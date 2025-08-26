Conozca las vacantes requeridas con urgencia en Colombia

En el mercado laboral, algunas posiciones son clave para garantizar la continuidad operativa de las empresas. Por eso, muchas organizaciones están buscando cubrir cargos con carácter urgente, ofreciendo procesos de selección más ágiles, contratación inmediata y oportunidades para iniciar labores en el menor tiempo posible

Esta puede ser la oportunidad ideal para quienes buscan empleo sin demoras y desean ingresar rápidamente al mercado. A continuación le presentamos algunas de ellas.

¿Cómo postularse?

Los interesados pueden consultar todas las vacantes y aplicar sin costo ingresando a este enlace, donde encontrarán oportunidades ajustadas a diferentes perfiles y niveles de experiencia.

Gran convocatoria laboral disponible. | Foto: Getty Images

Analista contable – Cali

Empresa: Osya

Salario: $ 3.000.000

Tipo de contrato: Término indefinido

Una empresa multinacional líder en su sector busca un analista contable, comprometido y detallista. El candidato ideal desempeñará un papel clave en el registro y análisis de la información contable y financiera de la compañía.

Responsabilidades:

Registro y análisis de información contable y financiera.

Radicación, registro y acuse de cuentas por pagar (CxP).

Entrega oportuna de informes de CxP vs Contabilidad.

Atención y gestión de proveedores.

Conciliaciones bancarias y de nómina.

Legalización de gastos de viaje y manejo de tarjetas de crédito.

Conciliación de diferencias en cambio.

Control, seguimiento y conciliación de provisiones a proveedores.

Soporte operativo en el área contable.

Elaboración de informes financieros y fiscales.

Atención a requerimientos de auditorías internas externas, revisoría fiscal y entes de control.

Requerimientos:

Profesional en Contaduría Pública (indispensable).

Experiencia mínima de 2 años en roles similares de preferencia en multinacionales.

Conocimiento sólido en normatividad contable y fiscal colombiana (NIIF / tributario).

Dominio intermedio/avanzado de Excel y software contable.

Habilidades en análisis de información y elaboración de reportes.

Auxiliar de nómina – Medellín

Empresa: Crepes & Waffles

Salario: $ 2.600.000 a $ 2.676.000

Tipo de contrato: Término fijo

Empresa líder en el sector busca un auxiliar de nómina para formar parte de su equipo. En este rol, será responsable de la administración y procesamiento de las nóminas de los empleados, asegurando precisión y puntualidad en los pagos.

Responsabilidades:

Procesar las nóminas de los empleados de manera oportuna y precisa.

Verificar y resolver discrepancias en los registros de tiempo y asistencia.

Recaudar incapacidades y gestionar documentos.

Realizar la liquidación de nómina y sus prestaciones.

Clasificar cuentas contables relacionadas con nómina.

Asistir en la gestión de beneficios sociales e impuestos sobre la nómina.

Preparar y presentar informes relacionados con la nómina.

Mantener la confidencialidad de la información sensible.

Requerimientos:

Título profesional en contaduría o carreras afines.

Experiencia previa como Auxiliar de Nómina Asistente de Nómina o en un rol similar.

Conocimientos sólidos en procesamiento de nóminas y legislación laboral.

Habilidades avanzadas en Excel y sistemas de nómina.

Capacidad para trabajar con precisión y atención a los detalles.

Ética laboral sólida y respeto por la confidencialidad.

Administrativo trade marketing – Bogotá D.C.

Empresa: Bimbo de Colombia S.A.

Salario: $ 3.000.000

Tipo de contrato: Término indefinido

¿Le apasiona llevar las marcas al siguiente nivel en el punto de venta? Su misión será implementar estrategias de merchandising con exhibidores, muebles y material POP que generen experiencias irresistibles para el cliente y maximicen la visibilidad de las categorías.

Responsabilidades:

Planificar, ejecutar y medir actividades de visibilidad en PDV.

Coordinar la logística y el presupuesto de materiales promocionales.

Analizar resultados (sell-out, participación de espacio, tendencias).

Trabajar en conjunto con el equipo comercial para asegurar la excelencia en ejecución.

Requerimientos:

Profesional en Ingeniería Industrial, Marketing o Negocios.

+2 años en manejo de material POP, exhibidores y visibilidad en canales de venta.

Excel avanzado, Power BI intermedio, inglés B1.

Habilidad analítica y de gestión de proyectos.

Representante de ventas – Armenia

Empresa: Postobón

Salario: A convenir

Tipo de contrato: Término fijo

Como representante de ventas, será el enlace directo con los clientes, asegurando un servicio de alta calidad y fortaleciendo las relaciones comerciales. Además, estará a cargo de organizar, ejecutar y hacer seguimiento a las actividades de ventas y condiciones del mercado.

Responsabilidades:

Organizar y ejecutar actividades de ventas.

Hacer seguimiento a las condiciones del mercado.

Asegurar el cumplimiento de las cuotas de ventas.

Proveer un excelente servicio al cliente.

Responder a requerimientos e inquietudes de los clientes.

Ejecución en punto de venta.

Desarrollo en punto de venta.