Comience la semana con empleo: estas son las vacantes más buscadas hoy

El inicio de semana llega con un aumento en las oportunidades laborales en diferentes regiones del país. Múltiples empresas están reforzando sus procesos de selección y abriendo nuevas posiciones para cubrir necesidades inmediatas, lo que ha impulsado la búsqueda de perfiles variados.

Este movimiento refleja un mercado más activo y con mayor disposición para contratar talento en corto tiempo. Las vacantes disponibles abarcan cargos para candidatos con y sin experiencia, así como opciones temporales, remotas y de contratación estable, permitiendo que más personas encuentren una oferta alineada con su perfil profesional.

Para quienes se encuentran en búsqueda activa de empleo, este panorama representa una oportunidad para actualizar su hoja de vida, explorar nuevas áreas y aplicar a posiciones con proyección y mejores condiciones laborales.

¿Qué perfiles se requieren?

La convocatoria está dirigida a profesionales en áreas como logística, administración, ventas, servicio al cliente, entre otros. Si desea conocer todas las oportunidades disponibles, ingrese a este enlace y postúlese a la oferta que más se ajuste a sus aspiraciones.

A continuación, le presentamos algunas de las vacantes destacadas. Recuerde que el proceso de postulación es gratuito y se puede realizar de manera virtual.

Oportunidades disponibles para todos los perfiles. | Foto: Getty Images

Operador logístico patio constructor – Cali

Empresa: Homecenter

Salario: A convenir

Este rol esencial asegura que los clientes reciban un servicio óptimo en el cargue y descargue de mercancías, ayudando así a mantener la eficiencia en el área de ventas del formato constructor.

Responsabilidades:

Brindar servicio de cargue y descargue de mercancía a los clientes.

Asegurar un excelente servicio al cliente en el área de ventas del Patio.

Realizar asesoría básica a las inquietudes de los clientes.

Ejecutar labores de apoyo en operación de inventarios.

Colaborar con el coordinador de área en tareas operativas.

Requerimientos:

Experiencia mínima de 6 meses en cargue y descargue de vehículos.

Educación: Bachillerato completo.

Auxiliar de operador logístico en call center – Medellín

Empresa: Medipiel

Salario: 1.750.000

Si tiene experiencia en logística, abastecimiento o transporte y le apasionan los retos, ¡esta es su oportunidad!

Responsabilidades:

Revisar y analizar novedades de ingreso y despacho pendientes de gestión.

Realizar seguimiento y cruces de información entre Melonn y Siesa.

Gestionar correcciones de base de datos entre Vtex y Siesa.

Conciliar pedidos con pagos contra entrega y coordinar con contabilidad.

Actualizar instrucciones de empaque según estrategias de mercadeo.

Seguimiento a diferencias de inventarios y ajustes en Siesa.

Actualizar informes y seguimiento a indicadores contractuales.

Programar y liderar reuniones de seguimiento a la operación.

Administrar inventario y material de empaque en bodegas.

Asegurar actualizaciones de bases de datos y cumplimiento de tiempos.

Requerimientos:

Formación profesional en áreas administrativas o afines a logística.

Mínimo 2 años de experiencia en logística, abastecimiento o retail.

Manejo avanzado de Excel y herramientas ofimáticas.

Conocimiento en modelos estadísticos para prever la demanda.

Asesor tiendas temporada – Bogotá D.C.

Empresa: Grupo Ambiente

Salario: 1.623.000

Únase al equipo como asesor comercial, donde podrá desarrollar y planificar estrategias comerciales que impulsarán el crecimiento de la organización.

Responsabilidades:

Desarrollar estrategias comerciales efectivas.

Planificar e implementar tácticas de ventas.

Asesorar a los clientes sobre productos o servicios.

Mantener relaciones sólidas con los clientes.

Conducir al cliente hacia el cierre exitoso de ventas.

Requerimientos:

Experiencia previa en ventas y atención al cliente.

Excelentes habilidades comunicativas.

Orientación al cliente y resultados.

Capacidad para trabajar en equipo.

Gerente general - Sector educativo – Pereira

Empresa: Cazta comercial

Salario: 8.861.000

La persona seleccionada debe tener una sólida experiencia en gestión administrativa y financiera, además de una afinidad por las artes y la cultura, contribuyendo al desarrollo de la ciudad.

Responsabilidades:

Liderar y gestionar todas las operaciones de la institución académica.

Supervisar la administración financiera y optimizar el uso de los recursos.

Fomentar un entorno de trabajo colaborativo y participativo.

Representar a la institución ante la Junta Directiva y en eventos públicos.

Promover el desarrollo cultural y educativo de la institución.

Requerimientos:

Título profesional en administración, educación o áreas afines.

Experiencia comprobada en gestión administrativa y financiera, preferiblemente en el sector académico.

Capacidad de liderazgo democrático y habilidades para el trabajo en equipo.

Sensibilidad artística y cultural y compromiso con el desarrollo de la ciudad.

Habilidades de comunicación efectivas y capacidad para interactuar con diversos públicos.