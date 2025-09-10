Suscribirse

Bogotá ofrece vacantes con contrato indefinido: revise las ofertas

Actualice su hoja de vida y postúlese hoy mismo.

Juliana Flórez

Juliana Flórez

Periodista de empleabilidad experta en creación de contenido útil sobre ofertas laborales, empresas, eventos y novedades de Magneto.

10 de septiembre de 2025, 10:14 p. m.
Grupo éxito tiene vacantes disponibles y aquí le contamos cómo aplicar
No deje pasar esta oportunidad. | Foto: Getty Images

El contrato a término indefinido sigue siendo una de las modalidades más valoradas por los trabajadores, pues brinda estabilidad, proyección a largo plazo y acceso a beneficios adicionales.

Por ello, en la capital colombiana, diferentes compañías están incorporando personal bajo este contrato en sectores como tecnología, comercio, salud, administración y logística, lo que abre oportunidades para perfiles diversos y con distintos niveles de experiencia. Aquí le presentamos algunas de las oportunidades disponibles en la capital.

¿Cómo postularse?

Si desea conocer todas las ofertas disponibles, ingrese a este enlace, cree un perfil profesional completo y aplique al cargo que más se acerque a sus aspiraciones. Recuerde que el proceso no tiene ningún costo.

Trabajo sí hay.
Hay miles de ofertas de empleo publicadas para que usted pueda aplicar a la que se ajuste a su perfil. | Foto: Getty Images

Auxiliar de enfermería hospitalización

Empresa: Fundación Santa Fe de Bogotá

Salario: A convenir

Tipo de contrato: Término indefinido

En la Fundación Santa Fe de Bogotá buscan un auxiliar de enfermería para el área de hospitalización, altamente motivado y comprometido, que hará parte de un entorno que valora la excelencia y el cuidado profesional.

Responsabilidades:

  • Proveer atención y cuidado a pacientes adultos en áreas de hospitalización.
  • Apoyar a los enfermeros y médicos en procedimientos hospitalarios.
  • Comunicarte efectivamente con pacientes y familiares para brindar un entorno de apoyo.
  • Mantener registros precisos de los cuidados y procedimientos realizados.

Requerimientos:

  • Título como Auxiliar de Enfermería.
  • Experiencia mínima de 1 año en hospitalización adulto en áreas como medicina interna, maternas, quirúrgicos, oncológico o general.
  • Conocimiento en técnicas y procedimientos de atención hospitalaria a pacientes adultos.
  • Comunicación efectiva y empatía con pacientes y familiares.
  • Capacidad para trabajar en equipo y adaptabilidad en situaciones de alta demanda.

¿Cumple con los requisitos? ¡Postúlese aquí!

Community manager y creador de contenido

Empresa: Emtelco

Salario: $ 3.470.553

Tipo de contrato: Término indefinido

Emtelco busca un apasionado de las redes sociales y la creación de contenido que sea capaz de transformar ideas en experiencias digitales atractivas y efectivas, aumentando el engagement y el tráfico en las plataformas.

Responsabilidades:

  • Planificar y programar contenido para diversas redes sociales y plataformas digitales.
  • Crear y producir contenido visual, escrito, atractivo y coherente.
  • Administrar la comunidad digital de las marcas asignadas.
  • Generar tráfico y aumentar el número de seguidores en redes sociales.
  • Analizar el rendimiento del contenido y ajustar estrategias según resultados.

Requerimientos:

  • Profesional en Mercadeo, Comunicación Social, Publicidad, Marketing Digital o afines.
  • Mínimo dos años de experiencia en creación de contenidos multiformatos.
  • Conocimientos en producción audiovisual y suite de Adobe.
  • Dominio intermedio de Excel.

¿Cumple con los requisitos? ¡Postúlese aquí!

Contexto: Empleos para temporada: conozca las vacantes activas

Operador de tienda - Localidad Usaquén

Empresa: Tiendas ARA

Salario: $ 1.423.000

Tipo de contrato: Término indefinido

Si le apasiona el servicio al cliente y busca un ambiente laboral dinámico, esta es su oportunidad.

Responsabilidades:

  • Atención al cliente de manera amable.
  • Responder por manejo de Caja registradora.
  • Surtir y Exhibir mercancía en la estantería.
  • Asegurar control Operativo y Calidad de los productos y procesos.
  • Mantener orden y limpieza de la tienda.
  • Asegurar el control de inventarios.

Requerimientos:

  • Disponibilidad para trabajar en turnos rotativos de domingo a domingo (mañana, tarde, noche).
  • Residir en Localidad Usaquén
  • Experiencia previa en atención al cliente o retail.

¿Cumple con los requisitos? ¡Postúlese aquí!

Líder punto de venta

Empresa: Medipiel

Salario: $ 1.680.000 a $ 2.800.000

Tipo de contrato: Término indefinido

Medipiel busca un líder que inspire y guíe a su equipo hacia el éxito, asegurando la satisfacción del cliente y el cumplimiento de metas. Si tiene pasión por el liderazgo, la optimización de procesos y el servicio al cliente, esta es su oportunidad para brillar.

Responsabilidades:

  • Garantizar el cumplimiento del presupuesto de ventas y optimizar la operación del punto de venta.
  • Liderar y desarrollar al equipo de tiendas, asegurando su formación y alineación con los objetivos de la Compañía.
  • Supervisar y mejorar continuamente los procesos administrativos, logísticos y contables del punto de venta.
  • Asegurar el cumplimiento de las políticas internas, normativas de salud y seguridad y lineamientos comerciales.
  • Implementar estrategias de marketing y servicio para mejorar la experiencia del cliente.
  • Administrar eficientemente los recursos, inventarios y activos de la tienda.

Requerimientos:

  • 3 años de experiencia como Administrador/Líder de Tienda.
  • Formación Técnica o Tecnóloga en Ventas/Regencia/Administración.

¿Cumple con los requisitos? ¡Postúlese aquí!

Para más información sobre estas y otras oportunidades laborales, haga clic en este enlace.

