EMPLEO
Construya su futuro: vacantes con estabilidad laboral en todo el país
¡No deje pasar esta oportunidad!
Siga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado
Juliana Flórez
Periodista de empleabilidad experta en creación de contenido útil sobre ofertas laborales, empresas, eventos y novedades de Magneto.
En un entorno donde la informalidad laboral sigue siendo elevada, acceder a un empleo formal y permanente ofrece beneficios esenciales, como protección social, acceso a pensión, cobertura en salud y mayores oportunidades de crecimiento profesional. Contar con un empleo estable no solo mejora la calidad de vida del trabajador, sino que también contribuye al desarrollo económico y a la productividad de las empresas.
Actualmente, se encuentran disponibles múltiples vacantes que buscan ofrecer estabilidad laboral. Estas oportunidades están abiertas a distintos niveles de experiencia y abarcan diversas áreas de actividad.
¿Cómo postularse?
Los interesados pueden ingresar a este enlace, crear su perfil profesional completo y aplicar sin costo a las ofertas que mejor se ajusten a sus aspiraciones. Aquí le presentamos una muestra de lo que puede encontrar.
Profesional de tesorería – Bogotá D.C.
Empresa: Croydon
Salario: 4.000.000 a 4.500.000
Tipo de contrato: Término indefinido
Este rol es ideal para un encargado de tesorería que desee liderar iniciativas estratégicas y contribuir al éxito financiero de la empresa.
Responsabilidades:
- Gestión del flujo de caja.
- Planificación y proyección del presupuesto de tesorería.
- Elaboración de reportes financieros.
- Realización de conciliaciones bancarias.
- Liderar y desarrollar el equipo de tesorería.
Requerimientos:
- Profesional en Finanzas, Contaduría Pública, Administración de Empresas, Economía o áreas afines.
- Mínimo 2 años de experiencia en gestión de tesorería.
- Dominio avanzado de Excel y software de gestión financiera (ERP).
- Sólido conocimiento en inversiones y financiamiento.
- Comprensión de los mercados financieros y productos bancarios en Colombia.
Analista de pauta marketing digital – Cali
Empresa: Studio F
Salario: 4.000.000
Tipo de contrato: Término indefinido
Su misión será administrar, ejecutar y optimizar las campañas de pauta digital de las marcas, impulsando el crecimiento, la generación de leads y las conversiones, asegurando un ROI positivo y resultados medibles en cada acción.
Responsabilidades:
- Ejecutar el plan de pauta digital según los objetivos definidos por marca.
- Administrar y optimizar diariamente las campañas en Meta Ads, Google Ads, TikTok Ads u otras plataformas.
- Elaborar informes de seguimiento y análisis de resultados semanales.
- Realizar benchmarking digital e identificar oportunidades de mejora.
- Gestionar el presupuesto publicitario, garantizando eficiencia e impacto.
- Proponer nuevas estrategias y formatos de pauta para fortalecer la visibilidad y conversión.
- Asegurar un tráfico constante y de calidad hacia los sitios web de las marcas.
Requerimientos:
- Profesional en Mercadeo, Publicidad, Comunicación o áreas afines.
- Experiencia mínima de 2 años en gestión de pauta digital o performance marketing.
- Conocimientos sólidos en Meta Ads, Google Ads, Analytics, Data Studio y herramientas de seguimiento.
- Capacidad analítica, atención al detalle y orientación a resultados.
Especialista en planeación de demanda – Medellín
Empresa: Maaji
Salario: A convenir
Tipo de contrato: Término indefinido
Su misión será garantizar que los productos estén disponibles de manera eficaz en todos los canales de venta, incluyendo B2B, Retail, Ecommerce y Marketplaces.
Responsabilidades:
- Desarrollar y mantener modelos de forecast rolling de 12 meses para distintos canales.
- Incorporar variables de moda y tendencias en el pronóstico.
- Construir escenarios pesimista, realista y optimista para la toma de decisiones.
- Definir niveles de stock de seguridad por categoría y canal.
- Realizar análisis ABC por volumen y valor.
- Colaborar con otros departamentos para integrar campañas en el forecast.
- Construir tableros en Power BI con KPI relevantes.
- Monitorear en tiempo real ventas y disponibilidad de productos.
- Anticipar riesgos de sobrestock o quiebres de inventario.
Requerimientos:
- Formación en Ingeniería en Administración, Administración de Empresas, Economía o afines.
- Experiencia de 2-3 años en planeación de demanda, preferiblemente en moda o retail.
- Conocimientos avanzados en Excel, Power BI y ERP como Dynamics SAP u Oracle.
- Inglés avanzado.
- Conocimiento en modelos de forecast estadístico.
Líder de planeación de tiendas – Bogotá D.C.
Empresa: Croydon
Salario: 3.761.000
Tipo de contrato: Término indefinido
En este rol, su habilidad como especialista en gestión de categorías será clave para maximizar las ventas y minimizar la obsolescencia.
Responsabilidades:
- Garantizar la compra de referencias necesarias para el layout de las tiendas.
- Asegurar una efectividad del 80% en la colocación de producto por colección.
- Mantener un nivel de surtimiento por punto de venta mínimo del 70% mensual.
- Programar despachos de producto nuevo y reposiciones a los puntos de venta.
- Cumplir con normas de disciplina, seguridad industrial y salud ocupacional.
- Presentar análisis de venta, niveles de inventario y detectar variaciones importantes.
Requerimientos:
- 4 años de experiencia en abastecimiento de tiendas, manejo de inventarios y bases de datos.
- Título profesional en áreas administrativas, ingeniería industrial o afines.
- Dominio de herramientas de análisis de datos y sistemas de gestión de inventarios.
Para más información sobre estas y otras oportunidades laborales, haga clic en este enlace.