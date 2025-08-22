Empleo
Conozca estos trabajos remotos ideales para madres o estudiantes
Aplicar es 100% virtual.
Yessica Pérez
Periodista de empleabilidad experta en creación de contenido útil sobre ofertas laborales, empresas, eventos y novedades de Magneto.
Cada vez más empresas en Colombia y en el mundo están ofreciendo empleos remotos que permiten trabajar desde casa, lo que representa una alternativa atractiva para madres que buscan balancear el tiempo con sus hijos o para estudiantes que desean generar ingresos mientras avanzan en su formación académica.
Las vacantes abarcan diferentes áreas como servicio al cliente, asistencia virtual, ventas digitales, redacción, diseño y soporte administrativo. Muchas de estas posiciones requieren únicamente un computador con conexión a internet y habilidades básicas en comunicación y organización.
Además de la flexibilidad horaria, estos trabajos ofrecen la posibilidad de ahorrar en transporte y alimentación, al tiempo que permiten ganar experiencia laboral en sectores con gran demanda de talento digital.
A continuación, algunas de las vacantes disponibles.
Auxiliar de recursos humanos
Salario: $ 750.000
Únase a dinámico equipo como auxiliar en recursos humanos y disfrute del beneficio de trabajar desde casa. En la empresa, se valora a los colaboradores como el motor del éxito organizacional, por eso están en busca de un asistente en recursos humanos que sea detallista y apasionado, listo para contribuir al bienestar y desarrollo de la compañía desde Bogotá.
Se ofrece un entorno de trabajo flexible con horarios de lunes a viernes y un contrato indefinido que asegura estabilidad y crecimiento profesional.
Responsabilidades
- Atender consultas de manera remota
- Gestionar y actualizar base de datos
- Coordinar agendamiento de citas
- Organizar y archivar documentos electrónicos
Requerimientos
- Ser mayor de edad
- Bachiller culminado
- Residir en Bogotá
Agente de telemercadeo remoto
Salario: $ 1.979.040
Se busca a un agente de telemercadeo que desee ir más allá de lo convencional. Si tiene al menos 6 meses de experiencia, esta es su oportunidad para unirse a un equipo dedicado a asegurar sistemas a través de pruebas de pentesting durante la fase crucial de construcción del software.
Si es apasionado, orientado a resultados y se considera un comunicador excepcional, esta posición es para usted.
Requisitos
- Experiencia en prospección y/o comunicación en frío con clientes potenciales a través de diferentes canales.
- Comunicación asertiva, tanto verbalmente como por escrito.
- Experiencia en atención al cliente y/o áreas de ventas.
- Conocimiento en plataformas crm.
Funciones
- Prospección en frío a través de diferentes canales con clientes potenciales
- Manejo de objeciones a través de diferentes canales con clientes potenciales.
- Agendamiento de reuniones con clientes potenciales.
- Realizar reservaciones para reuniones presenciales con clientes potenciales.
- Registro de reuniones en el crm.
Condiciones laborales
- Un contrato a término indefinido.
- La flexibilidad de trabajar de forma remota.
- La oportunidad de impactar positivamente asegurando sistemas críticos.
Ejecutivo/a de ventas consultivas – 100% remoto
Salario a convenir
¡únase a gran equipo como ejecutivo/a de ventas consultivas y trabaje desde cualquier lugar del mundo! Están buscando a un/a representante comercial que se sienta cómodo/a realizando ventas en frío y que quiera crecer profesionalmente en un ambiente dinámico.
Trabaje con clientes como contadores y empresas, enfocándose en brindar soluciones personalizadas a través de un enfoque consultivo. Se ofrece un contrato a término indefinido, un salario competitivo con comisiones sin techo, y oportunidades reales de crecimiento profesional. Además, disfrutará de días festivos mexicanos y un entorno de trabajo 100% remoto.
Responsabilidades
- Realizar ventas en frío a través de un enfoque consultivo.
- Gestionar relaciones con clientes como contadores y empresas.
- Utilizar crm para gestionar leads y oportunidades de venta.
- Brindar soluciones personalizadas a través de un asesoramiento experto.
Requerimientos
- Experiencia previa en ventas en frío.
- Capacidad para trabajar de manera remota y autónoma.
- Experiencia en el uso de herramientas crm.
- Excelentes habilidades de comunicación verbal y escrita.
- Conectividad a internet estable.
Oferta para asesor comercial desde donde quiera /freelance
Salario: $ 1.600.000
Experiencia: mínimo 1 año en ventas de intangibles y tangibles
Condiciones laborales
- Trabajo desde casa, ocasionalmente presencial
- Horarios que se ajusten a su necesidad
- Comisiones sin piso y sin techo (comisiona desde la primera venta)
- Le brindan todas las herramientas necesarias ilimitadas y gratuitas para su gestión en ventas (papelería, materiales pop, publicidad, etc.)
- Orientación y acompañamiento en apertura de mercados
- Bonos de arranque
- Premios e incentivos en dinero y /o viajes y convenciones, bingos, sorteos
- Excelente tabla comisional, de las más altas del mercado
- Capacitación de 1 día
Tipo de contrato: corretaje (ingresos bajo excelentes comisiones)
Importante contar con herramientas básicas como computador o tablet, internet y minutos para trabajar desde casa.