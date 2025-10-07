¿Busca trabajo remoto? Conozca las vacantes disponibles aquí

Cada vez más empresas valoran la productividad y el equilibrio que el trabajo remoto ofrece, abriendo nuevas oportunidades para profesionales, técnicos y tecnólogos que buscan un empleo flexible y bien remunerado. Es por eso, que en diferentes sectores como tecnología, ventas y servicio al cliente, se requieren perfiles con habilidades digitales y capacidad de trabajo autónomo.

Las ofertas disponibles varían entre puestos permanentes y colaboraciones por proyectos, adaptándose a distintos estilos de vida y niveles de experiencia. A continuación, le presentamos algunas de las oportunidades más destacadas.

¿Cómo aplicar?

Si desea conocer todas las vacantes activas, ingrese a este enlace, cree un perfil profesional completo y aplique al cargo que más se ajuste a sus aspiraciones. Recuerde que el proceso de postulación es completamente gratuito.

Oportunidad para que trabaje desde casa: múltiples empresas abren vacantes bajo la modalidad de trabajo remoto | Foto: Stock

Desarrollador full stack Python - Angular (senior)

Empresa: Confidencial

Salario: A convenir

Este rol requiere una sólida experiencia en diseño, codificación, pruebas y despliegue de soluciones de software, trabajando de manera colaborativa con un equipo remoto.

Responsabilidades:

Desarrollo y mantenimiento de aplicaciones frontend y backend.

Diseño, codificación, pruebas y despliegue de soluciones de software.

Colaboración con equipo remoto para cumplir objetivos del proyecto.

Participación en revisiones de código y mejora continua de procesos.

Garantizar la calidad y el rendimiento de las aplicaciones.

Requerimientos:

Más de 6 años de experiencia en desarrollo full stack.

Formación Profesional certificada en programación o área relacionada.

Disponibilidad para trabajar de manera remota.

Conocimiento avanzado de Angular (v14 en adelante) y Ionic (v5 en adelante).

Dominio de Javascript / Typescript y Python + Django / Django REST Framework.

Experiencia en uso de PostgreSQL (v15 en adelante) y microservicios.

Familiaridad con Azure DevOps GitHub o Bitbucket para gestión de proyectos.

Ingeniero desarrollador

Empresa: Confidencial

Salario: A convenir

En este cargo será parte de un equipo innovador, participando en el diseño y la implementación de soluciones tecnológicas de punta.

Responsabilidades:

Diseñar y crear funciones y procedimientos a nivel de base de datos.

Maquetar diseños proporcionados por el cliente.

Brindar soporte a aplicativos en Frontend Backend y Base de Datos.

Diseñar y configurar modelos de base de datos.

Gestionar cursores y optimizar consultas.

Crear e implementar Web Services para intercambio de datos.

Desarrollar CRUD y automatizar procesos usando Java y PL/SQL.

Participar en todo el ciclo de vida del desarrollo de software.

Requerimientos:

Graduado en Ingeniería de Sistemas o carreras afines.

Mínimo 6 años de experiencia certificable en desarrollo Fullstack.

Dominio de Java Spring Boot Angular y PL/SQL.

Conocimientos en Oracle y GIT.

Intérprete bilingüe

Empresa: Solvo Global

Salario: A convenir

En este cargo será el puente de comunicación entre instituciones como hospitales, bancos, servicios de emergencia, hoteles y aseguradoras.

Responsabilidades:

Interpretación consecutiva entre personas con diferentes acentos, velocidades y estilos de comunicación.

Traducción precisa y clara de preguntas, respuestas, explicaciones y argumentos.

Mantener la confidencialidad y ética profesional en todo momento.

Registrar actividades diarias y completar documentación requerida.

Consultar recursos lingüísticos para mejorar la precisión terminológica.

Requerimientos:

Bachillerato culminado.

Nivel de inglés C1 (6 meses mínimo de experiencia en interpretación médica).

Excelentes habilidades de comunicación verbal y escrita en ambos idiomas.

Buena dicción, pronunciación y voz profesional.

Capacidad de escucha activa, toma de notas y retención de información.

Manejo de herramientas informáticas y material de oficina.