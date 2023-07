¿Cómo puede saber si califica para solicitar una tarjeta de crédito?

Si no se cumplen los requisitos establecidos, es probable que no se apruebe la solicitud de crédito para obtener una tarjeta. Esto se debe a que, al ofrecer una tarjeta de crédito con un límite que puede ser considerable, el banco asume un riesgo en cuanto a la posibilidad de que el saldo no se pague o que la deuda aumente a un punto en el que resulte difícil de pagar.