Conozca estos trabajos remotos ideales para madres o estudiantes

Aplicar es 100% virtual.

Yessica Pérez

Yessica Pérez

Periodista de empleabilidad experta en creación de contenido útil sobre ofertas laborales, empresas, eventos y novedades de Magneto.

23 de agosto de 2025, 2:07 a. m.
Cada vez más empresas en Colombia y en el mundo están ofreciendo empleos remotos que permiten trabajar desde casa, lo que representa una alternativa atractiva para madres que buscan balancear el tiempo con sus hijos o para estudiantes que desean generar ingresos mientras avanzan en su formación académica.

Las vacantes abarcan diferentes áreas como servicio al cliente, asistencia virtual, ventas digitales, redacción, diseño y soporte administrativo. Muchas de estas posiciones requieren únicamente un computador con conexión a internet y habilidades básicas en comunicación y organización.

Además de la flexibilidad horaria, estos trabajos ofrecen la posibilidad de ahorrar en transporte y alimentación, al tiempo que permiten ganar experiencia laboral en sectores con gran demanda de talento digital.

A continuación, algunas de las vacantes disponibles.

Auxiliar de recursos humanos

Salario: $ 750.000

Únase a dinámico equipo como auxiliar en recursos humanos y disfrute del beneficio de trabajar desde casa. En la empresa, se valora a los colaboradores como el motor del éxito organizacional, por eso están en busca de un asistente en recursos humanos que sea detallista y apasionado, listo para contribuir al bienestar y desarrollo de la compañía desde Bogotá.

Se ofrece un entorno de trabajo flexible con horarios de lunes a viernes y un contrato indefinido que asegura estabilidad y crecimiento profesional.

Responsabilidades

  • Atender consultas de manera remota
  • Gestionar y actualizar base de datos
  • Coordinar agendamiento de citas
  • Organizar y archivar documentos electrónicos

Requerimientos

  • Ser mayor de edad
  • Bachiller culminado
  • Residir en Bogotá

Si cumple con los requisitos, aplique acá.

Agente de telemercadeo remoto

Salario: $ 1.979.040

Se busca a un agente de telemercadeo que desee ir más allá de lo convencional. Si tiene al menos 6 meses de experiencia, esta es su oportunidad para unirse a un equipo dedicado a asegurar sistemas a través de pruebas de pentesting durante la fase crucial de construcción del software.

Si es apasionado, orientado a resultados y se considera un comunicador excepcional, esta posición es para usted.

Requisitos

  • Experiencia en prospección y/o comunicación en frío con clientes potenciales a través de diferentes canales.
  • Comunicación asertiva, tanto verbalmente como por escrito.
  • Experiencia en atención al cliente y/o áreas de ventas.
  • Conocimiento en plataformas crm.

Funciones

  • Prospección en frío a través de diferentes canales con clientes potenciales
  • Manejo de objeciones a través de diferentes canales con clientes potenciales.
  • Agendamiento de reuniones con clientes potenciales.
  • Realizar reservaciones para reuniones presenciales con clientes potenciales.
  • Registro de reuniones en el crm.

Condiciones laborales

  • Un contrato a término indefinido.
  • La flexibilidad de trabajar de forma remota.
  • La oportunidad de impactar positivamente asegurando sistemas críticos.

Si cumple con los requisitos, aplique acá.

Ejecutivo/a de ventas consultivas – 100% remoto

Salario a convenir

¡únase a gran equipo como ejecutivo/a de ventas consultivas y trabaje desde cualquier lugar del mundo! Están buscando a un/a representante comercial que se sienta cómodo/a realizando ventas en frío y que quiera crecer profesionalmente en un ambiente dinámico.

Trabaje con clientes como contadores y empresas, enfocándose en brindar soluciones personalizadas a través de un enfoque consultivo. Se ofrece un contrato a término indefinido, un salario competitivo con comisiones sin techo, y oportunidades reales de crecimiento profesional. Además, disfrutará de días festivos mexicanos y un entorno de trabajo 100% remoto.

Responsabilidades

  • Realizar ventas en frío a través de un enfoque consultivo.
  • Gestionar relaciones con clientes como contadores y empresas.
  • Utilizar crm para gestionar leads y oportunidades de venta.
  • Brindar soluciones personalizadas a través de un asesoramiento experto.

Requerimientos

  • Experiencia previa en ventas en frío.
  • Capacidad para trabajar de manera remota y autónoma.
  • Experiencia en el uso de herramientas crm.
  • Excelentes habilidades de comunicación verbal y escrita.
  • Conectividad a internet estable.

Si cumple con los requisitos, aplique acá.

Oferta para asesor comercial desde donde quiera /freelance

Salario: $ 1.600.000

Experiencia: mínimo 1 año en ventas de intangibles y tangibles

Condiciones laborales

  • Trabajo desde casa, ocasionalmente presencial
  • Horarios que se ajusten a su necesidad
  • Comisiones sin piso y sin techo (comisiona desde la primera venta)
  • Le brindan todas las herramientas necesarias ilimitadas y gratuitas para su gestión en ventas (papelería, materiales pop, publicidad, etc.)
  • Orientación y acompañamiento en apertura de mercados
  • Bonos de arranque
  • Premios e incentivos en dinero y /o viajes y convenciones, bingos, sorteos
  • Excelente tabla comisional, de las más altas del mercado
  • Capacitación de 1 día

Tipo de contrato: corretaje (ingresos bajo excelentes comisiones)

Importante contar con herramientas básicas como computador o tablet, internet y minutos para trabajar desde casa.

Si cumple con los requisitos, aplique acá.

