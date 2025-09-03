¿Busca empleo? Más de 100.000 vacantes lo esperan en todo el país

El mercado laboral colombiano continúa en movimiento, ofreciendo alternativas para perfiles diversos. Actualmente, hay más de 100 mil vacantes activas en distintas regiones del país, lo que representa una oportunidad clave para quienes buscan estabilidad, crecimiento profesional y mejores condiciones laborales.

Los sectores con mayor demanda incluyen tecnología, salud, ventas, logística, manufactura y servicios, con opciones tanto presenciales como remotas. Estas ofertas se ajustan a diferentes niveles de experiencia, lo que permite a profesionales y recién graduados encontrar un cargo acorde con sus habilidades.

A continuación, le presentamos algunas de las vacantes disponibles. Si desea conocer todas las oportunidades, ingrese a este enlace, complete su perfil y postúlese sin costo a la oferta que mejor se adapte a sus aspiraciones.

Actualice su hoja de vida y postúlese hoy mismo. | Foto: Getty Images/iStockphoto

Aprendiz Sena - Etapa productiva - Seguridad industrial – Bogotá D.C.

Empresa: Coca-Cola FEMSA

Salario: A convenir

Tipo de contrato: Término indefinido

En Coca-Cola FEMSA están en búsqueda de un aprendiz comprometido, proactivo y con interés por fortalecer su formación en el área de Seguridad en el Trabajo (SST), participando activamente en proyectos clave y contribuyendo a la cultura de prevención dentro de las operaciones.

Responsabilidades:

Apoyar en la identificación y evaluación de riesgos laborales.

Participar en la elaboración de informes sobre seguridad laboral.

Colaborar en la implementación de normativas ISO 45001 y Resolución 0312.

Acompañar y registrar inspecciones rutinarias de seguridad en áreas de trabajo.

Apoyar la gestión documental del Sistema de Gestión SST (organización y archivo).

Participar en la elaboración y ejecución de campañas de sensibilización sobre prácticas seguras y uso adecuado de EPP.

Colaborar en el registro y seguimiento de novedades, incidentes y acciones correctivas.

Apoyar el seguimiento al ingreso de proveedores en la planta.

Requerimientos:

Ser aprendiz SENA en etapa productiva de un técnico o tecnólogo en ingeniería Industria, Seguridad Industrial, Seguridad y Salud en el Trabajo, Seguridad Ocupacional, o Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo.

Contar con aval del SENA para realizar la etapa práctica.

Tener conocimiento básico de normativas legales como Resolución 0312 e ISO 45001.

Auxiliar contable – Montería

Empresa: COSTA OIL

Salario: $ 1.700.000 a $ 2.000.000

Tipo de contrato: Temporal

El candidato ideal debe ser un contador público con un mínimo de un año de experiencia en la gestión de ciclos contables, manejo de facturación electrónica y conciliaciones bancarias. Además, se espera que tenga habilidades en manejo documental y experiencia con software contable como Siesa.

Responsabilidades:

Gestionar el ciclo contable completo.

Realizar y supervisar la facturación electrónica.

Ejecutar conciliaciones bancarias mensuales.

Manejar y organizar la documentación contable.

Operar software contable especialmente Siesa.

Requerimientos:

Título de contador público.

Experiencia mínima de un año en roles similares.

Conocimiento en ciclo contable y facturación electrónica.

Habilidad en conciliaciones bancarias y manejo documental.

Experiencia con software contable Siesa.

Administradora comercial – Cali

Empresa: Maaji

Salario: A convenir

Tipo de contrato: Término fijo

Maaji busca una gerente de tienda apasionada que se encargue de la gestión completa de la tienda, asegurando que se alcancen los objetivos de ventas y se mantenga un servicio al cliente excepcional.

Responsabilidades:

Ejecutar la Estrategia Comercial para los PDV o Tiendas Propias.

Planificar e Implementar las Acciones de Venta necesarias para alcanzar los Objetivos previstos.

Cumplimiento del Presupuesto de Ventas de la Tienda.

Mantener afinadas las acciones comerciales en Tiendas con las actividades de Operaciones.

Realizar la apertura y cierre de la Caja diariamente.

Manejo de la caja, efectivo, soportes de transacciones, entre otros.

Realizar las consignaciones diarias del efectivo generado en el proceso de ventas de la tienda.

Realización de la factura de venta digital y manual.

Cumplimiento del Presupuesto de Ventas de la Tienda.

Realizar el Seguimiento y Control de Stock o Inventario de la Tienda y recepción de producto.

Manejo de Personal y Equipo de Trabajo en función de la definición de metas, mallas horarias, permisos, entre otros.

Coordinar y Supervisar la labor de las personas a su cargo con el fin de garantizar el Cumplimiento de los Objetivos y la Calidad en el servicio a los Clientes.

Manejo de KPIS de la Tienda y proposición de acciones Correctivas Preventivas y de Mejora.

Supervisar el Plan de Mantenimiento de la tienda que gestiona el área administrativa.

Realizar los pedidos de Insumos para la Tienda Mes a Mes.

Garantizar las perfectas condiciones de la Tienda a su cargo en cuanto al Visual, surtido de producto, condiciones locativas, entre otros.

Apoyar las Nuevas Aperturas de Tiendas Propias a nivel nacional e Internacional y la negociación de Locales Comerciales.

Mantener la relación con los Centros comerciales o aliados comerciales.

Presentación de Informes.

Atender Casos de Reclamaciones de Calidad, Quejas o Situaciones difíciles.

Apoya la implementación y correcto funcionamiento del Modelo POS y ERP para Tiendas Propias.

Requerimientos:

Bachillerato completo Técnico Tecnólogo o Profesional en Administración de Empresas, Administración Comercial, Mercadotecnia o afines.

Experiencia de 1 a 3 años en roles similares como administradora tienda, gerente de tienda, jefe de tienda o encargada de tienda.

Capacidad Comercial y Orientación al Detalle.

Excelentes habilidades de Liderazgo y Comunicación.

Manejo de objeciones del cliente interno y externo.

Competencia en Microsoft Excel, Word y PowerPoint.

Conocimiento de Sistemas POS.

Experiencia en el manejo de KPIS de Retail, Presupuestos e Inventarios.

Asesor financiero – Medellín

Empresa: Banco Unión

Salario: $ 2.157.000

Tipo de contrato: Término indefinido

Banco Unión busca un asesor de servicios financieros con un enfoque integral, capaz de combinar habilidades comerciales, operativas y de servicio al cliente para brindar una experiencia excepcional a los usuarios.

Responsabilidades:

Atender y asesorar de manera presencial a nuestros clientes, garantizando un servicio cálido, ágil y efectivo.

Gestionar operaciones financieras y transaccionales con precisión y cumplimiento de normas internas.

Identificar oportunidades comerciales, realizar oferta de productos y apoyar en el cumplimiento de metas del equipo.

Mantener actualizada la información del cliente y asegurar el correcto diligenciamiento de documentos.

Apoyar en procesos operativos propios de la oficina.

Requerimientos:

Formación: Técnico, tecnólogo o estudiante de carreras administrativas, financieras o afines.

Experiencia: Mínimo 1 año de experiencia en el sector financiero, en cargos de atención al cliente presencial, comercial o de caja.

Conocimientos sólidos en productos financieros y técnicas de ventas.

Excelente habilidad de comunicación, empatía y enfoque en el cliente.

Disposición al aprendizaje continuo y trabajo en equipo.

Experiencia previa en entidades financieras.

Dominio de procesos comerciales y orientación a resultados.

Manejo de herramientas ofimáticas.