Comience la semana con empleo: postúlese a las ofertas activas

Las oportunidades están disponibles a nivel nacional.

Juliana Flórez

Periodista de empleabilidad experta en creación de contenido útil sobre ofertas laborales, empresas, eventos y novedades de Magneto.

1 de septiembre de 2025, 8:48 p. m.
Vacantes abiertas para todos los perfiles. | Foto: Getty Images

Según el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane), el desempleo en Colombia continúa a la baja y en julio de 2025 cerró en 8,8 %, con una reducción de 1,1 puntos porcentuales frente al 9,9 % del mismo mes del año pasado, convirtiéndose en la cifra más baja desde 2001.

Es por eso que, en línea con este panorama alentador y con el compromiso de seguir fortaleciendo el empleo en el país, actualmente hay más de 100 mil vacantes disponibles a las que se puede postular de manera gratuita y virtual en la sección de Semana Empleos.

Si desea conocer todas las oportunidades disponibles, ingrese a este enlace, cree un perfil profesional completo y luego aplique a las ofertas de trabajo que le interesen. Recuerde que el proceso no tiene ningún costo.

Gran convocatoria laboral abierta. | Foto: Getty Images

Diseñador gráfico – Bogotá D.C.

Empresa: Mercadeo Efectivo S.A.S

Salario: $ 2.800.000

Tipo de contrato: Temporal

Si es un diseñador gráfico innovador, proactivo y desea llevar sus ideas al siguiente nivel, esta es su oportunidad.

Responsabilidades:

  • Conceptualizar y desarrollar campañas creativas.
  • Diseñar key visuals para campañas enfocadas en BTL.
  • Crear piezas visuales alineadas al concepto creativo.
  • Realizar montaje y edición de fotografías.
  • Artefinalizar piezas para impresión.
  • Diseñar presentaciones con excelente estética.

Requerimientos:

  • Profesional en Diseño Gráfico o carreras afines.
  • Mínimo 3 años de experiencia en agencias de marketing BTL.
  • Dominio de herramientas como Adobe Illustrator, Photoshop, InDesign, entre otras.
  • Habilidad para trabajar en equipo, proponer ideas y adaptarse a distintos proyectos.

¿Cumple los requisitos? ¡Postúlese aquí!

Asistente de tienda – Cartagena

Empresa: Tiendas Ísimo

Salario: A convenir

Tipo de contrato: Término indefinido

Únase al equipo como asistente de tienda y forme parte de una empresa dinámica que valora el desarrollo profesional y personal.

Responsabilidades:

  • Atender a los clientes brindando un excelente servicio.
  • Manejar la caja registradora y realizar transacciones con precisión.
  • Llevar un control adecuado del inventario.
  • Aplicar buenas prácticas de manufactura en el día a día.
  • Colaborar en la organización y limpieza de la tienda.

Requerimientos:

  • Bachiller académico completo.
  • Mínimo 6 meses de experiencia en ventas o atención al cliente.
  • Habilidades numéricas comprobadas.
  • Conocimientos básicos en herramientas ofimáticas.
  • Disponibilidad para trabajar en turnos rotativos con un día de descanso semanal.

¿Cumple los requisitos? ¡Postúlese aquí!

Contexto: ¿Sin empleo? Estas son las mejores oportunidades disponibles hoy

Creador de contenido digital – Bogotá D.C.

Empresa: Lili Pink

Salario: $ 3.000.000 a $ 3.200.000

Tipo de contrato: Temporal

Como creador de contenido digital, se encargará de gestionar y crear contenido atractivo para diversas plataformas online, asegurando que la presencia digital impacte y conecte con el público objetivo.

Responsabilidades:

  • Desarrollar estrategias digitales innovadoras y creativas.
  • Gestionar diferentes plataformas digitales con dinamismo.
  • Generar y analizar reportes digitales de métricas.
  • Colaborar con el área digital para optimizar la presencia online.

Requerimientos:

  • Título profesional en diseño gráfico, publicidad y/o mercadeo.
  • Mínimo un año de experiencia creando contenido digital.
  • Habilidad para manejar diferentes herramientas digitales.
  • Capacidad para analizar métricas y generar reportes.

¿Cumple los requisitos? ¡Postúlese aquí!

Aprendiz de recursos humanos – Bogotá D.C.

Empresa: Coca-Cola FEMSA

Salario: $ 1.623.500

Tipo de contrato: Contrato de aprendizaje

¿Está listo para iniciar su etapa productiva? En Coca-Cola FEMSA buscan un aprendiz/estudiante apasionado por la gestión humana, con ganas de aprender, proponer y participar activamente en procesos clave del área de Recursos Humanos.

Responsabilidades:

  • Apoyar los procesos de contratación y enrolamiento de personal nuevo.
  • Colaborar en la organización, actualización y archivo de documentos del personal (contratos, afiliaciones, etc.).
  • Acompañar la planeación y ejecución de actividades de bienestar y clima organizacional.
  • Apoyar la gestión y seguimiento de afiliaciones ante EPS, ARL, cajas de compensación y demás entes reguladores.
  • Participar en iniciativas de comunicaciones internas y fortalecimiento del ambiente laboral.

Requerimientos:

  • Ser estudiante en etapa productiva (iniciar en octubre de 2025).
  • Estar cursando un programa técnico o tecnólogo en recursos humanos, gestión humana, asistencia administrativa o afines.
  • Contar con aval para realizar la práctica. No haber tenido contrato de aprendizaje.

¿Cumple los requisitos? ¡Postúlese aquí!

Para más información sobre estas y otras oportunidades laborales, haga clic en este enlace.

