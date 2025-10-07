EMPLEO
¿Busca trabajo remoto? Conozca las vacantes disponibles aquí
Postulaciones abiertas sin costo.
Juliana Flórez
Periodista de empleabilidad experta en creación de contenido útil sobre ofertas laborales, empresas, eventos y novedades de Magneto.
Cada vez más empresas valoran la productividad y el equilibrio que el trabajo remoto ofrece, abriendo nuevas oportunidades para profesionales, técnicos y tecnólogos que buscan un empleo flexible y bien remunerado. Es por eso, que en diferentes sectores como tecnología, ventas y servicio al cliente, se requieren perfiles con habilidades digitales y capacidad de trabajo autónomo.
Las ofertas disponibles varían entre puestos permanentes y colaboraciones por proyectos, adaptándose a distintos estilos de vida y niveles de experiencia. A continuación, le presentamos algunas de las oportunidades más destacadas.
¿Cómo aplicar?
Si desea conocer todas las vacantes activas, ingrese a este enlace, cree un perfil profesional completo y aplique al cargo que más se ajuste a sus aspiraciones. Recuerde que el proceso de postulación es completamente gratuito.
Desarrollador full stack Python - Angular (senior)
Empresa: Confidencial
Salario: A convenir
Este rol requiere una sólida experiencia en diseño, codificación, pruebas y despliegue de soluciones de software, trabajando de manera colaborativa con un equipo remoto.
Responsabilidades:
- Desarrollo y mantenimiento de aplicaciones frontend y backend.
- Diseño, codificación, pruebas y despliegue de soluciones de software.
- Colaboración con equipo remoto para cumplir objetivos del proyecto.
- Participación en revisiones de código y mejora continua de procesos.
- Garantizar la calidad y el rendimiento de las aplicaciones.
Requerimientos:
- Más de 6 años de experiencia en desarrollo full stack.
- Formación Profesional certificada en programación o área relacionada.
- Disponibilidad para trabajar de manera remota.
- Conocimiento avanzado de Angular (v14 en adelante) y Ionic (v5 en adelante).
- Dominio de Javascript / Typescript y Python + Django / Django REST Framework.
- Experiencia en uso de PostgreSQL (v15 en adelante) y microservicios.
- Familiaridad con Azure DevOps GitHub o Bitbucket para gestión de proyectos.
Ingeniero desarrollador
Empresa: Confidencial
Salario: A convenir
En este cargo será parte de un equipo innovador, participando en el diseño y la implementación de soluciones tecnológicas de punta.
Responsabilidades:
- Diseñar y crear funciones y procedimientos a nivel de base de datos.
- Maquetar diseños proporcionados por el cliente.
- Brindar soporte a aplicativos en Frontend Backend y Base de Datos.
- Diseñar y configurar modelos de base de datos.
- Gestionar cursores y optimizar consultas.
- Crear e implementar Web Services para intercambio de datos.
- Desarrollar CRUD y automatizar procesos usando Java y PL/SQL.
- Participar en todo el ciclo de vida del desarrollo de software.
Requerimientos:
- Graduado en Ingeniería de Sistemas o carreras afines.
- Mínimo 6 años de experiencia certificable en desarrollo Fullstack.
- Dominio de Java Spring Boot Angular y PL/SQL.
- Conocimientos en Oracle y GIT.
Intérprete bilingüe
Empresa: Solvo Global
Salario: A convenir
En este cargo será el puente de comunicación entre instituciones como hospitales, bancos, servicios de emergencia, hoteles y aseguradoras.
Responsabilidades:
- Interpretación consecutiva entre personas con diferentes acentos, velocidades y estilos de comunicación.
- Traducción precisa y clara de preguntas, respuestas, explicaciones y argumentos.
- Mantener la confidencialidad y ética profesional en todo momento.
- Registrar actividades diarias y completar documentación requerida.
- Consultar recursos lingüísticos para mejorar la precisión terminológica.
Requerimientos:
- Bachillerato culminado.
- Nivel de inglés C1 (6 meses mínimo de experiencia en interpretación médica).
- Excelentes habilidades de comunicación verbal y escrita en ambos idiomas.
- Buena dicción, pronunciación y voz profesional.
- Capacidad de escucha activa, toma de notas y retención de información.
- Manejo de herramientas informáticas y material de oficina.
Para más información sobre estas y otras oportunidades laborales, haga clic en este enlace.