Buscan asistentes de chat para redes. Trabajo desde casa

Si se encuentra buscando un trabajo remoto, es activo en redes y le encanta conversar, esta podría ser la oportunidad que ha estado esperando, pues han abierto una vacante que cumple con todas estas condiciones.

La empresa requiere un consultor de redes sociales, quien será el primer contacto con los usuarios, asegurando una experiencia agradable.

Condiciones laborales

Salario fijo mensual de $ 1.700.000 a $ 2.400.000

Bonos por productividad y cumplimiento de metas.

Entrenamiento inicial pagado y un acompañamiento continuo en su desarrollo profesional

Trabajo 100% remoto desde cualquier lugar con buena conexión, y la posibilidad de ascender a Coordinador de equipo según su desempeño.

Responsabilidades

Gestionar chats en redes sociales de manera efectiva.

Mantener conversaciones fluidas y dinámicas con los usuarios.

Seguir guías de comunicación establecidas y cumplir objetivos diarios.

Requerimientos

Hombres y mujeres entre 18 y 30 años.

Con o sin experiencia previa.

Excelente ortografía y redacción.

Manejo básico de redes sociales (Facebook Instagram TikTok etc.).

Disponibilidad mínima de 6 horas diarias.

Recuerde: para aplicar solo deberá ingresar al enlace y registrarse. Entre más completos los datos, mayores las posibilidades de contratación.

Trabajos similares

Customer service (Chat) - Bogotá

Salario: $ 2.000.000

Importante empresa está buscando talento para trabajar como customer service bilingüe (Chat).

La persona que aspire a este puesto debe contar con disponibilidad de tiempo completo y un nivel de inglés B2 o superior.

Ubicación: presencial en Torre Cristal - North Point (Bogotá).

Salario: $2.000.000 + aux. transporte + bonos de hasta $400.000

Contrato: término indefinido.

Inglés: nivel B2 o superior.

Jornada: tiempo completo (42 horas semanales, turnos rotativos)

Modelo hibrido (Después de entrenamiento asisten 2 veces al mes presencial)

Entrenamiento:

Presencial de lunes a viernes de 7 a.m. a 4 p.m.

Horarios operativos:

Turnos rotativos entre 6 a.m. a 10 p.m. (42h y 2 días off)

Asesor de servicio chat - Teletrabajo suplementario

Salario: $ 1.423.500 a $ 1.700.000

¿Le apasiona ayudar a los demás y brindar soluciones? En este rol, usted será el punto de contacto principal para los clientes, garantizando una experiencia excepcional al resolver sus consultas a través de canales digitales.

Se ofrece una modalidad de trabajo en home office después de un período de curva de aprendizaje en una de las sedes. Se valora su desarrollo profesional, por lo que se ofrece un salario competitivo, prestaciones sociales, auxilio de conectividad, y la oportunidad de ganar comisiones por ventas cruzadas.

Responsabilidades:

Atender y orientar a los usuarios a través de canales digitales.

Resolver consultas sobre la prestación de servicios de clientes corporativos.

Garantizar el cumplimiento de estándares de calidad en la atención.

Generar una experiencia positiva y empática para el cliente.

Realizar gestión comercial.

Chat campign - Music / Streaming platform representative

Salario: $ 2.000.000 a $ 2.600.000

Únase a dinámico equipo como representante de chat y brinde soporte técnico a una plataforma reconocida. Como agente de chat, será el primer punto de contacto para los usuarios que buscan asistencia en línea.

La empresa requiere de un especialista en atención por chat que tenga un buen nivel de inglés conversacional para comunicarse efectivamente con los clientes. El rol como asesor de chat será crucial para garantizar una experiencia positiva al usuario mientras resuelves sus inconvenientes técnicos.

Responsabilidades:

Brindar soporte técnico a través del chat en inglés.

Resolver consultas y problemas de los clientes de manera eficiente.

Mantener un alto nivel de satisfacción del cliente.

Documentar y registrar las interacciones con los clientes.

Colaborar con el equipo para mejorar el proceso de soporte.

Requerimientos: