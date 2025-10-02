EMPLEO
Bogotá: más de 70 mil vacantes activas esperan por usted
Oportunidades disponibles para todos los perfiles.
Juliana Flórez
Periodista de empleabilidad experta en creación de contenido útil sobre ofertas laborales, empresas, eventos y novedades de Magneto.
La capital del país sigue siendo uno de los principales epicentros de contratación, con miles de oportunidades disponibles para quienes buscan dar un nuevo rumbo a su vida laboral. Empresas de diferentes sectores están en la búsqueda de talento para reforzar sus equipos y responder a la alta demanda del mercado.
¿Qué perfiles se requieren?
La convocatoria está dirigida a profesionales en áreas como salud, logística, ventas, tecnología, administración, servicio al cliente, entre otros. Si desea conocer todas las oportunidades disponibles, ingrese a este enlace y postúlese a la oferta que más se ajuste a sus aspiraciones. A continuación, le presentamos algunas de las vacantes destacadas. Recuerde que el proceso de postulación es totalmente gratuito.
Asesor comercial
Empresa: GCO
Salario: $ 1.423.500 a $ 3.000.000
Tipo de contrato: Término fijo
Si tiene pasión por las ventas y disfruta guiando y apoyando a los demás, esta es su oportunidad ideal.
Responsabilidades:
- Atender y asesorar a los clientes en sus compras.
- Promover y vender productos de moda y retail.
- Cumplir con las metas de ventas establecidas.
- Mantener el orden y presentación de la tienda.
- Brindar un excelente servicio al cliente.
Requerimientos:
- Experiencia mínima de 6 meses en ventas en el sector moda o retail.
- Educación mínima de bachillerato completo.
- Habilidad para trabajar en equipo.
- Buena comunicación y actitud de servicio.
Jefe administrativo
Empresa: Tiendas Ísimo
Salario: $ 7.500.000
Tipo de contrato: Término indefinido
Este rol crucial abarca la gestión financiera operativa, relación con proveedores, gestión de talento humano, calidad y SST, así como soporte tecnológico y legal.
Responsabilidades:
- Coordinar la administración de caja menor y reembolsos.
- Apoyar a jefaturas en el manejo de gastos específicos.
- Seguimiento a legalización de viajes y control de viáticos.
- Coordinar insumos no retail y materiales para tiendas y CEDI.
- Asegurar los procesos de reclutamiento, inducción y contratación de personal.
- Seguimiento a desvinculación del personal y novedades de nómina.
- Coordinar inspecciones de calidad y control de plagas.
- Garantizar la instalación y mantenimiento de equipos tecnológicos.
- Coordinar documentación legal y verificación normativa.
- Gestión de pagos de impuestos municipales.
Requerimientos:
- Experiencia mínima de 4 años en posiciones similares.
- Conocimientos en gestión financiera y operativa.
- Habilidad para coordinar equipos de trabajo.
- Experiencia en relaciones con proveedores.
- Conocimiento de normativas SST y de calidad.
- Capacidad de gestión de talento humano.
Coordinador médico
Empresa: Compensar
Salario: $ 8.926.600
Tipo de contrato: Término indefinido
Si es un profesional en medicina con especialización en ciencias administrativas o salud y tiene más de tres años de experiencia en la prestación de servicios de salud, esta es su oportunidad de marcar la diferencia.
Responsabilidades:
- Coordinar y gestionar el funcionamiento de los servicios asistenciales.
- Asegurar el seguimiento y cumplimiento de los protocolos y procedimientos integrales.
- Garantizar la adecuada prestación del servicio y el logro de las metas de la unidad.
- Participar en procesos de selección para el personal del equipo de trabajo.
- Realizar análisis de informes y proponer acciones de mejora.
- Prestar atención médica a los usuarios en casos de contingencia.
- Asegurar el cumplimiento de los turnos programados y reportar ausencias.
Requerimientos:
- Profesional en Medicina con Especialización en Ciencias Administrativas o Salud.
- Mínimo 3 años de experiencia en servicios de salud.
- Experiencia en coordinación y gestión de servicios asistenciales.
- Habilidades de análisis de informes y acciones de mejora.
- Capacidad para prestar atención médica en situaciones de contingencia.
Especialista de procesos
Empresa: Colfondos
Salario: A convenir
Tipo de contrato: Término indefinido
Colfondos busca a un especialista de procesos que diagnostique, analice, rediseñe e implemente procesos para asegurar el mejoramiento continuo y la eficiencia en la organización.
Responsabilidades:
- Orientar y coordinar la definición de la gestión de procesos en la organización.
- Establecer y mantener actualizada la metodología de gestión de procesos.
- Definir y gestionar el gobierno de procesos mediante análisis y diseño.
- Acompañar a líderes de proceso en el cumplimiento de la norma ISO y SCG.
- Promover la mejora continua y eficiencia de procesos mediante metodologías LEAN.
Requerimientos:
- Profesional en Ingeniería Industrial, Administración de Empresas o carreras afines.
- Especialización en procesos o áreas afines.
- Mínimo 5 años de experiencia como especialista en mejoramiento de procesos.
- Experiencia en diagnóstico análisis, rediseño e implementación de procesos.
- Manejo de herramientas BPM y de Office.
Para más información sobre estas y otras oportunidades laborales, haga clic en este enlace.