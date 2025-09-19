Be to bee tiene nuevas oportunidades laborales: conozca cómo aplicar

Be to bee abre sus puertas para quienes quieran hacer parte de su equipo de trabajo. La compañía, con más de 25 años de experiencia en la gestión del talento humano, está en búsqueda de nuevo personal para fortalecer sus operaciones.

La actividad principal de Be to bee se centra en transformar la administración del capital humano en las empresas, pasando de ser un área meramente operativa a convertirse en un pilar estratégico. De esta manera, la firma contribuye al cumplimiento normativo, la productividad y una gestión moderna y confiable de los recursos humanos.

Con presencia en todo el país y un enfoque especial en Bogotá, Be to bee se ha consolidado como aliado estratégico cercano de las organizaciones, entendiendo las dinámicas propias de cada sector y ofreciendo soluciones diseñadas a la medida de las necesidades de sus clientes.

" Nuestro objetivo es crear un ambiente laboral en el que cada trabajador se sienta valorado y respaldado, garantizando así resultados de calidad para nuestros clientes."

— Juliana González, gerente general.

Ahora, la empresa busca expandir su equipo con vacantes en varias ciudades del país. A continuación, le presentaremos algunas de las ofertas disponibles, podrá aplicar en el enlace que aparece al final de cada vacante.

Vacantes disponibles

¿Apasionado por el mundo de la confección y cuenta con experiencia en maquinaria especializada? Se busca un operario de confección para unirse al equipo en la zona industrial de Puente Aranda.

Se ofrece un salario competitivo de $1.423.500 más un auxilio de transporte de $200.000. El trabajo es en un ambiente dinámico de lunes a viernes, con horarios que permiten disfrutar de las tardes. Es una oportunidad en una empresa líder en el sector, donde se valora la calidad y el compromiso.

Responsabilidades:

• Operar maquinaria de confección como la presilladora triple transporte y ribeteadora.

• Asegurar el correcto funcionamiento de las máquinas y realizar mantenimientos básicos.

• Colaborar con el equipo de producción para cumplir con los objetivos diarios.

• Seguir las instrucciones y especificaciones de diseño para cada producto.

Requerimientos:

• Experiencia mínima de 6 meses en operación de maquinaria de confección.

• Conocimiento en el manejo de presilladora triple transporte y ribeteadora.

• Disponibilidad para trabajar en la zona industrial de Puente Aranda

• Bachillerato completo.

Soldador

Salario: $ 1.700.000

Se busca un soldador experto en estructuras, apasionado por la precisión en su trabajo. La posición está ubicada cerca de la estación de Transmilenio Zona Industrial.

Se ofrece un salario competitivo de $1.700.000, junto con todas las prestaciones de ley y un auxilio de transporte. La jornada laboral es de lunes a viernes, con un horario que permite disfrutar de las tardes.

Si se cuenta con experiencia en soldadura MIG, revestida y eléctrica, y certificación para trabajar en alturas, es una oportunidad para crecer profesionalmente en un entorno dinámico.

Responsabilidades:

Realizar soldaduras en estructuras metálicas utilizando técnicas MIG revestida y eléctrica.

Inspeccionar y evaluar las estructuras para asegurar la calidad y seguridad de las soldaduras.

Trabajar en alturas siguiendo los protocolos de seguridad.

Colaborar con el equipo técnico para cumplir con los estándares de producción y tiempos establecidos.

Mantener el equipo de soldadura en condiciones óptimas.

Requerimientos:

Experiencia mínima de 2 años como soldador operador de soldadura o técnico en soldadura.

Conocimiento avanzado de soldadura MIG revestida y eléctrica.

Certificación en trabajo seguro en alturas.

Habilidad para interpretar planos y especificaciones técnicas.

Capacidad para trabajar en un entorno de producción dinámico.

Operario de producción en Funza

Salario: $ 1.423.500

Se busca un operario de producción para incorporarse al equipo ubicado en Funza, cercano a Mosquera. Este puesto es ideal para personas con experiencia en líneas de producción y que deseen trabajar en un entorno dinámico.

Se ofrece un salario competitivo de $1.423.500 más un auxilio de transporte de $200.000, junto con prestaciones de ley y recargos que elevan el ingreso promedio a aproximadamente $2.200.000.

El lugar de trabajo está situado en Troncal Occidente, dentro del Parque Empresarial de Occidente.

Se esperan candidatos con actitud y disposición para trabajar en turnos rotativos de 12 horas de lunes a sábado.

Responsabilidades:

Operar maquinaria y equipos de producción.

Seguir procedimientos de seguridad y calidad.

Colaborar con el equipo para cumplir objetivos de producción.

Realizar tareas de mantenimiento básico de equipos.

Reportar cualquier incidencia o problema técnico.

Requerimientos:

Experiencia mínima de 1 año como operario de producción.

Disponibilidad para trabajar en turnos rotativos de 12 horas.

Residencia en Funza Mosquera o áreas cercanas.

Bachillerato completo.

Habilidad para trabajar en equipo y seguir instrucciones.

