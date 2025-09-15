¿Busca empleo con urgencia en Bogotá? Conozca estas ofertas

La capital sigue siendo un eje fundamental del mercado laboral en Colombia. En esta ocasión, se han publicado nuevas ofertas de empleo en Bogotá para personas que necesitan vinculación rápida.

Esta es una excelente oportunidad para aquellos que, además, requieren de un proceso ágil, pues se ofrece postulación virtual.

A continuación, le compartimos algunas de las vacantes disponibles. Al final de cada vacante encontrará el enlace de postulación.

Auxiliar de bodega

Salario: $ 1.423.500

Una reconocida empresa busca fortalecer su equipo de trabajo con un auxiliar de bodega. Se requieren personas con experiencia en logística y disposición para enfrentar nuevos desafíos.

Se ofrece un ambiente laboral dinámico en el que es posible desarrollar habilidades y crecer profesionalmente.

Responsabilidades:

Realizar tareas de picking y packing.

Participar en procesos de cargue y descargue.

Apoyar el alistamiento de productos para despachos.

Gestionar inventarios con precisión.

Colaborar en la organización del almacén.

Requerimientos:

Bachiller o técnico en carreras logísticas.

1 año de experiencia en roles similares.

Conocimientos en manejo de inventarios.

Habilidad para trabajar en equipo.

Asesor sabatino – zona norte

Salario: $ 1.423.500

PASH S.A.S. se encuentra en la búsqueda de un asesor comercial para sus sedes, cuya labor será vender las colecciones de ropa a través de asesoramiento y seguimiento a los clientes actuales y potenciales.

Habilidades requeridas:

Ventas: experiencia en procesos comerciales, ejecución de estrategias de ventas, prospección de nuevos clientes, negociación y cierre de ventas.

Servicio al cliente: habilidades para establecer relaciones sólidas con los clientes, atender sus necesidades y buscar su satisfacción con los productos.

Asesoría comercial: brindar información y orientar a los clientes sobre los productos que ofrece la empresa.

Comunicación efectiva: capacidad para comunicarse de manera efectiva y persuasiva con los clientes para lograr ventas exitosas.

Requerimientos:

Ser bachiller.

Experiencia mínima de 6 meses a 1 año en ventas y servicio al cliente.

Condiciones:

Se ofrece salario base de $1.423.500 + auxilio de transporte + comisión sin piso ni techo al 1%. Contrato directo por la empresa.

Salario promedio de $1.423.500. Excelente ambiente laboral, capacitaciones constantes sobre el producto, oportunidades de plan carrera y estabilidad laboral.

Ejecutivo comercial institucional

Salario: $ 1.800.000 a $ 3.000.000

Se busca un ejecutivo comercial institucional para unirse a un equipo dinámico. El rol consiste en desarrollar relaciones sólidas con clientes institucionales y asegurar el crecimiento sostenible del negocio.

También se requiere identificar y satisfacer necesidades específicas de los clientes, proponiendo soluciones innovadoras que fortalezcan la posición de la empresa en el mercado.

Responsabilidades:

Desarrollar y mantener relaciones sólidas con clientes institucionales.

Identificar oportunidades de negocio y proponer soluciones personalizadas.

Negociar contratos y cerrar acuerdos beneficiosos.

Colaborar con otros departamentos para asegurar la satisfacción del cliente.

Elaborar estrategias de ventas efectivas para el canal institucional.

Requerimientos:

Título profesional en administración, mercadeo o afines.

Experiencia mínima de 3 años en ventas institucionales.

Habilidades demostrables en negociación y cierre de ventas.

Conocimiento del mercado institucional y sus dinámicas.

Excelentes habilidades de comunicación y presentación.

Asesores comerciales para ventas telefónicas – Bogotá Suba

Salario: $ 1.423.500

Una empresa busca asesores comerciales con talento para vender por teléfono. La campaña es 100% comercial outbound en Colombia.

Experiencia: mínima de 3 meses en ventas tangibles o intangibles, preferiblemente en call center.

Funciones:

Ventas de servicios de telecomunicaciones.

Campañas de móvil y cambio de línea nueva.

Migración: contactar a clientes que realizan recargas para persuadirlos a adquirir un plan pospago.

Portabilidad: contactar a personas de otros operadores (Tigo, ETB, Wom o Movistar) para persuadirlos a cambiar de línea.Se entregan bases de datos para la gestión.

Condiciones:

No se reciben estudiantes ni se acomodan horarios.

Salario: $1.423.500 + auxilio legal de transporte $200.000 + prestaciones de ley + comisiones sin techo y 100% prestacionales.

Horario: lunes a sábado, entre 9:00 a.m. y 7:00 p.m. con turnos de 8 horas rotativas. Los sábados el horario es fijo de 9:00 a.m. a 3:00 p.m. 44 horas semanales.

Formación: 4 días presenciales de 9:00 a.m. a 6:00 p.m., remunerados con $33.600 por día. Se debe aprobar el proceso de formación, firmar contrato y estar activo para el primer pago de nómina.

Pagos mensuales el último día hábil del mes. Contrato inicial obra labor 6 meses y luego indefinido.

Auxiliar de cocina – alimentos Compensar

Salario: $ 1.730.000 a $ 1.900.000

Se requieren personas técnicas en cocina o áreas relacionadas de gastronomía con más de seis meses de experiencia como auxiliar de cocina, o bachilleres con más de dos años de experiencia.

Responsabilidades del cargo:

Preparación de platos.

Manejo de cortes.

Manejo de cocina fría y caliente.

Funciones polifuncionales.

Condiciones contractuales:

Tipo de contrato: indefinido o fijo, según disponibilidad de la vacante.

Ubicación: Bogotá, con disponibilidad para laborar en diversas sedes de Compensar (Suba, Calle 94, Av 68, CC Centro Mayor, Fiscalía, Calle 42, Club 220 y Club Cajicá).

Horario: por horas, rotativo de domingo a domingo con un día compensatorio a la semana, normalmente 46 horas semanales.

Salario: valor hora $7.511 aproximado ($1.730.000 a $1.900.000) + auxilio de transporte (aproximado $200.000).

Pago mensual el día 22 de cada mes. Prestaciones de ley y beneficios adicionales proporcionados por Compensar.

Asesor comercial Terreros

Salario: $ 1.423.500 a $ 3.000.000

COMODIN S.A.S. busca un asesor comercial en el Outlet de Las Américas. La empresa se dedica al sector de la moda y está interesada en vincular personas con experiencia y pasión por el servicio al cliente y el retail.

Responsabilidades:

Atender a los clientes de manera excepcional en el outlet.

Cerrar ventas efectivamente y superar los objetivos de venta.

Cumplir con los indicadores clave de desempeño.

Mantener un conocimiento actualizado de las marcas y productos.

Gestionar la tienda asegurando un ambiente agradable para los clientes.

Requerimientos: