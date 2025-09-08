Conozca ofertas de empleo remoto para trabajar desde cualquier parte: aplique solo con sus datos

Nuevas oportunidades laborales están disponibles para quienes deseen trabajar de manera remota y con mayores flexibilidades laborales. Son varias empresas en Bogotá, Cali y otras ciudades del país han abierto convocatorias con esta modalidad de trabajo.

Estas ofertas son perfectas para aquellos que quieren un mejor manejo de su tiempo, comodidad o ahorrar gastos en transporte.

A continuación, algunas de las ofertas disponibles, pero si desea conocer la oferta completa, haga clic acá.

Digitador/a

Salario a convenir

Empresa nacional del sector comercial y consultoría estratégica, ubicada en Bogotá, está en búsqueda de un/a Digitador/a responsable, ágil y con gran atención al detalle para unirse al equipo administrativo.

Se buscan tanto personas con experiencia como aquellas que están comenzando su carrera, ofreciendo un ambiente de trabajo dinámico y colaborativo.

Responsabilidades:

Ingreso y captura de datos en sistemas internos.

Verificación y validación de datos ingresados.

Corrección de errores en la información digital.

Transcripción de documentos físicos o manuscritos a formato digital.

Clasificación y organización de información.

Manejo y actualización de base de datos.

Requerimientos:

Bachillerato completo.

Mayor de 18 años.

Habilidades básicas en informática.

Alta atención al detalle.

Capacidad para trabajar bajo presión.

Buena comunicación escrita.

Asistente de talento humano - teletrabajo

Salario a convenir

La empresa se encuentra en la búsqueda de un asistente de talento humano para unirse a su equipo en modalidad de teletrabajo.

Como auxiliar de recursos humanos, la persona seleccionada será un pilar en la gestión administrativa y de talento, apoyando en tareas como la organización de documentos y la coordinación de citas.

Se trabajará en un entorno flexible que permite balancear las responsabilidades laborales con la vida personal. Además, se ofrece un contrato directo y capacitación inicial.

Responsabilidades:

Gestión de bases de datos y registro de información.

Organización de documentos.

Agendamiento y coordinación de citas.

Elaboración de reportes periódicos.

Apoyo en actividades de selección y gestión de personal.

Difusión de información en medios digitales autorizados.

Requerimientos:

Edad entre 18 y 40 años.

Bachiller culminado o mínimo noveno grado aprobado.

Con o sin experiencia (se ofrece capacitación).

Manejo básico de computador, celular e internet.

Disponibilidad para trabajar medio tiempo de lunes a viernes.

Se aceptan extranjeros con documentos en regla (PPT, cédula de extranjería o pasaporte).

Asesor comercial

Salario: $1.423.500 a $2.200.000

SophmeBPO está en la búsqueda de asesores comerciales para la línea de ventas WOM. Como ejecutivo de ventas, la persona seleccionada será parte esencial del equipo, ayudando a impulsar las ventas y fortalecer las relaciones con los clientes.

No se requiere experiencia previa; se buscan personas con habilidades comerciales y actitud de servicio. Se ofrece estabilidad laboral, salario mínimo legal vigente, más auxilio de transporte, comisiones sin techo, prestaciones sociales completas, posibilidad de trabajo remoto y horario de lunes a viernes.

Responsabilidades:

Potenciar las ventas de la línea WOM.

Mantener y fortalecer relaciones con los clientes.

Cumplir con los objetivos comerciales establecidos.

Participar en la formación inicial de 4 días.

Requerimientos:

No se requiere experiencia previa en ventas.

Habilidades comerciales innatas.

Actitud de servicio hacia el cliente.

Disponibilidad para trabajar de lunes a viernes.

Asistente de chat

Salario a convenir

Se buscan personas con iniciativa, buena redacción y habilidades comunicativas para interactuar con usuarios en plataformas digitales de entretenimiento.

Responsabilidades:

Mantener conversaciones escritas fluidas y atractivas.

Seguir guiones y adaptarse a distintos contextos.

Trabajar por objetivos y cumplir con tiempos asignados.

Apoyar la experiencia del usuario con buena actitud y enfoque comercial.

Perfil ideal:

Ortografía impecable.

Escritura rápida en computador.

Entendimiento básico de inglés.

Buena disposición, enfoque comercial y manejo emocional.

Lo que se ofrece:

Contrato por prestación de servicios.

Trabajo 100% remoto.

Entrenamiento completo.

Ingreso por desempeño y posibilidad de crecimiento.

Agente de atención a cliente call center teletrabajo no ventas Bogotá

Salario: $2.000.000 a $2.200.000

Se requiere un agente de call center híbrido en Bogotá. La vacante está dirigida a personas apasionadas por ayudar a los clientes y resolver sus dudas de manera efectiva. Se ofrece un ambiente laboral tranquilo, ubicación cómoda, plan de carrera, parqueadero gratuito y convenios exclusivos.

El trabajo es semipresencial, alternando días en casa y en oficina, con turnos rotativos que favorecen el balance entre vida laboral y personal.

Responsabilidades:

Atender y resolver consultas de clientes de manera efectiva y cordial.

Proveer información precisa sobre productos y servicios.

Mantener registros detallados de las interacciones con los clientes.

Colaborar con el equipo para mejorar procesos de atención al cliente.

Participar en sesiones de capacitación y desarrollo continuo.

Requerimientos: