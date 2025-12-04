EMPLEO
¿Busca empleo en Soacha? Estas son las vacantes más recientes
Oportunidades disponibles para todos los perfiles.
Soacha continúa posicionándose como uno de los municipios con mayor dinamismo laboral en Cundinamarca. La economía municipal se beneficia de su cercanía a la capital, lo que ha permitido el desarrollo de un importante sector industrial con numerosas fábricas y empresas dedicadas a manufactura, logística, distribución, comercio y servicios.
Durante las últimas semanas, diferentes compañías han abierto nuevas oportunidades laborales dirigidas a personas con y sin experiencia, incluyendo bachilleres, técnicos, tecnólogos y profesionales. Muchas de estas vacantes ofrecen contratación inmediata, turnos flexibles y posibilidades de crecimiento, lo que representa una alternativa para quienes buscan estabilidad, mejores ingresos o ingresar por primera vez al mercado laboral.
¿Cómo postularse?
Si desea conocer todas las oportunidades disponibles, ingrese a este enlace, cree un perfil profesional completo, y luego aplique a las ofertas de trabajo que le interesen. Recuerde que el proceso no tiene ningún costo.
Operador logístico
Empresa: Homecenter
Salario: A convenir
En este rol dinámico será responsable de ejecutar todas las labores operacionales y administrativas relacionadas con el recibo, alistamiento y despacho de mercancías.
Responsabilidades:
- Ejecutar labores de recibo de mercancía.
- Realizar el alistamiento de productos para despacho.
- Coordinar el despacho eficiente de mercancías.
- Asegurar el cumplimiento de políticas y normas operativas.
- Garantizar la seguridad en el lugar de trabajo.
- Optimizar la experiencia de compra del cliente.
Requerimientos:
- Técnico o tecnólogo en logística o carreras afines.
- Experiencia previa como operador o encargado de logística.
- Conocimiento de normas de salud y seguridad en el trabajo.
- Habilidad para trabajar en equipo y bajo presión.
- Orientación al detalle y calidad.
Residente senior estructura
Empresa: Amarilo
Salario: 7.000.000
Como ingeniero de obra senior, será el responsable de coordinar los esfuerzos de los contratistas, pilotaje o columnas vibradas, de sistema industrializado, concretos de alto desempeño, formaletas especiales y mampostería.
Responsabilidades:
- Coordinar y supervisar proyectos de vivienda VIS.
- Gestionar contratistas y recursos de obra.
- Asegurar la calidad en cortes, estructura, acabados y sistemas hidráulicos y eléctricos.
- Elaborar y gestionar contratos de construcción.
- Garantizar el cumplimiento de plazos y presupuestos del proyecto.
Requerimientos:
- Profesional en Ingeniería Civil, Arquitectura o Administración y Construcción Arquitectónica.
- Mínimo 4 años de experiencia como residente de obra, ingeniero de obra o similar.
- Experiencia en proyectos de vivienda VIS industrializados.
- Conocimiento en cortes de obra, manejo de estructura, acabados y sistemas hidráulicos y eléctricos.
- Habilidad para elaborar y gestionar contratos de construcción.
Profesor de inglés sabatino
Empresa: Berlitz
Salario: A convenir
¿Es un apasionado por el inglés y busca una oportunidad para desarrollar su carrera? Esta es su oportunidad de oro para unirse al equipo.
Responsabilidades:
- Preparar y planificar lecciones de inglés.
- Evaluar el progreso de los estudiantes.
- Adaptar métodos de enseñanza para satisfacer las necesidades individuales.
- Fomentar un ambiente de aprendizaje positivo.
Requerimientos:
- Profesional en licenciatura, carreras administrativas o carreras afines.
- Dominio avanzado del idioma inglés.
- Excelentes habilidades de comunicación.
- Experiencia en enseñanza de inglés (valorada pero no indispensable).
Asesor comercial
Empresa: ManpowerGroup Colombia
Salario: 1.423.500
ManpowerGroup busca un promotor de ventas motivado y apasionado por el servicio al cliente y las ventas.
Responsabilidades:
- Cumplir y gestionar indicadores comerciales de servicio y retención.
- Ejecutar procesos de venta de productos y retención de clientes.
- Brindar un servicio excepcional a cada cliente.
- Manejar dinero y realizar transacciones financieras.
- Proporcionar información precisa y oportuna a los clientes.
Requerimientos:
- Experiencia mínima de 1 año en ventas, atención al cliente o asesoramiento comercial.
- Capacidad para gestionar indicadores comerciales y de servicio.
- Habilidad en el manejo de dinero y transacciones financieras.
- técnicos tecnólogos o profesionales con 6 meses de experiencia.
Para más información sobre estas y otras oportunidades laborales, haga clic en este enlace.