Construya su futuro: vacantes con estabilidad laboral en todo el país

Juliana Flórez

Juliana Flórez

Periodista de empleabilidad experta en creación de contenido útil sobre ofertas laborales, empresas, eventos y novedades de Magneto.

22 de octubre de 2025, 6:19 p. m.
En Colombia, así como en América Latina, el mercado laboral oculto es un fenómeno muy relevante y, por eso, quienes no tienen una red de contactos sólida tienden a perderse oportunidades valiosas.
¡Gran convocatoria laboral abierta! | Foto: Getty Images

En un entorno donde la informalidad laboral sigue siendo elevada, acceder a un empleo formal y permanente ofrece beneficios esenciales, como protección social, acceso a pensión, cobertura en salud y mayores oportunidades de crecimiento profesional. Contar con un empleo estable no solo mejora la calidad de vida del trabajador, sino que también contribuye al desarrollo económico y a la productividad de las empresas.

Actualmente, se encuentran disponibles múltiples vacantes que buscan ofrecer estabilidad laboral. Estas oportunidades están abiertas a distintos niveles de experiencia y abarcan diversas áreas de actividad.

¿Cómo postularse?

Los interesados pueden ingresar a este enlace, crear su perfil profesional completo y aplicar sin costo a las ofertas que mejor se ajusten a sus aspiraciones. Aquí le presentamos una muestra de lo que puede encontrar.

Tenga presente que el mercado laboral se ha venido recuperando paso a paso, por esta razón en la página de Magneto, día a día se publican vacantes actualizadas detallando salarios, requisitos y condiciones.
Oportunidades disponibles para todos los perfiles. | Foto: Stock

Profesional de tesorería – Bogotá D.C.

Empresa: Croydon

Salario: 4.000.000 a 4.500.000

Tipo de contrato: Término indefinido

Este rol es ideal para un encargado de tesorería que desee liderar iniciativas estratégicas y contribuir al éxito financiero de la empresa.

Responsabilidades:

  • Gestión del flujo de caja.
  • Planificación y proyección del presupuesto de tesorería.
  • Elaboración de reportes financieros.
  • Realización de conciliaciones bancarias.
  • Liderar y desarrollar el equipo de tesorería.

Requerimientos:

  • Profesional en Finanzas, Contaduría Pública, Administración de Empresas, Economía o áreas afines.
  • Mínimo 2 años de experiencia en gestión de tesorería.
  • Dominio avanzado de Excel y software de gestión financiera (ERP).
  • Sólido conocimiento en inversiones y financiamiento.
  • Comprensión de los mercados financieros y productos bancarios en Colombia.

Si cumple con los requisitos, aplique acá.

Analista de pauta marketing digital – Cali

Empresa: Studio F

Salario: 4.000.000

Tipo de contrato: Término indefinido

Su misión será administrar, ejecutar y optimizar las campañas de pauta digital de las marcas, impulsando el crecimiento, la generación de leads y las conversiones, asegurando un ROI positivo y resultados medibles en cada acción.

Responsabilidades:

  • Ejecutar el plan de pauta digital según los objetivos definidos por marca.
  • Administrar y optimizar diariamente las campañas en Meta Ads, Google Ads, TikTok Ads u otras plataformas.
  • Elaborar informes de seguimiento y análisis de resultados semanales.
  • Realizar benchmarking digital e identificar oportunidades de mejora.
  • Gestionar el presupuesto publicitario, garantizando eficiencia e impacto.
  • Proponer nuevas estrategias y formatos de pauta para fortalecer la visibilidad y conversión.
  • Asegurar un tráfico constante y de calidad hacia los sitios web de las marcas.

Requerimientos:

  • Profesional en Mercadeo, Publicidad, Comunicación o áreas afines.
  • Experiencia mínima de 2 años en gestión de pauta digital o performance marketing.
  • Conocimientos sólidos en Meta Ads, Google Ads, Analytics, Data Studio y herramientas de seguimiento.
  • Capacidad analítica, atención al detalle y orientación a resultados.

Si cumple con los requisitos, aplique acá.

Contexto: ¿Busca trabajo? Estas son las vacantes más recientes en todo el país

Especialista en planeación de demanda – Medellín

Empresa: Maaji

Salario: A convenir

Tipo de contrato: Término indefinido

Su misión será garantizar que los productos estén disponibles de manera eficaz en todos los canales de venta, incluyendo B2B, Retail, Ecommerce y Marketplaces.

Responsabilidades:

  • Desarrollar y mantener modelos de forecast rolling de 12 meses para distintos canales.
  • Incorporar variables de moda y tendencias en el pronóstico.
  • Construir escenarios pesimista, realista y optimista para la toma de decisiones.
  • Definir niveles de stock de seguridad por categoría y canal.
  • Realizar análisis ABC por volumen y valor.
  • Colaborar con otros departamentos para integrar campañas en el forecast.
  • Construir tableros en Power BI con KPI relevantes.
  • Monitorear en tiempo real ventas y disponibilidad de productos.
  • Anticipar riesgos de sobrestock o quiebres de inventario.

Requerimientos:

  • Formación en Ingeniería en Administración, Administración de Empresas, Economía o afines.
  • Experiencia de 2-3 años en planeación de demanda, preferiblemente en moda o retail.
  • Conocimientos avanzados en Excel, Power BI y ERP como Dynamics SAP u Oracle.
  • Inglés avanzado.
  • Conocimiento en modelos de forecast estadístico.

Si cumple con los requisitos, aplique acá.

Líder de planeación de tiendas – Bogotá D.C.

Empresa: Croydon

Salario: 3.761.000

Tipo de contrato: Término indefinido

En este rol, su habilidad como especialista en gestión de categorías será clave para maximizar las ventas y minimizar la obsolescencia.

Responsabilidades:

  • Garantizar la compra de referencias necesarias para el layout de las tiendas.
  • Asegurar una efectividad del 80% en la colocación de producto por colección.
  • Mantener un nivel de surtimiento por punto de venta mínimo del 70% mensual.
  • Programar despachos de producto nuevo y reposiciones a los puntos de venta.
  • Cumplir con normas de disciplina, seguridad industrial y salud ocupacional.
  • Presentar análisis de venta, niveles de inventario y detectar variaciones importantes.

Requerimientos:

  • 4 años de experiencia en abastecimiento de tiendas, manejo de inventarios y bases de datos.
  • Título profesional en áreas administrativas, ingeniería industrial o afines.
  • Dominio de herramientas de análisis de datos y sistemas de gestión de inventarios.

Si cumple con los requisitos, aplique acá.

Para más información sobre estas y otras oportunidades laborales, haga clic en este enlace.

vacantes de empleo trabajo estable Oportunidad laboral

