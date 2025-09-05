Si está buscando una manera de aprovechar su tiempo libre y generar ingresos adicionales durante la temporada de vacaciones, esta es su oportunidad. Actualmente, diferentes empresas están abriendo vacantes temporales para estudiantes o jóvenes sin experiencia que desean aumentar sus ingresos.

¿Qué cargos se están requiriendo?

La convocatoria está dirigida a la incorporación de talento en áreas como administración, logística, ventas, entre otros. Si desea conocer todas las oportunidades disponibles, ingrese a este enlace y postúlese a la oferta que más se ajuste a sus aspiraciones.

A continuación, le presentamos algunas de las vacantes más destacadas. Recuerde que el proceso de postulación es totalmente gratuito.

Auxiliar de bodega – Alkomprar

Lugar: Armenia, Medellín, Barranquilla, Bogotá D.C., Villavicencio, Cali, entre otros.

Salario: A convenir

Tipo de contrato: Término indefinido

Este cargo temporal le permitirá formar parte de un equipo comprometido con la eficiencia logística en el punto de venta, asegurando que los clientes reciban el mejor servicio durante la temporada más dinámica del año.

Responsabilidades:

Gestionar el inventario de la bodega del punto de venta.

Apoyar en el recibido y despacho de mercancía.

Colaborar con el equipo de logística para asegurar un flujo eficiente de productos.

Mantener el orden y limpieza en la bodega.

Utilizar sistemas como SAP para el control de inventarios.

Requerimientos:

Técnico en logística o áreas administrativas.

Experiencia previa en inventarios logística, recibido y despacho de mercancía.

Conocimiento en el uso de SAP o programas similares.

Disponibilidad para trabajar en horario de centro comercial, incluyendo domingos y festivos.

Auxiliar polivalente temporada – Grupo Éxito

Lugar: Pasto, Ipiales, Pitalito, Neiva, Ibagué, Popayán y Florencia

Salario: A convenir

Tipo de contrato: Término fijo

Grupo Éxito busca auxiliares polivalentes para la temporada de precios especiales éxito 2025 en Pasto, Ipiales, Pitalito, Neiva, Ibagué, Popayán y Florencia. En este rol será clave para garantizar una experiencia de compra satisfactoria.

Responsabilidades:

Atender a los clientes en el punto de venta.

Registrar y empacar productos.

Gestionar el manejo de la caja registradora.

Cumplir con las normas y procedimientos vigentes.

Garantizar la satisfacción del cliente.

Requerimientos:

Disponibilidad para trabajar en turnos rotativos a partir del 29 de agosto.

Buena actitud para realizar funciones de caja, surtido y empaque.

Bachillerato completo.

Capacidad para trabajar bajo presión durante la temporada alta.

Auxiliar logístico de bodega – Grupo Soluciones Horizonte

Lugar: Bogotá D.C.

Salario: $ 1.423.500 a $ 1.700.000

Tipo de contrato: Temporal

Grupo Soluciones Horizonte está buscando un asistente logístico que apoye en la distribución y manejo de mercancía durante esta temporada.

Responsabilidades:

Alistar mercancía para despacho.

Distribuir y organizar productos en bodega.

Cargar y descargar mercancía según instrucciones.

Participar en la distribución de la mercancía.

Apoyar en el control de inventario y stock.

Requerimientos:

Experiencia mínima de 6 meses en alistamiento y despacho

Certificación de experiencia laboral.

Disponibilidad para trabajar en Engativá Bogotá.

Habilidad para realizar cargue y descargue de mercancía

Bachillerato completo.

Vendedora temporada – Avemaría

Lugar: Avemaría

Salario: Bucaramanga

Tipo de contrato: Temporal

En Avemaría se encuentra abierta la oportunidad para que usted se vincule como vendedora en la temporada de amor y amistad. Se busca una persona apasionada por los accesorios y el servicio al cliente, con carisma, energía y actitud positiva, que disfrute hacer sentir especial a cada visitante en el punto de venta.

Responsabilidades:

Brindar atención y asesoría amable y personalizada.

Mantener impecable la exhibición y presentación del punto de venta.

Apoyar inventario y reposición de productos.

Requerimientos:

Mínimo 1 año de experiencia en ventas presenciales.

Excelente presentación personal y gusto por la moda.

Educación: Bachillerato completo.