En un mercado laboral donde la mayoría de contratos son temporales o por prestación de servicios, encontrar una oferta con contrato indefinido es casi como ganarse la lotería.

La buena noticia es que varias empresas en Colombia están abriendo plazas con esta modalidad, ofreciendo a los trabajadores tranquilidad, proyección y beneficios a largo plazo.

Los sectores que más están apostando por este tipo de vinculación son el financiero, el industrial y el de servicios, aunque también hay opciones para perfiles administrativos y comerciales.

Si sueña con un empleo que le brinde respaldo y crecimiento, lo invitamos a explorar Semana Empleos, portal en el que encontrará más de 110.000 vacantes activas.

Para aumentar sus probabilidades de ser elegido, suba su hoja de vida en Magneto destacando logros medibles y resultados que prueben su compromiso: eso es lo que más valoran las compañías que contratan a largo plazo.

Analista de soporte en sitio Medellín

Salario a convenir

Se requiere un analista de soporte en sitio en la oficina de Medellín, Colombia. En este rol, la persona seleccionada hará parte de un equipo dinámico que valora el crecimiento profesional y el desarrollo personal.

Como especialista en soporte técnico, será responsable de ofrecer un servicio de atención al cliente excepcional, proporcionando soluciones técnicas y asegurando el correcto funcionamiento de los sistemas.

Esta posición permitirá trabajar en un entorno de ritmo acelerado y adquirir experiencia en soporte IT, colaborando estrechamente con el equipo de IT y otros departamentos para optimizar operaciones.

Responsabilidades:

Proveer soporte técnico oportuno y de alta calidad a usuarios internos.

Gestionar y priorizar solicitudes de soporte entrantes.

Diagnosticar y resolver problemas de hardware software y red.

Responder a tickets de helpdesk por correo teléfono o chat.

Asistir en mantenimiento de sistemas e instalaciones de software.

Mantener documentación precisa de actividades de soporte.

Colaborar con IT y otros departamentos para mejorar operaciones.

Seguir procesos y mejores prácticas de helpdesk.

Requerimientos:

Técnico Tecnólogo o Profesional en Ingeniería de Sistemas o afines.

Experiencia en roles de soporte técnico o helpdesk.

Conocimiento en diagnóstico de sistemas operativos y hardware.

Habilidades en solución de problemas de hardware y software.

Familiaridad con sistemas de gestión de tickets.

Consultor/a comercial sector financiero Bogotá

Salario: $ 4.800.000 a $ 7.500.000

Porvenir requiere un consultor/a comercial en el sector financiero. Se buscan profesionales apasionados por las ventas consultivas y con un enfoque estratégico para atraer y retener clientes. La empresa fomenta un ambiente inclusivo y diverso, con oportunidades de crecimiento.

Responsabilidades:

Realizar ventas consultivas en el sector financiero.

Asesorar a clientes B2B y B2C en soluciones financieras.

Desarrollar estrategias comerciales para atraer nuevos clientes.

Mantener y gestionar cartera de clientes existente.

Negociar términos y condiciones con clientes.

Trabajar en colaboración con otros departamentos para mejorar el servicio al cliente.

Requerimientos:

Título profesional en áreas administrativas o comerciales.

Certificación AMV como Asesor Financiero.

Mínimo 2 años de experiencia en el área comercial.

Conocimiento en ventas consultivas y gestión de clientes.

Disponibilidad para trabajo 100% en terreno.

Salario: $4.772.001 Durante los tres primeros meses. A partir del cuarto mes, los ingresos estarán sujetos al cumplimiento de metas comerciales, con un salario objetivo aproximado de $7.500.000 mensuales, sin techo.

Administrador de tienda de ropa Pereira

Salario: $ 1.700.000 a $ 3.000.000

Se requiere un administrador de tienda de ropa en Pereira. Se busca un líder proactivo y dinámico capaz de impulsar el éxito de las operaciones diarias. La compañía ofrece contrato directo e indefinido, salario básico más comisiones globales y todos los beneficios de ley, incluyendo subsidio de transporte. El cargo se desarrolla en turnos rotativos con un día compensatorio.

Responsabilidades:

Gestionar las operaciones diarias de la tienda

Supervisar y liderar al personal de ventas

Asegurar el cumplimiento de metas comerciales

Elaborar y analizar informes de ventas

Mantener un excelente servicio al cliente

Requerimientos:

Técnico o tecnólogo en ventas, mercadeo, servicio al cliente o gestión administrativa

Mínimo 1 año de experiencia como administrador de tienda o en ventas de ropa

Fluidez verbal y comunicación asertiva

Capacidad de liderazgo y trabajo en equipo

Conocimientos en protocolos de atención al cliente

Analista contable remoto Bold

Salario: $ 2.000.000 a $ 5.000.000

Se requiere un analista contable remoto en Bold. El cargo será responsable de apoyar actividades contables y tributarias diarias, asegurando el cumplimiento normativo y la calidad de la información financiera. Reportará incidencias relevantes al Manager o Lead Accountant y apoyará cierres contables, preparación de estados financieros, gestión tributaria y coordinación de auditorías.

Responsabilidades:

Ejecutar registros contables diarios y conciliaciones.

Preparar información para cierres contables (mensual, trimestral y anual).

Elaborar borradores de estados financieros y reportes contables.

Apoyar en la preparación de declaraciones tributarias.

Realizar conciliaciones fiscales y seguimiento a saldos de impuestos.

Apoyar en la documentación para auditorías.

Monitorear y documentar procesos contables internos.

Mantener actualizada la información financiera en los ERP/softwares contables.

Hacer seguimiento a novedades normativas, con apoyo del área de impuestos o contadores senior.

Condiciones:

• Contrato a término indefinido.

• Trabajo remoto tiempo completo.

• Póliza de salud.

• Acciones de la compañía en etapa temprana.

• Salario competitivo.

• Apoyo económico para educación.

• Tecnologías y procesos de clase mundial.

• Días libres adicionales a las vacaciones.

• Bono para salud visual.

• Bienestar emocional.

Requerimientos

• Profesional en contaduría pública con tarjeta profesional vigente (preferiblemente).

• Más de 2 años de experiencia en contabilidad financiera y tributaria, preferiblemente en entidades del sector financiero.

• Experiencia en procesos de auditoría externa e interna.

• Conocimiento en cierres contables mensuales y anuales.

• Manejo de NIIF, normativa tributaria colombiana (DIAN) y requerimientos de entes de control.

• Manejo de ERP (SAP, Oracle, Dynamics) y Excel avanzado.

Ejecutivo comercial corporativo Pyme - soluciones financieras Cali

Salario: $ 2.600.000 a $ 4.500.000

Bold requiere un ejecutivo comercial corporativo Pyme, enfocado en conectar empresas medianas con su portafolio de soluciones financieras y tecnológicas. Como consultor comercial corporativo, será el enlace entre las necesidades de los negocios y las herramientas de la compañía.

Responsabilidades:

Prospectar clientes nuevos en calle por teléfono, redes y otros medios virtuales.

Agendar visitas comerciales y presentar la propuesta de valor Bold.

Cerrar ventas semanalmente y lograr metas mensuales.

Acompañar la implementación y primeros pasos del cliente.

Reportar gestión comercial en CRM.

Requerimientos: