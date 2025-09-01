Comience la semana con empleo: postúlese a las ofertas activas

Según el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane), el desempleo en Colombia continúa a la baja y en julio de 2025 cerró en 8,8 %, con una reducción de 1,1 puntos porcentuales frente al 9,9 % del mismo mes del año pasado, convirtiéndose en la cifra más baja desde 2001.

Es por eso que, en línea con este panorama alentador y con el compromiso de seguir fortaleciendo el empleo en el país, actualmente hay más de 100 mil vacantes disponibles a las que se puede postular de manera gratuita y virtual en la sección de Semana Empleos.

Si desea conocer todas las oportunidades disponibles, ingrese a este enlace, cree un perfil profesional completo y luego aplique a las ofertas de trabajo que le interesen. Recuerde que el proceso no tiene ningún costo.

Gran convocatoria laboral abierta. | Foto: Getty Images

Diseñador gráfico – Bogotá D.C.

Empresa: Mercadeo Efectivo S.A.S

Salario: $ 2.800.000

Tipo de contrato: Temporal

Si es un diseñador gráfico innovador, proactivo y desea llevar sus ideas al siguiente nivel, esta es su oportunidad.

Responsabilidades:

Conceptualizar y desarrollar campañas creativas.

Diseñar key visuals para campañas enfocadas en BTL.

para campañas enfocadas en BTL. Crear piezas visuales alineadas al concepto creativo.

Realizar montaje y edición de fotografías.

Artefinalizar piezas para impresión.

Diseñar presentaciones con excelente estética.

Requerimientos:

Profesional en Diseño Gráfico o carreras afines.

Mínimo 3 años de experiencia en agencias de marketing BTL.

BTL. Dominio de herramientas como Adobe Illustrator, Photoshop, InDesign, entre otras.

Habilidad para trabajar en equipo, proponer ideas y adaptarse a distintos proyectos.

Asistente de tienda – Cartagena

Empresa: Tiendas Ísimo

Salario: A convenir

Tipo de contrato: Término indefinido

Únase al equipo como asistente de tienda y forme parte de una empresa dinámica que valora el desarrollo profesional y personal.

Responsabilidades:

Atender a los clientes brindando un excelente servicio.

Manejar la caja registradora y realizar transacciones con precisión.

Llevar un control adecuado del inventario.

Aplicar buenas prácticas de manufactura en el día a día.

Colaborar en la organización y limpieza de la tienda.

Requerimientos:

Bachiller académico completo.

Mínimo 6 meses de experiencia en ventas o atención al cliente.

Habilidades numéricas comprobadas.

Conocimientos básicos en herramientas ofimáticas.

Disponibilidad para trabajar en turnos rotativos con un día de descanso semanal.

Creador de contenido digital – Bogotá D.C.

Empresa: Lili Pink

Salario: $ 3.000.000 a $ 3.200.000

Tipo de contrato: Temporal

Como creador de contenido digital, se encargará de gestionar y crear contenido atractivo para diversas plataformas online, asegurando que la presencia digital impacte y conecte con el público objetivo.

Responsabilidades:

Desarrollar estrategias digitales innovadoras y creativas.

Gestionar diferentes plataformas digitales con dinamismo.

Generar y analizar reportes digitales de métricas.

Colaborar con el área digital para optimizar la presencia online.

Requerimientos:

Título profesional en diseño gráfico, publicidad y/o mercadeo.

Mínimo un año de experiencia creando contenido digital.

Habilidad para manejar diferentes herramientas digitales.

Capacidad para analizar métricas y generar reportes.

Aprendiz de recursos humanos – Bogotá D.C.

Empresa: Coca-Cola FEMSA

Salario: $ 1.623.500

Tipo de contrato: Contrato de aprendizaje

¿Está listo para iniciar su etapa productiva? En Coca-Cola FEMSA buscan un aprendiz/estudiante apasionado por la gestión humana, con ganas de aprender, proponer y participar activamente en procesos clave del área de Recursos Humanos.

Responsabilidades:

Apoyar los procesos de contratación y enrolamiento de personal nuevo.

Colaborar en la organización, actualización y archivo de documentos del personal (contratos, afiliaciones, etc.).

Acompañar la planeación y ejecución de actividades de bienestar y clima organizacional.

Apoyar la gestión y seguimiento de afiliaciones ante EPS, ARL, cajas de compensación y demás entes reguladores.

Participar en iniciativas de comunicaciones internas y fortalecimiento del ambiente laboral.

Requerimientos:

Ser estudiante en etapa productiva (iniciar en octubre de 2025).

Estar cursando un programa técnico o tecnólogo en recursos humanos, gestión humana, asistencia administrativa o afines.

Contar con aval para realizar la práctica. No haber tenido contrato de aprendizaje.