Convocatorias abiertas: empresas buscan personal para contratar antes de diciembre

Se acerca la temporada decembrina y las empresas encienden motores para dar la bienvenida a cientos de personas a sus equipos de trabajo. Las convocatorias ya han iniciado y están disponibles de manera virtual, facilitando el proceso de aplicación.

Los puestos más solicitados se encuentran en el sector de ventas y atención al cliente, por lo que se buscan mayormente personas con capacidad de trabajo proactivo y actitud del servicio.

Estas vacantes están disponibles a nivel nacional, tan solo tendrá que filtrar por su ciudad para conocer las más cercanas a su residencia.

A continuación, algunas de las vacantes disponibles. Si desea conocer la oferta completa, ingrese a Semana Empleos.

Asistente comercial

Salario: 1.423.500 a 2.500.000

¿Se considera proactivo/a, organizado/a y tiene una excelente actitud de servicio? ¡Entonces lo están buscando! En este rol será un pilar fundamental en el apoyo directo al equipo comercial. En la empresa, se valora la gestión eficaz de clientes y el seguimiento de oportunidades de venta. Se busca a alguien que no solo gestione cotizaciones, sino que también tenga un enfoque en las tareas administrativas del área comercial. Como parte del equipo, contribuirá significativamente al éxito de las operaciones de ventas y a la satisfacción de los clientes.

Responsabilidades:

Apoyar al equipo de ventas en la atención y seguimiento a clientes.

Coordinar agendas de reuniones llamadas y presentaciones.

Actualizar bases de datos de clientes (CRM hojas de cálculo u otros sistemas).

Hacer seguimiento a prospectos y ventas en curso.

Gestionar documentos y mantener el orden administrativo del área.

Colaborar con marketing y otros departamentos cuando sea necesario.

Requerimientos:

Bachillerato completo o Técnico en áreas relacionadas.

Experiencia previa en roles de soporte administrativo o comercial.

Dominio de herramientas de CRM y paquete Office.

Excelentes habilidades de comunicación.

Actitud proactiva y organizada.

Ejecutivo comercial Barranquilla

Salario: 3.000.000 a 5.000.000

Empresa reconocida a nivel nacional del sector de “Autofinanciamiento Comercial”, busca personas apasionadas, ganadoras, con un propósito de vida, orientadas al logro y con capacidad de adaptación al cambio, que disfruten el rol comercial. Cuya misión será garantizar los objetivos comerciales en ventas, gestión, mantenimiento y cuidado de la cartera, bajo parámetros de transparencia, servicio y calidad.

Perfil académico: profesionales, técnicos, tecnólogos en carreras administrativas o afines (graduados o en curso).

Experiencia: actividades comerciales de venta de productos o servicios y conocimientos en marketing digital.

Habilidades: autogestión, comunicación efectiva, focalización, resiliencia, empatía, compromiso, capacidad de negociación y trabajo en equipo.

Salario: primer mes $1.500.000, a partir del segundo mes cien por ciento (100%) variable con comisiones sin techo.

Promedio salarial:

Ejecutivo tradicional: $3.000.000 a $5.000.000

Ejecutivo élite: $ 5.000.000 a $ 8.000.000

Pago mensual con anticipo quincenal.

Horario: lunes a sábado con disponibilidad de dos (2) domingos al mes.

Cuidad: Barranquilla

Beneficios:

“Adicional a las comisiones cada mes se participa en concursos, premios y bonos. Así mismo, la oportunidad de asistir a la Convención Nacional e Internacional Anual. Oportunidad de crecimiento desde el primer mes. Contrato directo con la compañía. Celebramos contigo un día libre por cumpleaños, tres días (3) de licencia de matrimonio, día libre por graduación, días libres y bono por antigüedad. Al igual, precios preferenciales en planes de autofinanciamiento y adquisición de vehículo”.

Asesor de ventas temporada

Salario: $ 1.605.000

Únase a importante equipo esta temporada decembrina como asesor de ventas de calzado y aproveche la oportunidad de destacar. Con al menos 6 meses de experiencia en ventas y asesoría, será clave para proporcionar una atención al cliente excepcional.

Su misión será ayudar a los clientes a encontrar el calzado perfecto mientras mantiene una presentación impecable. Se ofrece un entorno dinámico con turnos rotativos de domingo a domingo, donde disfrutará de un descanso entre semana. Además de un salario competitivo de $1.605.000 más prestaciones completas, podría aumentar sus ingresos a través de comisiones sin límite. Si le apasiona el mundo de las ventas y busca un desafío en una temporada vibrante y gratificante, ¡esta oportunidad puede ser para usted!

Tipo contrato: obra labor.

Nivel de estudios requerido: bachiller.

Aliste su hoja de vida: aplicar a estas vacantes es gratis y muy sencillo. | Foto: Getty Images

Operario(a) de montacargas / Abastecimiento

Salario: $1.600.000

Empresa del sector de muebles y lencería para el hogar busca para su equipo de trabajo auxiliar de abastecimiento con experiencia en manejo de montacargas de al menos un año.

Requisitos

Formación: bachiller académico.

Experiencia: 1 año en operación de montacargas.

Condiciones

Horario: lunes a sábado, turnos 8 horas.

Salario: $1′600.000 + todo lo de ley. A partir del tercer mes se genera un bono fijo de $300.000 adicionales.

Lugar de trabajo: vía Sopó – Briceño.

Asesor comercial - Medellín

Salario a convenir

El asesor comercial supernumerario se focaliza en gestión de organización y profundización de productos de colocación y captación de la banca personal, administración de base comercial de clientes asignados y no asignados. Atención, mantenimiento y servicio a los clientes usuarios de productos bancarios.

Funciones:

Cumplimiento de metas comerciales.

Atención, mantenimiento y servicio a los clientes usuarios de productos de banca.

Gestión de productos de colocación y captación: (CDT, cta corriente, cta de ahorro, fiducia, desembolso, libre inversión, libranza, crédito de vivienda y vehículo; entre otros.)

Requisitos:

Tecnólogo, profesional en carreras administrativas, financieras y/o comerciales.

Experiencia mínima de 1 año en áreas financieras, cumplimiento de metas, análisis financiero, procesos crediticios y servicio al cliente.

Beneficios:

Tarde libre el día de cumpleaños

Oportunidad de crecimiento profesional dentro del banco

Póliza de vida

Día de la familia.

Primas extralegales

Salario base + comisiones

Vendedor temporada 6 horas Homecenter Ibagué

Salario a convenir

La persona que ocupe este rol se encargará de garantizar el propósito de la compañía de construir sueños y proyectos de hogar, brindado experiencias memorables a loa clientes, a través de la asesoría de los productos, proyectos y servicios, por medio de los diferentes canales de venta y medios digitales; contribuyendo así al cumplimiento de objetivos de los diferentes indicadores que apalancan la venta.