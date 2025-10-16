Conozca nuevas ofertas de trabajos para psicólogos. Aplicar es gratis y virtual

En Colombia, los profesionales en psicología han abarcado diferentes áreas en los últimos años. Estos, que en el pasado mayormente desarrollaban sus laborales en el área clínica, ahora también son indispensables en el sector corporativo, organizacional y social.

Por eso, hoy le traemos una selección de vacantes destinadas a aquellos que buscan ya sea su primer empleo o una nueva oportunidad de trabajar de mano de reconocidas empresas y entidades.

Psicólogo (a) de selección Bogotá

Salario: 2.700.000

Importante empresa del sector está en busca de un analista de selección de personal para unirse a su equipo.

Este profesional será responsable de aplicar y analizar pruebas psicométricas, realizar entrevistas y gestionar procesos de reclutamiento tanto masivos como de cuentas múltiples.

Trabajará en un entorno dinámico y tendrá la oportunidad de implementar nuevas estrategias de reclutamiento para atraer el mejor talento disponible.

Se ofrece un salario competitivo de $2.700.000 con todas las prestaciones de ley, en un horario de lunes a viernes de 7:00 a.m. a 5:00 p.m. inicialmente presencial.

Se valora la iniciativa y la capacidad de innovar en procesos de selección para mejorar continuamente los procedimientos internos.

Responsabilidades:

Aplicar y analizar pruebas psicométricas.

Realizar entrevistas a candidatos.

Gestionar procesos masivos de reclutamiento.

Implementar nuevas estrategias de reclutamiento.

Manejo de múltiples cuentas de reclutamiento.

Requerimientos:

Título profesional en Psicología.

Experiencia en reclutamiento y selección de personal.

Conocimiento en aplicación de pruebas psicométricas.

Experiencia en manejo de procesos masivos.

Habilidad para gestionar múltiples cuentas.

Psicólogo de selección y reclutamiento - Cali / Yumbo

Salario: 1.720.000

Se busca un profesional de psicología para selección, apasionado por atraer y vincular el mejor talento. El profesional que ocupe este puesto será parte esencial de la estrategia de recursos humanos, asegurando que las tiendas cuenten con administradores y asesores comprometidos y capacitados.

Somo especialista en selección, se le ofrece un entorno dinámico donde podrá desarrollar sus habilidades y contribuir al crecimiento de la empresa.

Se cuenta con beneficios atractivos como becas, fondo de empleados, ruta y casino.

Responsabilidades:

Realizar seguimiento a los procesos de selección y adaptación.

Gestionar la selección de administradores de tienda y asesores de punto de venta.

Elaborar informes de gestión mensual basados en tres indicadores clave.

Coordinar el proceso de adaptación de nuevos empleados.

Garantizar la atracción y vinculación del mejor talento para la empresa.

Requerimientos:

Título profesional en Psicología.

Experiencia mínima de 1 año en reclutamiento masivo.

Capacidad para trabajar en entornos dinámicos.

Excelentes habilidades de comunicación.

Vocación de servicio y actitud proactiva.

Asistente de gestión humana Barranquilla

Salario: 3.200.000

En Cerámicas y Materiales Castellón, empresa líder en el sector productivo, están en la búsqueda de un asistente de gestión humana en Barranquilla -Zona Franca La Cayena, sector Juan Mina- que asuma el reto de transformar la gestión del talento.

Se busca un profesional orientado a contribuir en el bienestar de los colaboradores, con sensibilidad humana y capacidad estratégica, inspirador y con habilidades de comunicación. Que contribuya al fortalecimiento de la cultura organizacional en un entorno de crecimiento.

Funciones

Asistir el área de Gestión Humana.

Coordinar equipos de trabajo y procesos de desarrollo del talento.

Implementar estrategias de bienestar, formación y cultura organizacional.

Garantizar el cumplimiento de la normatividad laboral y legal vigente.

Ser puente entre la dirección y los colaboradores, fortaleciendo la comunicación y el sentido de pertenencia.

Aportar a la construcción de un clima laboral positivo y sostenible.

Requisitos

Profesional en Psicología.

Preferiblemente con experiencia mínima de 1 año en empresas de producción o industriales, liderando equipos de gestión humana.

