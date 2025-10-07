¿Busca trabajo remoto? Conozca las vacantes disponibles aquí

Suscribirse

Periodista de empleabilidad experta en creación de contenido útil sobre ofertas laborales, empresas, eventos y novedades de Magneto.

7 de octubre de 2025, 10:11 p. m.
Cada vez más empresas valoran la productividad y el equilibrio que el trabajo remoto ofrece, abriendo nuevas oportunidades para profesionales, técnicos y tecnólogos que buscan un empleo flexible y bien remunerado. Es por eso, que en diferentes sectores como tecnología, ventas y servicio al cliente, se requieren perfiles con habilidades digitales y capacidad de trabajo autónomo.

Las ofertas disponibles varían entre puestos permanentes y colaboraciones por proyectos, adaptándose a distintos estilos de vida y niveles de experiencia. A continuación, le presentamos algunas de las oportunidades más destacadas.

¿Cómo aplicar?

Si desea conocer todas las vacantes activas, ingrese a este enlace, cree un perfil profesional completo y aplique al cargo que más se ajuste a sus aspiraciones. Recuerde que el proceso de postulación es completamente gratuito.

Desarrollador full stack Python - Angular (senior)

Empresa: Confidencial

Salario: A convenir

Este rol requiere una sólida experiencia en diseño, codificación, pruebas y despliegue de soluciones de software, trabajando de manera colaborativa con un equipo remoto.

Responsabilidades:

  • Desarrollo y mantenimiento de aplicaciones frontend y backend.
  • Diseño, codificación, pruebas y despliegue de soluciones de software.
  • Colaboración con equipo remoto para cumplir objetivos del proyecto.
  • Participación en revisiones de código y mejora continua de procesos.
  • Garantizar la calidad y el rendimiento de las aplicaciones.

Requerimientos:

  • Más de 6 años de experiencia en desarrollo full stack.
  • Formación Profesional certificada en programación o área relacionada.
  • Disponibilidad para trabajar de manera remota.
  • Conocimiento avanzado de Angular (v14 en adelante) y Ionic (v5 en adelante).
  • Dominio de Javascript / Typescript y Python + Django / Django REST Framework.
  • Experiencia en uso de PostgreSQL (v15 en adelante) y microservicios.
  • Familiaridad con Azure DevOps GitHub o Bitbucket para gestión de proyectos.

Si cumple con los requisitos, aplique acá.

Ingeniero desarrollador

Empresa: Confidencial

Salario: A convenir

En este cargo será parte de un equipo innovador, participando en el diseño y la implementación de soluciones tecnológicas de punta.

Responsabilidades:

  • Diseñar y crear funciones y procedimientos a nivel de base de datos.
  • Maquetar diseños proporcionados por el cliente.
  • Brindar soporte a aplicativos en Frontend Backend y Base de Datos.
  • Diseñar y configurar modelos de base de datos.
  • Gestionar cursores y optimizar consultas.
  • Crear e implementar Web Services para intercambio de datos.
  • Desarrollar CRUD y automatizar procesos usando Java y PL/SQL.
  • Participar en todo el ciclo de vida del desarrollo de software.

Requerimientos:

  • Graduado en Ingeniería de Sistemas o carreras afines.
  • Mínimo 6 años de experiencia certificable en desarrollo Fullstack.
  • Dominio de Java Spring Boot Angular y PL/SQL.
  • Conocimientos en Oracle y GIT.

Si cumple con los requisitos, aplique acá.

Intérprete bilingüe

Empresa: Solvo Global

Salario: A convenir

En este cargo será el puente de comunicación entre instituciones como hospitales, bancos, servicios de emergencia, hoteles y aseguradoras.

Responsabilidades:

  • Interpretación consecutiva entre personas con diferentes acentos, velocidades y estilos de comunicación.
  • Traducción precisa y clara de preguntas, respuestas, explicaciones y argumentos.
  • Mantener la confidencialidad y ética profesional en todo momento.
  • Registrar actividades diarias y completar documentación requerida.
  • Consultar recursos lingüísticos para mejorar la precisión terminológica.

Requerimientos:

  • Bachillerato culminado.
  • Nivel de inglés C1 (6 meses mínimo de experiencia en interpretación médica).
  • Excelentes habilidades de comunicación verbal y escrita en ambos idiomas.
  • Buena dicción, pronunciación y voz profesional.
  • Capacidad de escucha activa, toma de notas y retención de información.
  • Manejo de herramientas informáticas y material de oficina.

Si cumple con los requisitos, aplique acá.

Para más información sobre estas y otras oportunidades laborales, haga clic en este enlace.

