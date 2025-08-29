Suscribirse

Cierre la semana con empleo: revise las vacantes activas

Oportunidades disponibles para todos los perfiles.

Juliana Flórez

Juliana Flórez

Periodista de empleabilidad experta en creación de contenido útil sobre ofertas laborales, empresas, eventos y novedades de Magneto.

29 de agosto de 2025, 11:07 p. m.
Mujeres de negocios
Trabajo sí hay: ofertas de empleo en diferentes sectores laborales, aquí le contamos todos los detalles. | Foto: Getty Images/iStockphoto

Nada mejor que terminar la semana abriendo la puerta a nuevas oportunidades laborales. Por eso, actualmente en Colombia hay miles de vacantes activas en sectores como tecnología, ventas, salud y servicios, pensadas para perfiles con diferentes niveles de experiencia.

Muchas de estas ofertas incluyen beneficios atractivos, modalidades híbridas y planes de crecimiento, lo que refleja cómo las compañías buscan atraer talento en un mercado cada vez más competitivo.

A continuación, le presentamos algunas de las oportunidades más recientes para que dé el siguiente paso en su carrera profesional. Puede conocer más sin costo ingresando a la sección de Semana Empleos.

Tenga presente que el mercado laboral se ha venido recuperando paso a paso, por esta razón en la página de Magneto, día a día se publican vacantes actualizadas detallando salarios, requisitos y condiciones.
Tenga presente que el mercado laboral se ha venido recuperando paso a paso, por esta razón cada día a día se publican vacantes actualizadas detallando salarios, requisitos y condiciones. | Foto: Stock

Analista de nómina – Bogotá D.C.

Empresa: Goyurt

Salario: 2.800.000

Tipo de contrato: Término indefinido

¿Le apasionan los números, la precisión y los retos? En Goyurt necesitan un analista de nómina que no solo liquide, sino que también disfrute de optimizar procesos y garantizar que todo fluya perfecto.

Responsabilidades:

  • Procesar nómina de principio a fin.
  • Manejar contratación e incapacidades.
  • Asegurar cumplimiento normativo y exactitud en cada detalle.

Requerimientos:

  • Profesional (o estudiante en últimos semestres) en Ingeniería Industrial, Administración de Empresas o afines.
  • 3 años mínimo de experiencia continua en nómina.
  • Dominio de Excel intermedio (tablas dinámicas, fórmulas, etc.).
  • Claridad total en todo el ciclo de nómina: recepción, procesamiento, liquidación, seguridad social, incapacidades, retención en la fuente (¡si dominas el método 1, es un plus!).
  • Experiencia en nómina electrónica.
  • Manejo de ERP o software de nómina.
  • Haber liquidado nóminas de más de 200 empleados.

Si cumple con los requisitos, aplique acá.

Asistente de gestión contable – Medellín

Empresa: Universidad CES

Salario: A convenir

Tipo de contrato: Término indefinido

El candidato ideal tendrá experiencia en la interacción con analistas de activos y áreas involucradas, asegurando información financiera precisa y actualizada.

Responsabilidades:

  • Gestionar y verificar activos fijos e inventarios.
  • Controlar la administración de inventarios.
  • Conciliar información de activos e inventarios.
  • Asegurar cumplimiento de NIFF.
  • Colaborar con analistas y áreas involucradas.

Requerimientos:

  • Técnico o tecnólogo en contabilidad.
  • Conocimientos en contabilidad y retención.
  • Experiencia en gestión y control de inventarios.
  • Conocimientos en administración de activos fijos.
  • Dominio de NIFF.
  • Experiencia con ERP SAP.

Si cumple con los requisitos, aplique acá.

Contexto: Hay más de 119 mil empleos disponibles en todo el país

Líder comercial – Cali

Empresa: ChevyPlan

Salario: 3.000.000 a 5.000.000

Tipo de contrato: Término indefinido

¿Tiene pasión por liderar equipos y alcanzar grandes resultados? Esta es su oportunidad para asumir un rol clave como director comercial, donde podrá impulsar el crecimiento y consolidación de equipos de alto desempeño.

Responsabilidades:

  • Coordinar, planificar y controlar la ejecución de estrategias comerciales.
  • Acompañar y orientar al equipo en su desarrollo y consolidación.
  • Garantizar el cumplimiento de metas comerciales.

Requerimientos:

  • Profesional o tecnólogo en áreas afines.
  • Mínimo 2 años de experiencia liderando equipos comerciales (vendedores o asesores).
  • Deseable experiencia externa en sectores como: seguros, productos financieros, EPS, planes exequiales, tecnología, entre otros.

Si cumple con los requisitos, aplique acá.

Analista junior de impuestos – Medellín

Empresa: Londoño Gómez

Salario: 2.600.000 a 3.000.000

Tipo de contrato: Término indefinido

Si le interesa unirse a una empresa con una trayectoria sólida en el mercado y tiene habilidades en el análisis y gestión de información de impuestos, esta es su oportunidad.

Responsabilidades:

  • Revisión de la información registrada por los auxiliares.
  • Mantener actualizada la base de datos de los proveedores a quienes se les solicitará certificados (Rete IVA, Rete ICA y Rete Fuente)
  • Revisar que los documentos contables tales como: CXP NC estén debidamente soportados y contabilizados y posterior entrega a tesorería
  • Expedir los certificados (Rete IVA, Rete ICA y Rete Fuente)
  • Apoyar en la firma de declaraciones de impuestos nacionales y/o municipales.
  • Verificar los valores facturados por impuesto de industria y comercio vs lo pagado, entre otras.

Requerimientos:

  • Ser contador, o estudiante de último semestre de contabilidad
  • Tener habilidades analíticas y atención al detalle.
  • Tener conocimientos sólidos en materia de impuestos Nacionales, Departamentales y municipales.
  • Manejo de herramientas ofimáticas.
  • Nivel de Excel intermedio
  • Vivir en el área metropolitana de Medellín.

Si cumple con los requisitos, aplique acá.

Para más información sobre estas y otras oportunidades laborales, haga clic en este enlace.

Noticias Destacadas