Conocimientos sólidos en normatividad laboral y desarrollo organizacional.

Excelentes habilidades de comunicación, liderazgo cercano y visión estratégica.

Condiciones laborales

• Ser parte de una organización sólida en constante crecimiento.

• Un entorno retador en la Zona Franca de Barranquilla.

• Oportunidad de liderar procesos de transformación cultural y estructuración del área.

• Salario: $3.200.000, más todas las prestaciones de ley y beneficios adicionales como bono kit con productos de aseo para el hogar, bono por cumpleaños de $200.000, vinculación directa con la empresa.

Psicólogo(a) extramural - Armenia

Salario a convenir

VIVA 1A IPS requiere, profesionales en psicología extramural clínica con tarjeta profesional vigente, con experiencia mínima de 1 año en consulta externa, diagnósticos, atención, tratamiento y evaluación de pacientes.

Requisitos:

Estar inscritos en RETHUS.

Contar con su el esquema de vacunación.

Información de la vacante:

Contrato: obra o labor (incluye prestaciones sociales)

Horario: lunes a sábado/Tiempo completo

Ubicación de la sede: Armenia, Quindío.

Líder de gestión humana Medellín

Salario: 3.700.000 a 4.000.000

Se busca a una persona apasionada que pueda liderar de manera integral nuestra área de Gestión humana, asegurando la atracción, desarrollo, fidelización y bienestar de todos los colaboradores y prestadores de servicio.

En este rol, tendrá el propósito de promover el cumplimiento legal, cuidar la cultura organizacional y fortalecer estratégicamente el equipo humano. Si es un líder de gestión humana con visión estratégica y capacidad de liderazgo, esta oferta es para usted.

Responsabilidades:

Liderar los subprocesos de talento humano: atracción, selección, contratación, formación, bienestar, clima, desempeño, compensación y salida organizacional.

Supervisar y acompañar el trabajo de los analistas según tipo de público, asegurando el cumplimiento de procedimientos, tiempos y calidad.

Diseñar los modelos y procesos clave de talento humano (atracción & selección, formación & desarrollo, bienestar, clima & cultura)

Administrar y supervisar el proceso completo de nómina (liquidaciones, novedades, seguridad social, parafiscales, reportes UGPP, etc.).

Acompañar la responsabilidad del cumplimiento del SGSST y de la normatividad laboral, liderando la relación con los proveedores externos correspondientes.

Acompañar los procesos disciplinarios, finalización de contratos y gestión de conflictos laborales, asegurando rigor técnico y trato respetuoso.

Diseñar e implementar planes de formación, inducción, evaluación de desempeño y desarrollo profesional.

Coordinar programas de bienestar y cultura organizacional con aliados estratégicos o profesionales contratados.

Medir y reportar indicadores clave de talento humano, proponiendo mejoras continuas.

Ser referente para líderes de otras áreas en temas de liderazgo de personas, desarrollo y clima.

Asegurar la trazabilidad, confidencialidad y cumplimiento normativo en los procesos de contratación y administración de personal.

Promover una experiencia laboral positiva para todos los colaboradores y prestadores, fortaleciendo la cultura organizacional.

Requerimientos:

Profesional en Psicología, Administración de empresas o áreas afines

Cursos, diplomados o formación adicional en Talento humano, derecho laboral, nómina, bienestar, formación o coaching.

Experiencia Mínimo 3 a 4 años liderando procesos de talento humano en empresas de servicios, preferiblemente con manejo de personal mixto (vinculado y por prestación).

Habilidades técnicas:

Gestión integral del ciclo de vida del colaborador (ingreso–desempeño–salida).

Procesos de atracción y selección (plataformas de empleo, modelo de gestión de competencias, pruebas psicotécnicas, entrevistas estructuradas y semiestructuradas, assessment center, informes de selección)

Desarrollo humano: planes de acompañamiento y desarrollo según el modelo de competencias, modelo de retroalimentaciones.

Nómina.

Legislación laboral colombiana y seguridad social.

Implementación, seguimiento y control del SGSST.

Diseño de programas de bienestar, formación y evaluación.

Manejo de indicadores y análisis de datos de gestión humana.

Coordinación de proveedores externos (legales, clínicos, bienestar).