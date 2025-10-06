¿Busca empleo? Estas son las ofertas destacadas hoy

Suscribirse

Juliana Flórez

Juliana Flórez

Periodista de empleabilidad experta en creación de contenido útil sobre ofertas laborales, empresas, eventos y novedades de Magneto.

6 de octubre de 2025, 10:22 p. m.
Aplique a las vacantes que Ara tiene disponibles.
Gran convocatoria laboral abierta. | Foto: Getty Images

Comenzar una nueva etapa laboral puede ser el impulso que muchos necesitan para crecer profesionalmente. Por eso, distintas empresas en Colombia están abriendo convocatorias dirigidas a personas con perfiles variados y experiencia en diferentes áreas.

Estas ofertas abarcan sectores como logística, ventas, tecnología, salud, atención al cliente, educación y administración, lo que brinda la posibilidad de encontrar un empleo alineado con las metas de desarrollo y proyección de cada candidato. A continuación, le presentamos algunas de ellas.

¿Cómo postularse?

Ingrese a la sección de Semana Empleos, cree su perfil profesional y explore las vacantes que mejor se ajusten a su formación y expectativas. El proceso es 100 % gratuito y virtual.

Alkosto - Ktronix tiene vacantes disponibles a las que usted puede aplicar.
Actualice su hoja de vida y aplique hoy mismo. | Foto: Getty Images

Gerente de tienda – Pereira

Empresa: Farmatodo

Salario: A convenir

Tipo de contrato: Término indefinido

Como encargado de sucursal, será responsable de supervisar al equipo, garantizando que los altos estándares de calidad se mantengan.

Responsabilidades:

  • Cumplir y hacer cumplir los lineamientos de calidad de atención al cliente.
  • Supervisar, coordinar y controlar el mantenimiento de las instalaciones.
  • Dirigir y controlar la gestión administrativa de la tienda.
  • Supervisar la inducción y entrenamiento del personal.
  • Planificar y asignar horarios y tareas de trabajo.

Requerimientos:

  • Ser profesional graduado en Administración, Contabilidad, Mercadeo o carreras afines.
  • Mínimo 6 años de experiencia liderando una tienda retail o almacenes de cadena.
  • Habilidades comprobadas en gestión de equipos y operaciones.

Si cumple con los requisitos, aplique acá.

Ejecutivo centro de negocios – Armenia

Empresa: Banco de Occidente

Salario: $ 3.320.000

Tipo de contrato: Término indefinido

Su desafío será la gestión de la base comercial de clientes asignados y no asignados bajo el modelo multioficina, asegurando una atención integral, mantenimiento y fidelización.

Responsabilidades:

  • Cumplimiento de metas de desembolsos y tasa ponderada de colocación.
  • Gestión de base comercial asignada y no asignada bajo esquema
  • Atención, mantenimiento y potencialización de clientes de Banca Personal.
  • Apoyo administrativo y comercial en productos de captación (CDT, cuentas, adquirencias).
  • Gestión de cobranza y soporte operativo relacionado con productos y transacciones.

Requerimientos:

  • Estudiante universitario 5 a último semestre en carreras afines al negocio financiero.
  • Mínimo 1 año de experiencia en ejecutivos comerciales, gestión comercial en entidades bancarias o financieras.
  • Deseable conocimiento en análisis financiero y procesos crediticios, conceptos básicos en mercadeo y segmentación.

Si cumple con los requisitos, aplique acá.

Contexto: Empleo en Colombia: más de 140 mil vacantes activas esta semana

Líder de operaciones internacionales – Barranquilla

Empresa: Lextalento

Salario: $ 8.000.000 a $ 9.000.000

Tipo de contrato: Término indefinido

En este rol, será responsable de rediseñar y optimizar los procesos de importación y exportación, con un enfoque especial en exportaciones aéreas.

Responsabilidades:

  • Dirigir los procesos de importación y exportación enfocándose en exportaciones aéreas.
  • Rediseñar el área de operaciones para garantizar eficiencia financiera y operativa.
  • Negociar con agentes de carga, aerolíneas y puertos.
  • Fortalecer relaciones con clientes para asegurar entregas oportunas y confiables.

Requerimientos:

  • Profesional en Comercio Exterior, Administración, Ingenierías o afines.
  • Experiencia mínima de 3 años liderando operaciones internacionales en empresas productivas.
  • Conocimiento sólido en exportaciones aéreas y régimen franco.
  • Habilidades comprobadas de negociación, liderazgo y gestión estratégica.

Si cumple con los requisitos, aplique acá.

Analista de nómina – Bogotá

Empresa: Croydon

Salario: $ 2.505.000

Tipo de contrato: Término indefinido

Únase al equipo como analista de nómina y contribuya al éxito organizacional mediante una gestión eficiente y precisa de la nómina y los recursos humanos.

Responsabilidades:

  • Analizar la nómina de los trabajadores vinculados y garantizar cumplimiento legal.
  • Responder por la liquidación de nómina y prestaciones sociales del personal.
  • Divulgar oportunamente a los directivos los vencimientos de contratos de personal.
  • Coordinar vinculaciones y desvinculaciones de personal autorizado por directivos.
  • Revisar facturas de nóminas y notas crédito de las empresas temporales.
  • Atender requerimientos del personal temporal respecto a novedades de nómina.
  • Reportar vencimientos de contrato del personal en misión a su cargo.
  • Controlar descuentos de libranzas efectuados por empresas temporales.
  • Crear trabajadores temporales en la base de datos de nómina.

Requerimientos:

  • Experiencia mínima de 2 años en posiciones similares como gestor de nómina.
  • Formación académica mínima: Tecnólogo o más VI semestre en carreras administrativas.
  • Conocimiento en legislación laboral y procesos de nómina.
  • Habilidad para manejar software de gestión de nómina.
  • Capacidad de comunicación efectiva y resolución de problemas.

Si cumple con los requisitos, aplique acá.

Para más información sobre estas y otras oportunidades laborales, haga clic en este enlace.

