Empleo
¿Busca trabajo como freelance? Conozca estas ofertas
¡Aplicar es muy sencillo!
Yessica Pérez
Periodista de empleabilidad experta en creación de contenido útil sobre ofertas laborales, empresas, eventos y novedades de Magneto.
El trabajo independiente sigue ganando fuerza en Colombia, especialmente en áreas como ventas, reclutamiento y asesoría comercial.
Actualmente, hay disponibles múltiples vacantes freelance para perfiles en reclutamiento, ventas y asesoría comercial, con opciones 100% remotas y en diferentes modalidades de pago.
Estas oportunidades están dirigidas a personas dinámicas, con experiencia comprobada en sus áreas y que busquen combinar autonomía laboral con estabilidad económica. Los salarios y comisiones varían según el rol, pero pueden superar los $5 millones mensuales en algunos casos.
¿Cómo aplicar?
El proceso es sencillo y completamente virtual: basta con ingresar a Semana Empleos o a los enlaces que encontrará más adelante, seleccionar la vacante que más se ajuste a su perfil, registrar sus datos en la plataforma y postularse en cuestión de minutos.
Reclutador freelance Bogotá
Salario a convenir
¿Cuenta con experiencia en selección de talento y le apasiona conectar a las personas con las oportunidades correctas? Esta vacante es para usted. Se busca un reclutador freelance dinámico y motivado que trabaje de manera independiente para identificar y conectar a los mejores talentos con las oportunidades laborales.
Como especialista en selección independiente, tendrá la libertad de trabajar 100% remoto, manejar sus propios horarios y recibir pagos por procesos cerrados. La invitación es a unirse como consultor de reclutamiento autónomo para ayudar a las empresas a encontrar a sus candidatos ideales mientras disfruta de la flexibilidad que siempre ha deseado.
Responsabilidades:
- Publicación de vacantes en plataformas y redes sociales.
- Filtro de hojas de vida y realización de entrevistas preliminares.
- Evaluación de competencias según el perfil requerido.
- Presentación de candidatos finalistas a la empresa.
- Acompañamiento básico en el proceso de selección.
Requerimientos:
- Experiencia mínima de 1 año en procesos de selección para cargos operativos, comerciales o administrativos.
- Dominio en el manejo de portales de empleo y redes sociales.
- Habilidades de comunicación y organización.
- Disponibilidad para trabajar bajo cumplimiento de objetivos.
Vendedor freelance remoto
Salario a convenir
Modalidad: Remoto / Freelance (por comisión)
Ubicación: Colombia (preferiblemente con cobertura nacional).
Se buscan personas que cuenten con:
- Experiencia comprobable en ventas del sector textil, ropa empresarial o dotaciones corporativas.
- Excelente habilidad comercial y enfoque en resultados.
- Portafolio de clientes o contactos corporativos.
- Capacidad de autogestión y trabajo independiente.
- Buena presentación personal y comunicación efectiva.
Funciones:
- Identificar y contactar potenciales clientes en empresas e instituciones.
- Promocionar los productos textiles y de dotación.
- Asesorar a los clientes en sus requerimientos y necesidades.
- Cerrar ventas y hacer seguimiento postventa.
- Cumplir metas mensuales establecidas.
Asesor comercial freelance
Salario: $ 2.500.000 a $ 5.500.000
Responsabilidades:
- Gestionar su propio horario y actividades de ventas.
- Promocionar y vender productos financieros de forma proactiva.
- Realizar ventas telefónicas y en campo para alcanzar objetivos.
- Participar en sesiones de capacitación y desarrollo profesional.
- Mantener relaciones efectivas con los clientes y brindar asesoría financiera.
Requerimientos:
- Bachillerato completo.
- Experiencia mínima de 1 año en ventas.
- Habilidad en ventas telefónicas y trabajo de campo.
- Autonomía en la gestión del tiempo y tareas.
- Excelentes habilidades de comunicación y negociación.
- Competencias interpersonales: comunicación efectiva y autogestión.
Consultor comercial – MejorAhora
Salario: $ 3.000.000 a $ 5.000.000
En MejorAhora se está ampliando el equipo comercial con profesionales freelance que busquen desarrollar su potencial en ventas, generar nuevas oportunidades de negocio y mejorar los procesos de cierre.
Se requiere una persona que pueda trabajar de manera autónoma, con actitud proactiva y fuerte orientación a resultados. Experiencia previa en ventas, manejo de clientes o roles comerciales similares. Se buscan perfiles con habilidades de comunicación efectiva, capacidad de autogestión y enfoque estratégico para abordar desafíos comerciales.
Este puesto es remoto, lo que permite trabajar desde cualquier lugar. Se ofrece una compensación basada en comisiones competitivas, además de formación, acompañamiento comercial y acceso a una red de soporte.
Es una oportunidad ideal para quienes tengan espíritu emprendedor, pasión por las ventas y deseen generar ingresos desde una estructura flexible e independiente.