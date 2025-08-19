Empleo
Conozca las vacantes de contratación inmediata en el país
Actualice su hoja de vida y postúlese hoy mismo.
Juliana Flórez
Periodista de empleabilidad experta en creación de contenido útil sobre ofertas laborales, empresas, eventos y novedades de Magneto.
En todo el territorio nacional, empresas de distintos sectores están publicando vacantes con incorporación inmediata, pensadas para cubrir cargos con procesos de selección ágiles.
Estas oportunidades suelen caracterizarse por requisitos accesibles y plazos de respuesta cortos, lo que facilita la contratación rápida de candidatos; además, muchas ofertas admiten modalidades presenciales, híbridas o remotas.
¿Cómo aplicar?
Los interesados pueden aplicar sin costo ingresando a este enlace, donde encontrarán ofertas ajustadas a diferentes perfiles y niveles de experiencia.
Médico asesor junior en salud laboral
Lugar: Bogotá D.C.
Empresa: Orbia
Salario: $ 16.000.000 a $ 16.800.000
Orbia Building & Infrastructure (Pavco Wavin) está buscando un médico asesor junior en salud laboral para unirse al equipo en el sector construcción e infraestructura.
Responsabilidades:
- Liderar y asegurar la implementación del Decreto 1072 de 2015.
- Coordinar con jefes de áreas la elaboración y actualización de la matriz de peligros y riesgos.
- Coordinar necesidades de capacitación en prevención según riesgos prioritarios.
- Apoyar la investigación de accidentes e incidentes laborales.
- Participar en reuniones del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo.
- Implementar y hacer seguimiento del SG-SST.
- Conocer y aplicar la política de Seguridad y Salud en el Trabajo.
- Cumplir normas de seguridad e higiene de la empresa.
- Participar en actividades de prevención de riesgos profesionales.
Requerimientos:
- Médico general - especialista en Seguridad y Salud en el Trabajo con licencia vigente.
- Experiencia mínima de 5 años en medicina laboral en sector industrial.
- Curso de 50 horas en SG-SST o de 20 horas si el primero venció.
- Curso certificado en primeros auxilios o primer respondiente.
- Conocimiento de la Norma OSHA 1904.
- Preferiblemente especialista en ergonomía.
- Residencia en Bogotá.
Coordinador de mercadeo estratégico
Lugar: Cartago, Valle del Cauca
Empresa: Supergiros
Salario: $ 2.826.400
Si tiene experiencia en marketing y comunicaciones, y está listo para enfrentar nuevos desafíos, esta es su oportunidad.
Responsabilidades:
- Dirigir y coordinar la ejecución de estrategias de comunicación y marketing.
- Garantizar el posicionamiento de la marca en el mercado.
- Difundir productos, promociones y servicios de la empresa.
- Supervisar el equipo de marketing para asegurar el cumplimiento de objetivos.
- Evaluar el impacto de las estrategias y ajustar según sea necesario.
Requerimientos:
- Título profesional en Mercadeo, Comunicación Social o Administración de Empresas.
- Dos (2) años de experiencia como Coordinador de mercadeo.
- Experiencia en procesos comerciales o de comunicación organizacional.
- Contar con medio de transporte y documentos al día.
Encargado de obra
Lugar: Medellín, Antioquia
Empresa: Orbia
Salario: $ 4.200.000
Como parte del equipo, tendrá la oportunidad de contribuir significativamente en la gestión y supervisión de obras de infraestructura clave, asegurando el cumplimiento de los estándares de calidad y seguridad.
Responsabilidades:
- Supervisar y coordinar las actividades de construcción en el proyecto.
- Asegurar el cumplimiento de plazos y presupuestos establecidos.
- Gestionar al personal en obra garantizando el rendimiento y la seguridad.
- Colaborar con ingenieros y diseñadores para optimizar la ejecución del proyecto.
- Realizar informes de progreso y sugerir mejoras en los procesos.
Requerimientos:
- Mínimo tres años de experiencia como encargado de obras en redes de acueducto y/o alcantarillado.
- Residencia en Medellín.
- Tecnólogo en construcción de obras civiles o sin título con matrícula del Copni.
- En caso de no poseer título, cuatro años de experiencia certificada en construcción de obras de acueducto y/o alcantarillado.
Médico laboral
Lugar: Cali, Valle del Cauca
Empresa: Seguridad Atlas
Salario: $ 5.500.000 a $ 6.500.000
Seguridad Atlas busca a un profesional en salud laboral que pueda liderar programas de reincorporación tras incapacidades, asegurando un retorno productivo y seguro.
Responsabilidades:
- Diseñar, implementar y hacer seguimiento a programas de reincorporación laboral, garantizando un retorno seguro y productivo de los colaboradores tras incapacidades o enfermedades.
- Identificar y evaluar factores de riesgo laborales, proponiendo e implementando medidas de prevención y promoción de la salud.
- Desarrollar y mantener sistemas de vigilancia epidemiológica para enfermedades laborales y riesgos ocupacionales.
- Participar activamente en auditorías internas y externas del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo proponiendo y ejecutando planes de mejora continua.
Requerimientos:
- Título profesional de médico.
- Especialización o posgrado en Salud Ocupacional-Medicina Laboral.
- Licencia vigente en salud ocupacional (indispensable).
- Experiencia mínima de 3 años en roles de médico laboral, preferiblemente en empresas preferiblemente del sector servicios y/o vigilancia.
- Experiencia comprobable en diseño e implementación de programas de reincorporación laboral y promoción de la productividad. Gestión de ausentismo.
