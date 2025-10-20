Buscan bachilleres con moto en Bogotá. Ofrecen contrato a término fijo

¿Tiene una moto y ganas de trabajar? ¡Esta es su oportunidad! En Telcos, una compañía líder en telecomunicaciones, están buscando personas comprometidas para unirse a su equipo como motorizados sin experiencia.

Entre los requisitos para esta convocatoria se pide ser bachiller certificado, tener moto modelo 2015 en adelante con cilindraje entre 120 cc y 200 cc, tener licencia de conducción A2, con mínimo 4 meses de expedición y mucha actitud de servicio y ganas de aprender.

Se ofrece contrato a término fijo por 1 año directo con TELCOS (con posibilidad de renovación), todas las prestaciones de ley, plan carrera con oportunidad de ascenso dentro de la compañía, salario base mínimo 2025, auxilio transporte, auxilio fijo de $300.000 por 6 meses, rodamiento diario de $18.200 por día laborado y bono de productividad.

El promedio salarial mensual está entre $2.400.000 hasta $2.500.000 o más, según desempeño y los pagos son mensuales. Además, se ofrecen capacitaciones de altura y crecimiento laboral después de dos meses.

Se trabaja de lunes a sábado desde las 6:00 a.m. y se pide una disponibilidad ocasional de uno o dos domingos al mes, según se requiera.

Vacantes similares

Mensajero domiciliario Bogotá

Salario: $ 2.000.000

Importante empresa requiere para su equipo de trabajo mensajero con moto y experiencia mínima de 6 meses reciente y certificable en mensajería, entrega y apoyo en el área de reparto. Que tenga la moto con documentos al día sin comparendos.

Contar con moto y documentos al día disponibilidad para aprender sobre mecánica básica.

Nível académico: bachiller.

Salario: $1.647.162+ rodamiento de 503.000+ todas las prestaciones de ley auxilio de transporte.

Horario: lunes viernes 7 a 4, sábados 7 a 2 y un domingo al mes hasta el mediodía.

Domiciliario con moto

Salario a convenir

Si es un apasionado de las mascotas, cuenta con motocicleta propia y tiene experiencia en domicilios, este empleo podría ser para usted

En importante tienda especializada en productos para mascotas, se buscaun domiciliario con al menos un año de experiencia que quiera crecer profesionalmente.

Se ofrece:

Un entorno laboral dinámico, amigable y con oportunidades de crecimiento.

Ser el responsable de entregar pedidos a domicilio de manera amable y puntual.

Trasladar productos entre las tiendas y apoyar en el alistamiento y etiquetado de pedidos.

Contrato a término fijo con todas las prestaciones de ley.

Pago de rodamiento por el uso de tu moto y un horario de trabajo de lunes a domingo con un día compensatorio entre semana.

Además, trabajar rodeado de mascotas y personas que las aman.

Responsabilidades:

Entregar pedidos a domicilio de forma amable y puntual.

Trasladar productos entre tiendas para mantener el inventario en orden.

Apoyar en el alistamiento y etiquetado de pedidos.

Asesorar a los clientes sobre productos garantizando una experiencia única.

Manejar dinero en efectivo y datáfono para transacciones seguras.

Requerimientos:

Motocicleta propia y licencia de conducción vigente.

Mínimo 1 año de experiencia en cargos similares.

Buen trato con clientes y afinidad con las mascotas.

Disponibilidad para trabajar en sedes rotativas en Bogotá.

Actitud proactiva compromiso y responsabilidad.

Mercaderistas con moto

Salario: 1.423.500 a 3.000.000

Importante empresa de consumo masivo se encuentra en búsqueda de mercaderistas, vendedores tat con experiencia mínimo de 6 meses en procesos de ventas TAT, manejo de terreno, manejo de campo, visita a clientes básico y labores de mercadeo.

Salario básico + comisión+ rodamiento de acuerdo al kilometraje + bono de alimentación + todo lo de ley.

Beneficios: