Contratación urgente de digitadores en Bogotá, Medellín y remoto

¡Aplique gratuitamente en Semana Empleos!

25 de septiembre de 2025, 7:08 p. m.
Si estás buscando un camino profesional que te permita alcanzar tus metas financieras y te apasiona un área específica, le invitamos a conocer los trabajos mejor pagados en el país.
¿Está desempleado y buscando una opción de trabajo que refiera habilidades en manejo de herramientas ofimáticas, buena velocidad de digitación y atención al detalle? ¡Esta podría ser su oportunidad!

Varias empresas se encuentran buscando digitadores en Bogotá, Medellín y de manera remota. Este perfil es clave para apoyar áreas como gestión documental, bases de datos, soporte administrativo y atención al cliente.

La postulación es gratuita, ágil y 100 % en línea a través de Semana Empleos, la plataforma que concentra más de 110.000 ofertas activas en todo el país y conecta a candidatos con empresas en búsqueda de talento.

Digitador en Funza

Salario: $1.439.000

Se abre la convocatoria para el cargo de digitador en Siberia. La empresa busca personas metódicas, interesadas en formar parte de una organización donde el compromiso con la excelencia y el desarrollo profesional son primordiales.

El digitador será responsable de gestionar información clave para la operativa diaria, asegurando su correcta entrada y procesamiento. Se valoran el trabajo en equipo y la atención al detalle.

Responsabilidades:

  • Ingresar datos de manera precisa y eficiente en los sistemas internos.
  • Verificar y corregir posibles errores en la entrada de información.
  • Colaborar con el equipo administrativo para asegurar el flujo adecuado de datos.
  • Mantener la confidencialidad y seguridad de la información manejada.
  • Generar reportes y análisis básicos de datos conforme a las necesidades del área.

Requerimientos:

  • Título de técnico o tecnólogo.
  • Dominio avanzado de Excel (se realizará prueba de digitación).
  • Conocimientos en procesos administrativos y operativos.
  • Capacidad de organización y atención al detalle.
  • Disponibilidad para trabajar horas extras y festivos cuando sea necesario.

Nivel de educación:

  • Técnico

Sectores laborales:

  • Administración y oficina

¡Aplique ya!

Digitador en Girardota

Este rol implica apoyar los procesos operativos y administrativos mediante la digitación, verificación y control preciso de la información relacionada con las operaciones de transporte e inventarios.

Se requiere un transcriptor de datos comprometido con la precisión y el cumplimiento de plazos.

Responsabilidades:

  • Registrar información de guías manifiestos remesas y comprobantes de entrega en el sistema.
  • Actualizar bases de datos de clientes rutas e inventarios.
  • Verificar la precisión de la información en sistemas internos.
  • Generar y entregar reportes de operaciones periódicamente.
  • Apoyar en la organización y archivo de documentos físicos y digitales.
  • Reportar errores o inconsistencias en la información.
  • Cumplir con los procedimientos de calidad y confidencialidad de datos.

Requerimientos:

  • Bachiller o técnico en áreas administrativas o contables.
  • De 6 meses a 1 año de experiencia como digitador o en roles similares preferiblemente en logística.
  • Conocimiento intermedio de herramientas ofimáticas como Excel y Word.
  • Capacidad para digitar rápidamente con precisión.
  • Gran atención al detalle y habilidad para trabajar bajo presión.

¡Aplique ya!

Digitador Bogotá

Salario: $ 1.573.930

Importante compañía dedicada a prestar servicios de procesamiento de información cíclica y masiva, se encuentra en búsqueda de digitador.

Experiencia:

Mínimo ocho (8) meses desempeñando funciones administrativas y/o de digitación, requiere manejo básico de hoja de cálculo y habilidad en manejo de teclado alfa-numérico.

Competencias técnicas:

Manejo en herramientas ofimáticas, compresión y análisis de la información.

Salario: $1.573.930 incremento en dos meses a $1.640.035

Horarios: lunes a viernes 08:12 A.M. 06:00 P.M.

