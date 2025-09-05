Conozca los empleos con contratación inmediata en Bogotá

En las últimas horas se han abierto diversas vacantes de contratación inmediata en la ciudad, pensadas para quienes desean vincularse de manera rápida al mercado laboral.

Lo mejor es que aplicar es totalmente gratis, virtual y muy sencillo a través de Semana Empleos, una plataforma que actualmente reúne más de 110.000 ofertas de trabajo activas en todo el país.

A continuación, le compartimos algunas de las vacantes disponibles en Bogotá junto con el enlace directo para postularse. Recuerde: entre más completo su perfil a la hora de postular, mayores las posibilidades de contratación.

Líder de equipo ventas

Salario: $ 2.411.000 a $ 2.889.100

Si a usted le apasiona el liderazgo de equipos de ventas y desea trabajar en un grupo de profesionales altamente cualificados, esta es su oportunidad de postularse como líder de equipo de ventas en calle.

La misión será liderar y controlar los indicadores de gestión del equipo de asesores de ventas en calle que tenga a cargo, con el fin de garantizar el cumplimiento de los objetivos de ventas del cliente corporativo, generando acompañamiento, motivación y orientación al equipo.

El perfil requerido debe contar con:

Técnico o tecnólogo graduado, o estudiante activo que tenga siete semestres cursados y aprobados de cualquier carrera.

Mínimo dos años de experiencia liderando equipos de trabajo en calle y coordinando campañas de ventas a través de canales presenciales.

Disponibilidad para laborar de manera 100 % presencial en Bogotá, en calle.

Condiciones ofrecidas:

Salario mensual competitivo: $ 2.411.251 – nómina plana.

Variable mensual por cumplimiento de indicadores de $ 267.784.

Comisión promedio: $ 250.000 / $ 300.000 mensuales.

Auxilio de movilización mensual para ciudades principales: $ 210.400.

Prestaciones sociales.

Horario: lunes a viernes entre 8:30 a. m. y 5:00 p. m., y sábados entre 8:30 a. m. y 2:00 p. m.

Contrato indefinido, con firma directa.

Alianzas educativas para la persona seleccionada y su familia.

Portafolio de beneficios comerciales.

Convenios financieros.

Excelente ambiente laboral.

Oportunidades de desarrollo profesional.

Un entorno de trabajo dinámico y colaborativo.

Jefe de trámites y cartera

Salario a convenir

Misión del cargo:

Gestionar y liderar de manera integral todos los procesos relacionados con los trámites de negocios inmobiliarios, desde la vinculación del cliente hasta las etapas previas a la escrituración y el recaudo de cartera, garantizando el cumplimiento de requisitos legales, financieros y contractuales, y asegurando la coordinación efectiva con las áreas internas y actores externos involucrados.

Responsabilidades generales:

Coordinar y hacer seguimiento al proceso completo de trámites desde la separación hasta la escrituración.

Registrar y actualizar oportunamente en el ERP toda la información relacionada con clientes, negocios y modificaciones contractuales.

Supervisar la gestión de documentos, preaprobados, créditos hipotecarios, subsidios y desembolsos.

Verificar requisitos fiduciarios y legales exigidos por la constructora y entidades externas.

Administrar la cartera de clientes, incluyendo seguimiento de pagos, acuerdos y recuperación.

Ejecutar estrategias de cobranza preventiva y correctiva.

Coordinar trámites con fiduciarias, bancos, cajas de compensación, notarías y entes gubernamentales.

Consolidar informes de escrituración, legalización, cartera y cumplimiento de metas.Apoyar procesos internos de legalización de negocios, cesiones, paz y salvos, y entrega de inmuebles.

Atender y dar soporte a clientes en temas de trámites, pagos y posventa.

Garantizar el correcto almacenamiento y resguardo de la información en los sistemas institucionales.

Conocimientos específicos:

Procesos de trámites en venta de inmuebles VIS y No VIS.

Normativa legal y contractual del sector construcción.

Procesos fiduciarios y bancarios para desembolsos hipotecarios.

Subsidios de vivienda y legalización de ventas.

Cartera: cobranza preventiva y correctiva.

ERP Sinco (indispensable).

Excel avanzado.

Manejo de bases de datos, plataformas fiduciarias y herramientas ofimáticas.

Convocatoria: profesional de selección y desarrollo

Salario a convenir

La Universidad Santo Tomás, en su compromiso por construir un entorno laboral diverso e inclusivo, busca un profesional soporte de selección y desarrollo.

Este rol es fundamental para garantizar el reclutamiento y desarrollo eficiente del personal docente y administrativo.

Como parte de un equipo dedicado a promover un tejido social equitativo, el candidato ideal será un especialista en selección y desarrollo con experiencia en procesos de selección y bienestar. Se valorará una visión innovadora para implementar estrategias de formación y gestión por competencias.

Responsabilidades:

Gestionar el desarrollo de procesos de selección para personal docente, directivo y administrativo.

Publicar y preseleccionar candidatos acorde al perfil del cargo.

Ejecutar el proceso de selección para cargos administrativos, docentes y directivos.

Gestionar el desarrollo de procesos de formación, inducción y evaluación de desempeño.

Proponer y desarrollar jornadas de inducción y reinducción para el personal.

Realizar entrevistas de retiro al personal administrativo.

Requerimientos:

Título profesional universitario en Psicología con tarjeta profesional.

Formación complementaria en áreas organizacionales y gestión por competencias.

Mínimo dos años de experiencia en selección y desarrollo.

Conocimiento en procesos de reclutamiento y bienestar laboral.

Auxiliar servicio al cliente call center o retención

Salario: $ 1.510.000

Una importante empresa del sector fitness busca para su equipo un agente call center para retención, con o sin experiencia.

Si la persona tiene experiencia en call center ventas o desea trabajar en retención, la empresa ofrece capacitación para su formación.

Condiciones:

Horario: lunes a viernes de 7:30 a. m. a 6:00 p. m. y sábados medio día.

Salario: $ 1.510.000 más comisiones totalmente prestacionales.

Estabilidad laboral.

Beneficios: