Bogotá: hay vacantes activas para trabajar los fines de semana, aplique aquí

Cada vez son más las personas que buscan empleos que se ajusten a su estilo de vida y necesidades. Por eso, las oportunidades de trabajo durante los fines de semana se han convertido en una excelente opción para quienes desean generar ingresos adicionales, compaginar con estudios o contar con mayor flexibilidad.

Precisamente por ello, en Bogotá, reconocidas empresas están recibiendo hojas de vida para cubrir vacantes en sectores como ventas, atención al cliente, logística, gastronomía y más.

A continuación, le presentamos algunas de las vacantes disponibles. Si desea conocer todas las ofertas, ingrese a este enlace, cree un perfil profesional completo y postúlese de manera gratuita y virtual.

¿Está buscando trabajo para los fines de semana? Hay más de cientos de cupos; aquí le contamos cuáles son las vacantes | Foto: Stock

Asesor fines de semana – Patprimo

Salario: $ 1.423.500 a $ 2.000.000

Tipo de contrato: Término fijo

Se necesita un(a) asesor(a) comercial para trabajar en tiendas Patprimo, exclusivamente fines de semana y festivos, con experiencia mínima de 6 meses en roles similares en almacenes de grandes superficies o en otras marcas dentro del retail.

Responsabilidades:

Atender y asesorar clientes dentro de la tienda, ofreciendo una experiencia de compra personalizada.

Cumplir con las metas e indicadores de venta ( ticket promedio, unidades vendidas, devoluciones, etc.).

promedio, unidades vendidas, devoluciones, etc.). Gestionar el stock y exhibición del merchandising (reposiciones, orden, rotación).

y exhibición del (reposiciones, orden, rotación). Mantener estándares visuales, etiquetas, seguridad y limpieza del área.

Participar en activaciones, promociones y exhibiciones especiales.

Registrar ventas, reportar al jefe de tienda, apoyar en conteos de stock y garantizar calidad total en servicio.

Requerimientos:

Bachillerato completo.

Experiencia en asesoría y ventas en almacenes de grandes superficies.

Excelente actitud y buen relacionamiento interpersonal.

Orientación al cliente y resultados.

Disponibilidad exclusiva para trabajar fines de semana y festivos.

Asesores comerciales fin de semana – Studio F

Salario: $ 1.423.500

Tipo de contrato: Término indefinido

Si le apasiona el mundo de la moda y las ventas, ¡esta es su oportunidad! Studio F y ELA están en busca de asesores comerciales.

Responsabilidades:

Garantizar el cumplimiento del presupuesto asignado.

Asegurar el cumplimiento de los objetivos.

Brindar una excelente atención al cliente.

Asesorar a los clientes asegurando un total look , realizar ventas cruzadas.

, realizar ventas cruzadas. Atender solicitudes de cambios de prendas por referencias o tallas.

Organizar la tienda y el producto en el piso de venta.

Requerimientos:

Experiencia mínima de 6 meses como asesor en el campo retail moda.

Habilidad en ventas y desempeño.

Excelentes habilidades comunicativas.

Pasión por la moda y las ventas.

Bachillerato completo.

Vivir en Fontibón o cerca al centro comercial Gran Estación.

Vendedor fin de semana – Homecenter

Salario: A convenir

Tipo de contrato: Término indefinido

Como asesor de ventas, será responsable de guiar a los clientes a través de nuestros productos, proyectos y servicios, asegurando que tengan una experiencia de compra inolvidable.

Responsabilidades:

Guiar a los clientes en la selección de productos y servicios.

Utilizar herramientas digitales para mejorar la experiencia de compra.

Asegurar la satisfacción del cliente a través del servicio posventa.

Alcanzar indicadores de ventas y metas comerciales.

Fomentar la fidelización del cliente mediante una atención personalizada.

Requerimientos:

Bachillerato completo.

Experiencia previa en ventas o atención al cliente.

Habilidades en el uso de herramientas digitales.

Excelentes habilidades de comunicación.

Capacidad para trabajar en equipo.