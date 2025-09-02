Conozca las últimas ofertas de trabajo en el país. Aplicar es virtual

Según cifras del DANE, la tasa de desempleo ha mostrado una reducción en los últimos meses, impulsada por el compromiso de cada vez más empresas que apuestan por el talento local.

Con este panorama positivo, hoy compartimos algunas de las ofertas más recientes disponibles en Semana Empleos, un portal que reúne más de 110.000 vacantes activas en diferentes áreas, ciudades y modalidades laborales.

Postular es muy sencillo: solo debe ingresar a Semana Empleos, buscar la vacante de su interés y aplicar. A continuación, encontrará algunas opciones destacadas. Elija la que mejor se adapte a su perfil e inicie su proceso de manera inmediata.

Administrador asesor punto de venta en Cartagena

Salario: 1.500.000

Se busca un gerente del punto de venta comprometido con la excelencia en el servicio al cliente y la gestión de operaciones. Como supervisor de tienda, será responsable de mantener el local en óptimas condiciones, asegurar una experiencia excepcional para los clientes y gestionar el inventario de manera eficiente.

Se valora a un encargado de local con fuerte vocación de servicio, que disfrute de las ventas y posea un nivel avanzado de inglés. Su rol como coordinador de sucursal será crucial para el éxito de las operaciones.

Responsabilidades:

Asesorar a los clientes en sus decisiones de compra.

Mantener el punto de venta en óptimas condiciones.

Administrar y controlar el inventario del local.

Supervisar y motivar al personal del punto de venta.

Garantizar una excelente atención al cliente.

Requerimientos:

Nivel avanzado de inglés (C1 o C2).

Experiencia previa en administración de puntos de venta o tiendas comerciales.

Habilidades organizativas y de gestión de inventarios.

Actitud proactiva y excelente vocación de servicio.

Título profesional en áreas relacionadas con ventas o administración.

Auxiliar de bodega o abastecimiento para Falabella por temporada Cota

Salario: 1.423.500

Falabella está buscando un auxiliar de abastecimiento comprometido y proactivo para unirse a su equipo dinámico. Como parte del equipo, será responsable de apoyar en los procesos logísticos esenciales, asegurando el suministro eficiente de productos.

Este rol, también conocido como auxiliar de bodega o asistente de logística, es ideal para quienes desean crecer en un ambiente dinámico y desafiante. La empresa ofrece un salario competitivo y beneficios, incluyendo una ruta de transporte gratuita que conecta con las principales avenidas de municipios como Faca, Madrid, Mosquera y Funza.

Responsabilidades:

Realizar procesos de picking y packing.

Revisar y asegurar la calidad de la mercancía.

Manejar y controlar los inventarios.

Cumplir con turnos rotativos de domingo a domingo.

Seguir los protocolos de seguridad e higiene establecidos.

Requerimientos:

Bachillerato completo.

Mínimo 3 meses de experiencia en procesos logísticos.

Disponibilidad para trabajar en turnos rotativos semanales.

Disposición para usar cofia, casco, botas y uniforme.

Asesor de servicio al cliente - call center Bogotá

Salario: 1.423.500

ChevyPlan está en búsqueda de asesores call center para unirse a su equipo de trabajo en el área de servicio al cliente. Se requiere técnico, tecnólogo o estudiante de carreras universitarias con 1 año de experiencia en campañas de servicio al cliente y/o líneas integrales en call center o presencial.

Condiciones:

Horario de lunes a sábado en franja horaria entre las 7:00 a.m. y 7:00 p.m., y sábados de 8:00 a.m. a 12:00 m. (turnos de 8 horas y 3 sábados al mes).

Salario: SMLV más auxilio de transporte y prestaciones de ley.

Contrato obra labor.

Beneficios:

Un día libre por cumpleaños, día libre por graduación, días libres y bono por antigüedad.

Respuesta y contratación inmediata.

Planner mid

Salario: 2.500.000 a 3.300.000

El planificador será el responsable de diseñar y coordinar campañas creativas, gestionando relaciones clave con medios y proveedores, y asegurando el cumplimiento de KPI’s.

Responsabilidades:

Plantear y ejecutar la estrategia de mercadeo para eventos y festivales.

Gestionar la relación con medios, agencias y proveedores clave.

Liderar la ejecución de la estrategia establecida por el manager y el coordinador.

Garantizar el cumplimiento de KPI’s de marketing (reach, frecuencia, costos).

Gestionar y controlar el presupuesto por evento a partir del media plan y flow.

Comprender y aplicar KPI’s y benchmarks de marca para digital y ATL.

