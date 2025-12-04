Suscribirse

¿Busca empleo en Soacha? Estas son las vacantes más recientes

Oportunidades disponibles para todos los perfiles.

Juliana Flórez

4 de diciembre de 2025, 7:48 p. m.
En Colombia, así como en América Latina, el mercado laboral oculto es un fenómeno muy relevante y, por eso, quienes no tienen una red de contactos sólida tienden a perderse oportunidades valiosas.
Soacha continúa posicionándose como uno de los municipios con mayor dinamismo laboral en Cundinamarca. La economía municipal se beneficia de su cercanía a la capital, lo que ha permitido el desarrollo de un importante sector industrial con numerosas fábricas y empresas dedicadas a manufactura, logística, distribución, comercio y servicios.

Durante las últimas semanas, diferentes compañías han abierto nuevas oportunidades laborales dirigidas a personas con y sin experiencia, incluyendo bachilleres, técnicos, tecnólogos y profesionales. Muchas de estas vacantes ofrecen contratación inmediata, turnos flexibles y posibilidades de crecimiento, lo que representa una alternativa para quienes buscan estabilidad, mejores ingresos o ingresar por primera vez al mercado laboral.

¿Cómo postularse?

Si desea conocer todas las oportunidades disponibles, ingrese a este enlace, cree un perfil profesional completo, y luego aplique a las ofertas de trabajo que le interesen. Recuerde que el proceso no tiene ningún costo.

Operador logístico

Empresa: Homecenter

Salario: A convenir

En este rol dinámico será responsable de ejecutar todas las labores operacionales y administrativas relacionadas con el recibo, alistamiento y despacho de mercancías.

Responsabilidades:

  • Ejecutar labores de recibo de mercancía.
  • Realizar el alistamiento de productos para despacho.
  • Coordinar el despacho eficiente de mercancías.
  • Asegurar el cumplimiento de políticas y normas operativas.
  • Garantizar la seguridad en el lugar de trabajo.
  • Optimizar la experiencia de compra del cliente.

Requerimientos:

  • Técnico o tecnólogo en logística o carreras afines.
  • Experiencia previa como operador o encargado de logística.
  • Conocimiento de normas de salud y seguridad en el trabajo.
  • Habilidad para trabajar en equipo y bajo presión.
  • Orientación al detalle y calidad.

¡Postúlese aquí!

Residente senior estructura

Empresa: Amarilo

Salario: 7.000.000

Como ingeniero de obra senior, será el responsable de coordinar los esfuerzos de los contratistas, pilotaje o columnas vibradas, de sistema industrializado, concretos de alto desempeño, formaletas especiales y mampostería.

Responsabilidades:

  • Coordinar y supervisar proyectos de vivienda VIS.
  • Gestionar contratistas y recursos de obra.
  • Asegurar la calidad en cortes, estructura, acabados y sistemas hidráulicos y eléctricos.
  • Elaborar y gestionar contratos de construcción.
  • Garantizar el cumplimiento de plazos y presupuestos del proyecto.

Requerimientos:

  • Profesional en Ingeniería Civil, Arquitectura o Administración y Construcción Arquitectónica.
  • Mínimo 4 años de experiencia como residente de obra, ingeniero de obra o similar.
  • Experiencia en proyectos de vivienda VIS industrializados.
  • Conocimiento en cortes de obra, manejo de estructura, acabados y sistemas hidráulicos y eléctricos.
  • Habilidad para elaborar y gestionar contratos de construcción.

¡Postúlese aquí!

Profesor de inglés sabatino

Empresa: Berlitz

Salario: A convenir

¿Es un apasionado por el inglés y busca una oportunidad para desarrollar su carrera? Esta es su oportunidad de oro para unirse al equipo.

Responsabilidades:

  • Preparar y planificar lecciones de inglés.
  • Evaluar el progreso de los estudiantes.
  • Adaptar métodos de enseñanza para satisfacer las necesidades individuales.
  • Fomentar un ambiente de aprendizaje positivo.

Requerimientos:

  • Profesional en licenciatura, carreras administrativas o carreras afines.
  • Dominio avanzado del idioma inglés.
  • Excelentes habilidades de comunicación.
  • Experiencia en enseñanza de inglés (valorada pero no indispensable).

¡Postúlese aquí!

Asesor comercial

Empresa: ManpowerGroup Colombia

Salario: 1.423.500

ManpowerGroup busca un promotor de ventas motivado y apasionado por el servicio al cliente y las ventas.

Responsabilidades:

  • Cumplir y gestionar indicadores comerciales de servicio y retención.
  • Ejecutar procesos de venta de productos y retención de clientes.
  • Brindar un servicio excepcional a cada cliente.
  • Manejar dinero y realizar transacciones financieras.
  • Proporcionar información precisa y oportuna a los clientes.

Requerimientos:

  • Experiencia mínima de 1 año en ventas, atención al cliente o asesoramiento comercial.
  • Capacidad para gestionar indicadores comerciales y de servicio.
  • Habilidad en el manejo de dinero y transacciones financieras.
  • técnicos tecnólogos o profesionales con 6 meses de experiencia.

¡Postúlese aquí!

Para más información sobre estas y otras oportunidades laborales, haga clic en este enlace.

