Buscan auxiliares remotos: aplique desde cualquier ciudad

El trabajo remoto sigue ganando terreno en Colombia, y esta vez son decenas de empresas las que buscan auxiliares administrativos, de oficina y de soporte para unirse a sus equipos desde casa. La buena noticia es que no importa en qué ciudad viva, porque las vacantes están abiertas a nivel nacional y el proceso de selección es completamente virtual.

Las compañías buscan personas organizadas, con manejo básico de herramientas digitales y buena comunicación escrita. Algunas ofertas incluso no requieren experiencia previa, lo que las convierte en una gran oportunidad para quienes desean iniciar su carrera profesional o tener ingresos sin desplazarse.

Si quiere postularse, ingrese a Semana Empleos, donde encontrará más de 110.000 ofertas activas en todo el país. Allí podrá crear su perfil gratuito, cargar su hoja de vida y aplicar en minutos.

Auxiliar administrativo remoto

Salario: $ 1.423.500

Se encuentra abierta la convocatoria para un auxiliar administrativo que apoye los procesos contables y administrativos de la organización de manera remota. El papel de esta persona será fundamental para asegurar el correcto manejo de la nómina, la seguridad social y los trámites legales, garantizando el orden en la operación administrativa.

La empresa ofrece un ambiente de trabajo flexible, contrato a término indefinido y un salario competitivo de un salario mínimo legal vigente. Es una oportunidad para crecer profesionalmente en un entorno innovador.

Responsabilidades:

Apoyar en procesos contables y de gestión administrativa.

Gestionar novedades de nómina y cálculos correspondientes.

Montar aportes de seguridad social en plataformas designadas.

Coordinar exámenes médicos de ingreso y de retiro del personal.

Realizar trámites ante la cámara de comercio.

Elaborar facturación electrónica de la organización.

Presentar documentos soporte requeridos a la DIAN.

Requerimientos:

Estudiante o técnico en contabilidad o áreas afines.

Conocimiento sólido en nómina y novedades.

Manejo de seguridad social y plataformas relacionadas.

Habilidad intermedia en Excel para gestión de datos.

Excelente organización y gestión documental.

Buena redacción y escritura para comunicación interna.

Nivel de inglés A2 - B1 para lectura y escritura básica.

Atención digital - Trabajo remoto

Una empresa internacional se encuentra en la búsqueda de agentes de atención digital para fortalecer su equipo de comunicación en línea. El rol consiste en atender usuarios por chat, resolver inquietudes y mantener conversaciones fluidas con un enfoque humano.

Condiciones laborales:

Salario: $ 1.700.000 a $ 2.800.000

Contrato a término indefinido.

Salario básico + incentivos por desempeño.

Modalidad 100% remota.

Capacitación inicial incluida.

Requisitos:

Estudios técnicos o universitarios (culminados o en curso).

Buen manejo de escritura y ortografía.

Disponibilidad de +6 horas diarias.

Organización de personal y recursos.

Elaboración de reportes periódicos.

Control y seguimiento de procesos internos.

Apoyo en tareas administrativas generales.

Gestión básica de documentos .

Edad entre 18 y 40 años.

Bachillerato culminado.

Manejo básico de sistemas informáticos.

Documentación personal vigente.

Oportunidad para auxiliares administrativos medio tiempo

Salario: $ 900.000 a $ 1.200.000

Una empresa en proceso de expansión busca auxiliares administrativos comprometidos para integrarse a su equipo de trabajo. Se requiere una persona con excelente actitud, interesada en colaborar en la organización de personal, elaboración de reportes y control de procesos.

La empresa ofrece formación presencial en Bogotá para garantizar una preparación completa antes de iniciar las funciones, con la ventaja de trabajar de forma remota una vez finalizado el proceso de capacitación. Se ofrece horario flexible, fines de semana libres y un ambiente laboral que promueve el equilibrio entre la vida personal y profesional.

Responsabilidades:

Organización de personal y recursos.

Elaboración de reportes periódicos.

Control y seguimiento de procesos internos.

Apoyo en tareas administrativas generales.

Gestión básica de documentos.

Requerimientos: