Bogotá ofrece vacantes con contrato indefinido: revise las ofertas

El contrato a término indefinido sigue siendo una de las modalidades más valoradas por los trabajadores, pues brinda estabilidad, proyección a largo plazo y acceso a beneficios adicionales.

Por ello, en la capital colombiana, diferentes compañías están incorporando personal bajo este contrato en sectores como tecnología, comercio, salud, administración y logística, lo que abre oportunidades para perfiles diversos y con distintos niveles de experiencia. Aquí le presentamos algunas de las oportunidades disponibles en la capital.

¿Cómo postularse?

Si desea conocer todas las ofertas disponibles, ingrese a este enlace, cree un perfil profesional completo y aplique al cargo que más se acerque a sus aspiraciones. Recuerde que el proceso no tiene ningún costo.

Auxiliar de enfermería hospitalización

Empresa: Fundación Santa Fe de Bogotá

Salario: A convenir

Tipo de contrato: Término indefinido

En la Fundación Santa Fe de Bogotá buscan un auxiliar de enfermería para el área de hospitalización, altamente motivado y comprometido, que hará parte de un entorno que valora la excelencia y el cuidado profesional.

Responsabilidades:

Proveer atención y cuidado a pacientes adultos en áreas de hospitalización.

Apoyar a los enfermeros y médicos en procedimientos hospitalarios.

Comunicarte efectivamente con pacientes y familiares para brindar un entorno de apoyo.

Mantener registros precisos de los cuidados y procedimientos realizados.

Requerimientos:

Título como Auxiliar de Enfermería.

Experiencia mínima de 1 año en hospitalización adulto en áreas como medicina interna, maternas, quirúrgicos, oncológico o general.

Conocimiento en técnicas y procedimientos de atención hospitalaria a pacientes adultos.

Comunicación efectiva y empatía con pacientes y familiares.

Capacidad para trabajar en equipo y adaptabilidad en situaciones de alta demanda.

Community manager y creador de contenido

Empresa: Emtelco

Salario: $ 3.470.553

Tipo de contrato: Término indefinido

Emtelco busca un apasionado de las redes sociales y la creación de contenido que sea capaz de transformar ideas en experiencias digitales atractivas y efectivas, aumentando el engagement y el tráfico en las plataformas.

Responsabilidades:

Planificar y programar contenido para diversas redes sociales y plataformas digitales.

Crear y producir contenido visual, escrito, atractivo y coherente.

Administrar la comunidad digital de las marcas asignadas.

Generar tráfico y aumentar el número de seguidores en redes sociales.

Analizar el rendimiento del contenido y ajustar estrategias según resultados.

Requerimientos:

Profesional en Mercadeo, Comunicación Social, Publicidad, Marketing Digital o afines.

Mínimo dos años de experiencia en creación de contenidos multiformatos.

Conocimientos en producción audiovisual y suite de Adobe.

Dominio intermedio de Excel.

Operador de tienda - Localidad Usaquén

Empresa: Tiendas ARA

Salario: $ 1.423.000

Tipo de contrato: Término indefinido

Si le apasiona el servicio al cliente y busca un ambiente laboral dinámico, esta es su oportunidad.

Responsabilidades:

Atención al cliente de manera amable.

Responder por manejo de Caja registradora.

Surtir y Exhibir mercancía en la estantería.

Asegurar control Operativo y Calidad de los productos y procesos.

Mantener orden y limpieza de la tienda.

Asegurar el control de inventarios.

Requerimientos:

Disponibilidad para trabajar en turnos rotativos de domingo a domingo (mañana, tarde, noche).

Residir en Localidad Usaquén

Experiencia previa en atención al cliente o retail.

Líder punto de venta

Empresa: Medipiel

Salario: $ 1.680.000 a $ 2.800.000

Tipo de contrato: Término indefinido

Medipiel busca un líder que inspire y guíe a su equipo hacia el éxito, asegurando la satisfacción del cliente y el cumplimiento de metas. Si tiene pasión por el liderazgo, la optimización de procesos y el servicio al cliente, esta es su oportunidad para brillar.

Responsabilidades:

Garantizar el cumplimiento del presupuesto de ventas y optimizar la operación del punto de venta.

Liderar y desarrollar al equipo de tiendas, asegurando su formación y alineación con los objetivos de la Compañía.

Supervisar y mejorar continuamente los procesos administrativos, logísticos y contables del punto de venta.

Asegurar el cumplimiento de las políticas internas, normativas de salud y seguridad y lineamientos comerciales.

Implementar estrategias de marketing y servicio para mejorar la experiencia del cliente.

Administrar eficientemente los recursos, inventarios y activos de la tienda.

Requerimientos:

3 años de experiencia como Administrador/Líder de Tienda.

Formación Técnica o Tecnóloga en Ventas/Regencia/Administración.