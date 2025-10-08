Colombia tiene más de 150 mil vacantes abiertas: conózcalas aquí

El panorama laboral del país sigue siendo positivo. Cada semana, cientos de empresas abren nuevos procesos de selección en búsqueda de talento para diferentes áreas, ofreciendo oportunidades tanto para quienes buscan su primer empleo como para profesionales con trayectoria que desean nuevos retos.

Ante este panorama, actualmente, hay más de 150 mil ofertas de empleo activas distribuidas en todo el territorio nacional. Estas oportunidades abarcan sectores como salud, logística, ventas, atención al cliente y administración, entre otros.

¿Cómo postularse?

Si desea conocer todas las oportunidades disponibles, ingrese a este enlace, cree un perfil profesional completo, y luego aplique a las ofertas de trabajo que le interesen. Recuerde que el proceso no tiene ningún costo.

Las personas interesadas en aplicar a las vacantes pueden consultar más información en la sección de Semana Empleos. | Foto: Getty Images

Coordinador de gestión humana – Cartagena

Empresa: Plexa

Salario: $ 3.400.000

Tipo de contrato: Término indefinido

Como coordinador de recursos humanos, liderará iniciativas clave de reclutamiento y selección, asegurando la atracción de talento de calidad. Además, será responsable de desarrollar y ejecutar planes de bienestar que promuevan un ambiente laboral saludable y productivo.

Responsabilidades:

Liderar procesos de reclutamiento y selección de personal.

Desarrollar e implementar planes de bienestar laboral.

Gestionar factores de riesgo psicosocial en la organización.

Participar en auditorías de sistemas de gestión.

Asegurar el cumplimiento de estándares de calidad en recursos humanos.

Requerimientos:

Título profesional en Psicología, Administración de Empresas, Ingeniería Industrial o carreras afines.

Al menos 3 años de experiencia en reclutamiento y selección.

Experiencia en gestión de factores de riesgo psicosocial.

Participación previa en auditorías de sistemas de gestión.

Coordinador logístico – Bogotá D.C.

Empresa: Croydon

Salario: $ 4.000.000

Tipo de contrato: Término indefinido

Este rol crucial implica supervisar y optimizar los procesos de planificación y logística, asegurando que las operaciones se ejecuten de manera eficiente y efectiva.

Responsabilidades:

Manejo de personal administrativo.

Generar pronósticos de demanda precisos.

Coordinar con áreas de almacenamiento para asegurar inventarios adecuados.

Monitorear la rotación de productos y proponer estrategias para productos de baja rotación.

Supervisar indicadores de pedidos.

Establecer y monitorear KPI logísticos.

Identificar cuellos de botella e ineficiencias en la cadena de suministro.

Proponer e implementar iniciativas para optimizar procesos.

Requerimientos:

Profesional en administración, ingeniería industrial o afines.

2 años de experiencia en roles relacionados.

Habilidad para coordinar múltiples tareas y proyectos.

Conocimiento en sistemas de gestión de almacenes WMS.

Ejecutivo de ventas panadería – Villavicencio

Empresa: Alianza Team

Salario: A convenir

Tipo de contrato: Término indefinido

Alianza Team busca un/a ejecutivo/a de ventas panaderías para conquistar, mantener y potenciar clientes en el canal panadero, creando relaciones sólidas y promoviendo el portafolio de productos.

Responsabilidades:

Generar valor a través de ventas consultivas y acompañamiento cercano a panaderías, pastelerías y distribuidores.

Conquistar nuevos clientes y fortalecer los actuales con soluciones en fritura, panificación y preparaciones.

Construir relaciones de confianza duraderas, impulsando la centralidad en el cliente.

Apoyar la capacitación de equipos y clientes para que conozcan lo mejor de las marcas.

Alcanzar y superar objetivos de ventas mensuales y anuales.

Requerimientos:

Profesional en Ingeniería, Administración, Gastronomía, Tecnólogo o afines. (Se valida experiencia equivalente en el sector).

Experiencia: 1 a 2 años en ventas, preferiblemente en alimentos, restaurantes o canal panadero.

Habilidad para construir relaciones de largo plazo, identificar oportunidades y cerrar negocios con impacto.

Pasión por el crecimiento, foco en la calidad y conciencia del impacto en el entorno.

Gerente de tienda - Medellín

Empresa: Farmatodo

Salario: A convenir

Tipo de contrato: Término indefinido

Farmatodo busca a un líder de tienda apasionado por el servicio al cliente y con habilidades comprobadas en la gestión de operaciones retail.

Responsabilidades:

Cumplir y hacer cumplir los lineamientos de calidad de atención al cliente.

Supervisar, coordinar y controlar el mantenimiento de las instalaciones.

Dirigir y controlar la gestión administrativa de la tienda.

Supervisar la inducción y entrenamiento del personal.

Planificar y asignar horarios y tareas de trabajo.

Requerimientos:

Ser Profesional graduado en Administración, Contabilidad, Mercadeo o carreras afines.

Mínimo 6 años de experiencia liderando una tienda retail o almacenes de cadena.

Habilidades comprobadas en gestión de equipos y operaciones.