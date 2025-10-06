Comience la semana con empleo: hay más de 140 mil vacantes activas

Inicia una nueva semana con una buena noticia para quienes buscan trabajo: en diferentes regiones del país hay más de 140 mil oportunidades laborales disponibles en sectores que siguen creciendo y demandando talento. Desde grandes empresas hasta pymes están en la búsqueda de nuevos colaboradores que impulsen su productividad y aporten al desarrollo económico nacional.

Estas vacantes abarcan perfiles variados y ofrecen opciones tanto presenciales como remotas, lo que amplía las posibilidades de encontrar una oferta que se ajuste a las aspiraciones y experiencia de cada profesional.

¿Qué cargos se están requiriendo?

La convocatoria está dirigida a la incorporación de talento en áreas como ventas, logística, finanzas, entre otros. Si desea conocer todas las oportunidades disponibles, ingrese a este enlace y postúlese a la oferta que más se ajuste a sus aspiraciones.

A continuación, le presentamos algunas de las vacantes más destacadas. Recuerde que el proceso de postulación es totalmente gratuito.

Oportunidades disponibles para todos los perfiles. | Foto: Getty Images

Asesor servicio, ventas y retención – Bogotá D.C.

Empresa empleadora: Manpower

Salario: $ 1.423.500 a $ 4.000.000

Tipo de contrato: Término fijo

En este rol, será responsable de los procesos de servicio, venta y retención de las unidades de negocio Móvil y Hogar, asegurando una experiencia al cliente que maximice ingresos y satisfacción.

Responsabilidades:

Ejecutar procesos de servicio, venta y retención de los servicios ofrecidos por Tigo.

Cumplir con los procesos, procedimientos y políticas de venta, retención y posventa.

Participar en ferias comerciales y eventos.

Garantizar la satisfacción del cliente a través de interacciones de valor.

Asegurar el proceso de gestión de inventarios.

Aplicar conocimientos adquiridos en entrenamientos y certificaciones.

Requerimientos:

Experiencia en ventas y atención al cliente, preferiblemente en sectores de telecomunicaciones.

Conocimiento de procesos de retención y posventa.

Habilidad para trabajar en equipo.

Disponibilidad para trabajar en horarios rotativos.

Community manager – Bogotá D.C.

Empresa: Emtelco

Salario: $ 3.470.553

Tipo de contrato: Término indefinido

Emtelco busca a un apasionado de las redes sociales y la creación de contenido que sea capaz de transformar ideas en experiencias digitales atractivas y efectivas, aumentando el engagement y el tráfico en nuestras plataformas.

Responsabilidades:

Planificar y programar contenido para diversas redes sociales y plataformas digitales.

Crear y producir contenido visual, escrito, atractivo y coherente.

Administrar la comunidad digital de las marcas asignadas.

Generar tráfico y aumentar el número de seguidores en redes sociales.

Analizar el rendimiento del contenido y ajustar estrategias según resultados.

Requerimientos:

Profesional en Mercadeo, Comunicación Social, Publicidad, Marketing Digital o afines.

Mínimo dos años de experiencia en creación de contenidos multiformatos.

Conocimientos en producción audiovisual y suite de Adobe.

Dominio intermedio de Excel.

Analista de gestión de inventarios y activos – Medellín

Empresa: Prebel

Salario: $ 3.767.788

Tipo de contrato: Término indefinido

Este rol es fundamental para asegurar la adecuada gestión y verificación de los procesos, políticas y controles relacionados con inventarios y activos físicos.

Responsabilidades:

Acompañar el diseño, implementación y mejora de procesos para la gestión de inventarios y activos fijos.

Supervisar y seguir el cumplimiento de políticas, lineamientos y procedimientos.

Realizar revisiones periódicas tanto documentales como físicas.

Analizar desviaciones e inconsistencias en el manejo de inventarios y activos fijos.

Reportar periódicamente los resultados de las verificaciones al jefe inmediato y áreas responsables.

Requerimientos:

Profesional en administración de empresas, contaduría pública, ingeniería industrial o carreras afines.

2 años de experiencia en gestión de procesos, auditoría o inventarios.

Conocimiento en control interno, auditoría, gestión por procesos, gestión de inventarios y activos.

Director de logística internacional – Barranquilla

Empresa: Lextalento

Salario: $ 8.000.000 a $ 9.000.000

Tipo de contrato: Término indefinido

Como jefe de logística internacional, se enfrentará al reto de liderar operaciones de importación y exportación, negociar con agentes de carga y rediseñar el área para mejorar su eficiencia financiera y operativa.

Responsabilidades:

Liderar operaciones de importación y exportación.

Negociar con aerolíneas y agentes de carga.

Rediseñar procesos para mejorar la eficiencia operativa y financiera.

Supervisar al equipo de logística internacional.

Analizar y optimizar la cadena de suministro global.

Requerimientos:

Profesional en Logística, Comercio Exterior o afines.

Mínimo 3 años de experiencia en exportaciones aéreas.

Experiencia comprobada en negociación con aerolíneas.

Conocimientos avanzados en optimización de procesos globales.

Disponibilidad para cambiar de residencia a Barranquilla.