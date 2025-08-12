¿Busca trabajo desde casa? Vacantes 100% remotas disponibles

Un estudio realizado por WeWork, HSM y Egon Zehnder, titulado “Redefiniendo los modelos de trabajo en Latinoamérica”, reveló que el 82% de los trabajadores prefiere el modelo remoto o híbrido. En línea con esta tendencia, en el país se encuentran disponibles cerca de 1.500 vacantes que ofrecen estas modalidades. A continuación, le compartimos algunas de ellas.

¿Cómo postularse?

Los interesados pueden aplicar sin costo ingresando a este enlace, donde encontrarán ofertas ajustadas a diferentes perfiles y niveles de experiencia.

Actualice su hoja de vida y aplique hoy mismo. | Foto: Getty Images

Asistente administrativo tributario bilingüe - Trabajo Remoto

Empresa: Solvo Global

Salario: A convenir

Tipo de contrato: Término indefinido

Esta es una oportunidad única para quienes buscan un entorno de trabajo internacional, colaborativo y dinámico, donde cada día es diferente.

Responsabilidades:

Dar seguimiento a solicitudes de información de clientes y equipos internos.

Coordinar la recolección de firmas en registros físicos.

Usar plataformas como Monday.com para actualizar estados de proyectos y contactar equipos.

Gestionar documentación relacionada con números de cuenta, transferencias de experiencia y formularios tributarios.

Apoyar en la preparación y presentación de formularios de impuestos laborales.

Atender consultas de agencias tributarias estatales y federales.

Mantener registros organizados y actualizados de documentación fiscal.

Requerimientos:

1 a 2 años de experiencia en roles administrativos, servicio al cliente o ingreso de datos.

Conocimientos básicos en nómina o recursos humanos (deseable).

Manejo de herramientas de gestión de proyectos y Microsoft Office.

Excelente capacidad de organización y seguimiento.

Atención al detalle y habilidad para manejar múltiples tareas.

Inglés B2 o superior.

Ejecutivo de ventas

Empresa: Manpower Professional LTDA

Salario: $ 1.623.500 a $ 2.500.000

Tipo de contrato: Término indefinido

¿Está buscando trabajo en ventas y le gustaría hacerlo desde casa? Esta es su oportunidad.

Requerimientos:

Mínimo 1 año en ventas telefónicas o intangibles (Excluyente).

Experiencia laboral formal.

Edad entre 21 y 48 años.

No estudiantes presenciales.

PC con cámara disponible.

Representante de atención al cliente remoto bilingüe

Empresa: Sutherland

Salario: $ 2.400.000 a $ 2.900.000

Tipo de contrato: Término indefinido

Esta es una oportunidad perfecta para quienes buscan un trabajo 100% remoto, con la posibilidad de disfrutar de dos días de descanso a la semana, siempre incluyendo el domingo.

Responsabilidades:

Proporcionar soporte y atención al cliente de manera remota.

Gestionar consultas y solicitudes a través de canales digitales.

Mantener registros precisos de las interacciones con los clientes.

Colaborar con el equipo para mejorar los procesos de atención al cliente.

Ofrecer soluciones rápidas y efectivas a las necesidades de los clientes.

Requerimientos:

Nivel de inglés intermedio o avanzado.

Disponibilidad para trabajar en horarios flexibles.

Acceso a una conexión de internet estable y equipo adecuado para realizar el trabajo desde casa.

Habilidades comunicativas excepcionales.

Bachillerato completo.

Especialista en cuentas por pagar

Empresa: Solvo Global

Salario: A convenir

Tipo de contrato: Término indefinido

Como analista de cuentas por pagar, será fundamental para las operaciones diarias, asegurando un procesamiento preciso y oportuno de facturas y pagos.

Responsabilidades:

Conciliar la facturación con las órdenes de compra y de trabajo para garantizar la precisión.

Gestionar consultas internas y externas sobre el estado de los pagos saldos de cuentas y resolver discrepancias de pago.

Conciliar los saldos de las cuentas por pagar y colaborar con los equipos para resolver cualquier discrepancia.

Contribuir a las actividades de cierre de mes y proporcionar datos de cuentas por pagar para la elaboración de informes financieros.

Identificar e implementar mejoras en los procesos para optimizar los flujos de trabajo del departamento de Cuentas por Pagar.

Brindar capacitación y soporte a los equipos internos sobre los procedimientos de cuentas por pagar.

Asumir responsabilidades adicionales dentro del departamento de Cuentas por Pagar como conciliaciones de CLP y actividades de cierre de mes.

Requerimientos:

Diploma de bachillerato; se prefiere un título de asociado en contabilidad.

1 año de experiencia comprobada en cuentas por pagar.

Excelentes habilidades de comunicación verbal y escrita.

Dominio de Microsoft Excel y experiencia con sistemas ERP.

Capacidad para adaptarse y prosperar en un entorno de trabajo dinámico.

Sólido conocimiento de las mejores prácticas de cuentas por pagar incluida la codificación de facturas los flujos de trabajo de aprobación y el procesamiento de pagos.

Gran atención al detalle y capacidad para mantener registros precisos.

Se prefiere experiencia en la administración de bienes raíces o propiedades.