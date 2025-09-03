¿Busca trabajo remoto? Hay ofertas disponibles en todo el país

¿Se encuentra buscando ofertas de trabajo en modalidad remota? Cada vez más empresas están abriendo la puerta a profesionales que desean equilibrar su vida personal con su desarrollo laboral, brindando opciones flexibles y competitivas sin necesidad de trasladarse a una oficina.

En esta oportunidad, compartimos varias vacantes que pueden ajustarse a diferentes perfiles, desde áreas contables hasta comerciales y de selección de talento.

A continuación, algunas de las vacantes disponibles.

Asesor comercial

Salario: $ 1.423.500 a $ 2.200.000

En SophmeBPO, están buscando apasionados asesores comerciales para su línea de ventas WOM. Como ejecutivo de ventas, será parte esencial del equipo, ayudando a impulsar las ventas y a fortalecer las relaciones con losclientes.

No necesita experiencia previa; solo se buscan personas con habilidades comerciales y una gran actitud de servicio. Se ofreceestabilidad laboral, un salario mínimo legal vigente más auxilio de transporte, comisiones sin techo, y la posibilidad de trabajar de manera remota.

Responsabilidades:

Potenciar las ventas de la línea WOM.

Mantener y fortalecer relaciones con los clientes.

Cumplir con los objetivos comerciales establecidos.

Participar en la formación inicial de 4 días.

Requerimientos:

No se requiere experiencia previa en ventas.

Habilidades comerciales innatas.

Actitud de servicio hacia el cliente.

Disponibilidad para trabajar de lunes a viernes.

Nivel de educación:

Bachillerato completo

Sectores laborales:

Ventas

Call center tele mercadeo BPO y afines

Servicio al cliente y afines

Auxiliar de contabilidad

Salario: 1.500.000 a 1.800.000

Se requiere auxiliar de contabilidad para registrar documentos, analizar y revisar operaciones contables, garantizando la integridad de los estados financieros.

La persona será responsable de elaborar conciliaciones bancarias, preparar reportes e informes para usuarios internos y externos, así como depurar registros contables.

Adicionalmente, gestionará la entrega de información con las diferentes áreas, asegurando el registro oportuno en el aplicativo contable y apoyando en el proceso de cierre y preparación de estados financieros.

Formación: Tecnólogo en Contaduría Pública y Finanzas Internacionales o carreras afines.

Conocimientos técnicos: manejo de herramientas de Office (Word, Excel, Access), conocimientos en NIIF, normas contables y tributarias nacionales.

Experiencia: Mínimo 1 año en cargos como auxiliar contable o similares.

Vendedor online

Salario a convenir

Se encuentra abierta la vacante de asesor comercial digital para unirse a un equipo en expansión. Este rol es fundamental para cumplir con las metas establecidas en el presupuesto digital y apoyar las ventas a nivel nacional.

Como ejecutivo de ventas digitales, la persona será responsable de mantener relaciones sólidas con los clientes y asesorar a potenciales compradores, asegurando la satisfacción del cliente y el éxito en las ventas. La empresa valora la innovación y el compromiso con el servicio al cliente, ofreciendo un ambiente de trabajo dinámico y oportunidades de crecimiento profesional.

Responsabilidades:

Cumplir con las metas de ventas digitales establecidas en el presupuesto.

Mantener y fortalecer las relaciones con los clientes actuales.

Asesorar a potenciales compradores sobre productos y servicios.

Identificar oportunidades de ventas a nivel nacional.

Colaborar con el equipo de marketing para aumentar la presencia digital.

Realizar informes de ventas y análisis de mercado.

Requerimientos:

Título profesional en Mercadeo, Administración de Empresas o áreas afines.

Experiencia mínima de 2 años en ventas digitales o comercio electrónico.

Conocimiento de herramientas de marketing digital y plataformas de ventas en línea.

Excelentes habilidades de comunicación y negociación.

Capacidad para trabajar de forma autónoma y en equipo.

Reclutador freelance

Salario a convenir

Se busca un reclutador freelance dinámico y motivado que trabaje de manera independiente para identificar y conectar a los mejores talentos con las oportunidades laborales.

Como Especialista en Selección Independiente, tendrá la libertad de trabajar 100% remoto, manejando sus propios horarios y recibiendo pagos por procesos cerrados. La vacante está orientada a profesionales apasionados por la selección de talento y la conexión de personas con las oportunidades adecuadas.

Responsabilidades:

Publicación de vacantes en plataformas y redes sociales.

Filtro de hojas de vida y realización de entrevistas preliminares.

Evaluación de competencias según el perfil requerido.

Presentación de candidatos finalistas a la empresa.

Acompañamiento básico en el proceso de selección.

Requerimientos:

Experiencia mínima de 1 año en procesos de selección para cargos operativos, comerciales o administrativos.

Manejo de portales de empleo y redes sociales.

Habilidades de comunicación y organización.

Disponibilidad para trabajar bajo cumplimiento de objetivos.

Agendador(a) bilingüe - trabajo remoto

Remoto / híbrido en: Armenia

Se abre convocatoria para Agendador(a) Bilingüe en modalidad remota. La persona seleccionada será responsable de gestionar y coordinar agendas de manera eficiente, siendo el vínculo clave entre los clientes y el equipo interno. Este cargo es ideal para profesionales organizados y proactivos, con experiencia en servicio al cliente y un nivel avanzado de inglés.

Responsabilidades:

Gestionar y coordinar la agenda de citas optimizando el tiempo y cumpliendo compromisos.

Comunicarse con clientes para confirmar, reprogramar o cancelar citas, manteniendo altos estándares de servicio.

Resolver dudas o consultas básicas de los clientes, dirigiéndolas al departamento correspondiente.

Mantener registros precisos y actualizados de interacciones en el sistema.

Colaborar con el equipo para mejorar el proceso de agendamiento.

Requerimientos:

6 meses a 1 año de experiencia en roles de agendamiento o servicio al cliente.

Nivel de inglés B2+ en conversación y escritura.

Habilidades excepcionales de organización y atención al detalle.

Excelentes habilidades de comunicación interpersonal y telefónica.

Capacidad para trabajar de forma autónoma y cumplir plazos.

Acceso a internet estable y espacio de trabajo adecuado.

Ejecutivo de ventas 100% remoto / oferta a nivel nacional

Salario: 1.485.000

Horario:

Lunes a viernes: 8:00 a.m. a 5:00 p.m.

Sábados: 9:00 a.m. a 12:00 p.m.

Condiciones económicas:

Salario base: $1.427.880 COP

Bono garantizado (primeros 2 meses): $285.000

Bono de conectividad: $200.000

Comisiones sin techo

Tipo de pago: Quincenal, mes vencido

Tipo de contrato: Prestacional

Funciones principales:

Manejo de venta cruzada a través de venta consultiva para ampliar el portafolio actual de los clientes.

Cierre de ventas efectivas.

Seguimiento y gestión postventa.

Cumplimiento de objetivos comerciales en entorno 100% remoto.

Perfil requerido:

Mínimo 2 años de experiencia en ventas de intangibles (tecnología, seguros, planes educativos, etc.).

Alta capacidad de indagación, cierre rápido y orientación a resultados.

Manejo de CRM (Salesforce, Sinergy u otros).

Experiencia comprobable en trabajo remoto.

Perfil consultivo, autónomo y con buena gestión del tiempo.

No aplica para:

Estudiantes activos.

Ventas mixtas o presenciales.

Formación y fase de Nesting: