¿Busca empleo para diciembre? Conozca estas ofertas

¡No deje pasar esta oportunidad!

Yessica Pérez

Yessica Pérez

Periodista de empleabilidad experta en creación de contenido útil sobre ofertas laborales, empresas, eventos y novedades de Magneto.

23 de septiembre de 2025, 9:20 p. m.
Asesores comerciales de tienda
¡Aplique ya! | Foto: Getty Images

La temporada de fin de año no solo trae fiesta, también abre la puerta a nuevas oportunidades laborales.

Y es que son varias las empresas en Colombia que están reforzando sus equipos para recibir la temporada decembrina, especialmente en áreas como ventas, atención al cliente, logística y servicios, donde la demanda de personal suele aumentar significativamente.

Estas vacantes representan una gran alternativa para quienes desean contar con un ingreso adicional en la temporada navideña o para quienes buscan iniciar el nuevo año con un empleo estable.

A través de Semana Empleos, los interesados podrán acceder a estas y más de 110.000 ofertas activas en todo el país

El proceso de postulación es gratuito, completamente en línea y se puede realizar desde cualquier dispositivo.

Recuerde: entre más completa su postulación, más oportunidades de ser contratado,

Vendedor de navidad 8H Homecenter San Juan Medellín

Salario a convenir

Se busca una persona con excelente actitud de servicio y amabilidad, apasionada por las ventas, proactiva, dinámica, con trabajo colaborativo y mentalidad de cambio. Debe contar con disponibilidad para rotar turnos y trabajar fines de semana, con experiencia mínima de 6 meses en el área comercial, bachiller graduado.

Si cumple con estos requisitos, se le invita a unirse a la familia Homecenter Medellín San Juan, para juntos construir sueños y proyectos de hogar.

Si cumple con los requisitos, aplique acá.

Asesor de ventas temporada navideña Palmira

Salario: $ 1.423.000

Se requiere un asesor de ventas para la temporada navideña, apasionado por ayudar a los clientes a hacer realidad sus sueños y proyectos de hogar. El cargo consiste en ofrecer una experiencia de compra inolvidable, utilizando canales de venta físicos y digitales para asesorar y fidelizar clientes.

Responsabilidades:

  • Asesorar a los clientes en la venta y posventa de proyectos y servicios.
  • Promover la omnicanalidad e interacción con diferentes canales de venta.
  • Mantener estándares de operación y presentación de los productos.
  • Gestionar su formación continua en productos y servicios.
  • Comunicar condiciones inseguras y cumplir normas de seguridad.
  • Atender consultas y canalizar adecuadamente las necesidades del cliente.
  • Mantenerse informado sobre resultados y metas diarias.

Requerimientos:

  • Bachillerato completo.
  • Experiencia en ventas o atención al cliente.
  • Conocimiento en herramientas digitales.
  • Capacidad para aprender sobre productos y servicios.
  • Habilidades de comunicación efectiva.

Si cumple con los requisitos, aplique acá.

Asesor de venta temporada Home Sentry

Salario: $ 1.423.500 a $ 1.800.000

Se requieren auxiliares de tienda para la temporada navideña en Home Sentry, desde el 16 de septiembre de 2025 hasta el 15 de enero de 2026, a tiempo completo, con posibilidad de continuar en la compañía según desempeño.

Responsabilidades:

  • Asesorar a los clientes con calidez y profesionalismo.
  • Surtir y exhibir mercancía en las estanterías.
  • Realizar la modulación y mantenimiento de exhibiciones.
  • Garantizar una experiencia de compra positiva para los clientes.
  • Apoyar en el cumplimiento de metas de ventas diarias.

Requerimientos:

  • Formación mínima de bachillerato completo.
  • Disponibilidad para trabajar de domingo a domingo con turnos rotativos de 8 horas.
  • Mínimo 6 meses de experiencia certificable preferiblemente en almacenes de cadena.
  • Presentación personal pulcra.

Si cumple con los requisitos, aplique acá.

Auxiliar operativo de almacén - Temporada diciembre Yopal

Salario: $ 1.600.000 a $ 2.000.000

En Alkosto - Ktronix se requiere auxiliar operativo de almacén para la temporada de diciembre. El objetivo del cargo es garantizar que la sección asignada se mantenga ordenada, limpia, surtida y con información correspondiente, brindando un excelente servicio y asesoría a los clientes en el punto de venta.

Si cumple con los requisitos, aplique acá.

Asesor comercial Nihlo - temporada fin de año Bogotá

Salario a convenir

¡Se requiere personal técnico en áreas comerciales, administrativas u otras, con experiencia en ventas, preferiblemente de productos relacionados con el cuidado de la piel, cabello o cuidado personal en general!

Se ofrece:

  • Contrato de obra o labor (inicia en octubre de 2025 y finaliza en enero de 2026).
  • Disponibilidad para trabajar en horario de centro comercial (domingo a domingo con día compensatorio).
  • Salario básico de $1.607.000 más comisiones.

Si cumple con los requisitos, aplique acá.

Asesores comerciales temporada fin de año Medellín Studio F

Salario: $ 1.423.500

STF Group, hogar de marcas como Studio F, Ela y STF Man, busca asesores de ventas para la temporada de fin de año. Se ofrece salario base de $1.423.500 más prestaciones y comisiones (con posibilidad de triplicar el ingreso). El contrato es por obra o labor, con posibilidad de continuidad después de la temporada.

Responsabilidades:

  • Atender a los clientes de manera amable y profesional.
  • Asesorar a los clientes sobre productos y promociones.
  • Mantener el orden y la presentación de la tienda.
  • Cumplir con las metas de ventas individuales y grupales.

Requerimientos:

  • Bachillerato completo.
  • Disponibilidad para trabajar de domingo a domingo con descanso compensatorio en turnos de apertura, cierre o intermedio.
  • Excelentes habilidades de comunicación.
  • Actitud positiva y proactiva.

Si cumple con los requisitos, aplique acá.

Noticias Destacadas

