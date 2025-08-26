¿Busca trabajo como freelance? Conozca estas ofertas

El trabajo independiente sigue ganando fuerza en Colombia, especialmente en áreas como ventas, reclutamiento y asesoría comercial.

Actualmente, hay disponibles múltiples vacantes freelance para perfiles en reclutamiento, ventas y asesoría comercial, con opciones 100% remotas y en diferentes modalidades de pago.

Estas oportunidades están dirigidas a personas dinámicas, con experiencia comprobada en sus áreas y que busquen combinar autonomía laboral con estabilidad económica. Los salarios y comisiones varían según el rol, pero pueden superar los $5 millones mensuales en algunos casos.

¿Cómo aplicar?

El proceso es sencillo y completamente virtual: basta con ingresar a Semana Empleos o a los enlaces que encontrará más adelante, seleccionar la vacante que más se ajuste a su perfil, registrar sus datos en la plataforma y postularse en cuestión de minutos.

Reclutador freelance Bogotá

Salario a convenir

¿Cuenta con experiencia en selección de talento y le apasiona conectar a las personas con las oportunidades correctas? Esta vacante es para usted. Se busca un reclutador freelance dinámico y motivado que trabaje de manera independiente para identificar y conectar a los mejores talentos con las oportunidades laborales.

Como especialista en selección independiente, tendrá la libertad de trabajar 100% remoto, manejar sus propios horarios y recibir pagos por procesos cerrados. La invitación es a unirse como consultor de reclutamiento autónomo para ayudar a las empresas a encontrar a sus candidatos ideales mientras disfruta de la flexibilidad que siempre ha deseado.

Responsabilidades:

Publicación de vacantes en plataformas y redes sociales.

Filtro de hojas de vida y realización de entrevistas preliminares.

Evaluación de competencias según el perfil requerido.

Presentación de candidatos finalistas a la empresa.

Acompañamiento básico en el proceso de selección.

Requerimientos:

Experiencia mínima de 1 año en procesos de selección para cargos operativos, comerciales o administrativos.

Dominio en el manejo de portales de empleo y redes sociales.

Habilidades de comunicación y organización.

Disponibilidad para trabajar bajo cumplimiento de objetivos.

Vendedor freelance remoto

Salario a convenir

Modalidad: Remoto / Freelance (por comisión)

Ubicación: Colombia (preferiblemente con cobertura nacional).

Se buscan personas que cuenten con:

Experiencia comprobable en ventas del sector textil, ropa empresarial o dotaciones corporativas.

Excelente habilidad comercial y enfoque en resultados.

Portafolio de clientes o contactos corporativos.

Capacidad de autogestión y trabajo independiente.

Buena presentación personal y comunicación efectiva.

Funciones:

Identificar y contactar potenciales clientes en empresas e instituciones.

Promocionar los productos textiles y de dotación.

Asesorar a los clientes en sus requerimientos y necesidades.

Cerrar ventas y hacer seguimiento postventa.

Cumplir metas mensuales establecidas.

Asesor comercial freelance

Salario: $ 2.500.000 a $ 5.500.000

Responsabilidades:

Gestionar su propio horario y actividades de ventas.

Promocionar y vender productos financieros de forma proactiva.

Realizar ventas telefónicas y en campo para alcanzar objetivos.

Participar en sesiones de capacitación y desarrollo profesional.

Mantener relaciones efectivas con los clientes y brindar asesoría financiera.

Requerimientos:

Bachillerato completo.

Experiencia mínima de 1 año en ventas.

Habilidad en ventas telefónicas y trabajo de campo.

Autonomía en la gestión del tiempo y tareas.

Excelentes habilidades de comunicación y negociación.

Competencias interpersonales: comunicación efectiva y autogestión.

Consultor comercial – MejorAhora

Salario: $ 3.000.000 a $ 5.000.000

En MejorAhora se está ampliando el equipo comercial con profesionales freelance que busquen desarrollar su potencial en ventas, generar nuevas oportunidades de negocio y mejorar los procesos de cierre.

Se requiere una persona que pueda trabajar de manera autónoma, con actitud proactiva y fuerte orientación a resultados. Experiencia previa en ventas, manejo de clientes o roles comerciales similares. Se buscan perfiles con habilidades de comunicación efectiva, capacidad de autogestión y enfoque estratégico para abordar desafíos comerciales.

Este puesto es remoto, lo que permite trabajar desde cualquier lugar. Se ofrece una compensación basada en comisiones competitivas, además de formación, acompañamiento comercial y acceso a una red de soporte.