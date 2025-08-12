Suscribirse

¿Busca trabajo desde casa? Vacantes 100% remotas disponibles

No deje pasar esta oportunidad laboral.

Juliana Flórez

Periodista de empleabilidad experta en creación de contenido útil sobre ofertas laborales, empresas, eventos y novedades de Magneto.

12 de agosto de 2025, 9:29 p. m.
Para aquellos que buscan postularse a trabajos remotos, es crucial investigar la cultura de trabajo de la empresa y personalizar tanto el currículum como la carta de presentación para resaltar la experiencia y habilidades relevantes para el teletrabajo.
Un estudio realizado por WeWork, HSM y Egon Zehnder, titulado “Redefiniendo los modelos de trabajo en Latinoamérica”, reveló que el 82% de los trabajadores prefiere el modelo remoto o híbrido. En línea con esta tendencia, en el país se encuentran disponibles cerca de 1.500 vacantes que ofrecen estas modalidades. A continuación, le compartimos algunas de ellas.

¿Cómo postularse?

Los interesados pueden aplicar sin costo ingresando a este enlace, donde encontrarán ofertas ajustadas a diferentes perfiles y niveles de experiencia.

Asistente administrativo tributario bilingüe - Trabajo Remoto

Empresa: Solvo Global

Salario: A convenir

Tipo de contrato: Término indefinido

Esta es una oportunidad única para quienes buscan un entorno de trabajo internacional, colaborativo y dinámico, donde cada día es diferente.

Responsabilidades:

  • Dar seguimiento a solicitudes de información de clientes y equipos internos.
  • Coordinar la recolección de firmas en registros físicos.
  • Usar plataformas como Monday.com para actualizar estados de proyectos y contactar equipos.
  • Gestionar documentación relacionada con números de cuenta, transferencias de experiencia y formularios tributarios.
  • Apoyar en la preparación y presentación de formularios de impuestos laborales.
  • Atender consultas de agencias tributarias estatales y federales.
  • Mantener registros organizados y actualizados de documentación fiscal.

Requerimientos:

  • 1 a 2 años de experiencia en roles administrativos, servicio al cliente o ingreso de datos.
  • Conocimientos básicos en nómina o recursos humanos (deseable).
  • Manejo de herramientas de gestión de proyectos y Microsoft Office.
  • Excelente capacidad de organización y seguimiento.
  • Atención al detalle y habilidad para manejar múltiples tareas.
  • Inglés B2 o superior.

¿Cumple con los requisitos? ¡Postúlese aquí!

Ejecutivo de ventas

Empresa: Manpower Professional LTDA

Salario: $ 1.623.500 a $ 2.500.000

Tipo de contrato: Término indefinido

¿Está buscando trabajo en ventas y le gustaría hacerlo desde casa? Esta es su oportunidad.

Requerimientos:

  • Mínimo 1 año en ventas telefónicas o intangibles (Excluyente).
  • Experiencia laboral formal.
  • Edad entre 21 y 48 años.
  • No estudiantes presenciales.
  • PC con cámara disponible.

¿Cumple con los requisitos? ¡Postúlese aquí!

Contexto: ¿Busca trabajo remoto? Estas son las vacantes destacadas de la semana

Representante de atención al cliente remoto bilingüe

Empresa: Sutherland

Salario: $ 2.400.000 a $ 2.900.000

Tipo de contrato: Término indefinido

Esta es una oportunidad perfecta para quienes buscan un trabajo 100% remoto, con la posibilidad de disfrutar de dos días de descanso a la semana, siempre incluyendo el domingo.

Responsabilidades:

  • Proporcionar soporte y atención al cliente de manera remota.
  • Gestionar consultas y solicitudes a través de canales digitales.
  • Mantener registros precisos de las interacciones con los clientes.
  • Colaborar con el equipo para mejorar los procesos de atención al cliente.
  • Ofrecer soluciones rápidas y efectivas a las necesidades de los clientes.

Requerimientos:

  • Nivel de inglés intermedio o avanzado.
  • Disponibilidad para trabajar en horarios flexibles.
  • Acceso a una conexión de internet estable y equipo adecuado para realizar el trabajo desde casa.
  • Habilidades comunicativas excepcionales.
  • Bachillerato completo.

¿Cumple con los requisitos? ¡Postúlese aquí!

Especialista en cuentas por pagar

Empresa: Solvo Global

Salario: A convenir

Tipo de contrato: Término indefinido

Como analista de cuentas por pagar, será fundamental para las operaciones diarias, asegurando un procesamiento preciso y oportuno de facturas y pagos.

Responsabilidades:

  • Conciliar la facturación con las órdenes de compra y de trabajo para garantizar la precisión.
  • Gestionar consultas internas y externas sobre el estado de los pagos saldos de cuentas y resolver discrepancias de pago.
  • Conciliar los saldos de las cuentas por pagar y colaborar con los equipos para resolver cualquier discrepancia.
  • Contribuir a las actividades de cierre de mes y proporcionar datos de cuentas por pagar para la elaboración de informes financieros.
  • Identificar e implementar mejoras en los procesos para optimizar los flujos de trabajo del departamento de Cuentas por Pagar.
  • Brindar capacitación y soporte a los equipos internos sobre los procedimientos de cuentas por pagar.
  • Asumir responsabilidades adicionales dentro del departamento de Cuentas por Pagar como conciliaciones de CLP y actividades de cierre de mes.

Requerimientos:

  • Diploma de bachillerato; se prefiere un título de asociado en contabilidad.
  • 1 año de experiencia comprobada en cuentas por pagar.
  • Excelentes habilidades de comunicación verbal y escrita.
  • Dominio de Microsoft Excel y experiencia con sistemas ERP.
  • Capacidad para adaptarse y prosperar en un entorno de trabajo dinámico.
  • Sólido conocimiento de las mejores prácticas de cuentas por pagar incluida la codificación de facturas los flujos de trabajo de aprobación y el procesamiento de pagos.
  • Gran atención al detalle y capacidad para mantener registros precisos.
  • Se prefiere experiencia en la administración de bienes raíces o propiedades.

¿Cumple con los requisitos? ¡Postúlese aquí!

Para más información sobre estas y otras oportunidades laborales, haga clic en este enlace.

