Carreras técnicas que pasaron del anonimato a ser las más demandadas en Colombia

Durante años, muchas carreras técnicas en Colombia fueron vistas como una opción de “segunda categoría” frente a las carreras profesionales.

Hoy, el mercado laboral ha cambiado: hoy las empresas valoran cada vez más a los técnicos y tecnólogos, quienes cuentan con habilidades prácticas, se forman en menos tiempo y se adaptan rápido a las necesidades del sector productivo.

Por eso, hoy no solo le traemos la lista de las carreras más demandadas, si no algunas vacantes disponibles en las mismas. Recuerde: en Semana Empleos podrá encontrar más de 110.000 vacantes disponibles en todo el país.

¿Por qué crecieron las oportunidades para los técnicos?

Alta demanda empresarial : sectores como tecnología, salud, logística, energía y construcción no encuentran suficiente personal capacitado.

: sectores como tecnología, salud, logística, energía y construcción no encuentran suficiente personal capacitado. Formación más corta : un técnico puede estar en el mercado laboral en 2 años o menos, lo que le permite generar ingresos rápidamente.

: un técnico puede estar en el mercado laboral en 2 años o menos, lo que le permite generar ingresos rápidamente. Mejores salarios que antes : hoy muchas de estas carreras técnicas compiten con los ingresos de algunos profesionales.

: hoy muchas de estas carreras técnicas compiten con los ingresos de algunos profesionales. Flexibilidad: la formación técnica permite luego continuar con un programa tecnológico o profesional.

Carreras técnicas que están en auge en Colombia

1. Programación y desarrollo de software

Las empresas de tecnología siguen creciendo, y cada vez más pymes necesitan desarrolladores. Un técnico en programación puede ganar entre $2,5 y $4 millones mensuales, dependiendo de la experiencia.

2. Atención prehospitalaria y auxiliares de enfermería

La pandemia visibilizó la importancia de la salud. Estos técnicos son altamente demandados en clínicas, hospitales y ambulancias.

3. Logística y gestión de inventarios

Con el auge del comercio electrónico y las entregas rápidas, las empresas requieren técnicos en logística para optimizar bodegas, rutas y despachos.

4. Energías renovables y electricidad industrial

La transición energética abre oportunidades para quienes se especializan en instalación y mantenimiento de paneles solares, sistemas eléctricos y automatización.

5. Construcción y obras civiles

Ingenieros y arquitectos necesitan técnicos que ejecuten proyectos. Este sector sigue siendo motor de empleo en el país.

6. Mecánica automotriz y electromecánica

Con la llegada de vehículos eléctricos e híbridos, los técnicos especializados en mantenimiento son cada vez más necesarios.

Vacantes disponibles para técnicos

Técnico de desarrollo

Salario: $ 2.500.000 a $ 3.000.000

En Alianza Team® se impulsa una cultura que transforma desde la ciencia, la experimentación y la colaboración. Se busca un/a Técnico/a de Desarrollo que quiera aportar al futuro de la industria alimentaria, apoyando proyectos de innovación y el desarrollo de soluciones que impactan directamente en los consumidores.

Propósito del cargo:

Soportar los proyectos de innovación del equipo técnico regional, elaborando prototipos, ejecutando pruebas de laboratorio y planta piloto, y asegurando la caracterización físico-química y sensorial de los productos y materias primas.

Responsabilidades principales:

Ejecutar análisis de laboratorio durante el desarrollo de proyectos de innovación.

Acompañar ensayos piloto programados por ingenieros de desarrollo.

Preparar y enviar muestras a clientes según protocolos establecidos.

Realizar análisis especializados para la caracterización de materias primas y prototipos.

Gestionar inventarios de muestras y control de envíos.

Perfil requerido:

Técnico-Tecnólogo en Química Industrial y/o estudiante de últimos semestres de Ingeniería Química.

Experiencia mínima de 1 año en análisis de laboratorio y desarrollo de alimentos.

Preferiblemente con conocimientos en análisis de aceites, grasas vegetales comestibles, margarinas y esparcibles.