Pago mensual.

¡Aplique ya!

Digitador/a Bogotá

Salario a convenir

Empresa nacional del sector comercial y consultoría estratégica ubicada en Bogotá requiere digitador/a responsable, ágil y con atención al detalle para unirse a su equipo administrativo. Se buscan tanto personas con experiencia como aquellas que estén iniciando su carrera.

Responsabilidades:

  • Ingreso y captura de datos en sistemas internos.
  • Verificación y validación de datos ingresados.
  • Corrección de errores en la información digital.
  • Transcripción de documentos físicos o manuscritos a formato digital.
  • Clasificación y organización de información.
  • Manejo y actualización de base de datos.

Requerimientos:

  • Bachillerato completo.
  • Mayor de 18 años.
  • Habilidades básicas en informática.
  • Alta atención al detalle.
  • Capacidad para trabajar bajo presión.
  • Buena comunicación escrita.

¡Aplique ya!

Digitador(a) extramural - Ibagué

Salario: $ 1.568.050

Se requiere para dinámico equipo de trabajo un digitador(a) con excelente presentación personal y disposición hacia los clientes.

Condiciones laborales:

Cargo: digitador(a)

Salario: básico $ 1.568.050

Horario: tiempo completo - lunes a sábado.

Contrato: obra o labor + Todas las prestaciones de ley

Ubicación de la sede: Ibagué, Tolima

¡Aplique ya!

Oportunidad laboral: digitador especializado Bogotá

Salario: $ 1.573.930 a $ 1.640.035

Se busca digitador especializado para el manejo y procesamiento de datos.

Responsabilidades:

  • Realizar tareas de digitación y entrada de datos.
  • Manejar herramientas ofimáticas para procesamiento de información.
  • Colaborar en funciones administrativas diarias.
  • Asegurar la precisión en el manejo de datos.
  • Mantener registros y bases de datos actualizados.

Requerimientos:

  • Título de Bachiller en cualquier modalidad.
  • Formación técnica deseable en áreas administrativas financieras sistemas o afines.
  • Experiencia mínima de 8 meses en funciones administrativas y/o de digitación.
  • Manejo básico de hoja de cálculo.
  • Habilidad en manejo de teclado alfa-numérico.

¡Aplique ya!

Data entry digitador Bogotá

Salario: $1.500.000

Empresa del sector asegurador y financiero requiere técnico o estudiante de carreras administrativas o contables, con conocimientos en seguros (deseable).

Requerimientos: manejo de sistema SIS (AS 400), paquete Office básico.

Funciones:

  • Ingreso de información proveniente de plantillas.
  • Gestión diaria de volumen de transacciones.
  • Atención de solicitudes del jefe inmediato.
  • Entrega de reportes solicitados.

Horario: lunes a viernes de 8:00 a.m. a 5:00 p.m.

Salario: $1.500.000 más auxilio de conectividad y prestaciones de ley.

Contrato: obra o labor.

Modalidad: remoto.

¡Aplique ya!

Auxiliar digitador en Fontibón - Transporte de mercancía

Salario: $ 1.600.000

Empresa líder en transporte de mercancías busca auxiliar digitador en Fontibón Recodo.

Responsabilidades:

  • Elaboración y manejo de manifiestos y remesas.
  • Reporte y control de las remisiones y facturas.
  • Subida y gestión de archivos planos.
  • Seguimiento y monitoreo de vehículos en tránsito.
  • Colaborar en tareas administrativas según sea necesario.

Requerimientos:

  • Experiencia previa en digitación y manejo de documentos del sector transporte.
  • Habilidad para trabajar con precisión bajo presión.
  • Disponibilidad para trabajar en los horarios indicados.
  • Capacidad de retención de información y agilidad mental.
  • Experiencia en el uso de herramientas informáticas básicas.

Nivel de educación:

  • Técnico

Sectores laborales:

  • Administración y oficina
  • Bodega logística y transporte
  • Producción operarios y manufactura

¡Aplique ya!

Noticias Destacadas

