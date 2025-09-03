Empleo
¿Busca trabajo remoto? Hay ofertas disponibles en todo el país
Yessica Pérez
¿Se encuentra buscando ofertas de trabajo en modalidad remota? Cada vez más empresas están abriendo la puerta a profesionales que desean equilibrar su vida personal con su desarrollo laboral, brindando opciones flexibles y competitivas sin necesidad de trasladarse a una oficina.
En esta oportunidad, compartimos varias vacantes que pueden ajustarse a diferentes perfiles, desde áreas contables hasta comerciales y de selección de talento.
A continuación, algunas de las vacantes disponibles.
Asesor comercial
Salario: $ 1.423.500 a $ 2.200.000
En SophmeBPO, están buscando apasionados asesores comerciales para su línea de ventas WOM. Como ejecutivo de ventas, será parte esencial del equipo, ayudando a impulsar las ventas y a fortalecer las relaciones con losclientes.
No necesita experiencia previa; solo se buscan personas con habilidades comerciales y una gran actitud de servicio. Se ofreceestabilidad laboral, un salario mínimo legal vigente más auxilio de transporte, comisiones sin techo, y la posibilidad de trabajar de manera remota.
Responsabilidades:
- Potenciar las ventas de la línea WOM.
- Mantener y fortalecer relaciones con los clientes.
- Cumplir con los objetivos comerciales establecidos.
- Participar en la formación inicial de 4 días.
Requerimientos:
- No se requiere experiencia previa en ventas.
- Habilidades comerciales innatas.
- Actitud de servicio hacia el cliente.
- Disponibilidad para trabajar de lunes a viernes.
Nivel de educación:
- Bachillerato completo
Sectores laborales:
- Ventas
- Call center tele mercadeo BPO y afines
- Servicio al cliente y afines
Auxiliar de contabilidad
Salario: 1.500.000 a 1.800.000
Se requiere auxiliar de contabilidad para registrar documentos, analizar y revisar operaciones contables, garantizando la integridad de los estados financieros.
La persona será responsable de elaborar conciliaciones bancarias, preparar reportes e informes para usuarios internos y externos, así como depurar registros contables.
Adicionalmente, gestionará la entrega de información con las diferentes áreas, asegurando el registro oportuno en el aplicativo contable y apoyando en el proceso de cierre y preparación de estados financieros.
Formación: Tecnólogo en Contaduría Pública y Finanzas Internacionales o carreras afines.
Conocimientos técnicos: manejo de herramientas de Office (Word, Excel, Access), conocimientos en NIIF, normas contables y tributarias nacionales.
Experiencia: Mínimo 1 año en cargos como auxiliar contable o similares.
Vendedor online
Salario a convenir
Se encuentra abierta la vacante de asesor comercial digital para unirse a un equipo en expansión. Este rol es fundamental para cumplir con las metas establecidas en el presupuesto digital y apoyar las ventas a nivel nacional.
Como ejecutivo de ventas digitales, la persona será responsable de mantener relaciones sólidas con los clientes y asesorar a potenciales compradores, asegurando la satisfacción del cliente y el éxito en las ventas. La empresa valora la innovación y el compromiso con el servicio al cliente, ofreciendo un ambiente de trabajo dinámico y oportunidades de crecimiento profesional.
Responsabilidades:
- Cumplir con las metas de ventas digitales establecidas en el presupuesto.
- Mantener y fortalecer las relaciones con los clientes actuales.
- Asesorar a potenciales compradores sobre productos y servicios.
- Identificar oportunidades de ventas a nivel nacional.
- Colaborar con el equipo de marketing para aumentar la presencia digital.
- Realizar informes de ventas y análisis de mercado.
Requerimientos:
- Título profesional en Mercadeo, Administración de Empresas o áreas afines.
- Experiencia mínima de 2 años en ventas digitales o comercio electrónico.
- Conocimiento de herramientas de marketing digital y plataformas de ventas en línea.
- Excelentes habilidades de comunicación y negociación.
