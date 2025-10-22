Construya su futuro: vacantes con estabilidad laboral en todo el país

En un entorno donde la informalidad laboral sigue siendo elevada, acceder a un empleo formal y permanente ofrece beneficios esenciales, como protección social, acceso a pensión, cobertura en salud y mayores oportunidades de crecimiento profesional. Contar con un empleo estable no solo mejora la calidad de vida del trabajador, sino que también contribuye al desarrollo económico y a la productividad de las empresas.

Actualmente, se encuentran disponibles múltiples vacantes que buscan ofrecer estabilidad laboral. Estas oportunidades están abiertas a distintos niveles de experiencia y abarcan diversas áreas de actividad.

¿Cómo postularse?

Los interesados pueden ingresar a este enlace, crear su perfil profesional completo y aplicar sin costo a las ofertas que mejor se ajusten a sus aspiraciones. Aquí le presentamos una muestra de lo que puede encontrar.

Profesional de tesorería – Bogotá D.C.

Empresa: Croydon

Salario: 4.000.000 a 4.500.000

Tipo de contrato: Término indefinido

Este rol es ideal para un encargado de tesorería que desee liderar iniciativas estratégicas y contribuir al éxito financiero de la empresa.

Responsabilidades:

Gestión del flujo de caja.

Planificación y proyección del presupuesto de tesorería.

Elaboración de reportes financieros.

Realización de conciliaciones bancarias.

Liderar y desarrollar el equipo de tesorería.

Requerimientos:

Profesional en Finanzas, Contaduría Pública, Administración de Empresas, Economía o áreas afines.

Mínimo 2 años de experiencia en gestión de tesorería.

Dominio avanzado de Excel y software de gestión financiera (ERP).

Sólido conocimiento en inversiones y financiamiento.

Comprensión de los mercados financieros y productos bancarios en Colombia.

Analista de pauta marketing digital – Cali

Empresa: Studio F

Salario: 4.000.000

Tipo de contrato: Término indefinido

Su misión será administrar, ejecutar y optimizar las campañas de pauta digital de las marcas, impulsando el crecimiento, la generación de leads y las conversiones, asegurando un ROI positivo y resultados medibles en cada acción.

Responsabilidades:

Ejecutar el plan de pauta digital según los objetivos definidos por marca.

Administrar y optimizar diariamente las campañas en Meta Ads, Google Ads, TikTok Ads u otras plataformas.

Elaborar informes de seguimiento y análisis de resultados semanales.

Realizar benchmarking digital e identificar oportunidades de mejora.

Gestionar el presupuesto publicitario, garantizando eficiencia e impacto.

Proponer nuevas estrategias y formatos de pauta para fortalecer la visibilidad y conversión.

Asegurar un tráfico constante y de calidad hacia los sitios web de las marcas.

Requerimientos:

Profesional en Mercadeo, Publicidad, Comunicación o áreas afines.

Experiencia mínima de 2 años en gestión de pauta digital o performance marketing.

Conocimientos sólidos en Meta Ads, Google Ads, Analytics, Data Studio y herramientas de seguimiento.

Capacidad analítica, atención al detalle y orientación a resultados.

Especialista en planeación de demanda – Medellín

Empresa: Maaji

Salario: A convenir

Tipo de contrato: Término indefinido

Su misión será garantizar que los productos estén disponibles de manera eficaz en todos los canales de venta, incluyendo B2B, Retail, Ecommerce y Marketplaces.

Responsabilidades:

Desarrollar y mantener modelos de forecast rolling de 12 meses para distintos canales.

Incorporar variables de moda y tendencias en el pronóstico.

Construir escenarios pesimista, realista y optimista para la toma de decisiones.

Definir niveles de stock de seguridad por categoría y canal.

Realizar análisis ABC por volumen y valor.

Colaborar con otros departamentos para integrar campañas en el forecast.

Construir tableros en Power BI con KPI relevantes.

Monitorear en tiempo real ventas y disponibilidad de productos.

Anticipar riesgos de sobrestock o quiebres de inventario.

Requerimientos:

Formación en Ingeniería en Administración, Administración de Empresas, Economía o afines.

Experiencia de 2-3 años en planeación de demanda, preferiblemente en moda o retail.

Conocimientos avanzados en Excel, Power BI y ERP como Dynamics SAP u Oracle.

Inglés avanzado.

Conocimiento en modelos de forecast estadístico.

Líder de planeación de tiendas – Bogotá D.C.

Empresa: Croydon

Salario: 3.761.000

Tipo de contrato: Término indefinido

En este rol, su habilidad como especialista en gestión de categorías será clave para maximizar las ventas y minimizar la obsolescencia.

Responsabilidades:

Garantizar la compra de referencias necesarias para el layout de las tiendas.

Asegurar una efectividad del 80% en la colocación de producto por colección.

Mantener un nivel de surtimiento por punto de venta mínimo del 70% mensual.

Programar despachos de producto nuevo y reposiciones a los puntos de venta.

Cumplir con normas de disciplina, seguridad industrial y salud ocupacional.

Presentar análisis de venta, niveles de inventario y detectar variaciones importantes.

Requerimientos:

4 años de experiencia en abastecimiento de tiendas, manejo de inventarios y bases de datos.

Título profesional en áreas administrativas, ingeniería industrial o afines.

Dominio de herramientas de análisis de datos y sistemas de gestión de inventarios.