Suscribirse

EMPLEO

¿Busca empleo? Estas son las vacantes más destacadas de la semana

Actualice su hoja de vida y postúlese hoy mismo.

Juliana Flórez

Juliana Flórez

Periodista de empleabilidad experta en creación de contenido útil sobre ofertas laborales, empresas, eventos y novedades de Magneto.

12 de septiembre de 2025, 2:45 p. m.
Conozca las vacantes de empleo disponibles.
No deje pasar esta oportunidad laboral. | Foto: Getty Images

Cada semana, se abren cientos de oportunidades laborales en diferentes sectores de la economía colombiana. Desde cargos en el área administrativa y comercial, hasta empleos en salud, logística, tecnología y servicios, el mercado laboral sigue moviéndose y ofreciendo opciones para perfiles técnicos, tecnólogos y profesionales.

A continuación, le presentamos algunas de las ofertas relevantes de la semana. Si desea conocer más oportunidades y postularse sin costo, puede hacerlo ingresando a la sección de Semana Empleos, donde encontrará miles de opciones en distintas ciudades y sectores del país.

Mujeres de negocios
Los interesados pueden postularse en la sección de Semana Empleos. | Foto: Getty Images/iStockphoto

Team leader producción - Bogotá

Empresa: Coca-Cola Femsa

Salario: $ 6.000.000 a $ 6.600.000

Tipo de contrato: Término indefinido

En Coca-Cola Femsa se encuentran en la búsqueda de un/a team leader, en la ciudad de Bogotá, quien se encargará de administrar el proceso de producción garantizando la disponibilidad de producto semielaborado y terminado, con altos estándares de calidad e inocuidad, de manera oportuna y al menor costo, guiado por la cultura organizacional, por las normas y políticas de la organización asegurando procesos seguros y ambientalmente responsables.

Responsabilidades:

  • Desarrollar iniciativas y proyectos de mejora en los procesos de la planta y documentar en la herramienta establecida por la compañía.
  • Garantizar la calidad e inocuidad de los procesos.
  • Garantizar la disponibilidad de producto en la cantidad solicitada y en el menor tiempo posible.
  • Garantizar la mejor utilización de los recursos, mediante el uso racional y eficiente de los mismos.
  • Garantizar el almacenamiento y manejo de Sustancias Químicas de los proveedores y el personal a su cargo, de acuerdo a las normas y requisitos de la compañía.

Requerimientos:

  • Profesionales en Ingeniería Química, de Alimentos, Mecánica, Industrial o afines.
  • Experiencia en procesos de envasado en industria de alimentos o bebidas (deseable).
  • Conocimiento en buenas prácticas de manufactura, seguridad alimentaria (ISO 9001), Sistema integral de calidad.
  • Manejo de Excel (intermedio/avanzado), SAP y Power BI (deseables).

Si está interesado y cumple con los requisitos, ¡postúlese aquí!

Analista de compensación y salarios – Cali

Empresa: Cámara de Comercio Cali

Salario: A convenir

Tipo de contrato: Término indefinido

En este rol, será parte esencial del equipo de gestión humana, trabajando con diversas herramientas para optimizar y garantizar el proceso de nómina, en un entorno laboral justo y atractivo.

Responsabilidades:

  • Administrar el sistema de nómina y garantizar el pago oportuno según las políticas y normas legales.
  • Asegurar la correcta aplicación de políticas salariales.
  • Gestionar el sistema de nómina y otras plataformas.
  • Elaborar reportes y análisis utilizando Excel y Power BI.
  • Colaborar con el equipo de Recursos Humanos para optimizar procesos.

Requerimientos:

  • Título profesional en Administración de Empresas, Contabilidad o carreras afines.
  • Deseable especialización en finanzas, derecho laboral o afines.
  • Conocimiento en el manejo de sistemas de nómina Siesa.
  • Experiencia mínima de 5 años en un rol similar.

Si está interesado y cumple con los requisitos, ¡postúlese aquí!

Contexto: Trabajo sí hay: postúlese gratis a miles de vacantes en Colombia

Líder académico(a) – Bogotá D.C.

Empresa: Universidad de Los Andes

Salario: A convenir

Tipo de contrato: Término indefinido

Si es una persona apasionada por la educación de alto nivel y desea ser parte de un equipo que revoluciona el aprendizaje, ¡este desafío es para usted!

Responsabilidades:

  • Acompañar y ejecutar la planeación del portafolio de Programas Abiertos, incluyendo ExEdON y procesos de internacionalización.
  • Diseñar y reestructurar programas junto con profesores y aliados estratégicos, respondiendo a las necesidades del mercado.
  • Liderar los procesos académicos vinculados con ExEdON e iniciativas internacionales.
  • Desarrollar y ejecutar planes de mejora continua para garantizar la más alta calidad académica.
  • Coordinar y acompañar la planeación académica de las formaciones velando por la innovación pedagógica.
  • Diseñar cronogramas, planes de acción y actividades de promoción junto a profesores y coordinadores.
  • Medir el impacto y asegurar el aprendizaje en programas abiertos, implementando rúbricas microcredenciales y procesos de evaluación.

Requerimientos:

  • Una persona con habilidades de liderazgo, pensamiento estratégico, comunicación efectiva, facilidad para trabajar en equipo.
  • Profesional en Psicología, Licenciatura en Educación, Sociología o áreas afines a las Ciencias Sociales y Humanas con Maestría.
  • Experiencia de 3 a 5 años en gestión académica.
  • Conocimientos en metodologías de aprendizaje innovadoras, procesos evaluativos y de calidad.
  • Excelente comunicación oral y escrita.

Si está interesado y cumple con los requisitos, ¡postúlese aquí!

Analista de contabilidad e impuestos – Medellín

Empresa: Crepes & Waffles

Salario: $ 4.200.000

Tipo de contrato: Término indefinido

Este rol es clave para garantizar el cumplimiento puntual y correcto de las obligaciones de la empresa.

Responsabilidades:

  • Realizar informes ante la superintendencia de Sociedades.
  • Realizar la preparación y presentación de medios magnéticos entre las entidades de control.
  • Generar declaraciones de retención de industria y comercio
  • Elaboración de los anexos para declaraciones tributarias
  • Cierres contables mensuales y anuales.

Requerimientos:

  • Contaduría Pública (titulado/a).
  • Mínimo 3 años de experiencia en áreas contables de impuestos
  • Dominio de la legislación y normatividad legal vigente
  • Especialización en impuestos.

Si está interesado y cumple con los requisitos, ¡postúlese aquí!

Para más información sobre estas y otras oportunidades laborales, haga clic en este enlace.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. ¿Quién es Tyler Robinson, el presunto asesino de Charlie Kirk? Autoridades dan detalles. Esta fue la persona que lo entregó

2. Le caen al presidente Petro por incómodo momento con Gloria Miranda: “Y lo peor es que lo aplauden”

3. Primicia: abren indagación por concierto para delinquir contra el general Federico Mejía, quien lideró la operación Perseo en el Cauca

4. ‘Qué locura’, de María Elvira Arango, está listo en su tercera temporada; en su pódcast hablará de adicciones, burnout, salud mental y más

5. Vingegaard da inesperado golpe: clasificación general de la Vuelta a España tras la etapa 19

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Trabajo Sí HayVacantes de empleo en ColombiaOportunidad laboralOfertas laborales

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.