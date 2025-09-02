¿Busca trabajo estable? Estas ofertas son para usted

Contar con un empleo estable no solo significa ingresos, también brinda seguridad, proyección y oportunidades de crecimiento profesional. Si está listo para dar el siguiente paso en su carrera, este es el momento ideal. A continuación, le presentamos algunas de las vacantes más destacadas.

¿Cómo postularse?

Si desea conocer todas las oportunidades disponibles, ingrese a este enlace, cree un perfil profesional completo y aplique a las ofertas de trabajo que le interesen. Recuerde que el proceso no tiene ningún costo.

Trabajos con contrato a término indefinido: vacantes en varias ciudades del país ¿cómo postularse? aquí le contamos | Foto: Stock

Digitador/a – Bogotá D.C.

Empresa: Digireport

Salario: A convenir

Tipo de contrato: Término indefinido

Empresa nacional del sector comercial y consultoría estratégica, ubicada en Bogotá, está en búsqueda de un/a digitador/a responsable, ágil y con gran atención al detalle para unirse a su equipo administrativo.

Responsabilidades:

Ingreso y captura de datos en sistemas internos.

Verificación y validación de datos ingresados.

Corrección de errores en la información digital.

Transcripción de documentos físicos o manuscritos a formato digital.

Clasificación y organización de información.

Manejo y actualización de base de datos.

Requerimientos:

Bachillerato completo.

Mayor de 18 años.

Habilidades básicas en informática.

Alta atención al detalle.

Capacidad para trabajar bajo presión.

Buena comunicación escrita.

Analista de comunicaciones – Medellín

Empresa: Farmacias Pasteur

Salario: 2.400.000

Tipo de contrato: Término indefinido

Su rol será crucial para asegurar que la información llegue de manera oportuna y efectiva a todos los colaboradores, fortaleciendo así la cultura organizacional.

Responsabilidades:

Desarrollar campañas de comunicación interna alineadas con la estrategia de la empresa.

Optimizar el uso de canales de comunicación internos para mejorar el flujo de información.

Colaborar con áreas como Gestión Humana y Diseño Gráfico para crear contenido atractivo.

Monitorear y analizar el impacto de las iniciativas de comunicación interna.

Producir contenido de valor para diferentes plataformas digitales y presenciales.

Apoyar en la producción audiovisual para medios internos y externos.

Fomentar un entorno de trabajo positivo y comunicativo.

Requerimientos:

Profesional en Comunicación Social, Comunicación Corporativa, Periodismo o áreas afines.

1 a 2 años de experiencia en cargos similares como auxiliar o analista de comunicaciones.

Habilidad para crear contenido atractivo para públicos internos.

Capacidad para trabajar con personas de todos los niveles organizacionales.

Organización y habilidades interpersonales destacadas.

Analista de selección – Bogotá D.C.

Empresa: Croydon

Salario: 2.285.000 a 2.505.000

Tipo de contrato: Término indefinido

Como analista de selección, desempeñará un papel crucial en la identificación y reclutamiento de talento de alto calibre para la empresa.

Responsabilidades:

Colaborar con líderes de departamento para entender las necesidades del puesto.

Decidir sobre los canales de reclutamiento más efectivos.

Crear descripciones de puesto claras y atractivas.

Revisar y analizar CVs para identificar candidatos adecuados.

Agendar y realizar entrevistas iniciales y en profundidad.

Administrar y analizar resultados de pruebas de evaluación.

Utilizar entrevistas conductuales para evaluar competencias.

Redactar informes detallados sobre candidatos finalistas.

Contactar antiguos empleadores para referencias.

Mantener comunicación fluida con candidatos sobre el estado de su postulación.

Colaborar en la optimización del proceso de reclutamiento.

Requerimientos:

Título profesional en Psicología.

2 años de experiencia en procesos de selección.

Excelentes habilidades de comunicación.

Capacidad para trabajar en equipo y de manera autónoma.

Auxiliar de conciliación – Medellín

Empresa: Medipiel

Salario: 2.050.000

Tipo de contrato: Término indefinido

Como asistente de conciliación, será responsable de gestionar y verificar los registros contables de las ventas diarias, conciliar medios de pago y brindar soporte en tiempo real a nuestras tiendas y al equipo de ecommerce.

Responsabilidades:

Recibir y analizar registros contables diarios de las tiendas.

Verificar y registrar reclasificaciones necesarias en bancos y otros medios de pago.

Enviar facturas de venta a la DIAN cuando sea necesario.

Acumular ventas diarias y gestionar descuadres en puntos de venta.

Alimentar y mantener actualizado el archivo compartido de recaudo.

Informar novedades en la verificación de registros contables.

Archivar de manera organizada los registros contables de tiendas.

Subir archivos planos de compras realizadas en Call Center.

Conciliar medios de pago y validar diferencias con tiendas.

Requerimientos:

Tecnólogo en contabilidad o carrera afín.

Mínimo 2 años de experiencia en procesos de conciliación de tiendas retail y gestión de medios de pago.

Dominio de ERP preferiblemente integrados.

Excel avanzado preferiblemente con habilidades en macros y tablas dinámicas.

Conocimientos intermedios de Word y manejo de Outlook.