Supervisar el cumplimiento de los indicadores y reportar avances de manera periódica.

Realizar seguimiento al pacing de campañas, controlar la inversión y levantar alertas oportunamente.

Diseñar y proponer campañas en plataformas y medios digitales con objetivos claros.

Gestionar la parte administrativa de los eventos asignados: facturación, cierres de ordenación, órdenes de compra, prefacturas y taxonomy.

Analizar y entender la data disponible en dashboards previos a la ejecución.

Presentar reportes de resultados de los eventos bajo su responsabilidad.

Requerimientos:

Experiencia de 2 a 3 años en planificación de marketing, deseable para eventos.

Título profesional en Mercadeo, Publicidad o afines.

Conocimiento en medios digitales, ATL y KPI’s de marketing.

Capacidad de análisis de data y orientación a resultados.

Organización y manejo riguroso de presupuestos.

Habilidad para coordinar y relacionarse con múltiples actores.

Proactividad para identificar riesgos y levantar alertas a tiempo.

Cajero supernumerario Bogotá

Salario a convenir

Banco de Occidente busca un cajero supernumerario para su sede en Bogotá. La entidad ofrece la oportunidad de crecer profesionalmente en el sector financiero, trabajando con un equipo comprometido y apasionado. Será parte de una compañía reconocida por su excelencia y cultura laboral envidiable. Este puesto es ideal para quienes están iniciando su carrera profesional y desean adquirir experiencia valiosa mientras estudian.

Responsabilidades:

Atender a los clientes de manera amable y eficiente.

Gestionar transacciones bancarias y manejo de efectivo.

Procesar pagos mediante diversos medios (tarjetas, transferencias, etc.).

Brindar información sobre productos y servicios bancarios.

Mantener registros precisos de operaciones diarias.

Requerimientos:

Estudiante de primeros semestres en carreras administrativas o financieras.

Experiencia previa manejando medios de pago.

Excelente servicio al cliente.

Habilidades matemáticas básicas.

Médico de empresa - Cali

Salario: 3.040.000

Una empresa líder en el sector está buscando un médico de empresa altamente capacitado para unirse a su equipo y contribuir al bienestar de sus empleados. Como doctor corporativo, será responsable de brindar atención médica ambulatoria en las instalaciones, además de identificar y clasificar riesgos de salud dentro de la población laboral. Su objetivo será intervenir de manera oportuna, asegurando la adherencia a los tratamientos y programas de salud, impactando positivamente en el costo médico y el bienestar de los usuarios. Se requiere experiencia previa como médico laboral.

Responsabilidades:

Brindar atención médica ambulatoria a los empleados en las instalaciones de la empresa.

Identificar y clasificar riesgos de salud entre los trabajadores.

Intervenir de manera oportuna los riesgos de salud identificados.

Realizar seguimiento de adherencia a tratamientos y programas de salud.

Contribuir al bienestar general de la salud de los empleados.

Impactar favorablemente en el costo médico y ser resolutivo.

Requerimientos:

Título profesional en Medicina.

Experiencia previa como médico empresarial o similar.

Conocimiento en clasificación y manejo de riesgos de salud ocupacional.

Habilidades de comunicación efectiva y empatía.

Capacidad para trabajar de manera independiente y en equipo.

Entrenador personalizado Tulua

Salario: 1.423.500 a 6.000.000

Bodytech está en búsqueda de un entrenador personalizado (sin experiencia) en Tulua.

La cadena de gimnasios líder en Colombia busca personas dedicadas que deseen inspirar y guiar a los clientes en su camino hacia un estilo de vida saludable.La empresa ofrece la oportunidad de unirse sin necesidad de experiencia previa, con una formación que brindará todo el conocimiento necesario para desarrollar el rol con éxito.

La capacitación comenzará después de la firma del contrato y se llevará a cabo dentro de la jornada laboral.

Beneficios: servicio de entrenamiento gratuito para el empleado y un familiar, descuentos en fisioterapia, nutrición, pilates, entrenamiento personalizado, kick boxing, entrenamiento acuático, escuelas deportivas para niños, ropa deportiva, accesorios, suplementos y máquinas.

Auxilio educativo hasta el 70% del valor de la matrícula.

Horarios: turno de 7.5 horas de lunes a domingo.

Contrato: obra labor, al año indefinido.

Salario: $1′423,500 a $6.000,000.

Responsabilidades: diseñar y ajustar planes de entrenamiento personalizados, guiar a los clientes en el uso del equipo, monitorear su progreso y fomentar un ambiente motivador.

También se encargará de gestionar el agendamiento y la facturación de manera precisa.