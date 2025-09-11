Suscribirse

¿Busca empleo? Hay más de 120 mil vacantes activas en todo el país

Oportunidades disponibles para diferentes perfiles.

11 de septiembre de 2025, 5:26 p. m.
Mujeres de negocios
Actualice su hoja de vida y postúlese hoy mismo. | Foto: Getty Images/iStockphoto

El mercado laboral en Colombia sigue generando oportunidades en múltiples sectores, con más de 120 mil ofertas abiertas para diferentes perfiles y niveles de experiencia. Estas vacantes se encuentran en ciudades principales y también en regiones, lo que amplía las opciones para quienes desean incorporarse rápidamente a un nuevo empleo.

A continuación, encontrará algunas de las vacantes más recientes. Si desea conocer todas las oportunidades, ingrese a este enlace, cree un perfil profesional y postúlese sin costo a la oferta que mejor se ajuste a sus aspiraciones.

Mujeres de negocios
Gran convocatoria laboral abierta. | Foto: Getty Images/iStockphoto

Auxiliar de atención al paciente - Gestor de acceso – Bogotá

Empresa: Fundación Santa Fe de Bogotá

Salario: $ 2.000.000 a $ 3.000.000

Tipo de contrato: Término indefinido

En la Fundación Santa Fe de Bogotá, buscan un auxiliar de atención al paciente, también conocido como gestor de acceso, para unirse a su equipo. Este rol esencial implica brindar un servicio excepcional a los pacientes y coordinar eficazmente con el personal médico para asegurar una atención fluida.

Responsabilidades:

  • Brindar atención presencial a pacientes y familiares.
  • Gestionar agendamiento de citas médicas.
  • Manejar PQRS y autorizaciones del sector salud.
  • Colaborar con el equipo médico y administrativo.
  • Asistir en el manejo de situaciones de duelo.

Requerimientos:

  • Técnico en áreas administrativas en salud o auxiliar de enfermería.
  • Experiencia en servicio al cliente en el sector salud.
  • Conocimiento de trámites administrativos en salud.
  • Disponibilidad de tiempo completo con horarios rotativos.
  • Habilidades de empatía y resolución de conflictos.

¿Cumple con los requisitos? ¡Postúlese aquí!

Asesor pensional y bienestar financiero – Medellín

Empresa: Protección

Salario: A convenir

Tipo de contrato: Término fijo

El propósito del rol es Propósito del rol es conservar y fidelizar a los clientes del segmento JOB del negocio AYR, a través de asesoría preventiva, reactiva y venta cruzada; con el fin de crecer los ingresos y la satisfacción de afiliados y empresas.

Responsabilidades:

  • Gestionar las oportunidades comerciales de cara a la retención de clientes en Pensión Obligatoria.
  • Realizar asesoría financiera y pensional, utilizando el modelo y las herramientas disponibles de la Compañía, con el fin de materializar las ventas y fidelizar a nuestros afiliados.
  • Gestionar los clientes potenciales (leads) y oportunidades asignadas para la venta de productos.
  • Profundizar la gestión de afiliados a través de los senderos de relacionamiento.

Requerimientos:

  • Tecnólogo o profesional (desde séptimo semestre) en ciencias Administrativas, Financieras, Económicas o afines.
  • Mínimo 1 año de experiencia en gestión comercial asociada al cumplimiento de metas, preferiblemente telemercadeo.

¿Cumple con los requisitos? ¡Postúlese aquí!

Contexto: Empleos con contratación inmediata: aplique hoy mismo

Analista de prevención SST – Cali

Empresa: Studio F

Salario: A convenir

Tipo de contrato: Término indefinido

¿Le apasiona promover entornos seguros y saludables? Únase al equipo como analista de prevención, donde será el pilar en la implementación de programas de medicina preventiva y seguridad vial.

Responsabilidades:

  • Diseñar e implementar programas de medicina preventiva.
  • Gestionar con aliados externos actividades de promoción y prevención.
  • Reportar e investigar los accidentes laborales a la ARL y EPS.
  • Realizar seguimiento al cumplimiento de los planes de acción derivados de los accidentes laborales.
  • Realizar actividades para el desarrollo de semanas de la salud a nivel nacional y desarrollar planes de capacitación de medicina preventiva.

Requerimientos:

  • Técnico en Enfermería y Tecnólogo o Profesional en SST Profesional, Fisioterapia o Terapia Ocupacional.
  • Conocimiento en herramientas ofimáticas.
  • Experiencia en áreas de consumo masivo retail manufactura.

¿Cumple con los requisitos? ¡Postúlese aquí!

Auxiliar de línea fruver y refrigerados – Bogotá D.C.

Empresa: Alkosto – Ktronix

Salario: A convenir

Tipo de contrato: Término indefinido

¿Está listo para ser parte de una empresa 100% colombiana? En Alkosto – Ktronix lo invitan a unirse a su equipo como auxiliar de fruver. En esta posición, será clave durante la temporada alta, apoyando la recepción, almacenamiento y rotación de productos perecederos, además de garantizar la frescura y correcta presentación del área.

Responsabilidades:

  • Apoyar la recepción, surtido y rotación de productos perecederos.
  • Clasificar y organizar frutas y verduras según estándares de calidad.
  • Garantizar la limpieza y presentación del área de trabajo.
  • Brindar un servicio amable y oportuno al cliente.
  • Cumplir con las normas de manipulación de alimentos.

Requerimientos:

  • Bachiller académico completo.
  • Experiencia previa en frutas, verduras o alimentos.
  • Actitud de servicio y buena presentación.
  • Capacidad para trabajar en turnos rotativos.
  • Habilidades de agilidad, orden y responsabilidad.

¿Cumple con los requisitos? ¡Postúlese aquí!

Para más información sobre estas y otras oportunidades laborales, haga clic en este enlace.

