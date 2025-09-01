EMPLEO
Comience la semana con empleo: postúlese a las ofertas activas
Las oportunidades están disponibles a nivel nacional.
Según el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane), el desempleo en Colombia continúa a la baja y en julio de 2025 cerró en 8,8 %, con una reducción de 1,1 puntos porcentuales frente al 9,9 % del mismo mes del año pasado, convirtiéndose en la cifra más baja desde 2001.
Es por eso que, en línea con este panorama alentador y con el compromiso de seguir fortaleciendo el empleo en el país, actualmente hay más de 100 mil vacantes disponibles a las que se puede postular de manera gratuita y virtual en la sección de Semana Empleos.
Si desea conocer todas las oportunidades disponibles, ingrese a este enlace, cree un perfil profesional completo y luego aplique a las ofertas de trabajo que le interesen. Recuerde que el proceso no tiene ningún costo.
Diseñador gráfico – Bogotá D.C.
Empresa: Mercadeo Efectivo S.A.S
Salario: $ 2.800.000
Tipo de contrato: Temporal
Si es un diseñador gráfico innovador, proactivo y desea llevar sus ideas al siguiente nivel, esta es su oportunidad.
Responsabilidades:
- Conceptualizar y desarrollar campañas creativas.
- Diseñar key visuals para campañas enfocadas en BTL.
- Crear piezas visuales alineadas al concepto creativo.
- Realizar montaje y edición de fotografías.
- Artefinalizar piezas para impresión.
- Diseñar presentaciones con excelente estética.
Requerimientos:
- Profesional en Diseño Gráfico o carreras afines.
- Mínimo 3 años de experiencia en agencias de marketing BTL.
- Dominio de herramientas como Adobe Illustrator, Photoshop, InDesign, entre otras.
- Habilidad para trabajar en equipo, proponer ideas y adaptarse a distintos proyectos.
Asistente de tienda – Cartagena
Empresa: Tiendas Ísimo
Salario: A convenir
Tipo de contrato: Término indefinido
Únase al equipo como asistente de tienda y forme parte de una empresa dinámica que valora el desarrollo profesional y personal.
Responsabilidades:
- Atender a los clientes brindando un excelente servicio.
- Manejar la caja registradora y realizar transacciones con precisión.
- Llevar un control adecuado del inventario.
- Aplicar buenas prácticas de manufactura en el día a día.
- Colaborar en la organización y limpieza de la tienda.
Requerimientos:
- Bachiller académico completo.
- Mínimo 6 meses de experiencia en ventas o atención al cliente.
- Habilidades numéricas comprobadas.
- Conocimientos básicos en herramientas ofimáticas.
- Disponibilidad para trabajar en turnos rotativos con un día de descanso semanal.
Creador de contenido digital – Bogotá D.C.
Empresa: Lili Pink
Salario: $ 3.000.000 a $ 3.200.000
Tipo de contrato: Temporal
Como creador de contenido digital, se encargará de gestionar y crear contenido atractivo para diversas plataformas online, asegurando que la presencia digital impacte y conecte con el público objetivo.
Responsabilidades:
- Desarrollar estrategias digitales innovadoras y creativas.
- Gestionar diferentes plataformas digitales con dinamismo.
- Generar y analizar reportes digitales de métricas.
- Colaborar con el área digital para optimizar la presencia online.
Requerimientos:
- Título profesional en diseño gráfico, publicidad y/o mercadeo.
- Mínimo un año de experiencia creando contenido digital.
- Habilidad para manejar diferentes herramientas digitales.
- Capacidad para analizar métricas y generar reportes.
Aprendiz de recursos humanos – Bogotá D.C.
Empresa: Coca-Cola FEMSA
Salario: $ 1.623.500
Tipo de contrato: Contrato de aprendizaje
¿Está listo para iniciar su etapa productiva? En Coca-Cola FEMSA buscan un aprendiz/estudiante apasionado por la gestión humana, con ganas de aprender, proponer y participar activamente en procesos clave del área de Recursos Humanos.
Responsabilidades:
- Apoyar los procesos de contratación y enrolamiento de personal nuevo.
- Colaborar en la organización, actualización y archivo de documentos del personal (contratos, afiliaciones, etc.).
- Acompañar la planeación y ejecución de actividades de bienestar y clima organizacional.
- Apoyar la gestión y seguimiento de afiliaciones ante EPS, ARL, cajas de compensación y demás entes reguladores.
- Participar en iniciativas de comunicaciones internas y fortalecimiento del ambiente laboral.
Requerimientos:
- Ser estudiante en etapa productiva (iniciar en octubre de 2025).
- Estar cursando un programa técnico o tecnólogo en recursos humanos, gestión humana, asistencia administrativa o afines.
- Contar con aval para realizar la práctica. No haber tenido contrato de aprendizaje.
Para más información sobre estas y otras oportunidades laborales, haga clic en este enlace.