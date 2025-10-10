¿Busca trabajo como psicólogo? Múltiples empresas están contratando hoy

Actualmente, diferentes compañías en Colombia están buscando psicólogos con vocación, empatía y compromiso, tanto para áreas organizacionales como clínicas, educativas y sociales. Estas vacantes están distribuidas en distintas regiones del país y ofrecen oportunidades de desarrollo profesional y estabilidad laboral.

A continuación, le presentamos una muestra de las ofertas de empleo activas que puede encontrar en la sección de Semana Empleos. Allí, podrá consultar más opciones y postularse de manera gratuita y segura.

¡Gran convocatoria laboral abierta! | Foto: Getty Images

Psicólogo – Cali

Empresa: Keralty

Salario: A convenir

Tipo de contrato: Temporal

Se necesita un psicólogo especializado en cuidados paliativos para unirse al equipo en un rol fundamental que busca mejorar la calidad de vida de los pacientes y sus familias.

Responsabilidades:

Brindar apoyo emocional a pacientes y sus familias.

Realizar evaluaciones psicológicas especializadas en cuidados paliativos.

Desarrollar planes de intervención adaptados a las necesidades de los pacientes.

Colaborar con otros profesionales de la salud para asegurar un enfoque integral.

Facilitar la comunicación afectiva entre pacientes y familiares.

Identificar prioridades de los pacientes para mejorar su calidad de vida.

Requerimientos:

Título profesional en Psicología.

Experiencia mínima de 2 años en cuidados paliativos.

Conocimiento avanzado en comunicación afectiva.

Capacidad para trabajar en equipo multidisciplinario.

Habilidades en evaluación psicológica y desarrollo de planes de intervención.

Psicólogo especialista en reclutamiento masivo – Bogotá

Empresa: Seguridad Atlas

Salario: 3.230.000

Tipo de contrato: Término fijo

Si tiene experiencia en reclutamiento masivo y le encanta cumplir objetivos, esta es su oportunidad para hacer la diferencia.

Responsabilidades:

Conducir procesos de reclutamiento masivo para posiciones dentro de la empresa de seguridad.

Evaluar psicológicamente a los candidatos para garantizar su idoneidad.

Trabajar en estrecha colaboración con el equipo de Recursos Humanos para mejorar los procesos de selección.

Desarrollar estrategias innovadoras para atraer talento.

Cumplir con los objetivos de contratación establecidos por la empresa.

Requerimientos:

Título en Psicología con especialización en áreas relacionadas.

Experiencia comprobada en reclutamiento masivo, preferiblemente en el sector de seguridad.

Conocimientos sólidos en evaluación psicológica y selección de personal.

Habilidad para trabajar en equipo y excelente comunicación.

Orientación al resultado y cumplimiento de objetivos.

Asistente de gestión humana – Barranquilla

Empresa: Cerámicas y Materiales Castellón

Salario: 3.200.000

Tipo de contrato: Término fijo

En Cerámicas y Materiales Castellón, empresa líder en el sector productivo, están en la búsqueda de un asistente de gestión humana en Barranquilla —Zona Franca La Cayena, sector Juan Mina— que asuma el reto de transformar la gestión del talento.

Responsabilidades:

Asistir el área de Gestión Humana.

Coordinar equipos de trabajo y procesos de desarrollo del talento.

Implementar estrategias de bienestar, formación y cultura organizacional.

Garantizar el cumplimiento de la normatividad laboral y legal vigente.

Ser puente entre la dirección y los colaboradores, fortaleciendo la comunicación y el sentido de pertenencia.

Aportar a la construcción de un clima laboral positivo y sostenible.

Requerimientos:

Profesional en Psicología.

Preferiblemente con experiencia mínima de 1 año en empresas de producción o industriales, liderando equipos de gestión humana.

Conocimientos sólidos en normatividad laboral y desarrollo organizacional.

Excelentes habilidades de comunicación, liderazgo cercano y visión estratégica.

Coordinador de talento humano – Medellín

Empresa: ManpowerGroup Colombia

Salario: A convenir

Tipo de contrato: Término indefinido

Como coordinador de talento humano, será responsable de la gestión estratégica del talento, garantizando el desarrollo organizacional y el bienestar del personal.

Responsabilidades:

Gestionar estratégicamente el talento y desarrollo organizacional.

Coordinar los procesos de talento humano, incluyendo selección, nómina y atención al personal.

Supervisar la gestión administrativa y de soporte del área.

Liderar la inducción, capacitación y desarrollo de los empleados.

Asegurar el cumplimiento de la legislación laboral y manejar procesos disciplinarios.

Implementar y gestionar iniciativas de cultura y bienestar en la organización.

Evaluar la satisfacción, cumplimiento y calidad de los planes de trabajo de proveedores externos.

Verificar la exactitud y cumplimiento en los pagos de nómina.

Requerimientos:

Profesional en Psicología, Administración, Ingeniería Industrial o afines.

Mínimo 2 años de experiencia como generalista en talento humano.

Experiencia en selección, vinculación, nómina y atención al personal.

Conocimientos avanzados en nómina, seguridad social y legislación laboral.

Experiencia en interpretación de pruebas psicotécnicas y gestión de sindicatos.

Deseable experiencia en sectores metalmecánico, manufactura o logística.