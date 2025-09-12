EMPLEO
¿Busca empleo? Estas son las vacantes más destacadas de la semana
Actualice su hoja de vida y postúlese hoy mismo.
Cada semana, se abren cientos de oportunidades laborales en diferentes sectores de la economía colombiana. Desde cargos en el área administrativa y comercial, hasta empleos en salud, logística, tecnología y servicios, el mercado laboral sigue moviéndose y ofreciendo opciones para perfiles técnicos, tecnólogos y profesionales.
A continuación, le presentamos algunas de las ofertas relevantes de la semana. Si desea conocer más oportunidades y postularse sin costo, puede hacerlo ingresando a la sección de Semana Empleos, donde encontrará miles de opciones en distintas ciudades y sectores del país.
Team leader producción - Bogotá
Empresa: Coca-Cola Femsa
Salario: $ 6.000.000 a $ 6.600.000
Tipo de contrato: Término indefinido
En Coca-Cola Femsa se encuentran en la búsqueda de un/a team leader, en la ciudad de Bogotá, quien se encargará de administrar el proceso de producción garantizando la disponibilidad de producto semielaborado y terminado, con altos estándares de calidad e inocuidad, de manera oportuna y al menor costo, guiado por la cultura organizacional, por las normas y políticas de la organización asegurando procesos seguros y ambientalmente responsables.
Responsabilidades:
- Desarrollar iniciativas y proyectos de mejora en los procesos de la planta y documentar en la herramienta establecida por la compañía.
- Garantizar la calidad e inocuidad de los procesos.
- Garantizar la disponibilidad de producto en la cantidad solicitada y en el menor tiempo posible.
- Garantizar la mejor utilización de los recursos, mediante el uso racional y eficiente de los mismos.
- Garantizar el almacenamiento y manejo de Sustancias Químicas de los proveedores y el personal a su cargo, de acuerdo a las normas y requisitos de la compañía.
Requerimientos:
- Profesionales en Ingeniería Química, de Alimentos, Mecánica, Industrial o afines.
- Experiencia en procesos de envasado en industria de alimentos o bebidas (deseable).
- Conocimiento en buenas prácticas de manufactura, seguridad alimentaria (ISO 9001), Sistema integral de calidad.
- Manejo de Excel (intermedio/avanzado), SAP y Power BI (deseables).
Analista de compensación y salarios – Cali
Empresa: Cámara de Comercio Cali
Salario: A convenir
Tipo de contrato: Término indefinido
En este rol, será parte esencial del equipo de gestión humana, trabajando con diversas herramientas para optimizar y garantizar el proceso de nómina, en un entorno laboral justo y atractivo.
Responsabilidades:
- Administrar el sistema de nómina y garantizar el pago oportuno según las políticas y normas legales.
- Asegurar la correcta aplicación de políticas salariales.
- Gestionar el sistema de nómina y otras plataformas.
- Elaborar reportes y análisis utilizando Excel y Power BI.
- Colaborar con el equipo de Recursos Humanos para optimizar procesos.
Requerimientos:
- Título profesional en Administración de Empresas, Contabilidad o carreras afines.
- Deseable especialización en finanzas, derecho laboral o afines.
- Conocimiento en el manejo de sistemas de nómina Siesa.
- Experiencia mínima de 5 años en un rol similar.
Líder académico(a) – Bogotá D.C.
Empresa: Universidad de Los Andes
Salario: A convenir
Tipo de contrato: Término indefinido
Si es una persona apasionada por la educación de alto nivel y desea ser parte de un equipo que revoluciona el aprendizaje, ¡este desafío es para usted!
Responsabilidades:
- Acompañar y ejecutar la planeación del portafolio de Programas Abiertos, incluyendo ExEdON y procesos de internacionalización.
- Diseñar y reestructurar programas junto con profesores y aliados estratégicos, respondiendo a las necesidades del mercado.
- Liderar los procesos académicos vinculados con ExEdON e iniciativas internacionales.
- Desarrollar y ejecutar planes de mejora continua para garantizar la más alta calidad académica.
- Coordinar y acompañar la planeación académica de las formaciones velando por la innovación pedagógica.
- Diseñar cronogramas, planes de acción y actividades de promoción junto a profesores y coordinadores.
- Medir el impacto y asegurar el aprendizaje en programas abiertos, implementando rúbricas microcredenciales y procesos de evaluación.
Requerimientos:
- Una persona con habilidades de liderazgo, pensamiento estratégico, comunicación efectiva, facilidad para trabajar en equipo.
- Profesional en Psicología, Licenciatura en Educación, Sociología o áreas afines a las Ciencias Sociales y Humanas con Maestría.
- Experiencia de 3 a 5 años en gestión académica.
- Conocimientos en metodologías de aprendizaje innovadoras, procesos evaluativos y de calidad.
- Excelente comunicación oral y escrita.
Analista de contabilidad e impuestos – Medellín
Empresa: Crepes & Waffles
Salario: $ 4.200.000
Tipo de contrato: Término indefinido
Este rol es clave para garantizar el cumplimiento puntual y correcto de las obligaciones de la empresa.
Responsabilidades:
- Realizar informes ante la superintendencia de Sociedades.
- Realizar la preparación y presentación de medios magnéticos entre las entidades de control.
- Generar declaraciones de retención de industria y comercio
- Elaboración de los anexos para declaraciones tributarias
- Cierres contables mensuales y anuales.
Requerimientos:
- Contaduría Pública (titulado/a).
- Mínimo 3 años de experiencia en áreas contables de impuestos
- Dominio de la legislación y normatividad legal vigente
- Especialización en impuestos.
