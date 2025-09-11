EMPLEO
¿Busca empleo? Hay más de 120 mil vacantes activas en todo el país
Oportunidades disponibles para diferentes perfiles.
Juliana Flórez
Periodista de empleabilidad experta en creación de contenido útil sobre ofertas laborales, empresas, eventos y novedades de Magneto.
El mercado laboral en Colombia sigue generando oportunidades en múltiples sectores, con más de 120 mil ofertas abiertas para diferentes perfiles y niveles de experiencia. Estas vacantes se encuentran en ciudades principales y también en regiones, lo que amplía las opciones para quienes desean incorporarse rápidamente a un nuevo empleo.
A continuación, encontrará algunas de las vacantes más recientes. Si desea conocer todas las oportunidades, ingrese a este enlace, cree un perfil profesional y postúlese sin costo a la oferta que mejor se ajuste a sus aspiraciones.
Auxiliar de atención al paciente - Gestor de acceso – Bogotá
Empresa: Fundación Santa Fe de Bogotá
Salario: $ 2.000.000 a $ 3.000.000
Tipo de contrato: Término indefinido
En la Fundación Santa Fe de Bogotá, buscan un auxiliar de atención al paciente, también conocido como gestor de acceso, para unirse a su equipo. Este rol esencial implica brindar un servicio excepcional a los pacientes y coordinar eficazmente con el personal médico para asegurar una atención fluida.
Responsabilidades:
- Brindar atención presencial a pacientes y familiares.
- Gestionar agendamiento de citas médicas.
- Manejar PQRS y autorizaciones del sector salud.
- Colaborar con el equipo médico y administrativo.
- Asistir en el manejo de situaciones de duelo.
Requerimientos:
- Técnico en áreas administrativas en salud o auxiliar de enfermería.
- Experiencia en servicio al cliente en el sector salud.
- Conocimiento de trámites administrativos en salud.
- Disponibilidad de tiempo completo con horarios rotativos.
- Habilidades de empatía y resolución de conflictos.
Asesor pensional y bienestar financiero – Medellín
Empresa: Protección
Salario: A convenir
Tipo de contrato: Término fijo
El propósito del rol es Propósito del rol es conservar y fidelizar a los clientes del segmento JOB del negocio AYR, a través de asesoría preventiva, reactiva y venta cruzada; con el fin de crecer los ingresos y la satisfacción de afiliados y empresas.
Responsabilidades:
- Gestionar las oportunidades comerciales de cara a la retención de clientes en Pensión Obligatoria.
- Realizar asesoría financiera y pensional, utilizando el modelo y las herramientas disponibles de la Compañía, con el fin de materializar las ventas y fidelizar a nuestros afiliados.
- Gestionar los clientes potenciales (leads) y oportunidades asignadas para la venta de productos.
- Profundizar la gestión de afiliados a través de los senderos de relacionamiento.
Requerimientos:
- Tecnólogo o profesional (desde séptimo semestre) en ciencias Administrativas, Financieras, Económicas o afines.
- Mínimo 1 año de experiencia en gestión comercial asociada al cumplimiento de metas, preferiblemente telemercadeo.
Analista de prevención SST – Cali
Empresa: Studio F
Salario: A convenir
Tipo de contrato: Término indefinido
¿Le apasiona promover entornos seguros y saludables? Únase al equipo como analista de prevención, donde será el pilar en la implementación de programas de medicina preventiva y seguridad vial.
Responsabilidades:
- Diseñar e implementar programas de medicina preventiva.
- Gestionar con aliados externos actividades de promoción y prevención.
- Reportar e investigar los accidentes laborales a la ARL y EPS.
- Realizar seguimiento al cumplimiento de los planes de acción derivados de los accidentes laborales.
- Realizar actividades para el desarrollo de semanas de la salud a nivel nacional y desarrollar planes de capacitación de medicina preventiva.
Requerimientos:
- Técnico en Enfermería y Tecnólogo o Profesional en SST Profesional, Fisioterapia o Terapia Ocupacional.
- Conocimiento en herramientas ofimáticas.
- Experiencia en áreas de consumo masivo retail manufactura.
Auxiliar de línea fruver y refrigerados – Bogotá D.C.
Empresa: Alkosto – Ktronix
Salario: A convenir
Tipo de contrato: Término indefinido
¿Está listo para ser parte de una empresa 100% colombiana? En Alkosto – Ktronix lo invitan a unirse a su equipo como auxiliar de fruver. En esta posición, será clave durante la temporada alta, apoyando la recepción, almacenamiento y rotación de productos perecederos, además de garantizar la frescura y correcta presentación del área.
Responsabilidades:
- Apoyar la recepción, surtido y rotación de productos perecederos.
- Clasificar y organizar frutas y verduras según estándares de calidad.
- Garantizar la limpieza y presentación del área de trabajo.
- Brindar un servicio amable y oportuno al cliente.
- Cumplir con las normas de manipulación de alimentos.
Requerimientos:
- Bachiller académico completo.
- Experiencia previa en frutas, verduras o alimentos.
- Actitud de servicio y buena presentación.
- Capacidad para trabajar en turnos rotativos.
- Habilidades de agilidad, orden y responsabilidad.
Para más información sobre estas y otras oportunidades laborales, haga clic en este enlace.