Conozca ofertas de empleo remoto para trabajar desde cualquier parte: aplique solo con sus datos

Yessica Pérez
Periodista de empleabilidad experta en creación de contenido útil sobre ofertas laborales, empresas, eventos y novedades de Magneto.
Nuevas oportunidades laborales están disponibles para quienes deseen trabajar de manera remota y con mayores flexibilidades laborales. Son varias empresas en Bogotá, Cali y otras ciudades del país han abierto convocatorias con esta modalidad de trabajo.
Estas ofertas son perfectas para aquellos que quieren un mejor manejo de su tiempo, comodidad o ahorrar gastos en transporte.
A continuación, algunas de las ofertas disponibles, pero si desea conocer la oferta completa, haga clic acá.
Digitador/a
Salario a convenir
Empresa nacional del sector comercial y consultoría estratégica, ubicada en Bogotá, está en búsqueda de un/a Digitador/a responsable, ágil y con gran atención al detalle para unirse al equipo administrativo.
Se buscan tanto personas con experiencia como aquellas que están comenzando su carrera, ofreciendo un ambiente de trabajo dinámico y colaborativo.
Responsabilidades:
- Ingreso y captura de datos en sistemas internos.
- Verificación y validación de datos ingresados.
- Corrección de errores en la información digital.
- Transcripción de documentos físicos o manuscritos a formato digital.
- Clasificación y organización de información.
- Manejo y actualización de base de datos.
Requerimientos:
- Bachillerato completo.
- Mayor de 18 años.
- Habilidades básicas en informática.
- Alta atención al detalle.
- Capacidad para trabajar bajo presión.
- Buena comunicación escrita.
Asistente de talento humano - teletrabajo
Salario a convenir
La empresa se encuentra en la búsqueda de un asistente de talento humano para unirse a su equipo en modalidad de teletrabajo.
Como auxiliar de recursos humanos, la persona seleccionada será un pilar en la gestión administrativa y de talento, apoyando en tareas como la organización de documentos y la coordinación de citas.
Se trabajará en un entorno flexible que permite balancear las responsabilidades laborales con la vida personal. Además, se ofrece un contrato directo y capacitación inicial.
Responsabilidades:
- Gestión de bases de datos y registro de información.
- Organización de documentos.
- Agendamiento y coordinación de citas.
- Elaboración de reportes periódicos.
- Apoyo en actividades de selección y gestión de personal.
- Difusión de información en medios digitales autorizados.
Requerimientos:
- Edad entre 18 y 40 años.
- Bachiller culminado o mínimo noveno grado aprobado.
- Con o sin experiencia (se ofrece capacitación).
- Manejo básico de computador, celular e internet.
- Disponibilidad para trabajar medio tiempo de lunes a viernes.
- Se aceptan extranjeros con documentos en regla (PPT, cédula de extranjería o pasaporte).
Asesor comercial
Salario: $1.423.500 a $2.200.000
SophmeBPO está en la búsqueda de asesores comerciales para la línea de ventas WOM. Como ejecutivo de ventas, la persona seleccionada será parte esencial del equipo, ayudando a impulsar las ventas y fortalecer las relaciones con los clientes.
No se requiere experiencia previa; se buscan personas con habilidades comerciales y actitud de servicio. Se ofrece estabilidad laboral, salario mínimo legal vigente, más auxilio de transporte, comisiones sin techo, prestaciones sociales completas, posibilidad de trabajo remoto y horario de lunes a viernes.
Responsabilidades:
- Potenciar las ventas de la línea WOM.
- Mantener y fortalecer relaciones con los clientes.
- Cumplir con los objetivos comerciales establecidos.
- Participar en la formación inicial de 4 días.
Requerimientos:
- No se requiere experiencia previa en ventas.
- Habilidades comerciales innatas.
- Actitud de servicio hacia el cliente.
- Disponibilidad para trabajar de lunes a viernes.
Asistente de chat
Salario a convenir
Se buscan personas con iniciativa, buena redacción y habilidades comunicativas para interactuar con usuarios en plataformas digitales de entretenimiento.
Responsabilidades:
- Mantener conversaciones escritas fluidas y atractivas.
- Seguir guiones y adaptarse a distintos contextos.
- Trabajar por objetivos y cumplir con tiempos asignados.
- Apoyar la experiencia del usuario con buena actitud y enfoque comercial.
Perfil ideal:
- Ortografía impecable.
- Escritura rápida en computador.
- Entendimiento básico de inglés.
- Buena disposición, enfoque comercial y manejo emocional.
Lo que se ofrece:
- Contrato por prestación de servicios.
- Trabajo 100% remoto.
- Entrenamiento completo.
- Ingreso por desempeño y posibilidad de crecimiento.
Agente de atención a cliente call center teletrabajo no ventas Bogotá
Salario: $2.000.000 a $2.200.000
Se requiere un agente de call center híbrido en Bogotá. La vacante está dirigida a personas apasionadas por ayudar a los clientes y resolver sus dudas de manera efectiva. Se ofrece un ambiente laboral tranquilo, ubicación cómoda, plan de carrera, parqueadero gratuito y convenios exclusivos.
El trabajo es semipresencial, alternando días en casa y en oficina, con turnos rotativos que favorecen el balance entre vida laboral y personal.
Responsabilidades:
- Atender y resolver consultas de clientes de manera efectiva y cordial.
- Proveer información precisa sobre productos y servicios.
- Mantener registros detallados de las interacciones con los clientes.
- Colaborar con el equipo para mejorar procesos de atención al cliente.
- Participar en sesiones de capacitación y desarrollo continuo.
Requerimientos:
- Experiencia mínima de 6 meses a 1 año en roles similares.
- Excelente habilidad de comunicación verbal y escrita.
- Capacidad de resolución de problemas y empatía hacia los clientes.
- Disponibilidad para trabajar en turnos rotativos.
- Residencia en Bogotá o facilidad de traslado.