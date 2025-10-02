Empleo
Bogotá: hay vacantes activas para trabajar los fines de semana, aplique aquí
El trabajo que busca, más cerca de lo que imagina.
Juliana Flórez
Periodista de empleabilidad experta en creación de contenido útil sobre ofertas laborales, empresas, eventos y novedades de Magneto.
Cada vez son más las personas que buscan empleos que se ajusten a su estilo de vida y necesidades. Por eso, las oportunidades de trabajo durante los fines de semana se han convertido en una excelente opción para quienes desean generar ingresos adicionales, compaginar con estudios o contar con mayor flexibilidad.
Precisamente por ello, en Bogotá, reconocidas empresas están recibiendo hojas de vida para cubrir vacantes en sectores como ventas, atención al cliente, logística, gastronomía y más.
A continuación, le presentamos algunas de las vacantes disponibles. Si desea conocer todas las ofertas, ingrese a este enlace, cree un perfil profesional completo y postúlese de manera gratuita y virtual.
Asesor fines de semana – Patprimo
Salario: $ 1.423.500 a $ 2.000.000
Tipo de contrato: Término fijo
Se necesita un(a) asesor(a) comercial para trabajar en tiendas Patprimo, exclusivamente fines de semana y festivos, con experiencia mínima de 6 meses en roles similares en almacenes de grandes superficies o en otras marcas dentro del retail.
Responsabilidades:
- Atender y asesorar clientes dentro de la tienda, ofreciendo una experiencia de compra personalizada.
- Cumplir con las metas e indicadores de venta (ticket promedio, unidades vendidas, devoluciones, etc.).
- Gestionar el stock y exhibición del merchandising (reposiciones, orden, rotación).
- Mantener estándares visuales, etiquetas, seguridad y limpieza del área.
- Participar en activaciones, promociones y exhibiciones especiales.
- Registrar ventas, reportar al jefe de tienda, apoyar en conteos de stock y garantizar calidad total en servicio.
Requerimientos:
- Bachillerato completo.
- Experiencia en asesoría y ventas en almacenes de grandes superficies.
- Excelente actitud y buen relacionamiento interpersonal.
- Orientación al cliente y resultados.
- Disponibilidad exclusiva para trabajar fines de semana y festivos.
Asesores comerciales fin de semana – Studio F
Salario: $ 1.423.500
Tipo de contrato: Término indefinido
Si le apasiona el mundo de la moda y las ventas, ¡esta es su oportunidad! Studio F y ELA están en busca de asesores comerciales.
Responsabilidades:
- Garantizar el cumplimiento del presupuesto asignado.
- Asegurar el cumplimiento de los objetivos.
- Brindar una excelente atención al cliente.
- Asesorar a los clientes asegurando un total look, realizar ventas cruzadas.
- Atender solicitudes de cambios de prendas por referencias o tallas.
- Organizar la tienda y el producto en el piso de venta.
Requerimientos:
- Experiencia mínima de 6 meses como asesor en el campo retail moda.
- Habilidad en ventas y desempeño.
- Excelentes habilidades comunicativas.
- Pasión por la moda y las ventas.
- Bachillerato completo.
- Vivir en Fontibón o cerca al centro comercial Gran Estación.
Vendedor fin de semana – Homecenter
Salario: A convenir
Tipo de contrato: Término indefinido
Como asesor de ventas, será responsable de guiar a los clientes a través de nuestros productos, proyectos y servicios, asegurando que tengan una experiencia de compra inolvidable.
Responsabilidades:
- Guiar a los clientes en la selección de productos y servicios.
- Utilizar herramientas digitales para mejorar la experiencia de compra.
- Asegurar la satisfacción del cliente a través del servicio posventa.
- Alcanzar indicadores de ventas y metas comerciales.
- Fomentar la fidelización del cliente mediante una atención personalizada.
Requerimientos:
- Bachillerato completo.
- Experiencia previa en ventas o atención al cliente.
- Habilidades en el uso de herramientas digitales.
- Excelentes habilidades de comunicación.
- Capacidad para trabajar en equipo.
Para más información sobre estas y otras oportunidades laborales, haga clic en este enlace.