Suscribirse

Empleo

¿Busca trabajo como freelance? Conozca estas ofertas

¡Aplicar es muy sencillo!

Yessica Pérez

Yessica Pérez

Periodista de empleabilidad experta en creación de contenido útil sobre ofertas laborales, empresas, eventos y novedades de Magneto.

26 de agosto de 2025, 3:26 p. m.
Nómadas Digitales
¡Aplique ya! | Foto: Getty Images/iStockphoto

El trabajo independiente sigue ganando fuerza en Colombia, especialmente en áreas como ventas, reclutamiento y asesoría comercial.

Actualmente, hay disponibles múltiples vacantes freelance para perfiles en reclutamiento, ventas y asesoría comercial, con opciones 100% remotas y en diferentes modalidades de pago.

Estas oportunidades están dirigidas a personas dinámicas, con experiencia comprobada en sus áreas y que busquen combinar autonomía laboral con estabilidad económica. Los salarios y comisiones varían según el rol, pero pueden superar los $5 millones mensuales en algunos casos.

¿Cómo aplicar?

El proceso es sencillo y completamente virtual: basta con ingresar a Semana Empleos o a los enlaces que encontrará más adelante, seleccionar la vacante que más se ajuste a su perfil, registrar sus datos en la plataforma y postularse en cuestión de minutos.

Reclutador freelance Bogotá

Salario a convenir

¿Cuenta con experiencia en selección de talento y le apasiona conectar a las personas con las oportunidades correctas? Esta vacante es para usted. Se busca un reclutador freelance dinámico y motivado que trabaje de manera independiente para identificar y conectar a los mejores talentos con las oportunidades laborales.

Como especialista en selección independiente, tendrá la libertad de trabajar 100% remoto, manejar sus propios horarios y recibir pagos por procesos cerrados. La invitación es a unirse como consultor de reclutamiento autónomo para ayudar a las empresas a encontrar a sus candidatos ideales mientras disfruta de la flexibilidad que siempre ha deseado.

Responsabilidades:

  • Publicación de vacantes en plataformas y redes sociales.
  • Filtro de hojas de vida y realización de entrevistas preliminares.
  • Evaluación de competencias según el perfil requerido.
  • Presentación de candidatos finalistas a la empresa.
  • Acompañamiento básico en el proceso de selección.

Requerimientos:

  • Experiencia mínima de 1 año en procesos de selección para cargos operativos, comerciales o administrativos.
  • Dominio en el manejo de portales de empleo y redes sociales.
  • Habilidades de comunicación y organización.
  • Disponibilidad para trabajar bajo cumplimiento de objetivos.

¡Aplique acá!

Vendedor freelance remoto

Salario a convenir

Modalidad: Remoto / Freelance (por comisión)

Ubicación: Colombia (preferiblemente con cobertura nacional).

Se buscan personas que cuenten con:

  • Experiencia comprobable en ventas del sector textil, ropa empresarial o dotaciones corporativas.
  • Excelente habilidad comercial y enfoque en resultados.
  • Portafolio de clientes o contactos corporativos.
  • Capacidad de autogestión y trabajo independiente.
  • Buena presentación personal y comunicación efectiva.

Funciones:

  • Identificar y contactar potenciales clientes en empresas e instituciones.
  • Promocionar los productos textiles y de dotación.
  • Asesorar a los clientes en sus requerimientos y necesidades.
  • Cerrar ventas y hacer seguimiento postventa.
  • Cumplir metas mensuales establecidas.

¡Aplique acá!

Asesor comercial freelance

Salario: $ 2.500.000 a $ 5.500.000

Responsabilidades:

  • Gestionar su propio horario y actividades de ventas.
  • Promocionar y vender productos financieros de forma proactiva.
  • Realizar ventas telefónicas y en campo para alcanzar objetivos.
  • Participar en sesiones de capacitación y desarrollo profesional.
  • Mantener relaciones efectivas con los clientes y brindar asesoría financiera.

Requerimientos:

  • Bachillerato completo.
  • Experiencia mínima de 1 año en ventas.
  • Habilidad en ventas telefónicas y trabajo de campo.
  • Autonomía en la gestión del tiempo y tareas.
  • Excelentes habilidades de comunicación y negociación.
  • Competencias interpersonales: comunicación efectiva y autogestión.

¡Aplique acá!

Consultor comercial – MejorAhora

Salario: $ 3.000.000 a $ 5.000.000

En MejorAhora se está ampliando el equipo comercial con profesionales freelance que busquen desarrollar su potencial en ventas, generar nuevas oportunidades de negocio y mejorar los procesos de cierre.

Se requiere una persona que pueda trabajar de manera autónoma, con actitud proactiva y fuerte orientación a resultados. Experiencia previa en ventas, manejo de clientes o roles comerciales similares. Se buscan perfiles con habilidades de comunicación efectiva, capacidad de autogestión y enfoque estratégico para abordar desafíos comerciales.

Este puesto es remoto, lo que permite trabajar desde cualquier lugar. Se ofrece una compensación basada en comisiones competitivas, además de formación, acompañamiento comercial y acceso a una red de soporte.

Es una oportunidad ideal para quienes tengan espíritu emprendedor, pasión por las ventas y deseen generar ingresos desde una estructura flexible e independiente.

¡Aplique acá!

Encuentra aquí lo último en Semana

1. EE. UU. contra Rusia: tres interceptaciones en Alaska encienden la alarma de un posible choque militar

2. Egan Bernal se pronunció sobre Jonas Vingegaard: lanzó mensaje tras verlo perder el liderato

3. Iván Cepeda denunció al expresidente Álvaro Uribe Vélez. Estos son los detalles

4. “Es muy duro”: Yina Calderón habló de su preparación para la pelea de boxeo con Andrea Valdiri y confesó que tiene entreno privado

5. Gustavo Petro se arrepintió de hablar de un experimento por críticas de los científicos. La declaración generó risas en el auditorio

LEER MENOS

Noticias relacionadas

EmpleovacantesTrabajoOfertas

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.