Conozca ofertas de empleo remoto para trabajar desde cualquier parte: aplique solo con sus datos

Yessica Pérez

Yessica Pérez

Periodista de empleabilidad experta en creación de contenido útil sobre ofertas laborales, empresas, eventos y novedades de Magneto.

8 de septiembre de 2025, 4:56 p. m.
Nuevas oportunidades laborales están disponibles para quienes deseen trabajar de manera remota y con mayores flexibilidades laborales. Son varias empresas en Bogotá, Cali y otras ciudades del país han abierto convocatorias con esta modalidad de trabajo.

Estas ofertas son perfectas para aquellos que quieren un mejor manejo de su tiempo, comodidad o ahorrar gastos en transporte.

A continuación, algunas de las ofertas disponibles, pero si desea conocer la oferta completa, haga clic acá.

Digitador/a

Salario a convenir

Empresa nacional del sector comercial y consultoría estratégica, ubicada en Bogotá, está en búsqueda de un/a Digitador/a responsable, ágil y con gran atención al detalle para unirse al equipo administrativo.

Se buscan tanto personas con experiencia como aquellas que están comenzando su carrera, ofreciendo un ambiente de trabajo dinámico y colaborativo.

Responsabilidades:

  • Ingreso y captura de datos en sistemas internos.
  • Verificación y validación de datos ingresados.
  • Corrección de errores en la información digital.
  • Transcripción de documentos físicos o manuscritos a formato digital.
  • Clasificación y organización de información.
  • Manejo y actualización de base de datos.

Requerimientos:

  • Bachillerato completo.
  • Mayor de 18 años.
  • Habilidades básicas en informática.
  • Alta atención al detalle.
  • Capacidad para trabajar bajo presión.
  • Buena comunicación escrita.

Si cumple con los requisitos, aplique acá.

Asistente de talento humano - teletrabajo

Salario a convenir

La empresa se encuentra en la búsqueda de un asistente de talento humano para unirse a su equipo en modalidad de teletrabajo.

Como auxiliar de recursos humanos, la persona seleccionada será un pilar en la gestión administrativa y de talento, apoyando en tareas como la organización de documentos y la coordinación de citas.

Se trabajará en un entorno flexible que permite balancear las responsabilidades laborales con la vida personal. Además, se ofrece un contrato directo y capacitación inicial.

Responsabilidades:

  • Gestión de bases de datos y registro de información.
  • Organización de documentos.
  • Agendamiento y coordinación de citas.
  • Elaboración de reportes periódicos.
  • Apoyo en actividades de selección y gestión de personal.
  • Difusión de información en medios digitales autorizados.

Requerimientos:

  • Edad entre 18 y 40 años.
  • Bachiller culminado o mínimo noveno grado aprobado.
  • Con o sin experiencia (se ofrece capacitación).
  • Manejo básico de computador, celular e internet.
  • Disponibilidad para trabajar medio tiempo de lunes a viernes.
  • Se aceptan extranjeros con documentos en regla (PPT, cédula de extranjería o pasaporte).

Si cumple con los requisitos, aplique acá.

Asesor comercial

Salario: $1.423.500 a $2.200.000

SophmeBPO está en la búsqueda de asesores comerciales para la línea de ventas WOM. Como ejecutivo de ventas, la persona seleccionada será parte esencial del equipo, ayudando a impulsar las ventas y fortalecer las relaciones con los clientes.

No se requiere experiencia previa; se buscan personas con habilidades comerciales y actitud de servicio. Se ofrece estabilidad laboral, salario mínimo legal vigente, más auxilio de transporte, comisiones sin techo, prestaciones sociales completas, posibilidad de trabajo remoto y horario de lunes a viernes.

Responsabilidades:

  • Potenciar las ventas de la línea WOM.
  • Mantener y fortalecer relaciones con los clientes.
  • Cumplir con los objetivos comerciales establecidos.
  • Participar en la formación inicial de 4 días.

Requerimientos:

  • No se requiere experiencia previa en ventas.
  • Habilidades comerciales innatas.
  • Actitud de servicio hacia el cliente.
  • Disponibilidad para trabajar de lunes a viernes.

Si cumple con los requisitos, aplique acá.

Asistente de chat

Salario a convenir

Se buscan personas con iniciativa, buena redacción y habilidades comunicativas para interactuar con usuarios en plataformas digitales de entretenimiento.

Responsabilidades:

  • Mantener conversaciones escritas fluidas y atractivas.
  • Seguir guiones y adaptarse a distintos contextos.
  • Trabajar por objetivos y cumplir con tiempos asignados.
  • Apoyar la experiencia del usuario con buena actitud y enfoque comercial.

Perfil ideal:

  • Ortografía impecable.
  • Escritura rápida en computador.
  • Entendimiento básico de inglés.
  • Buena disposición, enfoque comercial y manejo emocional.

Lo que se ofrece:

  • Contrato por prestación de servicios.
  • Trabajo 100% remoto.
  • Entrenamiento completo.
  • Ingreso por desempeño y posibilidad de crecimiento.

Si cumple con los requisitos, aplique acá.

Agente de atención a cliente call center teletrabajo no ventas Bogotá

Salario: $2.000.000 a $2.200.000

Se requiere un agente de call center híbrido en Bogotá. La vacante está dirigida a personas apasionadas por ayudar a los clientes y resolver sus dudas de manera efectiva. Se ofrece un ambiente laboral tranquilo, ubicación cómoda, plan de carrera, parqueadero gratuito y convenios exclusivos.

El trabajo es semipresencial, alternando días en casa y en oficina, con turnos rotativos que favorecen el balance entre vida laboral y personal.

Responsabilidades:

  • Atender y resolver consultas de clientes de manera efectiva y cordial.
  • Proveer información precisa sobre productos y servicios.
  • Mantener registros detallados de las interacciones con los clientes.
  • Colaborar con el equipo para mejorar procesos de atención al cliente.
  • Participar en sesiones de capacitación y desarrollo continuo.

Requerimientos:

  • Experiencia mínima de 6 meses a 1 año en roles similares.
  • Excelente habilidad de comunicación verbal y escrita.
  • Capacidad de resolución de problemas y empatía hacia los clientes.
  • Disponibilidad para trabajar en turnos rotativos.
  • Residencia en Bogotá o facilidad de traslado.

Si cumple con los requisitos, aplique acá.

