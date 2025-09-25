Contratación urgente en varios sectores: revise si cumple con los requisitos

El mercado laboral en Colombia se mueve con rapidez y, en este momento, diferentes empresas adelantan procesos de contratación urgente para reforzar sus equipos en sectores como logística, ventas, servicio al cliente, tecnología y producción.

Estas vacantes representan una opción ideal para quienes buscan vinculación inmediata, ya que las compañías requieren cubrir puestos clave en el menor tiempo posible.

A través de Semana Empleos, los interesados pueden consultar los detalles de cada oferta, verificar si cumplen con los requisitos y postularse de forma gratuita y 100 % virtual. La plataforma reúne más de 110.000 vacantes activas en todo el país, facilitando el acceso a oportunidades de manera ágil y segura.

Si está buscando empleo, esta puede ser la ocasión perfecta para aplicar y lograr una vinculación rápida. A continuación, algunas de las convocatorias más destacadas junto con el enlace directo para postularse.

Recuerde: entre más completa tu hoja de vida, mayores las posibilidades de contratación.

Ayudante de bodega Bogotá

Salario: $ 1.423.500

Se invita a unirse a una reconocida empresa que busca fortalecer su equipo de trabajo con un ayudante de bodega. Si cuenta con experiencia en logística y está listo para enfrentar nuevos desafíos, esta es su oportunidad. Se ofrece un ambiente laboral dinámico donde podrá desarrollar sus habilidades y crecer profesionalmente.

Responsabilidades:

Realizar tareas de pikink y paking .

y . Participar en procesos de cargue y descargue.

Apoyar el alistamiento de productos para despachos.

Gestionar inventarios con precisión.

Colaborar en la organización del almacén.

Requerimientos:

Bachiller o técnico en carreras logísticas.

1 año de experiencia en roles similares.

Conocimientos en manejo de inventarios.

Habilidad para trabajar en equipo.

Asesor comercial - Villavicencio

Salario: $ 1.423.000 a $ 3.637.000

Importante compañía continúa creciendo y desea integrar a su equipo a un asesor comercial para transformar entornos, empoderar comunidades y cumplir sueños.

Misión

Atender, asesorar y orientar al cliente en las actividades inherentes al proceso de ventas de proyectos inmobiliarios, para cumplir con las metas establecidas y tener clientes satisfechos.

Requisitos

Técnico culminado.

Tecnólogo culminado.

Estudiante universitario de carreras administrativas.

Experiencia mínima de 1 año en atención al cliente y ventas.

Condiciones laborales

Salario base de SMLV + bonificaciones por cumplimiento de meta (aprox. $ 3.600.000)

Contrato directo a término fijo, prorrogable de acuerdo a desempeño.

Valera de 8 días libres adicionales al año.

Día libre por cumpleaños.

Horarios de lunes a domingo (de 9:30 a.m. a 5:30 p.m.) - Día de descanso entre semana y fin de semana de descanso libre al mes

Vendedor Tat Cartagena

Salario: $ 1.423.000

Una reconocida empresa del sector de alimentos requiere vincular a un supernumerario preventista. Se buscan personas comprometidas que deseen formar parte de un equipo dinámico, con estabilidad laboral y oportunidades de crecimiento.

Responsabilidades:

Visitar al 100% los clientes solicitados.

Ingresar en línea los pedidos y las razones de no compra.

Otras funciones relacionadas al área.

Requerimientos:

Bachiller académico.

1 año de experiencia en consumo masivo como preventista o vendedor TAT.

Manejo de portafolio de productos.

Nivel de educación:

Bachillerato completo

Condiciones laborales

Jornada laboral: lunes a sábado de 7 a.m. a 5 p.m.

Salario: SMLV+ prestaciones de ley + auxilio de transporte 200.000 + comisiones pagos quincenales.

Contrato por obra o labor con posibilidad de paso directo por la empresa.

Operario de producción Bogotá

Compañía de consumo masivo requiere para su equipo de trabajo bachiller con experiencia mínimo de 6 meses reciente en planta de producción realizando funciones como (Empaque, sellado, codificado, rotulado, vinipelado, aseo de área de trabajo).

Empresa: MEALS de Colombia

Salario: $1′423.500 + Recargos + Prestaciones + Pagos quincenales + Beneficios corporativos cuentan con casino para refrigerios, parqueadero gratis y consumo de los productos que fabrica la compañía gratis y de manera ilimitada.

Horario: lunes a sábado, con 3 turnos, con disponibilidad del día domingo en caso de requerirse.

6:00 a.m. a 2:00 p.m., 2:00 p.m. - 10:00 p.m., 10:00 p.m. - 6:00 a.m.

Auxiliar de empaque Bogotá

Salario: $ 1.423.500

Una compañía de consumo masivo requiere para su equipo de trabajo un bachiller con experiencia mínima de 6 meses reciente en planta de producción, realizando funciones como empaque, sellado, codificado, rotulado, vinipelado y aseo del área de trabajo.

Empresa: MEALS DE COLOMBIA (CREM HELADO) GRUPO NUTRESA

Cargo: Auxiliar de Producción.

Salario: $1′423.500 + Recargos + Prestaciones + Pagos quincenales + Beneficios corporativos cuentan con casino para refrigerios, parqueadero gratis y consumo de los productos que fabrica la compañía gratis y de manera ilimitada.

Horario: lunes a sábado, con 3 turnos, con disponibilidad del día domingo en caso de requerirse.

6:00 a.m. a 2:00 p.m., 2:00 pm - 10:00 p.m., 10:00 p.m. - 6:00 a.m.

Lugar de Trabajo: FLORESTA MORATO.

Auxiliar de bodega Urgente - Itagüí

Salario: $ 1.423.500

Importante compañía multinacional con sede en La Tablaza (La Estrella) busca de manera urgente candidatos para el cargo de auxiliar de bodega.

Si cuenta con un año de experiencia en operación logística, picking, packing, inventarios, y manejo de cargue y descargue de mercancía, ¡este puesto podría ser para usted!