Manejo de técnicas instrumentales como HPLC, GC y espectrofotometría (deseable).

Competencia en Office (Excel, PowerPoint, Word).

Inglés básico.

Lo que ofrece Alianza Team®:

Cultura basada en experimentación y aprendizaje continuo.

Trabajo en equipo con áreas de investigación, manufactura, calidad y negocios.

Oportunidad de crecer en una compañía reconocida como una de las más sostenibles del mundo.

Espacios para proponer nuevas ideas y dejar huella en cada proyecto.

Técnico mecánico en Medellín

Salario a convenir

La compañía se dedica a construir país, brindando condiciones justas y competitivas para sus colaboradores y familias. Es líder en la comercialización y distribución de productos y servicios, orgullosamente colombiana y con presencia a nivel nacional. Una de sus unidades de negocio es Corautos Andino, enfocada en vitrinas comerciales, almacenes de repuestos y servicio posventa.

Se encuentra en búsqueda de un Técnico Mecánico B, cuya misión será inspeccionar, diagnosticar y reparar vehículos y/o equipos de acuerdo con conceptos mecánicos, eléctricos y de calidad según procedimientos, estándares y políticas definidas por la Unidad de Negocio.

Requerimientos:

Ser Técnico o Tecnólogo en mecánica automotriz.

Contar con experiencia mínima de 2 años como técnico mecánico.

Vivir en Medellín.

Conocimientos en electricidad automotriz, mecánica automotriz, sistemas principales de un automotor, mecánica de patios (muelles, frenos, suspensión, entre otros), gestión de calidad y aseguramiento de calidad.

Manejo y análisis de herramientas de diagnósticos electrónicos y eléctricos.

Licencia de conducción A1, A2 y B1.

Lugar de trabajo: Medellín, Itagüí.

Beneficios ofrecidos:

Salario competitivo con el mercado laboral.

3 primas extralegales.

Contrato a término indefinido.

Fondo de empleados, auxilio educativo y otros beneficios adicionales.

Líder técnico agrónomo zona Llanos Villavicencio

Salario a convenir

En C.I. Acepalma S.A. se busca un Líder Técnico Agrónomo para la Zona Llanos. Este rol es fundamental para el desarrollo de la estrategia técnico-comercial de la Unidad de Negocio de Insumos Agrícolas. Como líder técnico, será el encargado de asegurar que la estrategia de ventas de valor agregado se implemente exitosamente, satisfaciendo las necesidades de los clientes bajo las políticas empresariales.

Responsabilidades:

Desarrollar la estrategia técnico-comercial de la Unidad de Negocio de Insumos Agrícolas.

Asegurar la implementación de la estrategia de ventas de valor agregado.

Brindar acompañamiento técnico a clientes externos e internos.

Garantizar la satisfacción de las necesidades de los clientes bajo las políticas de la compañía.

Requerimientos:

Título en Ingeniería Agronómica.

Mínimo 5 años de experiencia en cargos técnicos de acompañamiento.

Conocimiento profundo en fertilizantes.

Habilidad para desarrollar estrategias técnico-comerciales.

Capacidad de liderazgo y gestión de proyectos.

Disponibilidad para trabajar en la Zona Llanos.

Se ofrece: Contrato a término indefinido con beneficios extralegales.

Técnico en mantenimiento electromecánico

Salario: $ 2.700.000

Se requiere Técnico en Mantenimiento Electromecánico para contribuir al óptimo funcionamiento de los sistemas eléctricos de la empresa. El cargo está orientado a la realización de mantenimientos programados y a asegurar la continuidad operativa de la infraestructura eléctrica.

Responsabilidades:

Realizar mantenimientos programados al sistema eléctrico de la empresa.

Diagnosticar y resolver fallas en los equipos eléctricos.

Asegurar el cumplimiento de los protocolos de seguridad durante las intervenciones.

Colaborar con otros departamentos para optimizar el rendimiento del equipo.

Actualizar registros y reportes de mantenimiento de manera oportuna.

Requerimientos: