimientos:

  • Bachillerato completo.
  • Experiencia previa en ventas o atención al cliente.
  • Habilidad para gestionar tareas administrativas.
  • Excelentes habilidades comunicativas.

Operario de producción – Funza

Salario: 1.423.500

Este puesto es ideal para aquellos con experiencia en líneas de producción y que deseen trabajar en un entorno dinámico.

Responsabilidades:

  • Operar maquinaria y equipos de producción.
  • Seguir procedimientos de seguridad y calidad.
  • Colaborar con el equipo para cumplir objetivos de producción.
  • Realizar tareas de mantenimiento básico de equipos.
  • Reportar cualquier incidencia o problema técnico.

Requerimientos:

  • Experiencia mínima de 1 año como operario de producción.
  • Disponibilidad para trabajar en turnos rotativos de 12 horas.
  • Residencia en Funza, Mosquera o áreas cercanas.
  • Bachillerato completo.
  • Habilidad para trabajar en equipo y seguir instrucciones.

Para más información sobre estas y otras oportunidades laborales, haga clic en este enlace.

