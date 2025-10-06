EMPLEO
Comience la semana con empleo: hay más de 140 mil vacantes activas
Gran convocatoria laboral abierta.
Léenos en Google Discover y mantente un paso adelante con SEMANA
Juliana Flórez
Periodista de empleabilidad experta en creación de contenido útil sobre ofertas laborales, empresas, eventos y novedades de Magneto.
Inicia una nueva semana con una buena noticia para quienes buscan trabajo: en diferentes regiones del país hay más de 140 mil oportunidades laborales disponibles en sectores que siguen creciendo y demandando talento. Desde grandes empresas hasta pymes están en la búsqueda de nuevos colaboradores que impulsen su productividad y aporten al desarrollo económico nacional.
Estas vacantes abarcan perfiles variados y ofrecen opciones tanto presenciales como remotas, lo que amplía las posibilidades de encontrar una oferta que se ajuste a las aspiraciones y experiencia de cada profesional.
¿Qué cargos se están requiriendo?
La convocatoria está dirigida a la incorporación de talento en áreas como ventas, logística, finanzas, entre otros. Si desea conocer todas las oportunidades disponibles, ingrese a este enlace y postúlese a la oferta que más se ajuste a sus aspiraciones.
A continuación, le presentamos algunas de las vacantes más destacadas. Recuerde que el proceso de postulación es totalmente gratuito.
Asesor servicio, ventas y retención – Bogotá D.C.
Empresa empleadora: Manpower
Salario: $ 1.423.500 a $ 4.000.000
Tipo de contrato: Término fijo
En este rol, será responsable de los procesos de servicio, venta y retención de las unidades de negocio Móvil y Hogar, asegurando una experiencia al cliente que maximice ingresos y satisfacción.
Responsabilidades:
- Ejecutar procesos de servicio, venta y retención de los servicios ofrecidos por Tigo.
- Cumplir con los procesos, procedimientos y políticas de venta, retención y posventa.
- Participar en ferias comerciales y eventos.
- Garantizar la satisfacción del cliente a través de interacciones de valor.
- Asegurar el proceso de gestión de inventarios.
- Aplicar conocimientos adquiridos en entrenamientos y certificaciones.
Requerimientos:
- Experiencia en ventas y atención al cliente, preferiblemente en sectores de telecomunicaciones.
- Conocimiento de procesos de retención y posventa.
- Habilidad para trabajar en equipo.
- Disponibilidad para trabajar en horarios rotativos.
Community manager – Bogotá D.C.
Empresa: Emtelco
Salario: $ 3.470.553
Tipo de contrato: Término indefinido
Emtelco busca a un apasionado de las redes sociales y la creación de contenido que sea capaz de transformar ideas en experiencias digitales atractivas y efectivas, aumentando el engagement y el tráfico en nuestras plataformas.
Responsabilidades:
- Planificar y programar contenido para diversas redes sociales y plataformas digitales.
- Crear y producir contenido visual, escrito, atractivo y coherente.
- Administrar la comunidad digital de las marcas asignadas.
- Generar tráfico y aumentar el número de seguidores en redes sociales.
- Analizar el rendimiento del contenido y ajustar estrategias según resultados.
Requerimientos:
- Profesional en Mercadeo, Comunicación Social, Publicidad, Marketing Digital o afines.
- Mínimo dos años de experiencia en creación de contenidos multiformatos.
- Conocimientos en producción audiovisual y suite de Adobe.
- Dominio intermedio de Excel.
Analista de gestión de inventarios y activos – Medellín
Empresa: Prebel
Salario: $ 3.767.788
Tipo de contrato: Término indefinido
Este rol es fundamental para asegurar la adecuada gestión y verificación de los procesos, políticas y controles relacionados con inventarios y activos físicos.
Responsabilidades:
- Acompañar el diseño, implementación y mejora de procesos para la gestión de inventarios y activos fijos.
- Supervisar y seguir el cumplimiento de políticas, lineamientos y procedimientos.
- Realizar revisiones periódicas tanto documentales como físicas.
- Analizar desviaciones e inconsistencias en el manejo de inventarios y activos fijos.
- Reportar periódicamente los resultados de las verificaciones al jefe inmediato y áreas responsables.
Requerimientos:
- Profesional en administración de empresas, contaduría pública, ingeniería industrial o carreras afines.
- 2 años de experiencia en gestión de procesos, auditoría o inventarios.
- Conocimiento en control interno, auditoría, gestión por procesos, gestión de inventarios y activos.
Director de logística internacional – Barranquilla
Empresa: Lextalento
Salario: $ 8.000.000 a $ 9.000.000
Tipo de contrato: Término indefinido
Como jefe de logística internacional, se enfrentará al reto de liderar operaciones de importación y exportación, negociar con agentes de carga y rediseñar el área para mejorar su eficiencia financiera y operativa.
Responsabilidades:
- Liderar operaciones de importación y exportación.
- Negociar con aerolíneas y agentes de carga.
- Rediseñar procesos para mejorar la eficiencia operativa y financiera.
- Supervisar al equipo de logística internacional.
- Analizar y optimizar la cadena de suministro global.
Requerimientos:
- Profesional en Logística, Comercio Exterior o afines.
- Mínimo 3 años de experiencia en exportaciones aéreas.
- Experiencia comprobada en negociación con aerolíneas.
- Conocimientos avanzados en optimización de procesos globales.
- Disponibilidad para cambiar de residencia a Barranquilla.
Para más información sobre estas y otras oportunidades laborales, haga clic en este enlace.