¿Busca empleo? Estas son las vacantes más destacadas de la semana

Team leader producción - Bogotá

Empresa: Coca-Cola Femsa

Salario: $ 6.000.000 a $ 6.600.000

Tipo de contrato: Término indefinido

En Coca-Cola Femsa se encuentran en la búsqueda de un/a team leader, en la ciudad de Bogotá, quien se encargará de administrar el proceso de producción garantizando la disponibilidad de producto semielaborado y terminado, con altos estándares de calidad e inocuidad, de manera oportuna y al menor costo, guiado por la cultura organizacional, por las normas y políticas de la organización asegurando procesos seguros y ambientalmente responsables.

Responsabilidades:

Desarrollar iniciativas y proyectos de mejora en los procesos de la planta y documentar en la herramienta establecida por la compañía.

Garantizar la calidad e inocuidad de los procesos.

Garantizar la disponibilidad de producto en la cantidad solicitada y en el menor tiempo posible.

Garantizar la mejor utilización de los recursos, mediante el uso racional y eficiente de los mismos.

Garantizar el almacenamiento y manejo de Sustancias Químicas de los proveedores y el personal a su cargo, de acuerdo a las normas y requisitos de la compañía.

Requerimientos:

Profesionales en Ingeniería Química, de Alimentos, Mecánica, Industrial o afines.

Experiencia en procesos de envasado en industria de alimentos o bebidas (deseable).

Conocimiento en buenas prácticas de manufactura, seguridad alimentaria (ISO 9001), Sistema integral de calidad.

Manejo de Excel (intermedio/avanzado), SAP y Power BI (deseables).

Analista de compensación y salarios – Cali

Empresa: Cámara de Comercio Cali

Salario: A convenir

Tipo de contrato: Término indefinido

En este rol, será parte esencial del equipo de gestión humana, trabajando con diversas herramientas para optimizar y garantizar el proceso de nómina, en un entorno laboral justo y atractivo.

Responsabilidades:

Administrar el sistema de nómina y garantizar el pago oportuno según las políticas y normas legales.

Asegurar la correcta aplicación de políticas salariales.

Gestionar el sistema de nómina y otras plataformas.

Elaborar reportes y análisis utilizando Excel y Power BI.

Colaborar con el equipo de Recursos Humanos para optimizar procesos.

Requerimientos:

Título profesional en Administración de Empresas, Contabilidad o carreras afines.

Deseable especialización en finanzas, derecho laboral o afines.

Conocimiento en el manejo de sistemas de nómina Siesa.

Experiencia mínima de 5 años en un rol similar.

Líder académico(a) – Bogotá D.C.

Empresa: Universidad de Los Andes

Salario: A convenir

Tipo de contrato: Término indefinido

Si es una persona apasionada por la educación de alto nivel y desea ser parte de un equipo que revoluciona el aprendizaje, ¡este desafío es para usted!

Responsabilidades:

Acompañar y ejecutar la planeación del portafolio de Programas Abiertos, incluyendo ExEdON y procesos de internacionalización.

Diseñar y reestructurar programas junto con profesores y aliados estratégicos, respondiendo a las necesidades del mercado.

Liderar los procesos académicos vinculados con ExEdON e iniciativas internacionales.

Desarrollar y ejecutar planes de mejora continua para garantizar la más alta calidad académica.

Coordinar y acompañar la planeación académica de las formaciones velando por la innovación pedagógica.

Diseñar cronogramas, planes de acción y actividades de promoción junto a profesores y coordinadores.

Medir el impacto y asegurar el aprendizaje en programas abiertos, implementando rúbricas microcredenciales y procesos de evaluación.

Requerimientos:

Una persona con habilidades de liderazgo, pensamiento estratégico, comunicación efectiva, facilidad para trabajar en equipo.

Profesional en Psicología, Licenciatura en Educación, Sociología o áreas afines a las Ciencias Sociales y Humanas con Maestría.

Experiencia de 3 a 5 años en gestión académica.

Conocimientos en metodologías de aprendizaje innovadoras, procesos evaluativos y de calidad.

Excelente comunicación oral y escrita.

Analista de contabilidad e impuestos – Medellín

Empresa: Crepes & Waffles

Salario: $ 4.200.000

Tipo de contrato: Término indefinido

Este rol es clave para garantizar el cumplimiento puntual y correcto de las obligaciones de la empresa.

Responsabilidades:

Realizar informes ante la superintendencia de Sociedades.

Realizar la preparación y presentación de medios magnéticos entre las entidades de control.

Generar declaraciones de retención de industria y comercio

Elaboración de los anexos para declaraciones tributarias

Cierres contables mensuales y anuales.

Requerimientos:

Contaduría Pública (titulado/a).

Mínimo 3 años de experiencia en áreas contables de impuestos

Dominio de la legislación y normatividad legal vigente

Especialización en impuestos.