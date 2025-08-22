Conozca estos trabajos remotos ideales para madres o estudiantes

Cada vez más empresas en Colombia y en el mundo están ofreciendo empleos remotos que permiten trabajar desde casa, lo que representa una alternativa atractiva para madres que buscan balancear el tiempo con sus hijos o para estudiantes que desean generar ingresos mientras avanzan en su formación académica.

Las vacantes abarcan diferentes áreas como servicio al cliente, asistencia virtual, ventas digitales, redacción, diseño y soporte administrativo. Muchas de estas posiciones requieren únicamente un computador con conexión a internet y habilidades básicas en comunicación y organización.

Además de la flexibilidad horaria, estos trabajos ofrecen la posibilidad de ahorrar en transporte y alimentación, al tiempo que permiten ganar experiencia laboral en sectores con gran demanda de talento digital.

A continuación, algunas de las vacantes disponibles.

Auxiliar de recursos humanos

Salario: $ 750.000

Únase a dinámico equipo como auxiliar en recursos humanos y disfrute del beneficio de trabajar desde casa. En la empresa, se valora a los colaboradores como el motor del éxito organizacional, por eso están en busca de un asistente en recursos humanos que sea detallista y apasionado, listo para contribuir al bienestar y desarrollo de la compañía desde Bogotá.

Se ofrece un entorno de trabajo flexible con horarios de lunes a viernes y un contrato indefinido que asegura estabilidad y crecimiento profesional.

Responsabilidades

Atender consultas de manera remota

Gestionar y actualizar base de datos

Coordinar agendamiento de citas

Organizar y archivar documentos electrónicos

Requerimientos

Ser mayor de edad

Bachiller culminado

Residir en Bogotá

Agente de telemercadeo remoto

Salario: $ 1.979.040

Se busca a un agente de telemercadeo que desee ir más allá de lo convencional. Si tiene al menos 6 meses de experiencia, esta es su oportunidad para unirse a un equipo dedicado a asegurar sistemas a través de pruebas de pentesting durante la fase crucial de construcción del software.

Si es apasionado, orientado a resultados y se considera un comunicador excepcional, esta posición es para usted.

Requisitos

Experiencia en prospección y/o comunicación en frío con clientes potenciales a través de diferentes canales.

Comunicación asertiva, tanto verbalmente como por escrito.

Experiencia en atención al cliente y/o áreas de ventas.

Conocimiento en plataformas crm.

Funciones

Prospección en frío a través de diferentes canales con clientes potenciales

Manejo de objeciones a través de diferentes canales con clientes potenciales.

Agendamiento de reuniones con clientes potenciales.

Realizar reservaciones para reuniones presenciales con clientes potenciales.

Registro de reuniones en el crm.

Condiciones laborales

Un contrato a término indefinido.

La flexibilidad de trabajar de forma remota.

La oportunidad de impactar positivamente asegurando sistemas críticos.

¡Aplique ya! | Foto: Getty Images / Reza Estakhrian

Ejecutivo/a de ventas consultivas – 100% remoto

Salario a convenir

¡únase a gran equipo como ejecutivo/a de ventas consultivas y trabaje desde cualquier lugar del mundo! Están buscando a un/a representante comercial que se sienta cómodo/a realizando ventas en frío y que quiera crecer profesionalmente en un ambiente dinámico.

Trabaje con clientes como contadores y empresas, enfocándose en brindar soluciones personalizadas a través de un enfoque consultivo. Se ofrece un contrato a término indefinido, un salario competitivo con comisiones sin techo, y oportunidades reales de crecimiento profesional. Además, disfrutará de días festivos mexicanos y un entorno de trabajo 100% remoto.

Responsabilidades

Realizar ventas en frío a través de un enfoque consultivo.

Gestionar relaciones con clientes como contadores y empresas.

Utilizar crm para gestionar leads y oportunidades de venta.

Brindar soluciones personalizadas a través de un asesoramiento experto.

Requerimientos

Experiencia previa en ventas en frío.

Capacidad para trabajar de manera remota y autónoma.

Experiencia en el uso de herramientas crm.

Excelentes habilidades de comunicación verbal y escrita.

Conectividad a internet estable.

Oferta para asesor comercial desde donde quiera /freelance

Salario: $ 1.600.000

Experiencia: mínimo 1 año en ventas de intangibles y tangibles

Condiciones laborales

Trabajo desde casa, ocasionalmente presencial

Horarios que se ajusten a su necesidad

Comisiones sin piso y sin techo (comisiona desde la primera venta)

Le brindan todas las herramientas necesarias ilimitadas y gratuitas para su gestión en ventas (papelería, materiales pop, publicidad, etc.)

Orientación y acompañamiento en apertura de mercados

Bonos de arranque

Premios e incentivos en dinero y /o viajes y convenciones, bingos, sorteos

Excelente tabla comisional, de las más altas del mercado

Capacitación de 1 día

Tipo de contrato: corretaje (ingresos bajo excelentes comisiones)