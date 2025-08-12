EMPLEO
¿Busca trabajo desde casa? Vacantes 100% remotas disponibles
No deje pasar esta oportunidad laboral.
Juliana Flórez
Periodista de empleabilidad experta en creación de contenido útil sobre ofertas laborales, empresas, eventos y novedades de Magneto.
Un estudio realizado por WeWork, HSM y Egon Zehnder, titulado “Redefiniendo los modelos de trabajo en Latinoamérica”, reveló que el 82% de los trabajadores prefiere el modelo remoto o híbrido. En línea con esta tendencia, en el país se encuentran disponibles cerca de 1.500 vacantes que ofrecen estas modalidades. A continuación, le compartimos algunas de ellas.
¿Cómo postularse?
Los interesados pueden aplicar sin costo ingresando a este enlace, donde encontrarán ofertas ajustadas a diferentes perfiles y niveles de experiencia.
Asistente administrativo tributario bilingüe - Trabajo Remoto
Empresa: Solvo Global
Salario: A convenir
Tipo de contrato: Término indefinido
Esta es una oportunidad única para quienes buscan un entorno de trabajo internacional, colaborativo y dinámico, donde cada día es diferente.
Responsabilidades:
- Dar seguimiento a solicitudes de información de clientes y equipos internos.
- Coordinar la recolección de firmas en registros físicos.
- Usar plataformas como Monday.com para actualizar estados de proyectos y contactar equipos.
- Gestionar documentación relacionada con números de cuenta, transferencias de experiencia y formularios tributarios.
- Apoyar en la preparación y presentación de formularios de impuestos laborales.
- Atender consultas de agencias tributarias estatales y federales.
- Mantener registros organizados y actualizados de documentación fiscal.
Requerimientos:
- 1 a 2 años de experiencia en roles administrativos, servicio al cliente o ingreso de datos.
- Conocimientos básicos en nómina o recursos humanos (deseable).
- Manejo de herramientas de gestión de proyectos y Microsoft Office.
- Excelente capacidad de organización y seguimiento.
- Atención al detalle y habilidad para manejar múltiples tareas.
- Inglés B2 o superior.
Ejecutivo de ventas
Empresa: Manpower Professional LTDA
Salario: $ 1.623.500 a $ 2.500.000
Tipo de contrato: Término indefinido
¿Está buscando trabajo en ventas y le gustaría hacerlo desde casa? Esta es su oportunidad.
Requerimientos:
- Mínimo 1 año en ventas telefónicas o intangibles (Excluyente).
- Experiencia laboral formal.
- Edad entre 21 y 48 años.
- No estudiantes presenciales.
- PC con cámara disponible.
Representante de atención al cliente remoto bilingüe
Empresa: Sutherland
Salario: $ 2.400.000 a $ 2.900.000
Tipo de contrato: Término indefinido
Esta es una oportunidad perfecta para quienes buscan un trabajo 100% remoto, con la posibilidad de disfrutar de dos días de descanso a la semana, siempre incluyendo el domingo.
Responsabilidades:
- Proporcionar soporte y atención al cliente de manera remota.
- Gestionar consultas y solicitudes a través de canales digitales.
- Mantener registros precisos de las interacciones con los clientes.
- Colaborar con el equipo para mejorar los procesos de atención al cliente.
- Ofrecer soluciones rápidas y efectivas a las necesidades de los clientes.
Requerimientos:
- Nivel de inglés intermedio o avanzado.
- Disponibilidad para trabajar en horarios flexibles.
- Acceso a una conexión de internet estable y equipo adecuado para realizar el trabajo desde casa.
- Habilidades comunicativas excepcionales.
- Bachillerato completo.
Especialista en cuentas por pagar
Empresa: Solvo Global
Salario: A convenir
Tipo de contrato: Término indefinido
Como analista de cuentas por pagar, será fundamental para las operaciones diarias, asegurando un procesamiento preciso y oportuno de facturas y pagos.
Responsabilidades:
- Conciliar la facturación con las órdenes de compra y de trabajo para garantizar la precisión.
- Gestionar consultas internas y externas sobre el estado de los pagos saldos de cuentas y resolver discrepancias de pago.
- Conciliar los saldos de las cuentas por pagar y colaborar con los equipos para resolver cualquier discrepancia.
- Contribuir a las actividades de cierre de mes y proporcionar datos de cuentas por pagar para la elaboración de informes financieros.
- Identificar e implementar mejoras en los procesos para optimizar los flujos de trabajo del departamento de Cuentas por Pagar.
- Brindar capacitación y soporte a los equipos internos sobre los procedimientos de cuentas por pagar.
- Asumir responsabilidades adicionales dentro del departamento de Cuentas por Pagar como conciliaciones de CLP y actividades de cierre de mes.
Requerimientos:
- Diploma de bachillerato; se prefiere un título de asociado en contabilidad.
- 1 año de experiencia comprobada en cuentas por pagar.
- Excelentes habilidades de comunicación verbal y escrita.
- Dominio de Microsoft Excel y experiencia con sistemas ERP.
- Capacidad para adaptarse y prosperar en un entorno de trabajo dinámico.
- Sólido conocimiento de las mejores prácticas de cuentas por pagar incluida la codificación de facturas los flujos de trabajo de aprobación y el procesamiento de pagos.
- Gran atención al detalle y capacidad para mantener registros precisos.
- Se prefiere experiencia en la administración de bienes raíces o propiedades.
Para más información sobre estas y otras oportunidades laborales, haga clic en este enlace.