¿Buscando trabajo remoto? Hay nuevas ofertas

Septiembre llega con cargado de excelentes oportunidades laborales para diversos perfiles, ya que cada vez más, las empresas eligen apostar por el talento colombiano.

Son varias las compañías están en búsqueda de talento que desee trabajar en modalidad remota o híbrida, con opciones que incluyen horarios flexibles, crecimiento profesional y comisiones sin techo. Se trata de vacantes que ofrecen estabilidad, autonomía y la posibilidad de crecer en sectores en expansión.

A continuación, algunas de las vacantes disponibles para usted en Semana Empleos.

Auxiliar contable y compras

Salario: 1.423.500 a 1.750.000

Se invita a postularse al cargo de Auxiliar Contable y Compras en una empresa de soporte TI. La persona seleccionada será responsable de manejar con destreza la nómina, gestionar compras y mantener una relación fluida con proveedores, además de coordinar itinerarios de vuelos y mensajería.

Se ofrecen horarios flexibles y modalidad remota, aunque es esencial contar con disponibilidad para atender las necesidades de la empresa 24/7. La compañía ofrece un salario competitivo de $1,750,000 y un ambiente de trabajo colaborativo que valora el crecimiento profesional.

Responsabilidades:

Gestionar la nómina de la empresa.

Realizar compras de acuerdo con las necesidades.

Manejar relaciones con proveedores.

Coordinar itinerarios de vuelos.

Apoyar en tareas contables generales.

Requerimientos:

Experiencia previa en manejo de nómina y compras.

Conocimiento en gestión de proveedores e itinerarios de vuelos.

Disponibilidad para trabajar en un entorno 24/7.

Técnico en contabilidad o afines.

Auxiliar de contabilidad

Salario: 1.500.000 a 1.800.000

Se requiere auxiliar de contabilidad para registrar documentos, analizar y revisar operaciones contables, garantizando la integridad de los estados financieros.

La persona será responsable de elaborar conciliaciones bancarias, preparar reportes e informes para usuarios internos y externos, así como depurar registros contables.

Adicionalmente, gestionará la entrega de información con las diferentes áreas, asegurando el registro oportuno en el aplicativo contable y apoyando en el proceso de cierre y preparación de estados financieros.

Formación: Tecnólogo en Contaduría Pública y Finanzas Internacionales o carreras afines.

Conocimientos técnicos: manejo de herramientas de Office (Word, Excel, Access), conocimientos en NIIF, normas contables y tributarias nacionales.Experiencia: Mínimo 1 año en cargos como auxiliar contable o similares.

Vendedor online

Salario a convenir

Se encuentra abierta la vacante de Asesor Comercial Digital para unirse a un equipo en expansión. Este rol es fundamental para cumplir con las metas establecidas en el presupuesto digital y apoyar las ventas a nivel nacional.

Como ejecutivo de ventas digitales, la persona será responsable de mantener relaciones sólidas con los clientes y asesorar a potenciales compradores, asegurando la satisfacción del cliente y el éxito en las ventas. La empresa valora la innovación y el compromiso con el servicio al cliente, ofreciendo un ambiente de trabajo dinámico y oportunidades de crecimiento profesional.

Responsabilidades:

Cumplir con las metas de ventas digitales establecidas en el presupuesto.

Mantener y fortalecer las relaciones con los clientes actuales.

Asesorar a potenciales compradores sobre productos y servicios.

Identificar oportunidades de ventas a nivel nacional.

Colaborar con el equipo de marketing para aumentar la presencia digital.

Realizar informes de ventas y análisis de mercado.

Requerimientos:

Título profesional en Mercadeo, Administración de Empresas o áreas afines.

Experiencia mínima de 2 años en ventas digitales o comercio electrónico.

Conocimiento de herramientas de marketing digital y plataformas de ventas en línea.

Excelentes habilidades de comunicación y negociación.

Capacidad para trabajar de forma autónoma y en equipo.

Reclutador freelance

Salario a convenir

Se busca un reclutador freelance dinámico y motivado que trabaje de manera independiente para identificar y conectar a los mejores talentos con las oportunidades laborales.

Como Especialista en Selección Independiente, tendrá la libertad de trabajar 100% remoto, manejando sus propios horarios y recibiendo pagos por procesos cerrados. La vacante está orientada a profesionales apasionados por la selección de talento y la conexión de personas con las oportunidades adecuadas.

Responsabilidades:

Publicación de vacantes en plataformas y redes sociales.

Filtro de hojas de vida y realización de entrevistas preliminares.

Evaluación de competencias según el perfil requerido.

Presentación de candidatos finalistas a la empresa.

Acompañamiento básico en el proceso de selección.

Requerimientos:

Experiencia mínima de 1 año en procesos de selección para cargos operativos, comerciales o administrativos.

Manejo de portales de empleo y redes sociales.

Habilidades de comunicación y organización.

Disponibilidad para trabajar bajo cumplimiento de objetivos.

Agendador(a) bilingüe - trabajo remoto

Remoto / híbrido en: Armenia

Se abre convocatoria para Agendador(a) Bilingüe en modalidad remota. La persona seleccionada será responsable de gestionar y coordinar agendas de manera eficiente, siendo el vínculo clave entre los clientes y el equipo interno. Este cargo es ideal para profesionales organizados y proactivos, con experiencia en servicio al cliente y un nivel avanzado de inglés.

Responsabilidades:

Gestionar y coordinar la agenda de citas optimizando el tiempo y cumpliendo compromisos.

Comunicarse con clientes para confirmar, reprogramar o cancelar citas, manteniendo altos estándares de servicio.

Resolver dudas o consultas básicas de los clientes, dirigiéndolas al departamento correspondiente.

Mantener registros precisos y actualizados de interacciones en el sistema.

Colaborar con el equipo para mejorar el proceso de agendamiento.

Requerimientos:

6 meses a 1 año de experiencia en roles de agendamiento o servicio al cliente.

Nivel de inglés B2+ en conversación y escritura.

Habilidades excepcionales de organización y atención al detalle.

Excelentes habilidades de comunicación interpersonal y telefónica.

Capacidad para trabajar de forma autónoma y cumplir plazos.

Acceso a internet estable y espacio de trabajo adecuado.

Ejecutivo de ventas 100% remoto / oferta a nivel nacional

Salario: 1.485.000

Horario:

Lunes a viernes: 8:00 a.m. a 5:00 p.m.

Sábados: 9:00 a.m. a 12:00 p.m.

Condiciones económicas:

Salario base: $1.427.880 COP

Bono garantizado (primeros 2 meses): $285.000

Bono de conectividad: $200.000

Comisiones sin techo

Tipo de pago: Quincenal, mes vencido

Tipo de contrato: Prestacional

Funciones principales:

Manejo de venta cruzada a través de venta consultiva para ampliar el portafolio actual de los clientes.

Cierre de ventas efectivas.

Seguimiento y gestión postventa.

Cumplimiento de objetivos comerciales en entorno 100% remoto.

Perfil requerido:

Mínimo 2 años de experiencia en ventas de intangibles (tecnología, seguros, planes educativos, etc.).

Alta capacidad de indagación, cierre rápido y orientación a resultados.

Manejo de CRM (Salesforce, Sinergy u otros).

Experiencia comprobable en trabajo remoto.

Perfil consultivo, autónomo y con buena gestión del tiempo.

No aplica para:

Estudiantes activos.

Ventas mixtas o presenciales.

Formación y fase de Nesting: