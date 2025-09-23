Empleo
¿Busca empleo para diciembre? Conozca estas ofertas
¡No deje pasar esta oportunidad!
Yessica Pérez
Periodista de empleabilidad experta en creación de contenido útil sobre ofertas laborales, empresas, eventos y novedades de Magneto.
La temporada de fin de año no solo trae fiesta, también abre la puerta a nuevas oportunidades laborales.
Y es que son varias las empresas en Colombia que están reforzando sus equipos para recibir la temporada decembrina, especialmente en áreas como ventas, atención al cliente, logística y servicios, donde la demanda de personal suele aumentar significativamente.
Estas vacantes representan una gran alternativa para quienes desean contar con un ingreso adicional en la temporada navideña o para quienes buscan iniciar el nuevo año con un empleo estable.
A través de Semana Empleos, los interesados podrán acceder a estas y más de 110.000 ofertas activas en todo el país
El proceso de postulación es gratuito, completamente en línea y se puede realizar desde cualquier dispositivo.
Recuerde: entre más completa su postulación, más oportunidades de ser contratado,
Vendedor de navidad 8H Homecenter San Juan Medellín
Salario a convenir
Se busca una persona con excelente actitud de servicio y amabilidad, apasionada por las ventas, proactiva, dinámica, con trabajo colaborativo y mentalidad de cambio. Debe contar con disponibilidad para rotar turnos y trabajar fines de semana, con experiencia mínima de 6 meses en el área comercial, bachiller graduado.
Si cumple con estos requisitos, se le invita a unirse a la familia Homecenter Medellín San Juan, para juntos construir sueños y proyectos de hogar.
Asesor de ventas temporada navideña Palmira
Salario: $ 1.423.000
Se requiere un asesor de ventas para la temporada navideña, apasionado por ayudar a los clientes a hacer realidad sus sueños y proyectos de hogar. El cargo consiste en ofrecer una experiencia de compra inolvidable, utilizando canales de venta físicos y digitales para asesorar y fidelizar clientes.
Responsabilidades:
- Asesorar a los clientes en la venta y posventa de proyectos y servicios.
- Promover la omnicanalidad e interacción con diferentes canales de venta.
- Mantener estándares de operación y presentación de los productos.
- Gestionar su formación continua en productos y servicios.
- Comunicar condiciones inseguras y cumplir normas de seguridad.
- Atender consultas y canalizar adecuadamente las necesidades del cliente.
- Mantenerse informado sobre resultados y metas diarias.
Requerimientos:
- Bachillerato completo.
- Experiencia en ventas o atención al cliente.
- Conocimiento en herramientas digitales.
- Capacidad para aprender sobre productos y servicios.
- Habilidades de comunicación efectiva.
Asesor de venta temporada Home Sentry
Salario: $ 1.423.500 a $ 1.800.000
Se requieren auxiliares de tienda para la temporada navideña en Home Sentry, desde el 16 de septiembre de 2025 hasta el 15 de enero de 2026, a tiempo completo, con posibilidad de continuar en la compañía según desempeño.
Responsabilidades:
- Asesorar a los clientes con calidez y profesionalismo.
- Surtir y exhibir mercancía en las estanterías.
- Realizar la modulación y mantenimiento de exhibiciones.
- Garantizar una experiencia de compra positiva para los clientes.
- Apoyar en el cumplimiento de metas de ventas diarias.
Requerimientos:
- Formación mínima de bachillerato completo.
- Disponibilidad para trabajar de domingo a domingo con turnos rotativos de 8 horas.
- Mínimo 6 meses de experiencia certificable preferiblemente en almacenes de cadena.
- Presentación personal pulcra.
Auxiliar operativo de almacén - Temporada diciembre Yopal
Salario: $ 1.600.000 a $ 2.000.000
En Alkosto - Ktronix se requiere auxiliar operativo de almacén para la temporada de diciembre. El objetivo del cargo es garantizar que la sección asignada se mantenga ordenada, limpia, surtida y con información correspondiente, brindando un excelente servicio y asesoría a los clientes en el punto de venta.
Asesor comercial Nihlo - temporada fin de año Bogotá
Salario a convenir
¡Se requiere personal técnico en áreas comerciales, administrativas u otras, con experiencia en ventas, preferiblemente de productos relacionados con el cuidado de la piel, cabello o cuidado personal en general!
Se ofrece:
- Contrato de obra o labor (inicia en octubre de 2025 y finaliza en enero de 2026).
- Disponibilidad para trabajar en horario de centro comercial (domingo a domingo con día compensatorio).
- Salario básico de $1.607.000 más comisiones.
Asesores comerciales temporada fin de año Medellín Studio F
Salario: $ 1.423.500
STF Group, hogar de marcas como Studio F, Ela y STF Man, busca asesores de ventas para la temporada de fin de año. Se ofrece salario base de $1.423.500 más prestaciones y comisiones (con posibilidad de triplicar el ingreso). El contrato es por obra o labor, con posibilidad de continuidad después de la temporada.
Responsabilidades:
- Atender a los clientes de manera amable y profesional.
- Asesorar a los clientes sobre productos y promociones.
- Mantener el orden y la presentación de la tienda.
- Cumplir con las metas de ventas individuales y grupales.
Requerimientos:
- Bachillerato completo.
- Disponibilidad para trabajar de domingo a domingo con descanso compensatorio en turnos de apertura, cierre o intermedio.
- Excelentes habilidades de comunicación.
- Actitud positiva y proactiva.