- Capacidad para trabajar de forma autónoma y en equipo.
Reclutador freelance
Salario a convenir
Se busca un reclutador freelance dinámico y motivado que trabaje de manera independiente para identificar y conectar a los mejores talentos con las oportunidades laborales.
Como Especialista en Selección Independiente, tendrá la libertad de trabajar 100% remoto, manejando sus propios horarios y recibiendo pagos por procesos cerrados. La vacante está orientada a profesionales apasionados por la selección de talento y la conexión de personas con las oportunidades adecuadas.
Responsabilidades:
- Publicación de vacantes en plataformas y redes sociales.
- Filtro de hojas de vida y realización de entrevistas preliminares.
- Evaluación de competencias según el perfil requerido.
- Presentación de candidatos finalistas a la empresa.
- Acompañamiento básico en el proceso de selección.
Requerimientos:
- Experiencia mínima de 1 año en procesos de selección para cargos operativos, comerciales o administrativos.
- Manejo de portales de empleo y redes sociales.
- Habilidades de comunicación y organización.
- Disponibilidad para trabajar bajo cumplimiento de objetivos.
Agendador(a) bilingüe - trabajo remoto
Remoto / híbrido en: Armenia
Se abre convocatoria para Agendador(a) Bilingüe en modalidad remota. La persona seleccionada será responsable de gestionar y coordinar agendas de manera eficiente, siendo el vínculo clave entre los clientes y el equipo interno. Este cargo es ideal para profesionales organizados y proactivos, con experiencia en servicio al cliente y un nivel avanzado de inglés.
Responsabilidades:
- Gestionar y coordinar la agenda de citas optimizando el tiempo y cumpliendo compromisos.
- Comunicarse con clientes para confirmar, reprogramar o cancelar citas, manteniendo altos estándares de servicio.
- Resolver dudas o consultas básicas de los clientes, dirigiéndolas al departamento correspondiente.
- Mantener registros precisos y actualizados de interacciones en el sistema.
- Colaborar con el equipo para mejorar el proceso de agendamiento.
Requerimientos:
- 6 meses a 1 año de experiencia en roles de agendamiento o servicio al cliente.
- Nivel de inglés B2+ en conversación y escritura.
- Habilidades excepcionales de organización y atención al detalle.
- Excelentes habilidades de comunicación interpersonal y telefónica.
- Capacidad para trabajar de forma autónoma y cumplir plazos.
- Acceso a internet estable y espacio de trabajo adecuado.
Ejecutivo de ventas 100% remoto / oferta a nivel nacional
Salario: 1.485.000
Horario:
Lunes a viernes: 8:00 a.m. a 5:00 p.m.
Sábados: 9:00 a.m. a 12:00 p.m.
Condiciones económicas:
- Salario base: $1.427.880 COP
- Bono garantizado (primeros 2 meses): $285.000
- Bono de conectividad: $200.000
- Comisiones sin techo
- Tipo de pago: Quincenal, mes vencido
- Tipo de contrato: Prestacional
Funciones principales:
- Manejo de venta cruzada a través de venta consultiva para ampliar el portafolio actual de los clientes.
- Cierre de ventas efectivas.
- Seguimiento y gestión postventa.
- Cumplimiento de objetivos comerciales en entorno 100% remoto.
Perfil requerido:
- Mínimo 2 años de experiencia en ventas de intangibles (tecnología, seguros, planes educativos, etc.).
- Alta capacidad de indagación, cierre rápido y orientación a resultados.
- Manejo de CRM (Salesforce, Sinergy u otros).
- Experiencia comprobable en trabajo remoto.
- Perfil consultivo, autónomo y con buena gestión del tiempo.
No aplica para:
- Estudiantes activos.
- Ventas mixtas o presenciales.
Formación y fase de Nesting:
- Entrenamiento inicial: 10 días hábiles (evaluativo – nota mínima 8/10).
- Fase de Nesting: 1 semana en operación real.o Requiere mínimo 1 venta cerrada y entrega de referidos calificados.