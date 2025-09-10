EMPLEO
Bogotá ofrece vacantes con contrato indefinido: revise las ofertas
Actualice su hoja de vida y postúlese hoy mismo.
Juliana Flórez
El contrato a término indefinido sigue siendo una de las modalidades más valoradas por los trabajadores, pues brinda estabilidad, proyección a largo plazo y acceso a beneficios adicionales.
Por ello, en la capital colombiana, diferentes compañías están incorporando personal bajo este contrato en sectores como tecnología, comercio, salud, administración y logística, lo que abre oportunidades para perfiles diversos y con distintos niveles de experiencia. Aquí le presentamos algunas de las oportunidades disponibles en la capital.
¿Cómo postularse?
Si desea conocer todas las ofertas disponibles, ingrese a este enlace, cree un perfil profesional completo y aplique al cargo que más se acerque a sus aspiraciones. Recuerde que el proceso no tiene ningún costo.
Auxiliar de enfermería hospitalización
Empresa: Fundación Santa Fe de Bogotá
Salario: A convenir
Tipo de contrato: Término indefinido
En la Fundación Santa Fe de Bogotá buscan un auxiliar de enfermería para el área de hospitalización, altamente motivado y comprometido, que hará parte de un entorno que valora la excelencia y el cuidado profesional.
Responsabilidades:
- Proveer atención y cuidado a pacientes adultos en áreas de hospitalización.
- Apoyar a los enfermeros y médicos en procedimientos hospitalarios.
- Comunicarte efectivamente con pacientes y familiares para brindar un entorno de apoyo.
- Mantener registros precisos de los cuidados y procedimientos realizados.
Requerimientos:
- Título como Auxiliar de Enfermería.
- Experiencia mínima de 1 año en hospitalización adulto en áreas como medicina interna, maternas, quirúrgicos, oncológico o general.
- Conocimiento en técnicas y procedimientos de atención hospitalaria a pacientes adultos.
- Comunicación efectiva y empatía con pacientes y familiares.
- Capacidad para trabajar en equipo y adaptabilidad en situaciones de alta demanda.
Community manager y creador de contenido
Empresa: Emtelco
Salario: $ 3.470.553
Tipo de contrato: Término indefinido
Emtelco busca un apasionado de las redes sociales y la creación de contenido que sea capaz de transformar ideas en experiencias digitales atractivas y efectivas, aumentando el engagement y el tráfico en las plataformas.
Responsabilidades:
- Planificar y programar contenido para diversas redes sociales y plataformas digitales.
- Crear y producir contenido visual, escrito, atractivo y coherente.
- Administrar la comunidad digital de las marcas asignadas.
- Generar tráfico y aumentar el número de seguidores en redes sociales.
- Analizar el rendimiento del contenido y ajustar estrategias según resultados.
Requerimientos:
- Profesional en Mercadeo, Comunicación Social, Publicidad, Marketing Digital o afines.
- Mínimo dos años de experiencia en creación de contenidos multiformatos.
- Conocimientos en producción audiovisual y suite de Adobe.
- Dominio intermedio de Excel.
Operador de tienda - Localidad Usaquén
Empresa: Tiendas ARA
Salario: $ 1.423.000
Tipo de contrato: Término indefinido
Si le apasiona el servicio al cliente y busca un ambiente laboral dinámico, esta es su oportunidad.
Responsabilidades:
- Atención al cliente de manera amable.
- Responder por manejo de Caja registradora.
- Surtir y Exhibir mercancía en la estantería.
- Asegurar control Operativo y Calidad de los productos y procesos.
- Mantener orden y limpieza de la tienda.
- Asegurar el control de inventarios.
Requerimientos:
- Disponibilidad para trabajar en turnos rotativos de domingo a domingo (mañana, tarde, noche).
- Residir en Localidad Usaquén
- Experiencia previa en atención al cliente o retail.
Líder punto de venta
Empresa: Medipiel
Salario: $ 1.680.000 a $ 2.800.000
Tipo de contrato: Término indefinido
Medipiel busca un líder que inspire y guíe a su equipo hacia el éxito, asegurando la satisfacción del cliente y el cumplimiento de metas. Si tiene pasión por el liderazgo, la optimización de procesos y el servicio al cliente, esta es su oportunidad para brillar.
Responsabilidades:
- Garantizar el cumplimiento del presupuesto de ventas y optimizar la operación del punto de venta.
- Liderar y desarrollar al equipo de tiendas, asegurando su formación y alineación con los objetivos de la Compañía.
- Supervisar y mejorar continuamente los procesos administrativos, logísticos y contables del punto de venta.
- Asegurar el cumplimiento de las políticas internas, normativas de salud y seguridad y lineamientos comerciales.
- Implementar estrategias de marketing y servicio para mejorar la experiencia del cliente.
- Administrar eficientemente los recursos, inventarios y activos de la tienda.
Requerimientos:
- 3 años de experiencia como Administrador/Líder de Tienda.
- Formación Técnica o Tecnóloga en Ventas/Regencia/Administración.
