¿Busca empleo como community manager? Esta puede ser su oportunidad

Cada vez más empresas en Colombia están incorporando a su equipo profesionales en community management, un perfil clave para gestionar comunidades digitales, fortalecer la relación con los clientes y potenciar la presencia en redes sociales.

Actualmente, se encuentran disponibles nuevas vacantes para community managers en diferentes ciudades del país, con opciones presenciales, híbridas y remotas. Estas oportunidades buscan personas con creatividad, capacidad de análisis y experiencia en el manejo de plataformas digitales.

Community manager remoto

Salario: $ 2.300.000 a $ 2.500.000

En Básica, una agencia líder en marketing digital, se encuentra en la búsqueda de un apasionado community manager para unirse a su equipo. La agencia valora la creatividad, la innovación y el compromiso con sus clientes.

Como gestor de comunidades, la persona seleccionada hará parte de un entorno laboral colaborativo y flexible, con oportunidades de crecimiento.

Este rol es ideal para un administrador de redes sociales que quiera trabajar de manera 100% remota, gestionando y potenciando la presencia digital de las cuentas corporativas.

Responsabilidades:

Gestionar perfiles en redes sociales y plataformas digitales de las marcas asignadas.

Planear crear y ejecutar contenidos alineados a la estrategia de marketing.

Monitorear la reputación online y atender PQRS de forma adecuada y profesional.

Analizar métricas y elaborar informes de desempeño de campañas y publicaciones.

Gestionar engagement e identificar oportunidades de interacción con la comunidad.

Manejar protocolos de crisis digital.

Trabajar de la mano con áreas de diseño creatividad y operaciones.

Requerimientos:

Tecnólogo/a o profesional en Marketing Publicidad Comunicación o Ingeniería Administrativa.

Mínimo 2 años de experiencia en funciones similares de Community Manager.

Experiencia en agencias de publicidad / digitales (requisito clave).

Disponibilidad para trabajar remoto y asistir ocasionalmente a producciones fotográficas.

Residencia en: Cali (ideal) Bogotá o Medellín.

Community Manager Bogotá

Salario: $3.400.000

Se requiere un profesional con 3 años de experiencia en la gestión de redes sociales y estrategias de comunicación digital.

Habilidades y experiencia destacada:

Creación de contenidos para Instagram, Facebook, LinkedIn y TikTok.

Conocimiento en pauta digital y estrategias SEO.

Desarrollo de contenidos adaptados a plataformas digitales.

Análisis de KPIs y métricas para optimización de resultados.

Manejo de herramientas como Metricool.

Conocimientos en diseño - Illustrator.

Community manager apasionado por la belleza Medellín

Salario: $ 2.000.000

Se busca un community manager en el emocionante mundo del maquillaje y cosméticos. La empresa requiere un gestor de comunidades dinámico que esté listo para llevar sus plataformas digitales al siguiente nivel.

Como parte del equipo, la persona seleccionada será el rostro de la marca en redes sociales, encargándose de interactuar con los seguidores, potenciar la comunidad y establecer relaciones duraderas con potenciales clientes y embajadores.

Responsabilidades:

Gestionar y desarrollar la comunidad en redes sociales.

Identificar y establecer relaciones con potenciales clientes y prescriptores.

Crear contenido atractivo y relevante sobre maquillaje y cosméticos.

Monitorear y analizar métricas de redes sociales para optimizar el engagement.

Colaborar con el equipo de marketing para alinear estrategias de comunicación.

Requerimientos:

Título profesional en Comunicación, Mercadeo o áreas afines.

Experiencia mínima de 2 años como community manager o roles similares.

Conocimiento sólido de plataformas de redes sociales y tendencias digitales.

Excelentes habilidades de comunicación verbal y escrita.

Pasión por el sector de maquillaje y cosméticos.

Community manager Bucaramanga

Salario: $ 2.600.000

Se requiere un community manager con pasión por la moda, el contenido digital y las redes sociales. La empresa busca un gestor de comunidades que tenga conocimientos en diseño e implementación de estrategias de social media.

Será responsable de la generación de contenido atractivo e innovador y de gestionar las plataformas sociales con creatividad.

Responsabilidades:

Diseñar e implementar estrategias de social media.

Generar contenido atractivo y relevante.

Gestionar herramientas de redes sociales.

Monitorizar y analizar métricas de engagement.

Interactuar con la comunidad de manera efectiva.

Requerimientos:

Título profesional en Mercadeo, Comunicación o afines.

Experiencia previa como community manager o similar.

Dominio de herramientas de gestión de redes sociales.

Habilidades interpersonales:

Creatividad.

Comunicación efectiva

.Capacidad analítica.

Community manager Cali

Salario: $ 2.200.000

Se requiere un community manager profesional, creativo y apasionado para gestionar y construir la comunidad online en diversas plataformas de redes sociales.

La persona seleccionada debe tener experiencia en la creación de contenido audiovisual y gusto por interactuar con las audiencias. Se ofrece un ambiente de trabajo dinámico donde podrá desarrollar su carrera mientras contribuye al crecimiento de la empresa.

Responsabilidades:

Crear y administrar contenido audiovisual para redes sociales.

Gestionar la comunidad online en diversas plataformas.

Desarrollar estrategias para aumentar el engagement con la audiencia.

Monitorear y reportar sobre métricas de rendimiento en redes sociales.

Colaborar con otros departamentos para alinear las iniciativas de marketing.

Requerimientos: