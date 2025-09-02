EMPLEO
¿Busca trabajo estable? Estas ofertas son para usted
Actualice su hoja de vida y postúlese hoy mismo.
Juliana Flórez
Contar con un empleo estable no solo significa ingresos, también brinda seguridad, proyección y oportunidades de crecimiento profesional. Si está listo para dar el siguiente paso en su carrera, este es el momento ideal. A continuación, le presentamos algunas de las vacantes más destacadas.
¿Cómo postularse?
Si desea conocer todas las oportunidades disponibles, ingrese a este enlace, cree un perfil profesional completo y aplique a las ofertas de trabajo que le interesen. Recuerde que el proceso no tiene ningún costo.
Digitador/a – Bogotá D.C.
Empresa: Digireport
Salario: A convenir
Tipo de contrato: Término indefinido
Empresa nacional del sector comercial y consultoría estratégica, ubicada en Bogotá, está en búsqueda de un/a digitador/a responsable, ágil y con gran atención al detalle para unirse a su equipo administrativo.
Responsabilidades:
- Ingreso y captura de datos en sistemas internos.
- Verificación y validación de datos ingresados.
- Corrección de errores en la información digital.
- Transcripción de documentos físicos o manuscritos a formato digital.
- Clasificación y organización de información.
- Manejo y actualización de base de datos.
Requerimientos:
- Bachillerato completo.
- Mayor de 18 años.
- Habilidades básicas en informática.
- Alta atención al detalle.
- Capacidad para trabajar bajo presión.
- Buena comunicación escrita.
Analista de comunicaciones – Medellín
Empresa: Farmacias Pasteur
Salario: 2.400.000
Tipo de contrato: Término indefinido
Su rol será crucial para asegurar que la información llegue de manera oportuna y efectiva a todos los colaboradores, fortaleciendo así la cultura organizacional.
Responsabilidades:
- Desarrollar campañas de comunicación interna alineadas con la estrategia de la empresa.
- Optimizar el uso de canales de comunicación internos para mejorar el flujo de información.
- Colaborar con áreas como Gestión Humana y Diseño Gráfico para crear contenido atractivo.
- Monitorear y analizar el impacto de las iniciativas de comunicación interna.
- Producir contenido de valor para diferentes plataformas digitales y presenciales.
- Apoyar en la producción audiovisual para medios internos y externos.
- Fomentar un entorno de trabajo positivo y comunicativo.
Requerimientos:
- Profesional en Comunicación Social, Comunicación Corporativa, Periodismo o áreas afines.
- 1 a 2 años de experiencia en cargos similares como auxiliar o analista de comunicaciones.
- Habilidad para crear contenido atractivo para públicos internos.
- Capacidad para trabajar con personas de todos los niveles organizacionales.
- Organización y habilidades interpersonales destacadas.
Analista de selección – Bogotá D.C.
Empresa: Croydon
Salario: 2.285.000 a 2.505.000
Tipo de contrato: Término indefinido
Como analista de selección, desempeñará un papel crucial en la identificación y reclutamiento de talento de alto calibre para la empresa.
Responsabilidades:
- Colaborar con líderes de departamento para entender las necesidades del puesto.
- Decidir sobre los canales de reclutamiento más efectivos.
- Crear descripciones de puesto claras y atractivas.
- Revisar y analizar CVs para identificar candidatos adecuados.
- Agendar y realizar entrevistas iniciales y en profundidad.
- Administrar y analizar resultados de pruebas de evaluación.
- Utilizar entrevistas conductuales para evaluar competencias.
- Redactar informes detallados sobre candidatos finalistas.
- Contactar antiguos empleadores para referencias.
- Mantener comunicación fluida con candidatos sobre el estado de su postulación.
- Colaborar en la optimización del proceso de reclutamiento.
Requerimientos:
- Título profesional en Psicología.
- 2 años de experiencia en procesos de selección.
- Excelentes habilidades de comunicación.
- Capacidad para trabajar en equipo y de manera autónoma.
Auxiliar de conciliación – Medellín
Empresa: Medipiel
Salario: 2.050.000
Tipo de contrato: Término indefinido
Como asistente de conciliación, será responsable de gestionar y verificar los registros contables de las ventas diarias, conciliar medios de pago y brindar soporte en tiempo real a nuestras tiendas y al equipo de ecommerce.
Responsabilidades:
- Recibir y analizar registros contables diarios de las tiendas.
- Verificar y registrar reclasificaciones necesarias en bancos y otros medios de pago.
- Enviar facturas de venta a la DIAN cuando sea necesario.
- Acumular ventas diarias y gestionar descuadres en puntos de venta.
- Alimentar y mantener actualizado el archivo compartido de recaudo.
- Informar novedades en la verificación de registros contables.
- Archivar de manera organizada los registros contables de tiendas.
- Subir archivos planos de compras realizadas en Call Center.
- Conciliar medios de pago y validar diferencias con tiendas.
Requerimientos:
- Tecnólogo en contabilidad o carrera afín.
- Mínimo 2 años de experiencia en procesos de conciliación de tiendas retail y gestión de medios de pago.
- Dominio de ERP preferiblemente integrados.
- Excel avanzado preferiblemente con habilidades en macros y tablas dinámicas.
- Conocimientos intermedios de Word y manejo de Outlook.
Para más información sobre estas y otras oportunidades laborales, haga clic en este enlace.