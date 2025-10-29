¿Busca empleo como auxiliar de enfermería? Estas son las ofertas disponibles

Si tiene formación como técnico en auxiliar de enfermería o ya ha trabajado en el área de salud, este es un buen momento para avanzar. En Colombia hay múltiples vacantes abiertas para auxiliares de enfermería, tanto en clínicas como en servicios domiciliarios.

Los perfiles más solicitados requieren contar con registro en el sistema sanitario, disponibilidad para turnos rotativos y, en algunos casos, experiencia de 6 meses a 1 año en servicios asistenciales, hospitalización o atención domiciliaria.

También se valora la disposición para trabajar en ciudades como Bogotá, Medellín, Cali y sus alrededores.

Para explorar estas vacantes y postular cuanto antes, ingrese a Semana Empleos, donde encontrará más de 110.000 ofertas activas en todo el país.

Auxiliar de enfermería Bogotá

Salario: 1.700.000 a 2.000.000

Una importante compañía del sector salud se encuentra en la búsqueda de un auxiliar de enfermería en Bogotá. Se requieren personas comprometidas y con vocación por el cuidado de los pacientes para trabajar en clínica.

Se ofrece contrato directo con la compañía, con todas las prestaciones de ley, y horarios fijos que se ajustan a la disponibilidad del candidato. Se valora contar con al menos un año de experiencia en labores asistenciales y formación como técnico en auxiliar de enfermería.

Responsabilidades:

Brindar apoyo en el cuidado diario de los pacientes.

Asistir a los enfermeros y médicos en procedimientos clínicos.

Realizar controles básicos de signos vitales.

Acompañar a los pacientes en sus movimientos dentro de la clínica.

Mantener un entorno limpio y seguro para los pacientes.

Requerimientos:

Técnico en auxiliar de enfermería con título vigente.

Experiencia mínima de un año en labores asistenciales.

Disponibilidad para trabajar en horarios fijos.

Habilidades interpersonales efectivas.

Auxiliar de enfermería en Bello

Salario: 2.008.724

Importante organización busca técnicos o tecnólogos en enfermería con al menos un año de experiencia en instituciones de salud, preferiblemente en vacunación y programas de promoción y prevención.

Funciones:

Realizar procedimientos de enfermería en el servicio de atención prioritaria.

Atender a los usuarios en el servicio y preparar el proceso de esterilización.

Manejar adecuadamente los medicamentos.

Gestionar los programas de Promoción y Prevención mediante el diligenciamiento correcto de las bases de datos.

Participar activamente en programas como crecimiento y desarrollo, madres gestantes, proyecto día, vacunación, tuberculosis y actividades educativas.

Ejecutar de forma completa y adecuada el proceso de vacunación para garantizar una correcta administración de biológicos.

Vigilar el proceso de cadena de frío de los biológicos en el servicio de vacunación.

Solicitar los pedidos e insumos necesarios para los servicios de atención prioritaria, vacunación y gestión del riesgo.

Condiciones laborales:

Salario: $2.008.724 + auxilio de transporte ($200.000) + prestaciones de ley

Horario: Turnos rotativos entre mañana y tarde, de lunes a sábado

Ubicación: Bello, Antioquia

Auxiliar de enfermería Ibagué

Salario: 1.281.116

Viva 1A IPS requiere auxiliar de enfermería con experiencia en programas de demanda inducida, promoción y mantenimiento de la salud (PYM) o áreas afines en consulta externa.

Requisitos:

Contar con el certificado de soporte vital básico al día y vigente.

Contar con inscripción en RETHUS (activo y vigente, NO en trámite).

Contar con el esquema de vacunación completo y al día.

Condiciones laborales:

Cargo: auxiliar de Enfermería .

Horario: lunes a sábado - 6H.

Salario: $ 1.281.116 + $ 200.000 auxilio de transporte.

Tipo de contrato: obra o labor (Incluye prestaciones de ley)

Auxiliar de enfermería Medellín

Salario: 2.000.000 a 2.200.000

Importante institución del sector salud requiere un auxiliar de enfermería para brindar atención excepcional a los pacientes. Se ofrece un entorno profesional, contrato por obra o labor, salario competitivo, auxilio de transporte y todas las prestaciones de ley.

Responsabilidades:

Realizar procedimientos de enfermería en el servicio de atención prioritaria.

Atender a los usuarios y preparar el proceso de esterilización y manejo adecuado de medicamentos.

Gestionar la demanda inducida a programas de Promoción y Prevención.

Participar en programas de crecimiento y desarrollo vacunación y actividades educativas.

Ejecutar procesos de vacunación completos y adecuados.

Atender a los usuarios y dar recomendaciones pertinentes.

Verificar la captación asistencia y adherencia de usuarios con patologías crónicas.

Monitorear y actualizar bases de datos de programas de promoción y prevención.

Gestionar reportes de informes de vacunación según solicitud.

Requerimientos:

Experiencia mínima de 1 año como Auxiliar de Enfermería asistente de enfermería o técnico en cuidado de pacientes.

Disponibilidad para trabajar de lunes a sábado 8 horas diarias en turnos entre 6am y 9pm.

DEBE ESTAR REGISTRADA EN RTHUS Y CERTIFICADO POR EL SENA PARA VACUACION

Auxiliar de enfermería - Manizales

Salario: 1.683.000 a 2.200.000

Grupo Zentria, red prestadora de servicios de salud y farmacéuticos, se encuentra en la búsqueda de un auxiliar de enfermería para brindar atención integral, segura y oportuna a los pacientes, garantizando su bienestar y satisfacción.

Objetivo del cargo:

Brindar atención a las necesidades básicas de los pacientes a través de un servicio integral, seguro y oportuno, con calidad humana y garantizando la satisfacción de los usuarios y su familia

Competencias: trabajo en equipo, humanización y comunicación asertiva

Requisitos

Tiempo de experiencia: mínimo 6 meses en cargos similares.

Formación académica: Técnico en auxiliar de enfermería.

Auxiliar de enfermería Pasto

Salario: 1.898.000

Se busca auxiliar de enfermería para áreas hospitalarias. Se requieren técnicos con al menos un año de experiencia en unidades de cuidados intensivos, urgencias o áreas de hospitalización no crítica.

Responsabilidades:

Brindar apoyo asistencial en la atención y cuidado de pacientes.

Contribuir al bienestar y recuperación de los usuarios mediante un servicio de calidad.

Condiciones laborales: