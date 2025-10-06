Empleo
¿Busca empleo? Estas son las ofertas destacadas hoy
Las oportunidades laborales están disponibles a nivel nacional.
Comenzar una nueva etapa laboral puede ser el impulso que muchos necesitan para crecer profesionalmente. Por eso, distintas empresas en Colombia están abriendo convocatorias dirigidas a personas con perfiles variados y experiencia en diferentes áreas.
Estas ofertas abarcan sectores como logística, ventas, tecnología, salud, atención al cliente, educación y administración, lo que brinda la posibilidad de encontrar un empleo alineado con las metas de desarrollo y proyección de cada candidato. A continuación, le presentamos algunas de ellas.
¿Cómo postularse?
Ingrese a la sección de Semana Empleos, cree su perfil profesional y explore las vacantes que mejor se ajusten a su formación y expectativas. El proceso es 100 % gratuito y virtual.
Gerente de tienda – Pereira
Empresa: Farmatodo
Salario: A convenir
Tipo de contrato: Término indefinido
Como encargado de sucursal, será responsable de supervisar al equipo, garantizando que los altos estándares de calidad se mantengan.
Responsabilidades:
- Cumplir y hacer cumplir los lineamientos de calidad de atención al cliente.
- Supervisar, coordinar y controlar el mantenimiento de las instalaciones.
- Dirigir y controlar la gestión administrativa de la tienda.
- Supervisar la inducción y entrenamiento del personal.
- Planificar y asignar horarios y tareas de trabajo.
Requerimientos:
- Ser profesional graduado en Administración, Contabilidad, Mercadeo o carreras afines.
- Mínimo 6 años de experiencia liderando una tienda retail o almacenes de cadena.
- Habilidades comprobadas en gestión de equipos y operaciones.
Ejecutivo centro de negocios – Armenia
Empresa: Banco de Occidente
Salario: $ 3.320.000
Tipo de contrato: Término indefinido
Su desafío será la gestión de la base comercial de clientes asignados y no asignados bajo el modelo multioficina, asegurando una atención integral, mantenimiento y fidelización.
Responsabilidades:
- Cumplimiento de metas de desembolsos y tasa ponderada de colocación.
- Gestión de base comercial asignada y no asignada bajo esquema
- Atención, mantenimiento y potencialización de clientes de Banca Personal.
- Apoyo administrativo y comercial en productos de captación (CDT, cuentas, adquirencias).
- Gestión de cobranza y soporte operativo relacionado con productos y transacciones.
Requerimientos:
- Estudiante universitario 5 a último semestre en carreras afines al negocio financiero.
- Mínimo 1 año de experiencia en ejecutivos comerciales, gestión comercial en entidades bancarias o financieras.
- Deseable conocimiento en análisis financiero y procesos crediticios, conceptos básicos en mercadeo y segmentación.
Líder de operaciones internacionales – Barranquilla
Empresa: Lextalento
Salario: $ 8.000.000 a $ 9.000.000
Tipo de contrato: Término indefinido
En este rol, será responsable de rediseñar y optimizar los procesos de importación y exportación, con un enfoque especial en exportaciones aéreas.
Responsabilidades:
- Dirigir los procesos de importación y exportación enfocándose en exportaciones aéreas.
- Rediseñar el área de operaciones para garantizar eficiencia financiera y operativa.
- Negociar con agentes de carga, aerolíneas y puertos.
- Fortalecer relaciones con clientes para asegurar entregas oportunas y confiables.
Requerimientos:
- Profesional en Comercio Exterior, Administración, Ingenierías o afines.
- Experiencia mínima de 3 años liderando operaciones internacionales en empresas productivas.
- Conocimiento sólido en exportaciones aéreas y régimen franco.
- Habilidades comprobadas de negociación, liderazgo y gestión estratégica.
Analista de nómina – Bogotá
Empresa: Croydon
Salario: $ 2.505.000
Tipo de contrato: Término indefinido
Únase al equipo como analista de nómina y contribuya al éxito organizacional mediante una gestión eficiente y precisa de la nómina y los recursos humanos.
Responsabilidades:
- Analizar la nómina de los trabajadores vinculados y garantizar cumplimiento legal.
- Responder por la liquidación de nómina y prestaciones sociales del personal.
- Divulgar oportunamente a los directivos los vencimientos de contratos de personal.
- Coordinar vinculaciones y desvinculaciones de personal autorizado por directivos.
- Revisar facturas de nóminas y notas crédito de las empresas temporales.
- Atender requerimientos del personal temporal respecto a novedades de nómina.
- Reportar vencimientos de contrato del personal en misión a su cargo.
- Controlar descuentos de libranzas efectuados por empresas temporales.
- Crear trabajadores temporales en la base de datos de nómina.
Requerimientos:
- Experiencia mínima de 2 años en posiciones similares como gestor de nómina.
- Formación académica mínima: Tecnólogo o más VI semestre en carreras administrativas.
- Conocimiento en legislación laboral y procesos de nómina.
- Habilidad para manejar software de gestión de nómina.
- Capacidad de comunicación efectiva y resolución de problemas.
Para más información sobre estas y otras oportunidades laborales, haga clic en este enlace.