¿Busca empleo? Estas son las ofertas destacadas hoy

Comenzar una nueva etapa laboral puede ser el impulso que muchos necesitan para crecer profesionalmente. Por eso, distintas empresas en Colombia están abriendo convocatorias dirigidas a personas con perfiles variados y experiencia en diferentes áreas.

Estas ofertas abarcan sectores como logística, ventas, tecnología, salud, atención al cliente, educación y administración, lo que brinda la posibilidad de encontrar un empleo alineado con las metas de desarrollo y proyección de cada candidato. A continuación, le presentamos algunas de ellas.

¿Cómo postularse?

Ingrese a la sección de Semana Empleos, cree su perfil profesional y explore las vacantes que mejor se ajusten a su formación y expectativas. El proceso es 100 % gratuito y virtual.

Actualice su hoja de vida y aplique hoy mismo. | Foto: Getty Images

Gerente de tienda – Pereira

Empresa: Farmatodo

Salario: A convenir

Tipo de contrato: Término indefinido

Como encargado de sucursal, será responsable de supervisar al equipo, garantizando que los altos estándares de calidad se mantengan.

Responsabilidades:

Cumplir y hacer cumplir los lineamientos de calidad de atención al cliente.

Supervisar, coordinar y controlar el mantenimiento de las instalaciones.

Dirigir y controlar la gestión administrativa de la tienda.

Supervisar la inducción y entrenamiento del personal.

Planificar y asignar horarios y tareas de trabajo.

Requerimientos:

Ser profesional graduado en Administración, Contabilidad, Mercadeo o carreras afines.

Mínimo 6 años de experiencia liderando una tienda retail o almacenes de cadena.

Habilidades comprobadas en gestión de equipos y operaciones.

Ejecutivo centro de negocios – Armenia

Empresa: Banco de Occidente

Salario: $ 3.320.000

Tipo de contrato: Término indefinido

Su desafío será la gestión de la base comercial de clientes asignados y no asignados bajo el modelo multioficina, asegurando una atención integral, mantenimiento y fidelización.

Responsabilidades:

Cumplimiento de metas de desembolsos y tasa ponderada de colocación.

Gestión de base comercial asignada y no asignada bajo esquema

Atención, mantenimiento y potencialización de clientes de Banca Personal.

Apoyo administrativo y comercial en productos de captación (CDT, cuentas, adquirencias).

Gestión de cobranza y soporte operativo relacionado con productos y transacciones.

Requerimientos:

Estudiante universitario 5 a último semestre en carreras afines al negocio financiero.

Mínimo 1 año de experiencia en ejecutivos comerciales, gestión comercial en entidades bancarias o financieras.

Deseable conocimiento en análisis financiero y procesos crediticios, conceptos básicos en mercadeo y segmentación.

Líder de operaciones internacionales – Barranquilla

Empresa: Lextalento

Salario: $ 8.000.000 a $ 9.000.000

Tipo de contrato: Término indefinido

En este rol, será responsable de rediseñar y optimizar los procesos de importación y exportación, con un enfoque especial en exportaciones aéreas.

Responsabilidades:

Dirigir los procesos de importación y exportación enfocándose en exportaciones aéreas.

Rediseñar el área de operaciones para garantizar eficiencia financiera y operativa.

Negociar con agentes de carga, aerolíneas y puertos.

Fortalecer relaciones con clientes para asegurar entregas oportunas y confiables.

Requerimientos:

Profesional en Comercio Exterior, Administración, Ingenierías o afines.

Experiencia mínima de 3 años liderando operaciones internacionales en empresas productivas.

Conocimiento sólido en exportaciones aéreas y régimen franco.

Habilidades comprobadas de negociación, liderazgo y gestión estratégica.

Analista de nómina – Bogotá

Empresa: Croydon

Salario: $ 2.505.000

Tipo de contrato: Término indefinido

Únase al equipo como analista de nómina y contribuya al éxito organizacional mediante una gestión eficiente y precisa de la nómina y los recursos humanos.

Responsabilidades:

Analizar la nómina de los trabajadores vinculados y garantizar cumplimiento legal.

Responder por la liquidación de nómina y prestaciones sociales del personal.

Divulgar oportunamente a los directivos los vencimientos de contratos de personal.

Coordinar vinculaciones y desvinculaciones de personal autorizado por directivos.

Revisar facturas de nóminas y notas crédito de las empresas temporales.

Atender requerimientos del personal temporal respecto a novedades de nómina.

Reportar vencimientos de contrato del personal en misión a su cargo.

Controlar descuentos de libranzas efectuados por empresas temporales.

Crear trabajadores temporales en la base de datos de nómina.

Requerimientos:

Experiencia mínima de 2 años en posiciones similares como gestor de nómina.

Formación académica mínima: Tecnólogo o más VI semestre en carreras administrativas.

Conocimiento en legislación laboral y procesos de nómina.

Habilidad para manejar software de gestión de nómina.

Capacidad de comunicación efectiva y resolución de problemas.