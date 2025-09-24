¿Busca prácticas profesionales? Estas son las oportunidades activas en Colombia

Dar el paso hacia una práctica profesional no es solo un requisito académico, también es la ocasión ideal para mostrar su talento, poner en práctica lo aprendido y comenzar a construir la trayectoria laboral que siempre ha soñado. Cada experiencia cuenta y este puede ser el primer escalón para abrir puertas en empresas reconocidas, fortalecer habilidades y ganar la confianza necesaria para crecer en el mundo laboral.

En Colombia, distintas organizaciones están en la búsqueda de estudiantes y recién graduados en áreas como comunicación, ingeniería, administración, psicología, entre muchas otras. Estas vacantes no solo representan experiencia, sino también la posibilidad de aprender directamente del entorno empresarial y generar contactos que marcarán la diferencia en su futuro profesional.

A continuación le presentamos algunas de las oportunidades que se encuentran abiertas para practicantes en diferentes sectores y ciudades del país.

¿Cómo postularse?

Si desea conocer todas las ofertas disponibles, ingrese a la sección de Semana Empleos y aplique de manera gratuita a la vacante que más se acerque a sus intereses.

Gran convocatoria abierta para todos los perfiles. | Foto: Adobe Stock

Aprendiz técnico/tecnólogo área comercial – Pereira

Empresa: Cerescos

Salario: $ 1.423.500

Tipo de contrato: Contrato de aprendizaje

Como trainee comercial, tendrá la oportunidad de iniciar su carrera en una empresa que no solo se enfoca en los resultados, sino que también está comprometida con su desarrollo profesional, ofreciéndole herramientas valiosas en el camino.

Responsabilidades:

Atender a los clientes y ofrecer un servicio excepcional.

Realizar exhibiciones atractivas de nuestros productos cosméticos.

Alcanzar y superar los objetivos de ventas mensuales.

Asesorar a los clientes sobre nuestros productos MASGLO y ADMISS.

Mantener el inventario organizado y limpio.

Requerimientos:

Estudiante técnico o tecnólogo en mercadeo, ventas o áreas afines.

Disponibilidad para realizar prácticas en Pereira.

Pasión por el servicio al cliente y las ventas.

Habilidades de comunicación asertiva.

Practicante – Bogotá D.C.

Empresa: Colfondos

Salario: $ 1.423.500

Tipo de contrato: Contrato de aprendizaje

¿Es estudiante de una carrera administrativa y busca poner en práctica sus conocimientos? ¡Esta es su oportunidad!

Responsabilidades:

Elaboración de informes y reportes.

Colaboración en la organización de eventos internos.

Gestión documental y archivo.

Asistencia en la coordinación de reuniones.

Requerimientos:

Ser estudiante universitario de carreras administrativas o afines.

Contar con el aval de la universidad para realizar prácticas laborales en el segundo semestre de 2025.

Manejo básico de herramientas de Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint).

Buena comunicación escrita y verbal.

Aprendiz técnico en ventas – Montería

Empresa: Distracom

Salario: $ 1.423.500

Tipo de contrato: Contrato de aprendizaje

¿Es estudiante de una carrera técnica en ventas, asesoría comercial, servicio al cliente o afínes? ¡Esta es su oportunidad para crecer y aprender en un entorno dinámico y amigable!

Responsabilidades:

Realizar tareas de apoyo en el área de ventas.

Asistir a los asesores comerciales en la gestión con clientes.

Participar activamente en actividades relacionadas con el servicio al cliente.

Contribuir al cumplimiento de los objetivos del equipo de ventas.

Requerimientos:

Estudiante activo de carrera técnica en ventas, asesoría comercial o afines.

Disponibilidad para realizar prácticas en etapa productiva.

No haber firmado contrato de aprendizaje previo.

Practicante profesional de ingeniería industrial – Medellín

Empresa: Leonisa

Salario: A convenir

Tipo de contrato: Contrato de aprendizaje

Leonisa busca a un practicante de ingeniería industrial que desee obtener experiencia práctica en un entorno dinámico y desafiante.

Responsabilidades:

Elaborar estudios de cargas de trabajo.

Determinar las causas y frecuencias de los tiempos improductivos y esperas innecesarias.

Identificar y reducir las mudas del proceso.

Elaborar indicadores de productividad para la planta.

Proponer estrategias de mejora que optimicen el flujo y el uso de recursos.

Requerimientos:

Estudiante de últimos semestres de Ingeniería Industrial o carreras afines.

Conocimientos en análisis de datos y mejora de procesos.

Capacidad para identificar causas raíces de problemas productivos.

Habilidad para trabajar en equipo y comunicarse efectivamente.

Pasión por la innovación y mejora continua.